Valkyrie Gold MT5

Valkyrie Gold MT5| Алгоритмический импульс эталонного актива 🌟

Добро пожаловать в эру институционального управления капиталом на рынке драгоценных металлов.

Советник Valkyrie Gold MT5 — это высокочастотный алгоритмический инструмент, разработанный эксклюзивно под волатильность XAUUSD. Объединяя математику следования за трендом и фиксацию пробойных импульсов, робот извлекает прибыль из ценовых всплесков золота при строжайшем контроле рисков.

Это не масс-маркет продукт, а выверенная стратегия уровня хедж-фондов. В ядре отсутствуют деструктивные методы: исключены сетки, мартингейл и токсичный арбитраж. Valkyrie Gold MT5 базируется на чистой ценовой математике, динамических скользящих средних и подтверждении уровней поддержки/сопротивления реальным объемом.

🛡 100% ГОТОВНОСТЬ К ПРОП-ТРЕЙДИНГУ И ФИНАНСИРУЕМЫМ СЧЕТАМ Алгоритм спроектирован с соблюдением жестких норм риск-менеджмента ведущих проп-фирм (FTMO, The Funded Trader, Supernova). Каждая позиция защищена фиксированным Stop Loss и Take Profit. Сделки прозрачны для комплаенс-офицеров, обеспечивая легкое прохождение верификаций любой сложности.

⚙️ СТРАТЕГИЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА Valkyrie Gold MT5 непрерывно сканирует таймфрейм M5, определяя доминирующий тренд через собственный адаптивный фильтр. После верификации направления алгоритм отслеживает прорыв цены сквозь ключевые психологические уровни. В момент захвата ликвидности и выхода цены за границы консолидации советник входит в сделку с минимальным проскальзыванием.

🚀 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МКЛ МАРКЕТА:

  • Абсолютная специализация: Глубокая калибровка исключительно под динамику золота (XAU/USD).
  • Безопасность капитала: Жесткий стоп-лосс и тейк-профит у каждой сделки без исключений.
  • Токсичный код = 0%: Полное отсутствие мартингейла, усреднения, сеток и скрытого хеджа. Только чистая математика.
  • Скорость реакции: Оптимизированный таймфрейм M5 для фиксации микродвижений рынка.
  • Фильтрация шума: Продвинутый модуль защиты от ложных пробоев сохраняет депозит в боковике.
  • Легковесность: Оптимизированный код обеспечивает минимальную нагрузку на CPU — идеально для бюджетных VPS-серверов.
  • Интерфейс топ-трейдера: Лаконичная панель управления с прямым доступом ко всем ключевым параметрам.

📊 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

  • Инструмент: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм: M5
  • Депозит: От $100 (cent/micro), от $300 (standard).
  • Тип счета: Hedging / Netting (полная совместимость).
  • Брокер: ECN/STP провайдеры со спредом по золоту до 20 пунктов.
  • Инфраструктура: Низколатентный VPS обязателен для своевременной отработки импульсов.

🛠 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА (INPUT PARAMETERS):

  • LotSize — Фиксированный объем позиции.
  • StopLoss — Уровень фиксации убытка в пунктах.
  • TakeProfit — Уровень фиксации прибыли в пунктах.
  • Risk per trade — Автолот на основе процента риска от баланса.

💰 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА: ИНВЕСТИЦИЯ В ЭЛИТНЫЙ АЛГОРИТМ Старт релиза на MKL Market: 690 USD. Цена обоснована архитектурой кода и подтвержденной эффективностью. По достижении каждого этапа публичных целей по доходности стоимость будет поэтапно повышаться до финальных 1699 USD. Зафиксируйте лицензию сейчас, чтобы получить неограниченные обновления всех будущих версий бесплатно!

Не упустите движение вперед. Позвольте Valkyrie Gold MT5 превратить рыночный шум в структурированную доходность вашего портфеля.


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AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
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Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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