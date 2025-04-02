NEXA Quote Vacuum

  • 专家
  • Park Seongcheon
    Park Seongcheon

    Park Seongcheon

    大家好！
    我是 Park Sung Chan，一名专注于 MetaTrader 5 算法交易系统 的开发者。
    我基于金融市场的 结构特性 与 统计模式，研究并设计能够在长期内保持稳定表现的自动交易系统。
    我的目标不仅是创建单一策略，而是从多角度深入解读市场，构建能够持续进化的 高级算法框架。
    🔥 NEXA EA 项目介绍（策略生态系统）
    NEXA EA 项目 是基于我的研究理念而构建的可扩展自动交易策略开发体系。
    项目的核心目标不是打造某一个 EA，而是建立一个 可持续、稳定且不断发展的自动交易生态系统。
  • 版本: 2.4
  • 激活: 5
NEXA Quote Vacuum

NEXA Quote Vacuum 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Expert Advisor，主要用于 GOLD 或 XAUUSD 的 M5 时间周期。

本 EA 不使用常见技术指标作为入场信号。它主要分析 Bid 和 Ask 的更新顺序、时间间隔、报价持续时间、方向性推进、领先与跟随关系、报价恢复、点差状态以及短期市场噪音。

BUY 和 SELL 条件分别独立计算。即使出现信号，EA 也不会立即下单，而是先确认该报价结构是否在设定时间和事件数量内保持有效。

入场评估包括：

- Vacuum Score 以及方向评分差值
- 方向性推进效率
- Bid 和 Ask 的领先证据
- 最小推进距离与最大不利移动
- 点差与报价稳定性
- 预计往返交易成本
- 信号有效时间
- 预计价格推进距离

当预期方向优势不足以覆盖点差、预计滑点和可选佣金时，EA 将阻止交易。

持仓管理

每个持仓都会设置 Stop Loss。Take Profit 可通过输入参数启用。

持仓可根据以下条件进行管理：

- 最大持仓时间
- Vacuum Score 减弱
- 相反方向的报价恢复
- 领先结构反转
- 基于 Quote Vacuum 状态的 Trailing Stop

交易量管理

EA 提供两种交易量模式。

Fixed Lot

每笔交易使用相同的交易量。默认值为 0.01 lot。

Risk Percent

根据当前账户 Equity、Stop Loss 距离和交易品种参数计算交易量。

页面所示 Risk Percent 回测条件：

Initial Deposit: 1,000 USD
Risk Percent: 1.00
Leverage: 1:500

如果账户资金过小，计算出的交易量可能低于经纪商允许的最小手数。在这种情况下，EA 可能不会开仓。

建议使用环境

Platform: MetaTrader 5
Symbol: GOLD 或 XAUUSD
Timeframe: M5
Trading Style: Scalping
Allow Buy: true
Allow Sell: true

不同经纪商的交易品种名称和交易条件可能不同。

启动与重新启动

EA 需要一定的准备时间来收集 Bid 和 Ask 的 Tick 数据。

在 MetaTrader 或 VPS 重新启动、EA 重新加载，或市场数据长时间中断之后，可能需要重新进行准备。

外部依赖

NEXA Quote Vacuum 不需要 CSV、Python、ONNX、DLL 或外部模型文件。所有分析均在已编译的 EX5 文件内部完成。

回测说明

产品页面中显示的统计数据和图表均由 MetaTrader 5 Strategy Tester 使用 Every tick 建模模式生成。

回测结果并不代表真实交易结果，也不能保证未来表现。

实际结果可能因点差、佣金、滑点、执行速度、交易品种参数、流动性、服务器时间以及经纪商限制而有所不同。

支持

产品支持通过 MQL5 产品评论区或 MQL5 消息系统提供。

提交问题时，请提供以下信息：

Broker name
Account type
Symbol name
Timeframe
Lot Mode
Input settings
Experts log
Journal log
Strategy Tester report

