Nugget Flow

💎 Nugget Flow — интеллектуальная система торговли золотом

Следуйте за движением рынка, а не за случайностью

Торговля золотом требует скорости, дисциплины и точного расчета. Nugget Flow создан для трейдеров, которым нужен надежный автоматизированный инструмент для работы с XAUUSD. Советник анализирует рыночную ситуацию в режиме реального времени и открывает сделки только при наличии благоприятных условий.

🚀 Что отличает Nugget Flow?

В основе системы лежит комплексная модель анализа, объединяющая поведение цены, технические фильтры и оценку текущего рыночного состояния. Вместо случайных входов алгоритм отбирает только наиболее перспективные торговые возможности.

Главная идея:

«Когда рынок меняется каждую секунду, важны не эмоции, а качественный алгоритм.»

⭐ Основные преимущества

🎯 Высокая точность входов

Советник определяет области с повышенной вероятностью продолжения или смены движения, используя подтвержденные рыночные сигналы.

🧠 Адаптация к различным условиям

Алгоритм автоматически корректирует свою работу при трендовом движении, боковом рынке и изменении уровня волатильности.

⚙️ Гибкая система параметров

Пользователь самостоятельно выбирает стиль торговли — от более активного режима до максимально осторожного управления капиталом.

🤖 Полностью автоматическая работа

После настройки эксперт выполняет анализ рынка и сопровождение сделок без необходимости постоянного контроля со стороны трейдера.

📊 Рекомендуемые условия использования

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Рекомендуемый таймфрейм: M5

  • Минимальный депозит: от 200 USD

  • Тип счета: предпочтительно ECN или NDD

  • Кредитное плечо: от 1:500

  • VPS: рекомендуется для максимально стабильной круглосуточной работы

«Даже небольшой капитал способен эффективно работать при грамотном управлении рисками.»

🛡 Контроль рисков

Одной из ключевых задач советника является защита торгового капитала.

Система использует автоматическое сопровождение позиций с уровнями Stop Loss и Take Profit, а параметры управления риском можно настроить в соответствии со своей торговой стратегией.

Пользователю доступны:

  • настройка размера риска;

  • контроль объема позиции;

  • ограничение потенциальной просадки;

  • гибкое сопровождение открытых сделок.

Принцип работы прост:

«Стабильность начинается с дисциплины управления капиталом.»

👤 Кому подойдет Nugget Flow?

Начинающим трейдерам, которые хотят использовать автоматизированный подход и минимизировать влияние эмоций.

Опытным пользователям, ценящим скорость исполнения, автоматизацию процессов и возможность тонкой настройки стратегии.

Любителям алгоритмической торговли, предпочитающим объективные расчеты вместо субъективных решений.

⚠ Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Перед использованием советника на реальном счете рекомендуется провести тестирование в Стратегии-тестере MetaTrader 5 или на демо-счете.

Результаты, полученные в прошлом, не являются гарантией аналогичных показателей в будущем. Любые инвестиционные решения принимаются пользователем самостоятельно.

💎 Nugget Flow

Nugget Flow — это современный автоматизированный помощник для торговли золотом, объединяющий интеллектуальный анализ рынка, гибкое управление рисками и полностью автономную работу. Его задача — помочь трейдеру действовать системно, дисциплинированно и максимально эффективно независимо от текущей рыночной ситуации.


