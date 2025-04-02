Midas Pulse

🌟 Midas Pulse: Алгоритмический импульс для золотого эталона 🌟

Добро пожаловать в эпоху интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.
Советник Midas Pulse — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.

Это не рядовое решение, а тщательно выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. Midas Pulse базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.

🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОПРИЕТАРНЫМ И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ

Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, Midas Pulse полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров.

⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Midas Pulse непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Активная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD (золото) с учетом его внутридневной динамики.

  • Безопасность сделок: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.

  • Отказ от токсичных паттернов: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток.

  • Точечный таймфрейм: Оптимизация под M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.

  • Умная фильтрация: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои и шум, сохраняя капитал в боковике.

  • Высокая производительность: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU, что критически важно для работы на VPS.

  • Интуитивный интерфейс: Чистая панель управления с понятными параметрами как для начинающих, так и для профессиональных разработчиков стратегий.

📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЗАПУСКА

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)

  • Таймфрейм: M5

  • Минимальный депозит: От 100 USD для центовых/микросчетов, от 300 USD для стандартных лотов.

  • Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.

  • Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробойных сделок.

  • VPS: Обязательно использование низколатентного виртуального сервера для своевременной реакции на ценовые всплески.

🛠️ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ)

  • LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).

  • StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).

  • TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).

  • Risk per trade 

⚠️ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

В честь запуска на рынке МКЛ Midas Pulse доступен по стартовой цене — 290 USD.
Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени, цена будет поэтапно повышаться вплоть до 999 USD.
Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!

Не упустите движение вперед. Позвольте Midas Pulse превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!


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Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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Эксперты
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Bullion Wave
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Эксперты
BULLION WAVE — ЗОЛОТОЙ АЛГОРИТМ ТОЧНОСТИ «Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка» Почему Bullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave : профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга. В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE? Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны , осциллято
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Impulse MT5 – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Infinity Impulse MT5 - Универсальность и Адаптация     Многофункциональность: Infinity Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.     Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.     Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка     Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для а
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Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
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