仅提供“EA 无法运行”之类的信息，可能不足以判断具体原因。

风险提示

自动交易存在资金损失风险。

NEXA Quote Vacuum 不保证盈利，也不承诺任何特定交易结果。

交易量与风险参数的选择由用户自行负责。
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XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
专家
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
作者的更多信息
NEXA Camarilla Confluence PRO
Park Seongcheon
专家
NEXA GOLD Algorithmic Trading EA 产品概述 NEXA GOLD Algorithmic Trading EA 是一款为 MetaTrader 5 平台设计的自动交易程序。 该 Expert Advisor 会分析 GOLD（XAUUSD）市场的价格走势，并根据预设的算法规则执行交易。系统可以根据市场条件和用户设置的参数自动开仓、管理仓位并平仓。 本产品是 MetaTrader 平台上的自动交易工具。交易结果取决于市场状况，因此无法保证任何交易结果。 主要特点 • 专为 GOLD（XAUUSD）市场设计的自动交易系统 • 基于规则的算法交易逻辑 • 自动执行和管理交易订单 • 可配置的风险管理参数 • 完全兼容 MetaTrader 5 平台 工作原理 该 Expert Advisor 通过分析市场价格数据来寻找交易机会。 算法会评估多个因素，包括： • 价格走势条件 • 市场波动性 • 风险管理设置 当满足预设条件时，EA 将自动执行并管理交易。 推荐使用环境 • MetaTrader 5 平台 • GOLD（XAUUSD）交易品种 • 稳定的互联网连接
FREE
NEXA Pivot Scalper PRO
Park Seongcheon
专家
用户指南 NEXA Pivot Scalper PRO 概述 NEXA Pivot Scalper PRO 是一款在 MetaTrader 5 平台上运行的自动交易系统（Expert Advisor）。 该程序会分析价格在 Pivot（枢轴）水平附近的行为，并结合技术指标评估短期市场状况。 当多个交易条件同时满足时，系统会自动执行交易。 该 Expert Advisor 基于预先设定的交易规则和风险管理机制运行。 本产品以 MetaTrader 5 的编译 Expert Advisor 文件（EX5）形式提供。 交易原理 该 Expert Advisor 的交易逻辑基于价格与每日 Pivot 水平之间的关系。 系统在生成交易信号之前会分析以下因素： 价格与 Pivot 水平的位置关系 短期振荡指标条件 当前市场波动性 市场活跃程度 只有当多个条件同时满足时，系统才会执行交易。 这种方式旨在减少在不利市场条件下的交易。 推荐交易环境 交易品种 Gold (XAUUSD) 推荐时间周期 M5 推荐交易时段 欧洲交易时段和美国交易时段 交易平台 MetaTrader 5 该 Expert A
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NEXA Donchian Pro System
Park Seongcheon
专家
NEXA Donchian Pro MetaTrader 5 自动交易专家顾问 – 使用说明书 1. 产品概述 NEXA Donchian Pro 是一款基于 Donchian 通道突破策略的自动交易系统，并结合 MACD 方向过滤和 ATR 波动率过滤机制。 本产品以编译后的 EX5 文件形式提供，仅适用于 MetaTrader 5 平台。 该专家顾问用于在趋势市场环境中识别突破条件，并基于已收盘K线执行自动交易。 本产品不保证盈利。金融市场交易存在风险，可能导致资金损失。 2. 主要功能 基于 Donchian 通道的突破入场逻辑 MACD 方向确认过滤 ATR 正常波动率过滤 基于 ADX 的自动趋势强度判断 基于 Fractal 结构的部分平仓 自动移动止损至盈亏平衡 移动止损功能 每日亏损限制 最大账户回撤控制 连续亏损后自动冷却机制 基于风险比例的仓位计算 点差过滤 交易时间控制 3. 交易逻辑 3.1 入场条件 收盘价突破 Donchian 通道上轨或下轨 MACD 方向与交易方向一致 ATR 波动率处于允许范围内 所有计算均基于已收盘K线完成。 3.2 出场条件 结构性
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NEXA Breakout Velocity
Park Seongcheon
专家
NEXA Breakout Velocity NEXA Breakout Velocity 是一款基于价格通道突破、动量速度（ROC）、成交量过滤以及 ATR 风险控制的自动交易系统。 该系统旨在识别波动率扩张阶段，即价格突破区间并伴随动量和成交量增加的市场环境。 所有信号均基于已收盘K线计算。 同一交易品种仅持有一个仓位。 策略概述 系统结合以下核心组件： 价格通道突破识别 ROC 动量过滤 成交量扩张过滤 可选低周期确认 基于 ATR 的止损计算 固定风险收益比目标 基于账户风险比例的自动仓位计算 动态风险控制机制 本策略不仅依赖突破本身，同时要求动量与成交量配合确认。 工作原理 根据最近的高点和低点计算价格通道。 检查上一根已收盘K线是否突破通道。 将当前 ROC 数值与历史平均值进行比较。 将当前成交量与平均成交量进行比较。 如启用，则在低周期进行确认。 根据 ATR 计算止损距离。 根据风险收益比计算止盈目标。 根据账户风险比例自动计算交易手数。 所有计算均基于已收盘K线。 推荐默认设置 图表周期：M15 启用自动交易 启动前确保历史数据充足 系统可用于其他周期，但结构主要面
