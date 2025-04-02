Aqua Regia
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 1.8
- Активации: 10
Aqua Regia — адаптивная система для торговли XAUUSD. Устраняет рыночные шумы. Обеспечивает получение чистых результатов.
Рынок золота не прощает импульсивных решений и хаотичных действий. Aqua Regia разработана для тех, кто ценит хладнокровный расчет и ищет высокоточный инструмент для торговли парой XAUUSD. Алгоритм находит стабильные векторы движения цены, полностью игнорируя рыночную турбулентность.
🧪 Философия алгоритмов: химическая чистота транзакций
Название системы отсылает к уникальной способности царской воды растворять драгоценные металлы. Наш алгоритм работает по аналогичному принципу, что показано на графиках:
- Она «растворяет» информационный шум, ложные прорывы и случайные флуктуации.
- Советник извлекает чистую структуру тренда, сохраняя только подтвержденные, высококачественные сигналы. Вместо того чтобы гнаться за каждым движением свечи, он входит в сделку только тогда, когда математическое ожидание строго положительно.
⭐ Основные характеристики продукта
🎛 Динамический синтез сигналов : система сочетает анализ микроструктуры рынка, многоуровневые технические фильтры и оценку текущей волатильности. Открытие позиции происходит только тогда, когда все векторы силы совпадают.
🌊 Бесперебойная навигация по фазам рынка. Алгоритм мгновенно меняет свою внутреннюю конфигурацию при переходе от направленного движения к плоскому и обратно. Система автоматически подстраивается к расширению и сужению ценовых диапазонов без ручного вмешательства.
🔬 Настройки с лабораторной точностью . Доступна детальная настройка механики советника. Вы можете откалибровать чувствительность и интенсивность сканера, выбирая между агрессивным скальпингом и консервативной фиксацией прибыли.
🤖 Полная автономность цикла: от первоначального сканирования графика до автоматического закрытия позиции весь жизненный цикл сделки контролируется роботом. Трейдеру нужно лишь установить начальные параметры.
📈 Технические характеристики развертывания
|Параметр
|Рекомендуемое значение
|Инструмент
|XAUUSD (Золото)
|Временные рамки
|М5
|Стартовый капитал
|от 200 долларов США
|Тип исполнения
|ECN / Сырой спред / NDD
|Использовать
|с 1:500
|Инфраструктура
|Для минимизации задержек рекомендуется использовать VPS.
«Правильное управление капиталом превращает небольшую сумму в значимый результат».
🛡 Рисковый арбитраж и защита депозитов
Механизм защиты встроен в ядро системы. Каждая сделка сопровождается строгими уровнями стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем она будет отправлена на сервер брокера.
Функционал управления капиталом включает в себя:
- Динамическое регулирование объема входящих транзакций относительно свободной маржи;
- Глобальное ограничение ежедневного и ежемесячного снижения стоимости активов;
- Автоматический переход в режим сохранения капитала ( точка безубыточности ) после достижения первой цели;
- Функция частичного закрытия для фиксации промежуточной прибыли.
Основная формула успеха:
«Капитал защищен там, где нет места для субъективных решений».
👥 Для кого предназначен Aqua Regia?
- Для начинающих, которые хотят исключить эмоциональный фактор и сразу же начать работать с проверенной машинной логикой.
- Для профессионалов: Опытные алгоритмические трейдеры, которым необходим модуль быстрого исполнения ордеров с широкими возможностями настройки под свои портфели.
- Для системных трейдеров: тех, кто основывает свою торговлю на статистических вероятностях и требует абсолютной объективности от каждого исполненного ордера.
⚠ Важное предупреждение о рисках
Торговля производными инструментами сопряжена с высоким риском убытков. Перед открытием реального счета обязательно протестируйте систему с помощью тестера стратегий MetaTrader 5 (с качеством истории 99,9%) и на демо-счете. Прошлые результаты являются следствием тестирования модели и не гарантируют аналогичной прибыли в будущем.
💎 Королевская вода
Это высокотехнологичная платформа для рынка драгоценных металлов. Она фильтрует рыночный хаос, выявляет зоны с наибольшей концентрацией ликвидности и обеспечивает дисциплинированное исполнение вашей торговой стратегии 24/7.