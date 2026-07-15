Gold Finder AI

⚡ Gold Finder AI — Интеллектуальный снайпер для золота

Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток.

Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке .

🎯 Ключевая концепция: Тренд + Pullback на M5

Стратегия построена на классическом принципе следования за трендом с входом на коррекции. Робот анализирует старшие таймфреймы для определения направления и ждет отката на рабочем графике M5 для входа в сделку по лучшей цене .

  1. Фильтр тренда (H1): Определяем глобальное направление рынка с помощью скользящих средних на часовом графике. Это отсеивает хаотичные движения и защищает от торговли против "умных денег" .

  2. Поиск коррекции (M15): Ждем отката цены к ключевым уровням поддержки/сопротивления или к скользящей средней на M15.

  3. Точный вход (M5): Снайперский вход происходит при развороте цены от зоны коррекции и пробое локального экстремума на M5. Это подтверждение того, что коррекция завершена и тренд возобновляется .

⚙️ Продвинутые настройки и защита

  • Умный риск-менеджмент: Автоматический расчет лота в процентах от текущего баланса. Лот увеличивается пропорционально росту депозита, но никогда не рискует более заданного процента за сделку .

  • Адаптивный Трейлинг Стоп: Интеллектуальная система защиты прибыли, которая подтягивает стоп-лосс за ценой, фиксируя прибыль на волне. Настройка активации трейлинга позволяет защитить сделку от преждевременного закрытия .

  • Контроль спреда и проскальзывания: Робот не откроет сделку, если спред превышает установленный лимит, а также имеет защиту от некачественного исполнения ордеров брокером .

📊 Преимущества для торговли на M5

  • Высокая частота сигналов: Таймфрейм M5 идеально подходит для золота, позволяя находить несколько качественных точек входа в течение дня.

  • Оптимизирован под волатильность: Алгоритм учитывает среднюю волатильность актива (ATR), автоматически подстраивая уровни Stop Loss и Take Profit под текущие рыночные условия .

  • Без Мартингейла: Мы строго придерживаемся риск-менеджмента. Каждая сделка управляется отдельно, что исключает риск слить депозит из-за "добивки" убыточной позиции .

🚀 Быстрый старт

  1. Установите советник на график XAUUSD.

  2. Выберите таймфрейм M5 (внутренняя логика оптимизирована под него).

  3. На вкладке "Общие" разрешите автоматическую торговлю (Allow Algorithmic Trading).

  4. Рекомендуемый минимальный депозит: $500 (для центовых счетов — 500 центов)



Предупреждение о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Золото не всегда демонстрирует интенсивную волатильность — периоды консолидации от 1 до 3 месяцев являются нормой. Любая торговля сопряжена с риском. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.