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NEXA Donchian Break
Park Seongcheon
专家
NEXA Donchian Break 1. 产品概述 NEXA Donchian Break 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor）， 基于 Donchian 通道识别 价格突破区域 ， 并仅在满足附加技术条件时执行交易。 本产品以 学习与研究目的免费发布 ， 旨在帮助用户通过参数设置，理解 突破逻辑、趋势过滤以及止损 / 止盈结构之间的关系。 本产品 不保证也不承诺任何交易结果 。 实际表现可能因市场环境、经纪商条件以及用户参数设置而有所不同。 2. 策略结构说明 本 EA 提供两种可选的策略模式。 策略模式 V1 Donchian 通道突破识别 使用 Momentum 指标确认方向 使用 ADX 指标过滤趋势强度 初始止损基于 ATR 计算 在满足条件后，可切换为结构性（Swing）止损 策略模式 V2 Donchian 通道突破识别 使用 MACD 柱状图判断趋势加速 使用 OBV 斜率过滤成交量方向 可选使用 ADX 作为附加趋势过滤 止损基于 Donchian 通道的相反边界 不同策略模式采用不同的过滤组合， 用户可通过对比学习不同的突破确认方法。
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NEXA Bb Counter Trend
Park Seongcheon
专家
NEXA Bb Counter Trend 用户说明书（适用于 MQL5 Market） 1. 产品概述 NEXA Bb Counter Trend 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），用于在价格短期过度扩张后，识别潜在的均值回归交易机会。 该系统结合使用 Bollinger Bands、Stochastic Oscillator 以及日线 Pivot 关键价位。 本产品专为 M5 时间周期 设计。 所有交易决策均基于 已完全收盘的K线（Closed Candle） ，不包含任何重绘（repaint）逻辑。 该 Expert Advisor 仅针对 单一交易品种 运行，并且在任意时间只管理 一个持仓 。 2. 交易逻辑 当以下所有条件同时满足时，系统才会考虑建立新仓位： 价格触及 Bollinger Bands 上轨或下轨 Stochastic Oscillator 在超买或超卖区域出现方向反转信号 当前价格接近日线 Pivot Point 或关键支撑/阻力区域 止损（Stop Loss）基于 ATR 波动率计算得出。 止盈（Take Profit）根据 Bolli
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NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
专家
NEXA Bb Volatility Trap MetaTrader 5 自动交易系统（EA） 1. 概述 NEXA Bb Volatility Trap 是一款基于布林带宽度（Bollinger Band Width）收缩与扩张来识别市场波动变化的自动交易专家顾问（Expert Advisor）。 该系统旨在捕捉低波动阶段之后出现的价格扩张行情。 所有交易决策均基于 已收盘的K线数据 执行。 本产品为自动交易工具，任何交易均存在亏损风险。 2. 交易逻辑 本 Expert Advisor 使用两个不同的时间周期。 2.1 波动率收缩识别 在较高时间周期中，通过统计 Z-Score 分析布林带宽度。 当市场波动率明显低于其平均水平时，系统进入准备状态。 2.2 入场触发条件 在波动率收缩之后，当以下条件在较低时间周期同时满足时，系统可能执行交易： 检测到布林带宽度扩张 K线实体比例确认价格运动具有足够强度 动量方向一致 确认突破近期高点或低点 该结构用于识别波动率扩张阶段中的价格运动。 3. 交易入场与仓位管理 每个有效信号将开启 两个分拆仓位（TP1 / TP2） 。 第一个仓位按照
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NEXA Bb Zone Recovery
Park Seongcheon
专家
NEXA Bb Zone Recovery 1. 产品概述 NEXA Bb Zone Recovery 是一款基于 Bollinger Bands 均值回归理念的 MetaTrader 5 专用智能交易系统（Expert Advisor）。该系统用于识别价格短暂突破正常波动区间后，重新回归至中间区域的市场状态。 本产品采用严格的规则化逻辑，仅在已完成的K线（closed candle）基础上进行信号判断。系统不依赖于特定交易品种或时间周期，并能够自动适配不同经纪商的交易条件。 本产品不保证任何盈利结果。金融市场交易具有风险，实际交易可能产生亏损。 2. 交易逻辑 只有在以下所有条件同时满足时，系统才会考虑执行交易： 价格突破 Bollinger Bands 的上轨或下轨区域 CCI 指标达到超买或超卖极值，并出现反转迹象 Parabolic SAR 相对于价格发生位置变化 当前成交量（tick volume）高于近期平均水平 该条件组合用于过滤普通的价格波动，重点识别较深度的价格扩展及其后的回归行为。 3. 交易特性 所有计算均基于已完成的K线 每个交易品种同时仅允许一个持仓 止盈目标
