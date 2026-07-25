Apex XAU Algorithm
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 1.10
- Активации: 10
Apex XAU Algorithm — полностью автоматизированная торговая система для работы на рынке золота (XAUUSD), оптимизированная для условий высокой волатильности. Робот использует уникальный математический алгоритм и элементы искусственного интеллекта для анализа рыночной динамики и выявления импульсных движений.
Принцип работы:
Робот оценивает движение цены по структурным признакам и скорости изменения. Сделки открываются только при подтверждённом импульсе, слабые или боковые движения игнорируются. Алгоритм не использует сетки или мартингейл, каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом.
Ключевые особенности:
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Полностью автоматизированное управление риском: каждая сделка сопровождается фиксированным стоп-лоссом.
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No Grid / No Martingale: усреднение и наращивание убыточных позиций отсутствует.
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Smart Trailing Stop: автоматическое сопровождение сделки с защитой прибыли и возможностью перевода позиции в безубыток.
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Автоматическое управление объёмом (Autolot): расчет размера позиции в зависимости от текущего баланса.
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ECN-оптимизация: робот рассчитан на рыночное исполнение с минимальной задержкой и узким спредом.
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Поддержка нескольких таймфреймов.
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Совместимость с VPS: для минимизации задержек при исполнении торговых сигналов.
Технические характеристики:
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Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)
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Рекомендуемые таймфреймы: M5
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Минимальный депозит: $300
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Рекомендуемое плечо: 1:100 и выше
Рекомендации по использованию:
Для стабильной работы рекомендуется VPS с минимальной задержкой до сервера брокера. Скорость исполнения влияет на точность открытия позиций при импульсных движениях.
Предупреждение о рисках: