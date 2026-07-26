Plutus Gold

PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива 🌟

Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.

Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.

Это не рядовое решение, а выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. PLUTUS GOLD базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.

🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОП И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, советник полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров МКЛ маркета.

⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА PLUTUS GOLD непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЫНКА МКЛ:

  • Абсолютная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD с учетом его внутридневной динамики.
  • Безопасность капитала: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.
  • Токсичный код = 0%: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток. Чистая математика без скрытых рисков.
  • Скорость реакции: Точечный таймфрейм M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.
  • Фильтрация шума: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои, сохраняя ваш депозит в боковике.
  • Легкий вес: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU — идеально для работы на бюджетных VPS-серверах.
  • Интерфейс топ-трейдера: Чистая панель управления с понятными параметрами как для новичков, так и для профи.

📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА:

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм: M5
  • Минимальный депозит: От 100 USD (цент/микро), от 300 USD (стандарт).
  • Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.
  • Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробоя.
  • Инфраструктура: Обязательно низколатентный VPS для своевременной реакции на ценовые всплески.

🛠 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ):

  • LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).
  • StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).
  • TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).
  • Risk per trade — Расчет лота на основе процента риска от баланса.

💰 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА МАРКЕТА: СТАРТ РЕВОЛЮЦИИ В честь релиза на МКЛ Маркете PLUTUS GOLD доступен по стартовой цене — 890 USD. Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени цена будет поэтапно повышаться вплоть до 1499 USD. Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!

Не упустите движение вперед. Позвольте PLUTUS GOLD превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!


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5 (3)
Эксперты
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Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
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Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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