NEXA Logistic Regression
Park Seongcheon
专家
NEXA Logistic Regression EA （专家顾问） 1. 产品概述 NEXA Logistic Regression EA 是一款用于 M15 时间周期 的自动交易程序。 该专家顾问结合了 EMA200 方向过滤器 与 基于价格数据的逻辑回归计算 ，用于判断交易方向。 所有计算均基于 已完成的K线（Closed Bars） ，确保运行稳定，不会产生重绘或实时重算问题。 本产品适用于偏好规则清晰、系统化交易逻辑的用户。 2. 交易逻辑说明 EA 按照以下流程运行： 使用 EMA200 判断当前市场的方向状态。 只有在价格相对于 EMA200 发生确认突破时，才允许交易。 对最近的价格数据进行逻辑回归计算。 仅当计算结果与 EMA200 的突破方向一致时，才考虑交易信号。 按单一交易品种进行持仓管理，并可选择限制为单一持仓。 该结构使交易仅在明确的方向条件下执行。 3. 时间周期与交易品种 推荐时间周期： M15 默认交易品种： GOLD（XAUUSD） 主要设计用于单一交易品种运行 4. 风险与持仓管理功能 本 EA 包含以下管理功能： 固定手数或基于账户余额的动态手数
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
专家
中文版本 — EA销售用高级说明 NEXA Gold Macro Strategy02 EA 基于 GOLD M15 + M5 的 1:3 自动化交易系统 （包含宏观过滤器 + 波段管理系统） 1. EA 概述 NEXA Gold Macro Strategy02 EA 是专为 黄金（XAUUSD） 自动化交易而设计的专业趋势型EA。 系统采用 M15 确定方向，M5 精准触发信号 ，并结合 US100、US500、原油(OIL) 的全球风险情绪过滤器，以确保更高胜率。 2. 主要特征 双时间框架算法 (M15 + M5) EMA8/20、RSI14、ADX 趋势分析 M5 触发机制提高入场精度 宏观过滤系统（Risk-ON / Risk-OFF） 基于 US100 / US500 / OIL 的全球风险指标： Risk-ON → GOLD SELL（做空黄金） Risk-OFF → GOLD BUY（做多黄金） 可有效过滤假信号，大幅降低回撤。 三阶段波段管理系统 Stage 1: 确认波动结构 Stage 2: 达到 1.5R 时部分平仓 + 移
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
专家
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA Trend EMA RSI Swing — 产品说明（中文简体） 概述 NEXA Trend EMA RSI Swing 是一款基于 趋势跟随 + 回调入场 逻辑的自动化交易系统（EA）。 它在 H1 时间周期上确定主要趋势，并在 M15 时间周期利用 RSI、Stochastic 和 ADX 寻找最佳入场点。 此策略专为趋势行情设计，可避免震荡行情中的无效交易。 主要特点 1) 趋势识别 使用 EMA Fast 与 EMA Slow 判断趋势方向
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
专家
NEXA Trend Swing Pro v3 用户手册 – 中文版（最终版） 基于 EMA 趋势 + RSI + 动能 + 交易量过滤 + 多评分系统的黄金波段交易 EA 1. EA 概述 NEXA Trend Swing Pro v3 是专为 GOLD (XAUUSD) 设计的趋势型波段交易算法， 采用 H1 趋势过滤 + M30 触发入场 的结构。 该策略并非简单的 EMA 金叉死叉系统， 其核心由 五重高级过滤模块 组成： 趋势强度（EMA 距离） RSI 结构变化 动能方向（Momentum） 交易量增幅（Volume Spike） 市场状态识别（Trend / Range / Spike） 这些组件构成了一个 高精度、多层次的波段交易系统 。 本版本基于 7 年历史数据（2018–2024） 深度优化， 确保参数配置稳定可靠。 2. 策略结构（运作流程） ① H1 EMA 趋势过滤 EMA Fast (24) > EMA Slow (130) → 上升趋势 → 只允许 BUY EMA Fast < EMA Slow → 下降趋势 → 只允许 SELL
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
专家
NEXA Gold Pullback System v2.0 基于 H1 趋势 + M15 回调结构的 GOLD 摆动交易 EA 官方用户说明书（最终版） 1. 产品概述 NEXA Gold Pullback System v2.0 是一款专为 GOLD（XAUUSD）设计的 摆动交易型 Expert Advisor（EA）。 本 EA 在 H1（1小时）周期 上分析中长期趋势方向， 并在 M15（15分钟）周期 中识别 黄金市场中反复出现的回调（Pullback）结构后执行交易。 系统并非依赖单一指标信号， 而是基于以下结构化市场流程构建： 趋势 → 回调 → 突破 该设计旨在减少短期市场噪音， 并在趋势行情中提高交易效率。 2. 交易策略结构 2.1 H1 趋势过滤（EMA、RSI、ATR） EMA34 位于 EMA89 之上 → 上升趋势 EMA34 位于 EMA89 之下 → 下降趋势 EA 使用 ATR 对 EMA 间距进行标准化， 将趋势强度划分为三个等级： 弱 正常 强 同时结合 RSI 条件过滤 虚假或短暂的趋势信号。 在弱趋势状态下，EA 不进行交易。 2.2 M15
