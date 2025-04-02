🌟 Midas Pulse: Алгоритмический импульс для золотого эталона 🌟

Добро пожаловать в эпоху интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.

Советник Midas Pulse — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.

Это не рядовое решение, а тщательно выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. Midas Pulse базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.

🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОПРИЕТАРНЫМ И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ

Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, Midas Pulse полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров.

⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Midas Pulse непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Активная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD (золото) с учетом его внутридневной динамики.

Безопасность сделок: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.

Отказ от токсичных паттернов: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток.

Точечный таймфрейм: Оптимизация под M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.

Умная фильтрация: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои и шум, сохраняя капитал в боковике.

Высокая производительность: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU, что критически важно для работы на VPS.

Интуитивный интерфейс: Чистая панель управления с понятными параметрами как для начинающих, так и для профессиональных разработчиков стратегий.

📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЗАПУСКА

Инструмент: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: От 100 USD для центовых/микросчетов, от 300 USD для стандартных лотов.

Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.

Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробойных сделок.

VPS: Обязательно использование низколатентного виртуального сервера для своевременной реакции на ценовые всплески.

🛠️ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ)

LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).

StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).

TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).

Risk per trade

⚠️ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

В честь запуска на рынке МКЛ Midas Pulse доступен по стартовой цене — 290 USD.

Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени, цена будет поэтапно повышаться вплоть до 999 USD.

Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!

Не упустите движение вперед. Позвольте Midas Pulse превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!