Рекомендуем также
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Kings Blade
Kittichamp Masong
Эксперты
King's Blade GT_PRO Trading Engine King's Blade GT_PRO is an automated trading system (EA) designed for hybrid profitability. It is built to maximize profits during strong trending conditions (Trend Following) while intelligently surviving and recovering from adverse market reversals (Smart Recovery). It features the safest step-by-step trailing stop system and a sleek, easy-to-read dashboard. Key Features and Advantages ️ Relay Point Staircase (Trailing Stop): Say goodbye to getting stop
Safe Gold Trend Pro
Patrick Deslauriers
Эксперты
Gold Trend Strength Pro Gold Trend Strength Pro is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on the M15 timeframe . The EA combines trend analysis, market strength detection, volatility filters, and dynamic risk management to identify high-probability trading opportunities while avoiding unnecessary market exposure. Main Features Designed exclusively for XAUUSD / Gold Recommended timeframe: M15 Trend-following strategy with market strength analysis Vol
Master Blue Gold
Metab Alghnam
Эксперты
Master Blue Gold EA Overview Master Blue Gold EA is an automated Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe . The EA uses an advanced Stop-Reverse trading mechanism that continuously follows market movement with a dynamic opposite pending stop order. It is designed for traders who prefer a simple and disciplined trading system without martingale or grid strategies. Main Features • Designed for XAUUSD • Optimized for M1 timeframe • Fixed lot size • Dynamic Stop-Re
Medialimit
Dario Tripodo
Эксперты
Hybrid V58 - Volume Void & Multi-Step Trend Master Hybrid V58 is a professional Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 that bridges the gap between algorithmic trend following and modern Volume Profile theory. Unlike standard systems that rely on lagging indicators, Hybrid V58 identifies "Volume Voids" (liquidity gaps) to place high-precision limit orders, ensuring an optimized risk-to-reward ratio. Video Proof & Backtesting See the algorithm in action! I have prepared a detailed video
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Ocean Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Ocean Gold EA v1.0 — Smart Money Concepts + Ocean Deep Edition Premium Expert Advisor for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe Ocean Gold Picture is an advanced trading system designed specifically for the XAUUSD pair on the M5 timeframe. It combines the best tools of Smart Money Concepts (SMC) with institutional risk management and a unique visual approach inspired by the depths of the ocean. Key Features: High-Precision Multi-Confirmation Strategy: Order Blocks (SMC) Liquidity Sweeps + Fair V
Ultimate Machine
Dragan Drenjanin
Эксперты
Ultimate Machine EA: Advanced Forex and Metals Trading Robot for MT5 The Ultimate Machine EA is a powerful and highly adaptable expert advisor designed for automated trading of metals (primarily XAUUSD) and major forex pairs on the MetaTrader 5 platform. Default settings are optimized for XAUUSD, EURUSD, and BTCUSD on the H1 timeframe, and GBPJPY on the M30 timeframe. The EA is fully customizable through optimization for other instruments and timeframes. Key Features Risk Management The EA uses
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
Эксперты
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Gold Empire
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Empire EA is a fully integrated automated trading system designed exclusively for Gold (XAUUSD). This expert advisor combines advanced technical logic with intelligent trade management, giving traders a powerful edge in one of the world’s most dynamic markets — Gold versus the US Dollar. Developed with advanced market intelligence and precision-driven logic, Gold Empire EA identifies high-probability trading opportunities based on dynamic price behavior and real-time market structure. I
Gold Apex Scalper
Md Wakiluzzaman Raz
Эксперты
Gold Apex Scalper is a professional algorithmic trading system engineered specifically for the XAUUSD (Gold) market, optimized exclusively for the M10 timeframe. The system utilizes a sophisticated confluence of Smart Money Concepts (SMC) and high-probability Price Action mechanics to identify and exploit short-term market inefficiencies with institutional-grade precision. By continuously analyzing structural shifts, liquidity pools, and momentum changes, Gold Apex Scalper executes rapid trades
Pivot Monster EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
PIVOT MONSTER EA Обзор PIVOT MONSTER торгует по дневным пивот-уровням (Classic, Camarilla или Woodie) в сочетании с пробоями максимума/минимума предыдущего дня. Робот работает в трёх взаимозаменяемых режимах — Bounce (отскок), Breakout (пробой) или Combo (слияние уровней) — с отложенными ордерами, размещаемыми раз в день, и единым расчётом SL/TP в множителях ATR или в процентах от цены. Создан для трейдеров, которым нужна полностью оптимизируемая система на основе правил, а не фиксированный инд
FREE
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Эксперты