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
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NEXA ADX-EMA Trend Ride GOLD 专用微趋势跟随 EA 官方用户使用说明（简体中文） 1️⃣ 产品概述 NEXA ADX-EMA Trend Ride 是一款 专为 GOLD（XAUUSD）设计的全自动交易 EA 。 与传统基于高周期（H1/H4）的趋势系统不同， 本 EA 专注于 已形成趋势内部出现的微观加速行情 ， 通过精确入场捕捉趋势扩展机会。 核心理念 小亏损 + 少数但强劲的趋势爆发行情 （Fat Tail 收益结构） 2️⃣ 时间周期结构（重要） 内部计算周期（EA 核心逻辑） EA 的所有交易判断 均基于以下内部固定时间周期 ： TrendTF : M5 （微趋势方向判断） TriggerTF : M1 （精确入场执行） M5 ：通过 EMA 与 ADX 判断短期趋势方向 M1 ：RSI 回调 + 微动量触发精确入场 ️ 重要说明 EA 所附加的图表周期 不会影响 交易逻辑 EA 始终按照内部 M5 / M1 结构运行 高周期参考（H1 / M15）— 仅用于观察 H1 与 M15 不参与 EA 的任何计算逻辑 ， 仅用于
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
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NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch GOLD 专用动量趋势自动交易系统 官方用户手册（中文简体版） 1️⃣ 产品概述 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch 是一款 低频率、高风险回报比（High RR） 的 GOLD（XAUUSD）专用动量趋势型自动交易 EA 。 本 EA 不属于剥头皮或高频交易系统 。 只有在 高周期趋势方向与低周期动量突破在“已收盘K线”上同时成立时 才会进场，从而有效过滤市场噪音。 2️⃣ 核心交易逻辑 趋势判断（高周期） 使用 H1 周期的 EMA50 仅顺着价格相对于 EMA 的方向交易 基于 ATR 距离计算趋势强度评分（Trend Score） 只有达到最低趋势评分时才允许进场 进场触发（低周期） M5 周期，仅使用已收盘K线 Momentum 指标突破其平均值 K线实体比例达到最小要求 突破近期高点 / 低点结构 可选 成交量放大过滤条件 所有判断均基于 已收盘K线（无重绘 / No Repaint） 。 3️⃣ 进场与出场规则 进场规则 每根K线只评估一次进
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
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NEXA Swing Zone Trader 官方用户手册（简体中文） 1. 产品概述 NEXA Swing Zone Trader 是一款 低频率、高精度的波段交易（Swing Trading）自动交易系统 ， 仅在 趋势、动能与市场结构同时确认 时才执行交易。 本 EA 不追求频繁下单， 而是专注于 高质量入场 + 稳定性 + 实盘可用性 。 2. 核心交易逻辑 趋势区间识别（Trend Zone） 使用 EMA（周期 150，H1 时间框架） 价格在 EMA 之上 → 多头区间（Bull Zone） 价格在 EMA 之下 → 空头区间（Bear Zone） EA 只顺势交易 ，绝不逆势操作。 入场条件（Entry Logic） 买入（BUY） 价格位于 EMA 上方（多头区间） RSI(10) 向上突破 49.5 价格突破最近的 Fractal 高点结构 卖出（SELL） 价格位于 EMA 下方（空头区间） RSI(10) 向下跌破 49.5 价格跌破最近的 Fractal 低点结构 必须同时满足 趋势 + 动能 + 结构突破 无随机进场、无过度交易
NEXA Dynamic Swing
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NEXA Dynamic Swing 中文使用说明书（Chinese User Manual） 1. EA 概述 NEXA Dynamic Swing 是一款专为 GOLD（XAUUSD） 设计的 高级波段交易（Swing Trading）自动交易系统（EA） 。 该 EA 结合了 自适应移动平均线（AMA） 、 RSI、随机指标（Stochastic）以及 OBV 成交量确认 ， 只在高质量的市场环境中入场，有效避开震荡与噪音行情。 核心设计理念： 少而精的交易 严格控制回撤 适合长期真实账户运行 2. 推荐交易环境 交易品种 ：GOLD（XAUUSD） 趋势周期 ：H1 入场周期 ：M15 账户类型 ：ECN / Raw Spread 最低建议资金 ：$1,000 以上 建议杠杆 ：1:100 或更高 3. 策略逻辑说明 趋势判断（H1） 使用 自适应移动平均线（AMA） 判断市场方向 价格在 AMA 上方 → 做多趋势 价格在 AMA 下方 → 做空趋势 入场条件（M15） 只有在 所有条件同时满足 时才会进场： RSI 确认动能方向 随机指标（Stochast
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
