Gold Spark AI
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
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- Версия: 1.300
- Активации: 10
Gold Spark AI — Полностью автоматическая торговля XAUUSD
Gold Spark AI — это высокотехнологичный торговый эксперт, разработанный специально для высокой волатильности рынка золота (XAUUSD ). Робот сочетает в себе продвинутые алгоритмы поиска точек разворота и строгий математический контроль капитала, чтобы превратить ценовые колебания драгметалла в стабильную прибыль.
В основе алгоритма лежит авторский индикатор импульса / скальпинг на откатах / пробой ценовых каналов , что исключает случайные сделки и минимизирует просадку.
📌 Основные преимущества
- Специализация на XAUUSD: Алгоритм полностью оптимизирован под специфику, спреды и средний ход (ATR) золота.
- Защита депозита: Каждая сделка имеет : жесткий Stop Loss / умный тралинг-стоп / систему хеджирования. Без опасных методов вроде мартингейла .
- Готов к работе: Не требует сложной настройки. Достаточно установить на график с базовыми сет-файлами.
⚙️ Технические характеристики
- Рабочая пара: XAUUSD (Gold)
- Таймфрейм: Например: M5
- Минимальный депозит: от $ [100/500]
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с минимальным спредом
- Рекомендуемый плечо: 1:100 и выше
- Совместимость: MT5
🛠️ Настройки и параметры (Inputs)
- Magic Number — уникальный ID советника.
- Lot Size / Risk % — выбор фиксированного лота или автоматического расчета риска от баланса.
- Max Spread — фильтр максимального спреда для запрета сделок на расширении рынка.
- Take Profit / Stop Loss — индивидуальные уровни фиксации прибыли и убытка.
- Модуль времени и дней недели.
🚀 Рекомендации по установке
- Запустите советник на графике XAUUSD , таймфрейм .
- Используйте только качественные VPS-серверы с минимальным пингом до брокера (до 5-10 мс).
- Перед запуском на реальном счете обязательно протестируйте робота на демо-счете или в тестере стратегий с качеством котировок 99%.
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пожалуйста, используйте настройки мани-менеджмента с умом и торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.