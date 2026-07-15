⚡ Gold Finder AI — Интеллектуальный снайпер для золота

Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток.

Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке .

🎯 Ключевая концепция: Тренд + Pullback на M5

Стратегия построена на классическом принципе следования за трендом с входом на коррекции. Робот анализирует старшие таймфреймы для определения направления и ждет отката на рабочем графике M5 для входа в сделку по лучшей цене .

Фильтр тренда (H1): Определяем глобальное направление рынка с помощью скользящих средних на часовом графике. Это отсеивает хаотичные движения и защищает от торговли против "умных денег" . Поиск коррекции (M15): Ждем отката цены к ключевым уровням поддержки/сопротивления или к скользящей средней на M15. Точный вход (M5): Снайперский вход происходит при развороте цены от зоны коррекции и пробое локального экстремума на M5. Это подтверждение того, что коррекция завершена и тренд возобновляется .

⚙️ Продвинутые настройки и защита

Умный риск-менеджмент: Автоматический расчет лота в процентах от текущего баланса. Лот увеличивается пропорционально росту депозита, но никогда не рискует более заданного процента за сделку .

Адаптивный Трейлинг Стоп: Интеллектуальная система защиты прибыли, которая подтягивает стоп-лосс за ценой, фиксируя прибыль на волне. Настройка активации трейлинга позволяет защитить сделку от преждевременного закрытия .

Контроль спреда и проскальзывания: Робот не откроет сделку, если спред превышает установленный лимит, а также имеет защиту от некачественного исполнения ордеров брокером .

📊 Преимущества для торговли на M5

Высокая частота сигналов: Таймфрейм M5 идеально подходит для золота, позволяя находить несколько качественных точек входа в течение дня.

Оптимизирован под волатильность: Алгоритм учитывает среднюю волатильность актива (ATR), автоматически подстраивая уровни Stop Loss и Take Profit под текущие рыночные условия .

Без Мартингейла: Мы строго придерживаемся риск-менеджмента. Каждая сделка управляется отдельно, что исключает риск слить депозит из-за "добивки" убыточной позиции .

🚀 Быстрый старт

Установите советник на график XAUUSD. Выберите таймфрейм M5 (внутренняя логика оптимизирована под него). На вкладке "Общие" разрешите автоматическую торговлю (Allow Algorithmic Trading). Рекомендуемый минимальный депозит: $500 (для центовых счетов — 500 центов)