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Flashpip Scalper EA  Core System Overview Flashpip Scalper is an AI-powered multi-symbol scalping system designed for the MetaTrader 5 platform. It employs advanced algorithmic trading strategies with real-time market analysis, risk management protocols, and session-based filtering to execute high-frequency trades across multiple currency pairs and gold (XAUUSD). The system is engineered for both validation testing and live trading environments. Primary Trading Strategy The EA implements a   mul
Solomon Gold Pro
Jonathan Paul Oliver
Эксперты
Solomon Gold Pro – Professional Gold Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Intelligent Gold Trading Automation Solomon Gold Pro is a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed exclusively for XAUUSD (Gold) . It automates trading using a disciplined, rule-based strategy that identifies market opportunities and executes trades with predefined risk management. Built for traders seeking consistency and automation, Solomon Gold Pro removes emotional decision-making while maintaining
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
Эксперты
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
1 (1)
Эксперты
Aurum Gold Pro Automated Trading System for Gold (XAUUSD) Aurum Gold Pro is an automated trading system developed for trading Gold (XAUUSD). The system uses technical filters designed to identify market trend conditions and volatility levels before opening positions. The strategy operates on the H1 timeframe and is designed to participate in trending market environments while applying structured risk management rules. Main Features • Designed for XAUUSD • Timeframe: H1 • One trade at a time • A
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
3 (2)
Эксперты
Эта стратегия сочетает   конверт Надарая-Уотсона ,   RSI (индекс относительной силы)   и   ATR Stop Loss Finder , чтобы находить надежные торговые сигналы и управлять стоп-лоссом на основе волатильности. Подходит для   следования за трендом и торговли на откатах . Как работает: •   Конверт Надарая-Уотсона   – индикатор, основанный на регрессионном сглаживании, определяет динамические уровни поддержки и сопротивления. •   RSI   – измеряет силу тренда и выявляет перекупленность/перепроданность.
FREE
Aurum Prime MT5
Oskar Jaroslaw Mordwilko
Эксперты
Aurum Prime – XAUUSD M15 Expert Advisor for MetaTrader 5 PUBLIC LIVE SIGNAL / LIVE MONITORING A public MQL5 Live Signal is available for Aurum Prime: https://www.mql5.com/en/signals/2380599?source=Site +Signals+My The live signal can be used as an additional transparency reference for observing real-market activity, account behavior, trading frequency, drawdown periods, position management and overall performance development over time. The signal is provided for monitoring and informationa
MultiGroupScalpingRSIBB
Paphangkon Luangsanit
Эксперты
High-Converting Promo Version GLOBAL EA GRAND LAUNCH — 70% OFF Trade Above the Rest The wait is over. Our flagship EA is now available at an exclusive 70% launch discount for traders worldwide. Limited-Time Offer: 15 March - 30 April 2026 Launch Offers 1 Month: $60 (Regular $200) Perfect for beginners and trial users. 3 Months: $150 (Regular $500) Great for conservative traders who want more testing time. 6 Months: $240 (Regular $800) Designed for traders focused on medium-term results.
GlodSilver
Paphangkon Luangsanit
Эксперты
High-Converting Promo Version GLOBAL EA GRAND LAUNCH — 70% OFF Trade Above the Rest The wait is over. Our flagship EA is now available at an exclusive 70% launch discount for traders worldwide. Limited-Time Offer: 15 March - 30 April 2026 Launch Offers 1 Month: $60 (Regular $200) Perfect for beginners and trial users. 3 Months: $150 (Regular $500) Great for conservative traders who want more testing time. 6 Months: $240 (Regular $800) Designed for traders focused on medium-term results.
Gold Breaker EA
Febrian Andhika Wijaya
Эксперты
Gold Breaker EA – Smart & Safe Gold Trading Automation Gold Breaker EA is a fully automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) , built with one core principle: Capital protection first, profits second. Unlike many Gold EAs that rely on martingale, grid, or averaging down strategies , Gold Breaker EA uses a SAFE one-position approach . At any time, it manages only a single trade , always protected by a clear Stop Loss and Take Profit . There are no dangerous recovery system
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Эксперты
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
Scalping Pro New
Cheng Kah Seng
Эксперты
PRODUCT NAME New Gold PRODUCT TYPE Expert Advisor for MetaTrader 5 PRICE Free SHORT DESCRIPTION New Gold is an Expert Advisor designed for short-term trading on XAUUSD. It is intended for the M1 and M5 timeframes and supports lot sizes from 0.01 to 0.10. FULL DESCRIPTION New Gold is an automated trading Expert Advisor developed for XAUUSD scalping on MetaTrader 5. Recommended setup: - Symbol: XAUUSD (the symbol name may vary by broker) - Timeframe: M1 or M5 - Lot size: 0.01 to 0.10 - Platf
FREE
