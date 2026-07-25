Apex XAU Algorithm — полностью автоматизированная торговая система для работы на рынке золота (XAUUSD), оптимизированная для условий высокой волатильности. Робот использует уникальный математический алгоритм и элементы искусственного интеллекта для анализа рыночной динамики и выявления импульсных движений.

Принцип работы:

Робот оценивает движение цены по структурным признакам и скорости изменения. Сделки открываются только при подтверждённом импульсе, слабые или боковые движения игнорируются. Алгоритм не использует сетки или мартингейл, каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом.

Ключевые особенности:

Полностью автоматизированное управление риском: каждая сделка сопровождается фиксированным стоп-лоссом.

No Grid / No Martingale: усреднение и наращивание убыточных позиций отсутствует.

Smart Trailing Stop: автоматическое сопровождение сделки с защитой прибыли и возможностью перевода позиции в безубыток.

Автоматическое управление объёмом (Autolot): расчет размера позиции в зависимости от текущего баланса.

ECN-оптимизация: робот рассчитан на рыночное исполнение с минимальной задержкой и узким спредом.

Поддержка нескольких таймфреймов .

Совместимость с VPS: для минимизации задержек при исполнении торговых сигналов.

Технические характеристики:

Рабочий инструмент: XAUUSD (Gold)

Рекомендуемые таймфреймы: M5

Минимальный депозит: $300

Рекомендуемое плечо: 1:100 и выше

Рекомендации по использованию:

Для стабильной работы рекомендуется VPS с минимальной задержкой до сервера брокера. Скорость исполнения влияет на точность открытия позиций при импульсных движениях.

Предупреждение о рисках:

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере инвестированного капитала. Прошлые результаты работы эксперта не гарантируют доходности в будущем. Перед использованием на реальном счете настоятельно рекомендуется протестировать эксперта на демо-счете.