Рекомендуем также
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
Эксперты
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Эксперты
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Gold Trend Expert
Daniel Ivan Gutierrez Montiel
Эксперты
Gold Trend Expert — The EA That Trades Gold While You Live Your Life How many gold opportunities do you miss because you're not watching the charts? Gold Trend Expert trades for you — 24 hours a day, 5 days a week — on the gold market (XAUUSD), with zero emotions and zero interruptions. Why Gold Trend Expert? Fully automated — set it up once and let it work Built-in risk management — every trade has an automatic Stop Loss No martingale, no grid — fixed lot, no high-risk compounding strateg
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Precision TradePad PRO
Daniel Rafal Jaworski
Эксперты
Title: Precision TradePad PRO Short Description: Precision TradePad PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, которая упрощает исполнение сделок, автоматизирует управление рисками и помогает торговать быстрее и точнее. Full Description: Precision TradePad PRO — это продвинутая торговая панель, созданная для трейдеров, которым важны контроль, скорость и точность в каждой сделке. Этот инструмент устраняет ручные ошибки и упрощает весь процесс торговли. Больше не нужно рассчи
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Эксперты
Инструментарий для заработка и исследований. Техническая часть советника построена полностью на движке  Trading engine 4.010 , написанного господином Карпутовым , который любезно предоставляет доступ к своим работам. В основе ядра  торговых сигналов и стратегии лежит авторский алгоритм формирования паттернов прогнозирования цены. Применим к любому инструменту! Дополнен системой управления на основе МА "Девятихвостый Лис" , актуализации и подстройки сигнала максимально точно под рынок, инструм
Universal Strategy EA MT5
Jerome Tommy Bodden
Эксперты
Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi indicator filtering system A sophisticated automated trading system that combines multi-timeframe MACD analysis along with multiple indicators that can be set to true or false with advanced pattern recognition and comprehensive risk management. This EA operates as a standalone system with built-in signal detection, requiring no external indicators.  All indicators can be a combination of filtering system with adjustable timeframes to filter from inc
Statistical MT5 scanner dashboard for forex pairs
Mark Nicole Olarte
Эксперты
Narito ang tumpak na salin ng buong teksto sa wikang Russian: 8 СТОЛПОВ ТОРГОВЛИ СО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ Введение В трейдинге прошлое не предсказывает будущее. Однако паттерны, заложенные во времени, раскрывают ритм рынков, ожидающих повторения. Это руководство познакомит вас с «Восемью столпами торговли со статистическим преимуществом» — комплексной структурой, которая превращает исторические данные в практически применимую торговую информацию. В основе этой системы лежат Исторические д
Gold Hybrid EA
Kunal Ramanbhai Vaghela
Эксперты
*** NEVER LOSING ADAPTIVE STRETEGY *** Gold Hybrid EA is a professional Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It combines three independent trading strategies into a single adaptive engine, each targeting different market conditions. **Three-Strategy Engine** - Trend Following: EMA crossover confirmed by ADX filter. Captures directional moves when gold is trending. Configurable fast/slow EMA periods and ADX threshold. - Mean Reversion: RSI extremes combined
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Эксперты
ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Эксперты
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Эксперты
Автоматизированная торговая система. Трендовый советник big_Source MT5 использует 2 индикатора EMA и индикатор RSI. Безопасен, не использует мартингейл или сетку ордеров. Эксперт использует стандартные стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп. Требования Оптимизирован для работы с GOLD (XAUUSD). Эксперт торгует на таймфрейме M30. Минимальный депозит - $500. Совместим с четырех- и пятизначными счетами. Совместим со всеми брокерами, включая американских, которые подчиняются правилу FIFO. Вход
Aureus Edge Gold Trader
Craig Joshua Binnekamp
Эксперты
️ Aureus Edge Gold Trader (v2.10) The Specialist Engine for XAUUSD Aureus Edge is not a "jack-of-all-trades" bot. It is a high-precision Expert Advisor engineered strictly for Gold (XAUUSD) . While it includes stability protocols to pass global market validation, every line of logic is optimized for the unique volatility and liquidity of the Gold market . ️ Built for Professional Capital Preservation Unlike popular EAs that use dangerous recovery grids, Aureus Edge focuses on disciplined br
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
NAS100 Strategy EA v1
Sergio Millares Raposo
Эксперты
Профессиональный советник (Expert Advisor, EA) для индексов Nasdaq 100 и XAU/USD, работающий на 5-минутном таймфрейме и основанный на пересечениях скользящих средних для выявления трендов и четких точек входа в сделки с золотом и индексом Nasdaq 100. Он разработан для обнаружения быстрых и устойчивых движений, отфильтровывая ложные сигналы и избегая шума на боковых рынках. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к автоматизации, стабильности и четкой стратегии в отношении высоковолатильного
Aurum Forest AI
Bintang Indra Maulana Firmansyah
Эксперты
"Trading Gold shouldn't be a gamble; it should be a calculation." Aurum Forest AI is a premium Expert Advisor utilizing a Native .ONNX Machine Learning Architecture . Unlike 99% of "AI" robots on this market that use hidden Martingale, this system is built on a Random Forest Classifier trained on 10 years of institutional Gold liquidity data. ## The Neural Core Advantage: Real-Time Data Processing: Evaluates 20+ non-linear features including SMC Liquidity Sweeps , Fair Value Gaps (FVG) , and Vo
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
Swing Sniper EA
Haidar Lionel Haj Ali
5 (2)
Эксперты
Swing Sniper — Smart Money Concepts Expert Advisor для MetaTrader 5 Swing Sniper — это советник Smart Money Concepts для MetaTrader 5, созданный для автоматизации дисциплинированной стратегии liquidity sweep с структурированным подтверждением , контролируемым риском и прозрачной логикой исполнения . EA не открывает сделки случайным образом и не использует grid , martingale или опасное усреднение. Вместо этого он следует строгой модели подтверждения, основанной на структуре swing , обнаружении li
