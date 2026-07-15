Gold Finder AI
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 2.0
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 10
Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток.
Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке .
🎯 Ключевая концепция: Тренд + Pullback на M5
Стратегия построена на классическом принципе следования за трендом с входом на коррекции. Робот анализирует старшие таймфреймы для определения направления и ждет отката на рабочем графике M5 для входа в сделку по лучшей цене .
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Фильтр тренда (H1): Определяем глобальное направление рынка с помощью скользящих средних на часовом графике. Это отсеивает хаотичные движения и защищает от торговли против "умных денег" .
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Поиск коррекции (M15): Ждем отката цены к ключевым уровням поддержки/сопротивления или к скользящей средней на M15.
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Точный вход (M5): Снайперский вход происходит при развороте цены от зоны коррекции и пробое локального экстремума на M5. Это подтверждение того, что коррекция завершена и тренд возобновляется .
⚙️ Продвинутые настройки и защита
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Умный риск-менеджмент: Автоматический расчет лота в процентах от текущего баланса. Лот увеличивается пропорционально росту депозита, но никогда не рискует более заданного процента за сделку .
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Адаптивный Трейлинг Стоп: Интеллектуальная система защиты прибыли, которая подтягивает стоп-лосс за ценой, фиксируя прибыль на волне. Настройка активации трейлинга позволяет защитить сделку от преждевременного закрытия .
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Контроль спреда и проскальзывания: Робот не откроет сделку, если спред превышает установленный лимит, а также имеет защиту от некачественного исполнения ордеров брокером .
📊 Преимущества для торговли на M5
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Высокая частота сигналов: Таймфрейм M5 идеально подходит для золота, позволяя находить несколько качественных точек входа в течение дня.
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Оптимизирован под волатильность: Алгоритм учитывает среднюю волатильность актива (ATR), автоматически подстраивая уровни Stop Loss и Take Profit под текущие рыночные условия .
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Без Мартингейла: Мы строго придерживаемся риск-менеджмента. Каждая сделка управляется отдельно, что исключает риск слить депозит из-за "добивки" убыточной позиции .
🚀 Быстрый старт
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Установите советник на график XAUUSD.
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Выберите таймфрейм M5 (внутренняя логика оптимизирована под него).
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На вкладке "Общие" разрешите автоматическую торговлю (Allow Algorithmic Trading).
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Рекомендуемый минимальный депозит: $500 (для центовых счетов — 500 центов)
Предупреждение о рисках
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, тщательно протестируйте на демо-счёте перед запуском на реале. Золото не всегда демонстрирует интенсивную волатильность — периоды консолидации от 1 до 3 месяцев являются нормой. Любая торговля сопряжена с риском. Не торгуйте на средства, потерю которых вы не можете себе позволить.