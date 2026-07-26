PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива 🌟

Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.

Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.

Это не рядовое решение, а выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. PLUTUS GOLD базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.

🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОП И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, советник полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров МКЛ маркета.

⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА PLUTUS GOLD непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЫНКА МКЛ:

Абсолютная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD с учетом его внутридневной динамики.

Полная калибровка исключительно под XAUUSD с учетом его внутридневной динамики. Безопасность капитала: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.

Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit. Токсичный код = 0%: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток. Чистая математика без скрытых рисков.

Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток. Чистая математика без скрытых рисков. Скорость реакции: Точечный таймфрейм M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.

Точечный таймфрейм M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов. Фильтрация шума: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои, сохраняя ваш депозит в боковике.

Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои, сохраняя ваш депозит в боковике. Легкий вес: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU — идеально для работы на бюджетных VPS-серверах.

Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU — идеально для работы на бюджетных VPS-серверах. Интерфейс топ-трейдера: Чистая панель управления с понятными параметрами как для новичков, так и для профи.

📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА:

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: От 100 USD (цент/микро), от 300 USD (стандарт).

Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.

Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробоя.

Инфраструктура: Обязательно низколатентный VPS для своевременной реакции на ценовые всплески.

🛠 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ):

LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).

StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).

TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).

Risk per trade — Расчет лота на основе процента риска от баланса.

💰 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАРКЕТА: СТАРТ РЕВОЛЮЦИИ В честь релиза на МКЛ Маркете PLUTUS GOLD доступен по стартовой цене — 890 USD. Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени цена будет поэтапно повышаться вплоть до 1499 USD. Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!

Не упустите движение вперед. Позвольте PLUTUS GOLD превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!