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Gold Trend Master EA – Trend and Pullback Trading System Quantum Pullback EA is an automated trading system designed for structured trend trading with configurable pullback confirmation and multiple risk management options. The Expert Advisor combines momentum analysis, moving average filtering, volatility conditions, and optional pullback logic to identify trading opportunities while maintaining controlled execution behavior. The system is suitable for traders who prefer flexible configuration
HB Trading Solution Basic
Manoj Lohar
5 (1)
Эксперты
HB Trading Solution Basic Профессиональный упрощённый советник для XAUUSD (Золото) и основных валютных пар Forex. Это полностью бесплатная базовая версия, предназначенная для трейдеров, желающих протестировать чистую стратегию на основе сетки с фиксированными параметрами без сложных настроек. Это упрощённая бесплатная редакция с ограниченными возможностями.   Полная премиум-версия с адаптивной сеткой, фильтром новостей, трейлинг-стопом и дополнительными инструментами безопасности доступна зд
FREE
NaoT CuD VOL and Mono Hedg
Duc Toan Vo
Эксперты
Это бот-советник, использующий автоматизированную торговую стратегию, основанную на торговле по объему тиков (Volume Tick trading), сравнивающий пики объема для определения того, входит ли рынок в сильный тренд. Почему бот не использует DCA (Double-Age Contraction) для входа в сделку? Потому что это привело бы к ликвидации счета, если рынок резко двинется в одном направлении или столкнется с сильным трендом. Поэтому этот бот выбирает сигналы на вход, сравнивая пики объема. Кроме того, я включи
Infinite Calm Waters
Ridzq Adnan Cikal
Эксперты
Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters EA Infinite Calm Waters представляет собой усовершенствованного торгового робота, созданного для трейдеров, которые требуют точности, надежности и высокой производительности на постоянно меняющемся рынке Forex. Построенный на надежной многовалютной системе, этот советник (EA) интегрирует лучшие методы торгового диапазона в ваш торговый арсенал. Просто примените его к графику XAGUSD M30 , и Infinite Calm Waters EA автоматически будет отслеживать и выпо
FVG Trader Pro
Erik Gall
Эксперты
Fair Value Gap EA on the 1hour chart. Finds Fair value gaps, and places smart trades based on them.  No unrealistic bullshit, pure price action, no lagging indicators. steady profit stream. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: 1H       ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $2000   Before running on live, do some backtests to find a good setting. or message me. give it a try and leave a positve comment. impress yourself from the DEMO . Better yet, le
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
Другие продукты этого автора
Gold Wizard AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Mine Advisor MT5: Ваша персональная цифровая шахта на рынке Forex Вы ищете не просто очередной индикатор, а монументальное технологическое решение для сохранения и приумножения капитала? Добро пожаловать в эру институционального алготрейдинга. Gold Mine Advisor — это вершина программирования и финансовой инженерии, созданная эксклюзивно для торговой платформы MetaTrader 5. Этот эксперт разработан с единственной целью: превратить динамические колебания самого ликвидного драгоценного мета
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота ( XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль. В основе алгоритма лежит  авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные
Gold Finder AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Finder AI — Интеллектуальный снайпер для золота Автоматическая торговая система для XAUUSD, созданная для стабильной работы на таймфрейме M5 без использования Мартингейла и рискованных сеток. Наш советник разработан специально для высоковолатильного рынка золота (XAUUSD). Вместо опасных стратегий усреднения, робот использует многофакторный анализ старших таймфреймов для поиска точных точек входа, что позволяет минимизировать просадки и максимизировать профит на каждой сделке . Ключевая
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Magnet EA MT5 — Магнит для Прибыли на XAUUSD Gold Magnet EA — это полностью автоматическая торговая система нового поколения, разработанная исключительно для торговли золотом ( XAUUSD ). Робот использует уникальный алгоритм отслеживания импульсов и зон ликвидности, буквально «притягивая» профит во время любых движений рынка. Это решение из категории «Поставил и заработал» . Вам больше не нужно тратить недели на оптимизацию, разбираться в сотнях индикаторов или скачивать чужие сет-файлы.
Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Valkyrie Gold MT5 | Алгоритмический импульс эталонного актива Добро пожаловать в эру институционального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник  Valkyrie Gold MT5  — это высокочастотный алгоритмический инструмент, разработанный эксклюзивно под волатильность XAUUSD. Объединяя математику следования за трендом и фиксацию пробойных импульсов, робот извлекает прибыль из ценовых всплесков золота при строжайшем контроле рисков. Это не масс-маркет продукт, а выверенная стратегия
Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
