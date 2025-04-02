Aqua Regia

Aqua Regia — адаптивная система для торговли XAUUSD. Устраняет рыночные шумы. Обеспечивает получение чистых результатов.

Рынок золота не прощает импульсивных решений и хаотичных действий. Aqua Regia разработана для тех, кто ценит хладнокровный расчет и ищет высокоточный инструмент для торговли парой XAUUSD. Алгоритм находит стабильные векторы движения цены, полностью игнорируя рыночную турбулентность.

🧪 Философия алгоритмов: химическая чистота транзакций

Название системы отсылает к уникальной способности царской воды растворять драгоценные металлы. Наш алгоритм работает по аналогичному принципу, что показано на графиках:

  • Она «растворяет» информационный шум, ложные прорывы и случайные флуктуации.
  • Советник извлекает чистую структуру тренда, сохраняя только подтвержденные, высококачественные сигналы. Вместо того чтобы гнаться за каждым движением свечи, он входит в сделку только тогда, когда математическое ожидание строго положительно.

Основные характеристики продукта

🎛 Динамический синтез сигналов : система сочетает анализ микроструктуры рынка, многоуровневые технические фильтры и оценку текущей волатильности. Открытие позиции происходит только тогда, когда все векторы силы совпадают.

🌊 Бесперебойная навигация по фазам рынка. Алгоритм мгновенно меняет свою внутреннюю конфигурацию при переходе от направленного движения к плоскому и обратно. Система автоматически подстраивается к расширению и сужению ценовых диапазонов без ручного вмешательства.

🔬 Настройки с лабораторной точностью . Доступна детальная настройка механики советника. Вы можете откалибровать чувствительность и интенсивность сканера, выбирая между агрессивным скальпингом и консервативной фиксацией прибыли.

🤖 Полная автономность цикла: от первоначального сканирования графика до автоматического закрытия позиции весь жизненный цикл сделки контролируется роботом. Трейдеру нужно лишь установить начальные параметры.

📈 Технические характеристики развертывания

Параметр Рекомендуемое значение
Инструмент XAUUSD (Золото)
Временные рамки М5
Стартовый капитал от 200 долларов США
Тип исполнения ECN / Сырой спред / NDD
Использовать с 1:500
Инфраструктура Для минимизации задержек рекомендуется использовать VPS.

«Правильное управление капиталом превращает небольшую сумму в значимый результат».

🛡 Рисковый арбитраж и защита депозитов

Механизм защиты встроен в ядро системы. Каждая сделка сопровождается строгими уровнями стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем она будет отправлена на сервер брокера.

Функционал управления капиталом включает в себя:

  • Динамическое регулирование объема входящих транзакций относительно свободной маржи;
  • Глобальное ограничение ежедневного и ежемесячного снижения стоимости активов;
  • Автоматический переход в режим сохранения капитала ( точка безубыточности ) после достижения первой цели;
  • Функция частичного закрытия для фиксации промежуточной прибыли.

Основная формула успеха:

«Капитал защищен там, где нет места для субъективных решений».

👥 Для кого предназначен Aqua Regia?

  • Для начинающих, которые хотят исключить эмоциональный фактор и сразу же начать работать с проверенной машинной логикой.
  • Для профессионалов: Опытные алгоритмические трейдеры, которым необходим модуль быстрого исполнения ордеров с широкими возможностями настройки под свои портфели.
  • Для системных трейдеров: тех, кто основывает свою торговлю на статистических вероятностях и требует абсолютной объективности от каждого исполненного ордера.

Важное предупреждение о рисках

Торговля производными инструментами сопряжена с высоким риском убытков. Перед открытием реального счета обязательно протестируйте систему с помощью тестера стратегий MetaTrader 5 (с качеством истории 99,9%) и на демо-счете. Прошлые результаты являются следствием тестирования модели и не гарантируют аналогичной прибыли в будущем.

💎 Королевская вода

Это высокотехнологичная платформа для рынка драгоценных металлов. Она фильтрует рыночный хаос, выявляет зоны с наибольшей концентрацией ликвидности и обеспечивает дисциплинированное исполнение вашей торговой стратегии 24/7.

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Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
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Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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