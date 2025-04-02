Bullion Wave

🌊 BULLION WAVE — ЗОЛОТОЙ АЛГОРИТМ ТОЧНОСТИ

«Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка»

ПочемуBullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave: профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга.

🚀 В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE?

Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны, осцилляторы и макро-сигналы, чтобы найти идеальный баланс между доходностью и безопасностью.

Ключевой слоган:

«Там, где другие видят хаос, Bullion Wave видит структуру»

✅ ТОП-ПРЕИМУЩЕСТВА:

Функция Описание
🎯 Снайперский вход Алгоритмы нацелены на зоны разворота и подтвержденного пробоя. Входим с точностью до пипса.
🧠 Интеллектуальная адаптация Робот перестраивается под флэт, тренд и спокойный рынок. Работает там, где другие сливают.
⚙️ Гибкая настройка Вы управляете рисками: от агрессивного скальпинга до консервативной торговли. Настраивайте под свой стиль.
🤖 Полная автоматизация Установил — и забыл. 24/5 советник работает за вас, освобождая время на анализ глобальных стратегий.

📊 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА)

  • Инструмент: XAUUSD (ЗОЛОТО)

  • Таймфрейм: M5 (рекомендованный)

  • Депозит: от 200$

  • Брокер: любой (предпочтительнее ECN/NDD с низким спредом)

  • Плечо: от 1:500

  • VPS: желателен, но не обязателен

«Правильная волна видна даже с малого депозита»

🛡️ ВСТРОЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Мы бережем ваш капитал как зеницу ока.
В советник зашиты динамические Stop Loss и Take Profit, которые автоматически подстраиваются под волатильность.

Наш девиз:

«Прибыль — это производная от сохранности капитала»

Настройки риска полностью открыты: вы можете ограничить просадку, фиксировать прибыль частичными лотами и управлять размером позиции в зависимости от баланса.

💎 ДЛЯ КОГО ЭТОТ СОВЕТНИК?

  • Для новичков, кто хочет избежать эмоциональных ошибок.

  • Для профессионалов, которые ценят свое время и ищут надежный алгоритмический фундамент.

  • Для всех, кто ищет честную автоматизацию без «магии» — только сухая математика и проверенная логика.

⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Торговля на Форекс связана с высокими рисками.
📌 Рекомендуем: перед запуском на реальном счете обязательно протестируйте советник в стратеги-тестере MT5 или на демо-счете.
📌 Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль, и вы можете потерять часть или весь депозит. Инвестируйте осознанно.

🔗 ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОДУКТОВ

Ознакомьтесь со всем портфелем разработчика:
👉 https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Bullion Wave — это не просто робот. Это ваш компас в океане золота.
Присоединяйтесь к тем, кто уже поймал свою волну! 🌊


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5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Gold Wizard AI — Нейро-скальпер для XAUUSD. Торговля на квантовой скорости Забудьте о классическом трейдинге. Пока другие ищут развороты на дневных графиках, нейросеть Gold Wizard AI уже извлекла прибыль из микродвижения и готова к следующему импульсу. Это не просто советник, а высокочастотный вычислительный комплекс, спроектированный исключительно под аномальную природу золота (XAUUSD). Там, где человек видит хаос котировок, алгоритм считывает скрытую геометрию рынка. Экосистема одного актива:
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