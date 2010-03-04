Gold Mine Advisor

🪙 Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex
Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга.
Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного металла в мире (XAUUSD/Gold) в упорядоченный, системный и прогнозируемый поток результатов.
Название робота говорит само за себя. Это ваша личная «Золотая шахта», работающая в режиме 24/5 без усталости, эмоций и человеческого фактора. В основе алгоритма лежит концепция бережного управления ликвидностью и глубинного анализа структуры рынка на микроструктурном уровне.
🔬 Магия таймфрейма М5: Почему именно 5 минут?
Многие трейдеры совершают ошибку, пытаясь поймать глобальные тренды на дневных графиках или утопая в рыночном шуме на минутных интервалах (М1). Gold Mine Advisor использует идеальный баланс — пятиминутный таймфрейм (М5).
  • Фрактальная точность: На ТФ М5 золото раскрывает свои истинные паттерны волатильности, сглаживая случайные ценовые всплески.
  • Скорость реакции: Робот мгновенно реагирует на зарождение локальных импульсов внутри дня, забирая самую сочную часть движения.
  • Математическое преимущество: Частота сделок на М5 позволяет эффективно использовать сложный процент, не перегружая депозит лишним спредом и свопами.
⚙️ Главное правило: Депозит от $500
Эксклюзивность алгоритма требует строгого соблюдения правил мани-менеджмента. Минимальный порог входа для полноценной и безопасной работы робота составляет $500 (или эквивалент в центовых счетах для максимального консервативного распределения рисков).
Почему это критически важно?
  1. Запас прочности: Рынок золота славится своими глубокими коррекциями. Депозит в $500 обеспечивает необходимую «подушку безопасности» для удержания позиций.
  2. Оптимизация лота: Данный объем позволяет роботу корректно дробить лоты и использовать продвинутые сетки ордеров или элементы мягкого усреднения (в зависимости от выбранных вами настроек).
  3. Психологический комфорт: Вы получаете премиальный инструмент, который работает в рамках здорового риск-профиля, а не превращает торговлю в рулетку.
💎 Уникальные преимущества и функционал
  • Интеллектуальный фильтр волатильности: Робот автоматически анализирует средний истинный диапазон (ATR) и блокирует входы в рынок в моменты аномальных новостных шоков.
  • Мульти-факторный анализ: Забудьте о торговле по одному индикатору. Генетический код Gold Mine Advisor объединяет показания объемов, ценовых каналов и паттернов Price Action.
  • Адаптивный алгоритм сопровождения сделок: Система не просто выставляет Take Profit, она «дышит» вместе с рынком, активируя умный тралинг-стоп при достижении безубытка.
  • Разработано специально для MT5: Полная поддержка хеджинговых и неттинговых счетов, молниеносное исполнение ордеров благодаря оптимизации кода под 64-битные системы.
📈 Рекомендации по оптимизации и старту
Для того чтобы ваша «Золотая Шахта» приносила максимальную отдачу, следуйте этим простым, но строгим правилам:
  1. Тип счета: Рекомендуется использовать ECN или Raw-счета с минимальным спредом по XAUUSD.
  2. VPS-сервер: Робот должен находиться в сети 24 часа в сутки. Используйте качественный VPS с минимальным пингом до брокера.
  3. Кредитное плечо: Оптимальное плечо для работы — от 1:100 до 1:500.
⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ (RISK DISCLAIMER)
Торговля на финансовых рынках, особенно с использованием маржинальных инструментов и драгоценных металлов (Gold/XAUUSD), сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированных средств.
  • Прошлые результаты работы эксперта Gold Mine Advisor (включая бэктесты и мониторинги реальных счетов) не гарантируют аналогичных результатов в будущем.
  • Продавец (разработчик) предоставляет программное обеспечение «как есть» и не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, понесенные в результате использования данного торгового робота.
  • Никогда не инвестируйте средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Перед запуском на реальном счете настоятельно рекомендуется протестировать советника на демо-счете или в тестере стратегий MetaTrader 5 в течение минимум 1-2 месяцев.
  • Покупая данный продукт, вы подтверждаете, что полностью осознаете специфику алготрейдинга и берете на себя полную ответственность за управление собственными рисками.

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Golden Tree
Arthur Hatchiguian
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Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
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William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота ( XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль. В основе алгоритма лежит  авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
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Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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