Aqua Regia — адаптивная система для торговли XAUUSD. Устраняет рыночные шумы. Обеспечивает получение чистых результатов.

Рынок золота не прощает импульсивных решений и хаотичных действий. Aqua Regia разработана для тех, кто ценит хладнокровный расчет и ищет высокоточный инструмент для торговли парой XAUUSD. Алгоритм находит стабильные векторы движения цены, полностью игнорируя рыночную турбулентность.

🧪 Философия алгоритмов: химическая чистота транзакций

Название системы отсылает к уникальной способности царской воды растворять драгоценные металлы. Наш алгоритм работает по аналогичному принципу, что показано на графиках:

Она «растворяет» информационный шум, ложные прорывы и случайные флуктуации.

Советник извлекает чистую структуру тренда, сохраняя только подтвержденные, высококачественные сигналы. Вместо того чтобы гнаться за каждым движением свечи, он входит в сделку только тогда, когда математическое ожидание строго положительно.

⭐ Основные характеристики продукта

🎛 Динамический синтез сигналов : система сочетает анализ микроструктуры рынка, многоуровневые технические фильтры и оценку текущей волатильности. Открытие позиции происходит только тогда, когда все векторы силы совпадают.

🌊 Бесперебойная навигация по фазам рынка. Алгоритм мгновенно меняет свою внутреннюю конфигурацию при переходе от направленного движения к плоскому и обратно. Система автоматически подстраивается к расширению и сужению ценовых диапазонов без ручного вмешательства.

🔬 Настройки с лабораторной точностью . Доступна детальная настройка механики советника. Вы можете откалибровать чувствительность и интенсивность сканера, выбирая между агрессивным скальпингом и консервативной фиксацией прибыли.

🤖 Полная автономность цикла: от первоначального сканирования графика до автоматического закрытия позиции весь жизненный цикл сделки контролируется роботом. Трейдеру нужно лишь установить начальные параметры.

📈 Технические характеристики развертывания

Параметр Рекомендуемое значение Инструмент XAUUSD (Золото) Временные рамки М5 Стартовый капитал от 200 долларов США Тип исполнения ECN / Сырой спред / NDD Использовать с 1:500 Инфраструктура Для минимизации задержек рекомендуется использовать VPS.

«Правильное управление капиталом превращает небольшую сумму в значимый результат».

🛡 Рисковый арбитраж и защита депозитов

Механизм защиты встроен в ядро системы. Каждая сделка сопровождается строгими уровнями стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем она будет отправлена на сервер брокера.

Функционал управления капиталом включает в себя:

Динамическое регулирование объема входящих транзакций относительно свободной маржи;

Глобальное ограничение ежедневного и ежемесячного снижения стоимости активов;

Автоматический переход в режим сохранения капитала ( точка безубыточности ) после достижения первой цели;

) после достижения первой цели; Функция частичного закрытия для фиксации промежуточной прибыли.

Основная формула успеха:

«Капитал защищен там, где нет места для субъективных решений».

👥 Для кого предназначен Aqua Regia?

Для начинающих, которые хотят исключить эмоциональный фактор и сразу же начать работать с проверенной машинной логикой.

начинающих, которые хотят исключить эмоциональный фактор и сразу же начать работать с проверенной машинной логикой. Для профессионалов: Опытные алгоритмические трейдеры, которым необходим модуль быстрого исполнения ордеров с широкими возможностями настройки под свои портфели.

Опытные алгоритмические трейдеры, которым необходим модуль быстрого исполнения ордеров с широкими возможностями настройки под свои портфели. Для системных трейдеров: тех, кто основывает свою торговлю на статистических вероятностях и требует абсолютной объективности от каждого исполненного ордера.

⚠ Важное предупреждение о рисках

Торговля производными инструментами сопряжена с высоким риском убытков. Перед открытием реального счета обязательно протестируйте систему с помощью тестера стратегий MetaTrader 5 (с качеством истории 99,9%) и на демо-счете. Прошлые результаты являются следствием тестирования модели и не гарантируют аналогичной прибыли в будущем.

💎 Королевская вода

Это высокотехнологичная платформа для рынка драгоценных металлов. Она фильтрует рыночный хаос, выявляет зоны с наибольшей концентрацией ликвидности и обеспечивает дисциплинированное исполнение вашей торговой стратегии 24/7.