PLUTUS GOLD: Алгоритмический импульс для эталонного актива Добро пожаловать в эру интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник PLUTUS GOLD — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а выверенна
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру. Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высок
Hyperion XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
КОНЦЕПЦИЯ «HYPERION XAU»: ПРОТОКОЛ ТОЧЕЧНОЙ ЭКСТРАКЦИИ СТОИМОСТИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА Hyperion XAU представляет собой эшелонированную вычислительную платформу, сфокусированную на высокоточном взаимодействии с инструментом XAUUSD в рамках пятиминутного ценового кластера. Функциональная матрица решения построена на глубинном сканировании рыночной гетерогенности, объединяющей траектории ценовой диссипации, векторную механику импульса, флуктуационное поле, пулы доступной ликвидности и гравитационное вли
Midas Pulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Midas Pulse: Алгоритмический импульс для золотого эталона Добро пожаловать в эпоху интеллектуального управления капиталом на рынке драгоценных металлов. Советник Midas Pulse — это узкоспециализированный программный модуль, созданный эксклюзивно для торговой пары XAUUSD. Объединяя передовые методы следования за трендом и фиксацию пробойных движений, алгоритм нацелен на эффективное использование волатильных импульсов золота с безупречным контролем над рисками. Это не рядовое решение, а тщат
Aureus Guard
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aureus Guard — это полностью автоматизированный торговый алгоритм (Expert Advisor), разработанный для пассивного управления капиталом на рынке Форекс. В основе работы советника лежат фильтры волатильности и сложные математические модели, позволяющие нивелировать рыночный шум. Главная задача робота — сохранять депозит в периоды турбулентности и устойчиво приумножать капитал при появлении трендовых движений, используя исключительно логику машинного вычисления без участия трейдера. Данный продукт
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex XAU Algorithm — полностью автоматизированная торговая система для работы на рынке золота (XAUUSD), оптимизированная для условий высокой волатильности. Робот использует уникальный математический алгоритм и элементы искусственного интеллекта для анализа рыночной динамики и выявления импульсных движений. Принцип работы: Робот оценивает движение цены по структурным признакам и скорости изменения. Сделки открываются только при подтверждённом импульсе, слабые или боковые движения игнорируются. А
Midas XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта. Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасн
XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
XAU Ultra — это профессиональный алгоритмический советник (Expert Advisor) для терминала MetaTrader 5, созданный для полностью автоматизированного высокочастотного скальпинга на спот-золоте (XAUUSD). Ниже представлена расширенная, технически детализированная спецификация робота. 1. Архитектура и математический базис Робот функционирует на таймфрейме M5, используя потиковый анализ (Every Tick) для снижения задержек исполнения. [Потиковый поток данных M5] [Фильтр сессий и Спреда] (Блокировка
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aqua Regia — адаптивная система для торговли XAUUSD. Устраняет рыночные шумы. Обеспечивает получение чистых результатов. Рынок золота не прощает импульсивных решений и хаотичных действий. Aqua Regia разработана для тех, кто ценит хладнокровный расчет и ищет высокоточный инструмент для торговли парой XAUUSD. Алгоритм находит стабильные векторы движения цены, полностью игнорируя рыночную турбулентность. Философия алгоритмов: химическая чистота транзакций Название системы отсылает к уникальной с
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
BULLION WAVE — ЗОЛОТОЙ АЛГОРИТМ ТОЧНОСТИ «Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка» Почему Bullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave : профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга. В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE? Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны , осциллято
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Impulse MT5 – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Infinity Impulse MT5 - Универсальность и Адаптация     Многофункциональность: Infinity Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.     Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.     Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка     Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для а
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Horizon M5: Киберарбитраж на азиатской сессии по ликвидности Представляем не просто торгового робота, а высокочастотную алгоритмическую систему нового поколения — Gold Horizon M5 . Эта специализированная вычислительная система разработана для получения сверхприбыли от самого волатильного актива нашего времени — золота (XAUUSD). В основе советника лежит многоуровневая стратегия прорыва азиатского диапазона, претерпевшая радикальную архитектурную переработку. Алгоритм адаптирован к экстремаль
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв