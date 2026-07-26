Plutus Gold
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 2.6
- Активации: 10
PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива 🌟
Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.
Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.
Это не рядовое решение, а выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. PLUTUS GOLD базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.
🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОП И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, советник полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров МКЛ маркета.
⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА PLUTUS GOLD непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.
🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЫНКА МКЛ:
- Абсолютная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD с учетом его внутридневной динамики.
- Безопасность капитала: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.
- Токсичный код = 0%: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток. Чистая математика без скрытых рисков.
- Скорость реакции: Точечный таймфрейм M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.
- Фильтрация шума: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои, сохраняя ваш депозит в боковике.
- Легкий вес: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU — идеально для работы на бюджетных VPS-серверах.
- Интерфейс топ-трейдера: Чистая панель управления с понятными параметрами как для новичков, так и для профи.
📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА:
- Инструмент: XAUUSD (Gold)
- Таймфрейм: M5
- Минимальный депозит: От 100 USD (цент/микро), от 300 USD (стандарт).
- Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.
- Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробоя.
- Инфраструктура: Обязательно низколатентный VPS для своевременной реакции на ценовые всплески.
🛠 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ):
- LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).
- StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).
- TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).
- Risk per trade — Расчет лота на основе процента риска от баланса.
💰 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАРКЕТА: СТАРТ РЕВОЛЮЦИИ В честь релиза на МКЛ Маркете PLUTUS GOLD доступен по стартовой цене — 890 USD. Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени цена будет поэтапно повышаться вплоть до 1499 USD. Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!
Не упустите движение вперед. Позвольте PLUTUS GOLD превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!