Другие продукты этого автора
Gold Wizard AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга. Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного мета
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота ( XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль. В основе алгоритма лежит  авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом ( XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка. Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы.
Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Valkyrie Gold MT5 | Алгоритмический импульс эталонного актива Добро пожаловать в эру институционального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник  Valkyrie Gold MT5  — это высокочастотный алгоритмический инструмент, разработанный эксклюзивно под волатильность XAUUSD. Объединяя математику следования за трендом и фиксацию пробойных импульсов, робот извлекает прибыль из ценовых всплесков золота при строжайшем контроле рисков. Это не масс-маркет продукт, а выверенная стратегия
Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а выверенна
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Hyperion XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
КОНЦЕПЦИЯ «HYPERION XAU»: ПРОТОКОЛ ТОЧЕЧНОЙ ЭКСТРАКЦИИ СТОИМОСТИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА Hyperion XAU представляет собой эшелонированную вычислительную платформу, сфокусированную на высокоточном взаимодействии с инструментом XAUUSD в рамках пятиминутного ценового кластера. Функциональная матрица решения построена на глубинном сканировании рыночной гетерогенности, объединяющей траектории ценовой диссипации, векторную механику импульса, флуктуационное поле, пулы доступной ликвидности и гравитационное вли
Midas Pulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Midas Pulse: Алгоритмический импульс для золотого эталона Добро пожаловать в эпоху интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник Midas Pulse — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а тщат
Aureus Guard
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aureus Guard — это полностью автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor), разработанный для пассивного управления капиталом на рынке Форекс. В основе работы советника лежат фильтры волатильности и сложные математические модели, позволяющие нивелировать рыночный шум. Главная задача робота — сохранять депозит в периоды турбулентности и устойчиво приумножать капитал при появлении трендовых движений, используя исключительно логику машинного вычисления без участия трейдера. Данный продукт
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex XAU Algorithm — полностью автоматизированная торговая система для работы на рынке золота (XAUUSD), оптимизированная для условий высокой волатильности. Робот использует уникальный математический алгоритм и элементы искусственного интеллекта для анализа рыночной динамики и выявления импульсных движений. Принцип работы: Робот оценивает движение цены по структурным признакам и скорости изменения. Сделки открываются только при подтверждённом импульсе, слабые или боковые движения игнорируются. А
Midas XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта. Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасн
XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
XAU Ultra — это профессиональный алгоритмический советник (Expert Advisor) для терминала MetaTrader 5, созданный для полностью автоматизированного высокочастотного скальпинга на спот-золоте (XAUUSD). Ниже представлена расширенная, технически детализированная спецификация робота. 1. Архитектура и математический базис Робот функционирует на таймфрейме M5, используя потиковый анализ (Every Tick) для снижения задержек исполнения. [Потиковый поток данных M5] [Фильтр сессий и Спреда] (Блокировка
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aqua Regia — адаптивная система для торговли XAUUSD. Устраняет рыночные шумы. Обеспечивает получение чистых результатов. Рынок золота не прощает импульсивных решений и хаотичных действий. Aqua Regia разработана для тех, кто ценит хладнокровный расчет и ищет высокоточный инструмент для торговли парой XAUUSD. Алгоритм находит стабильные векторы движения цены, полностью игнорируя рыночную турбулентность. Философия алгоритмов: химическая чистота транзакций Название системы отсылает к уникальной с
Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Nugget Flow — интеллектуальная система торговли золотом Следуйте за движением рынка, а не за случайностью Торговля золотом требует скорости, дисциплины и точного расчета. Nugget Flow создан для трейдеров, которым нужен надежный автоматизированный инструмент для работы с XAUUSD. Советник анализирует рыночную ситуацию в режиме реального времени и открывает сделки только при наличии благоприятных условий. Что отличает Nugget Flow? В основе системы лежит комплексная модель анализа, объединяюща
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
BULLION WAVE — ЗОЛОТОЙ АЛГОРИТМ ТОЧНОСТИ «Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка» Почему Bullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave : профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга. В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE? Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны , осциллято
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Impulse MT5 – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Infinity Impulse MT5 - Универсальность и Адаптация     Многофункциональность: Infinity Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.     Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.     Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка     Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для а
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Horizon M5: Киберарбитраж на азиатской сессии по ликвидности Представляем не просто торгового робота, а высокочастотную алгоритмическую систему нового поколения — Gold Horizon M5 . Эта специализированная вычислительная система разработана для получения сверхприбыли от самого волатильного актива нашего времени — золота (XAUUSD). В основе советника лежит многоуровневая стратегия прорыва азиатского диапазона, претерпевшая радикальную архитектурную переработку. Алгоритм адаптирован к экстремаль
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв