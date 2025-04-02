Bullion Wave
- Эксперты
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Dmitriq Evgenoeviz Koна моем сччету + кокупка
я не вижу перевода срокии уже истеклли
- Версия: 1.8
- Активации: 10
«Поймай волну тренда, не утонув в шуме рынка»
ПочемуBullion Wave? Потому что в мире XAUUSD ставки слишком высоки, чтобы полагаться на удачу. Мы превратили сложный анализ в безупречные точки входа. Встречайте — Bullion Wave: профессиональный советник для MT5, где математика встречается с искусством трейдинга.
🚀 В ЧЕМ СИЛА BULLION WAVE?
Наш алгоритм не просто «смотрит на график». Это многомерный сканер, который комбинирует ценовые паттерны, осцилляторы и макро-сигналы, чтобы найти идеальный баланс между доходностью и безопасностью.
Ключевой слоган:
«Там, где другие видят хаос, Bullion Wave видит структуру»
✅ ТОП-ПРЕИМУЩЕСТВА:
|Функция
|Описание
|🎯 Снайперский вход
|Алгоритмы нацелены на зоны разворота и подтвержденного пробоя. Входим с точностью до пипса.
|🧠 Интеллектуальная адаптация
|Робот перестраивается под флэт, тренд и спокойный рынок. Работает там, где другие сливают.
|⚙️ Гибкая настройка
|Вы управляете рисками: от агрессивного скальпинга до консервативной торговли. Настраивайте под свой стиль.
|🤖 Полная автоматизация
|Установил — и забыл. 24/5 советник работает за вас, освобождая время на анализ глобальных стратегий.
📊 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА)
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Инструмент: XAUUSD (ЗОЛОТО)
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Таймфрейм: M5 (рекомендованный)
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Депозит: от 200$
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Брокер: любой (предпочтительнее ECN/NDD с низким спредом)
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Плечо: от 1:500
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VPS: желателен, но не обязателен
«Правильная волна видна даже с малого депозита»
🛡️ ВСТРОЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Мы бережем ваш капитал как зеницу ока.
В советник зашиты динамические Stop Loss и Take Profit, которые автоматически подстраиваются под волатильность.
Наш девиз:
«Прибыль — это производная от сохранности капитала»
Настройки риска полностью открыты: вы можете ограничить просадку, фиксировать прибыль частичными лотами и управлять размером позиции в зависимости от баланса.
💎 ДЛЯ КОГО ЭТОТ СОВЕТНИК?
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Для новичков, кто хочет избежать эмоциональных ошибок.
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Для профессионалов, которые ценят свое время и ищут надежный алгоритмический фундамент.
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Для всех, кто ищет честную автоматизацию без «магии» — только сухая математика и проверенная логика.
⚠️ ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Торговля на Форекс связана с высокими рисками.
📌 Рекомендуем: перед запуском на реальном счете обязательно протестируйте советник в стратеги-тестере MT5 или на демо-счете.
📌 Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль, и вы можете потерять часть или весь депозит. Инвестируйте осознанно.
🔗 ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРОДУКТОВ
Ознакомьтесь со всем портфелем разработчика:
👉 https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
Bullion Wave — это не просто робот. Это ваш компас в океане золота.
Присоединяйтесь к тем, кто уже поймал свою волну! 🌊