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NEXA Multi MA Swing Master 基于多重 EMA 预堆叠结构的 GOLD（XAUUSD）早期趋势捕捉策略 产品概述 NEXA Multi MA Swing Master 是一款专为 GOLD（XAUUSD）早期趋势阶段 设计的波段交易型智能交易系统（EA）。 该 EA 不会在所有市场环境中交易 ， 仅在趋势结构、动量信号与波动性条件 同时满足 时才会择机进场。 策略核心特点 1️⃣ EMA 预堆叠（Pre-Stack）逻辑（核心概念） 使用 EMA 20 / 50 / 100 评估趋势形成过程 关注 EMA 排列的“形成阶段”，而非完全成型后的趋势 专注于 趋势早期阶段 ，避免追高或追低 该结构有助于过滤震荡行情与弱趋势环境。 2️⃣ 动量点火过滤（Momentum Ignition） 只有在以下条件 同时满足 时，才允许交易： RSI 突破中心触发水平 Momentum 指标强于其近期平均值 ADX 显示趋势强度上升并完成点火确认 有效过滤横盘行情、弱动量以及虚假突破。 3️⃣ 基于 ATR 的突破确认 突破判断结合 ATR 波动容忍度 降低因剧
Nexa BB Revert
Park Seongcheon
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Nexa BB Revert 适用于 MetaTrader 5 的专家顾问 1. 产品概述 Nexa BB Revert 是一款基于 布林带（Bollinger Bands）均值回归（Mean Reversion）理念 设计的专家顾问。 该系统用于分析价格在出现过度扩张后，可能发生的短期回撤行为。 本产品以 M15 时间周期 为核心运行周期，并结合 Bollinger Bands、RSI、CCI 以及 ATR 指标对交易条件进行评估。 该专家顾问采用 单一交易品种、单一持仓（基于魔术号） 的运行结构，并根据预设规则自动管理已开仓位。 2. 交易理念 Nexa BB Revert 的核心逻辑基于以下条件： 价格触及布林带上轨或下轨 随后一根K线价格重新回到布林带内部 RSI 与 CCI 指标显示超买或超卖状态，并出现方向变化 仅当上述条件同时满足时，系统才会考虑交易机会。 可选的 ATR 区间过滤器与 ADX 强度过滤器可用于避免在高波动或强趋势市场环境中进行交易。 3. 交易条件概要 主时间周期：M15 交易方向：买入 / 卖出 同时持仓数量：每个交易品种与魔术号仅限一笔 交易频率：受
NEXA Bb Keltner Squeeze
Park Seongcheon
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NEXA BB Keltner Squeeze MetaTrader 5 专家顾问（EA） 一、产品概述 NEXA BB Keltner Squeeze 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的自动交易专家顾问。 该系统通过分析 布林带（Bollinger Bands） 与 肯特纳通道（Keltner Channel） 之间的相对位置，用于识别市场波动性扩张阶段。 本 EA 基于 H1（1 小时）周期 运行，仅在 已完成的K线 满足既定技术条件时执行交易。 本产品用于辅助自动化交易决策， 不保证盈利结果 。 二、交易逻辑说明 该交易系统基于以下核心逻辑： 波动性压缩识别 当布林带收缩并位于肯特纳通道内部时，系统识别为低波动状态。 突破确认 仅当上一根 H1 K线收盘价明确突破指定通道边界时，系统才会生成交易信号。 不使用未收盘K线或逐笔报价信号。 动量过滤（可选） 可启用 MACD 柱状图作为方向与动量确认过滤条件。 风险管理机制 止损（Stop Loss）基于 ATR（平均真实波幅）计算。 止盈（Take Profit）基于固定的风险回报比自动设定。 三、运行环境 平台 ：Me
NEXA Bb Trend Snapback
Park Seongcheon
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NEXA Bb Trend Snapback Expert Advisor 用户使用说明 1. 产品概述 NEXA Bb Trend Snapback 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的自动交易 Expert Advisor。 该产品基于 Bollinger Bands 的价格回归（Snapback，均值回归）结构，在特定市场条件下 仅执行卖出（Sell）交易 。 该 Expert Advisor 仅在允许的交易时间内运行，并通过多种过滤机制自动避开不利的市场环境。 本产品 仅以已编译的 EX5 文件形式提供 。 2. 交易逻辑概述 该 Expert Advisor 通过以下技术条件组合判断交易信号： 基于 Bollinger Bands 的价格扩张与回归结构 使用 RSI 确认市场的弱势状态 通过成交量变化判断市场活跃度 使用 ATR 与 ADX 进行波动率与趋势强度过滤 可选的交易时段屏蔽功能 所有计算与交易决策 仅基于已收盘的 K 线（Closed Bars） 。 3. 交易特性 交易方向：仅 Sell 订单类型：市价执行 止损 / 止盈：基于 ATR 自动计算 可
NEXA Bb Adaptive Revert
Park Seongcheon
