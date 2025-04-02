Gold Spark AI

Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD

Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота (XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль.

В основе алгоритма лежит авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные сделки и минимизирует просадку.
📌 Основные преимущества
  • Специализация на XAUUSD: Алгоритм полностью оптимизирован под специфику, спреды и средний ход (ATR) золота.
  • Защита депозита: Каждая сделка имеет : жесткий Stop Loss / умный тралинг-стоп / систему хеджирования. Без опасных методов вроде мартингейла .
  • Готов к работе: Не требует сложной настройки. Достаточно установить на график с базовыми сет-файлами.
⚙️ Технические характеристики
  • Рабочая пара: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм: Например: M5
  • Минимальный депозит: от $ [100/500]
  • Тип счета: ECN, Raw или Razor с минимальным спредом
  • Рекомендуемый плечо: 1:100 и выше
  • Совместимость:  MT5
🛠️ Настройки и параметры (Inputs)
  • Magic Number — уникальный ID советника.
  • Lot Size / Risk % — выбор фиксированного лота или автоматического расчета риска от баланса.
  • Max Spread — фильтр максимального спреда для запрета сделок на расширении рынка.
  • Take Profit / Stop Loss — индивидуальные уровни фиксации прибыли и убытка.
  • Модуль времени и дней недели.
🚀 Рекомендации по установке
  1. Запустите советник на графике XAUUSD , таймфрейм .
  2. Используйте только качественные VPS-серверы с минимальным пингом до брокера (до 5-10 мс).
  3. Перед запуском на реальном счете обязательно протестируйте робота на демо-счете или в тестере стратегий с качеством котировок 99%.
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, используйте настройки мани-менеджмента с умом и торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.

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5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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