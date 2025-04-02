Midas Pulse
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
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- Версия: 1.7
- Активации: 10
Добро пожаловать в эпоху интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.
Советник Midas Pulse — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками.
Это не рядовое решение, а тщательно выверенная стратегия институционального уровня. В основе логики нет деструктивных методов: исключены сеточные построения, мартингейл и высокорисковый арбитраж. Midas Pulse базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и пробое значимых уровней поддержки/сопротивления.
🔥 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОПРИЕТАРНЫМ И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ
Разработанный с соблюдением жестких норм риск-менеджмента, Midas Pulse полностью соответствует регламентам ведущих проп-фирм (FTMO, Vanguard, Supernova и др.). Каждая позиция защищена фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, что гарантирует прозрачность сделок для управляющих и трейдеров.
⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
Midas Pulse непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические и расчетные уровни. В момент, когда институциональные объемы выводят цену за границы зоны консолидации, советник инициирует сделку с высокой степенью точности.
🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Активная специализация: Полная калибровка исключительно под XAUUSD (золото) с учетом его внутридневной динамики.
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Безопасность сделок: Все ордера снабжены жесткими уровнями Stop Loss и Take Profit.
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Отказ от токсичных паттернов: Абсолютное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и хеджирования в убыток.
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Точечный таймфрейм: Оптимизация под M5 для выявления наиболее вероятных торговых сетапов.
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Умная фильтрация: Продвинутые алгоритмы отсеивают ложные пробои и шум, сохраняя капитал в боковике.
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Высокая производительность: Оптимизированный код обеспечивает минимальную загрузку CPU, что критически важно для работы на VPS.
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Интуитивный интерфейс: Чистая панель управления с понятными параметрами как для начинающих, так и для профессиональных разработчиков стратегий.
📊 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЗАПУСКА
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Инструмент: XAUUSD (Gold)
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Таймфрейм: M5
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Минимальный депозит: От 100 USD для центовых/микросчетов, от 300 USD для стандартных лотов.
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Тип счета: Hedging или Netting — полная совместимость.
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Брокер: Рекомендуются ECN/STP-провайдеры с низким спредом для корректного исполнения пробойных сделок.
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VPS: Обязательно использование низколатентного виртуального сервера для своевременной реакции на ценовые всплески.
🛠️ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ (ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ)
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LotSize — Фиксированный объем позиции (рассчитывайте риск строго под баланс).
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StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах (основной щит депозита).
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TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах (закрепление результата).
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Risk per trade
⚠️ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
В честь запуска на рынке МКЛ Midas Pulse доступен по стартовой цене — 290 USD.
Важно: По мере достижения публичных целей по эффективности в реальном времени, цена будет поэтапно повышаться вплоть до 999 USD.
Рекомендуем приобрести лицензию сейчас, чтобы зафиксировать максимальную выгоду!
Не упустите движение вперед. Позвольте Midas Pulse превратить рыночный шум в структурированный доход вашего торгового счета!