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NEXA BB Adaptive Revert MetaTrader 5 自动交易程序（EX5） 1. 产品概述 NEXA BB Adaptive Revert 是一款基于均值回归（Mean Reversion）原理设计的自动交易 Expert Advisor，用于识别价格在过度扩张后回归正常区间的交易机会。 该系统结合自适应移动平均线和波动率过滤机制，避免在强趋势扩张阶段交易，仅在价格行为趋于正常化的市场环境中运行。 本产品以已编译的 EX5 文件形式提供，仅支持 MetaTrader 5 交易平台。 2. 运行环境 平台：MetaTrader 5 文件格式：EX5 默认交易品种：GOLD（XAUUSD） 默认时间周期：M15 单一品种仅允许一个持仓 本产品不使用 DLL 调用、外部库、WebRequest 功能或任何第三方系统。 3. 策略结构 3.1 市场状态判断 使用自适应移动平均线（FrAMA）识别过度的单边趋势 在强趋势扩张阶段限制交易进入 3.2 入场条件 识别价格突破布林带后重新回到布林带内部的情况 使用 RSI 指标确认超买或超卖后的方向性反转 通过 ATR 波动率归
NEXA PriceChannel Momentum
Park Seongcheon
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产品概述 NEXA PriceChannel Momentum 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），用于分析价格通道突破并结合方向一致的动量条件进行交易判断。该系统综合评估市场结构、动量强度以及波动性状态，仅在特定市场环境下执行交易。 本产品不保证盈利，也不暗示任何特定交易结果，仅作为基于预定义技术规则的自动化交易工具提供。 产品形式与技术限制 本产品仅以符合 MetaTrader Market 规定的已编译 EX5 文件形式提供。 不包含 DLL 调用、外部库或 WebRequest 功能。 不连接外部服务器，也不使用第三方许可或授权系统。 不收集、不传输任何用户的个人数据。 专家顾问仅在 MetaTrader 平台的标准环境内运行。 策略逻辑说明 NEXA PriceChannel Momentum 的核心逻辑包括以下部分： 价格通道分析 根据设定周期内的最高价和最低价计算价格通道。 仅当蜡烛收盘价突破通道上轨或下轨时才评估交易信号。 方向一致的动量确认 动量方向必须与价格突破方向一致。 当前动量需显著高于（或低于）其历史平均水平，才被视为有效。 波动性状态过滤
NEXA Channel Expansion
Park Seongcheon
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NEXA Channel Expansion 1. 产品概述 NEXA Channel Expansion 是一款基于通道宽度扩张与突破结构设计的自动交易程序（Expert Advisor）。 系统在市场波动率扩大时检测价格通道的扩展，并在确认突破方向后自动执行交易。 本产品以 MetaTrader 5 平台专用的 EX5 编译文件形式提供。 程序不包含 DLL 调用、外部授权系统、WebRequest 通信或任何第三方集成。 2. 策略逻辑 交易逻辑结合以下技术条件： 通道宽度扩张过滤 ADX 趋势强度确认 成交量增加检测 突破方向验证 ROC 动量一致性确认 可选 OBV 方向过滤 Parabolic SAR 出场管理 基于账户风险百分比的仓位计算 所有信号仅在所选时间周期的已收盘K线基础上执行。 每个交易品种同时仅允许持有一个仓位。 3. 风险管理 本产品内置多种风险控制功能： 基于 ATR 的止损设置 按账户余额风险百分比计算手数 每日亏损限制 最大总回撤限制 连续亏损冷却机制 高波动环境下自动降低仓位 移动止损功能 基于 Parabolic SAR 的动态止损管理 所有风险参
NEXA Pivot Zone Breakout PRO
Park Seongcheon
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NEXA Pivot Zone Breakout PRO (H1, GOLD) 1. 产品概述 NEXA Pivot Zone Breakout PRO 是一款自动交易专家顾问（Expert Advisor），适用于 H1 时间周期。 该策略基于日线 Pivot（P）突破及回测结构运行。 本产品主要针对 GOLD（XAUUSD）设计。 策略结合以下要素： 日线 Pivot（P）、R1、S1 水平 H1 强实体突破确认 MACD 柱状图动量过滤 Pivot 回测确认 ADX 趋势强度过滤 本产品不保证盈利。交易存在风险，可能产生亏损。 2. 策略原理 根据前一日的最高价、最低价和收盘价计算 Pivot（P）、R1 和 S1。 检测 H1 K 线是否以强实体突破 Pivot 水平。 MACD 柱状图需与突破方向一致。 在设定的 K 线数量内，价格必须回测 Pivot 区域。 条件满足后，以市价开仓。 止损（SL）和止盈（TP）根据 Pivot 结构或风险收益比自动计算。 3. 止损与止盈设置 主要止损：相反的 Pivot 区域（S1 或 R1） 备用止损：基于 ATR 的距离 可设置最大止
NEXA Pivot Rebound Basic
Park Seongcheon
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NEXA Pivot Rebound Basic 1. 产品概述 NEXA Pivot Rebound Basic 是一款用于识别价格在日内枢轴水平（S1 和 R1）附近可能出现反转机会的自动交易程序（Expert Advisor）。 该产品基于 MetaTrader 5 平台开发，并针对 M15 时间周期进行了优化。 日内枢轴点根据前一交易日的最高价、最低价和收盘价计算。系统结合 RSI 和 Stochastic 指标生成交易信号。 本产品用于交易策略的自动化执行与研究。 2. 策略逻辑 本策略由以下部分组成： 日线枢轴点计算 判断价格是否接近 S1 / R1 水平 RSI 指标分析 Stochastic 指标交叉确认 基于近期波段高低点的止损设置 基于风险回报比的止盈设置 当价格接近 S1 且指标条件满足时，生成买入信号。 当价格接近 R1 且指标条件满足时，生成卖出信号。 3. 止损与止盈 止损基于指定回溯周期内的最近波段高点或低点进行计算。 止盈可选择以下两种方式： 枢轴中线（PP） 固定风险回报比（RR） 用户可以设置最低风险回报比要求。 4. 输入参数说明 基本设置 Inp
NEXA Camarilla Trend Ride PRO
Park Seongcheon
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NEXA Trend Ride PRO — 用户手册 1. 概述 NEXA Trend Ride PRO 是一款用于 MetaTrader 5 平台的自动交易程序（Expert Advisor）。 该程序通过分析价格走势和技术指标来评估市场条件，并在满足预设条件时自动执行交易操作。 用户可以通过输入参数对交易逻辑和风险管理进行设置和调整。 本产品以 EX5 编译文件形式提供，用于 MetaTrader 5 交易平台。 2. 主要功能 NEXA Trend Ride PRO 提供以下功能： 自动执行买入和卖出交易 市场趋势条件分析 基于波动率的入场条件 交易时间过滤功能 点差检测功能 持仓管理 自动止损与止盈设置 部分平仓功能 风险控制参数设置 这些功能结合使用，用于判断市场是否满足交易条件。 3. 工作原理 在执行交易之前，程序会按照以下步骤进行检查： 检查允许的交易时间 检查当前点差条件 分析市场趋势强度 分析市场波动率 当入场条件满足时执行交易 对持仓进行管理直到满足退出条件 该 Expert Advisor 根据所附加图表的交易品种和时间周期运行。 4. 安装方法 安装 Expe
NEXA Pivot Inner Range
Park Seongcheon
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NEXA Pivot Inner Range EA 产品概述 NEXA Pivot Inner Range EA 是一款自动交易程序，用于分析 Pivot 价格区间内的短期价格波动。 该 Expert Advisor 运行在 MetaTrader 5 平台上，并结合 Pivot 水平、RSI、Momentum、ATR 和 ADX 指标来分析市场条件。 该策略主要关注 Pivot 支撑位 S1 与阻力位 R1 之间的价格波动。 本程序不依赖任何特定经纪商，可以在任何支持 MetaTrader 5 的环境中运行。 主要功能 基于 Pivot 水平的价格区间分析 RSI 与 Momentum 方向信号 ATR 波动率过滤 ADX 趋势强度过滤 点差过滤 交易时间过滤 部分平仓功能 每日亏损限制 自动止损与止盈管理 推荐交易环境 交易品种 GOLD / XAUUSD 时间周期 M15 该 Expert Advisor 也可以在其他环境中使用，但以上配置为策略设计时的主要环境。 交易逻辑概述 EA 通过以下因素对市场进行分析。 Pivot Levels 使用每日 Pivot 点来确定价格在交易区
NEXA Camarilla Stretch PRO
Park Seongcheon
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NEXA Camarilla Stretch PRO – 用户指南 1. 概述 NEXA Camarilla Stretch PRO 是一款用于 MetaTrader 5 平台的自动交易程序（Expert Advisor）。 该程序基于价格数据进行分析，并按照预设规则自动执行交易操作。 2. 功能 本产品提供以下功能： 自动开仓和平仓 交易条件过滤 基于时间的交易控制 风险管理设置 部分平仓与持仓管理 所有功能均根据用户设置的输入参数运行。 3. 工作原理 本 EA 按照以下流程运行： 计算价格数据和技术指标 判断交易条件 满足条件时执行交易 设置止损和止盈 持续管理持仓 4. 安装方法 打开 MetaTrader 5 点击“文件” → “打开数据文件夹” 将文件复制到 MQL5 → Experts 文件夹 重启平台或刷新 将 EA 加载到图表上 5. 使用方法 打开需要交易的品种图表 将 EA 添加到图表 启用自动交易功能 设置输入参数 6. 输入参数 General Settings Symbol：交易品种 FixedLots：固定手数 MagicNumber：订单标识 Risk
NEXA Daily SR Master PRO
Park Seongcheon
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NEXA Daily SR Master PRO — 产品说明（中文） 产品描述 NEXA Daily SR Master PRO 是一款基于日线支撑位与阻力位分析市场结构，并在满足预设条件时自动执行交易的智能交易系统（Expert Advisor）。 该系统专注于关键价格反应区域，并通过多时间周期分析来识别潜在的交易机会。 工作原理 该智能交易系统按照以下流程运行： 基于日线数据计算关键支撑位和阻力位。 在较高时间周期上判断市场整体方向。 在较低时间周期上确认入场条件。 当所有条件满足时执行交易。 该过程自动运行，用户可以通过输入参数进行调整。 主要功能 基于日线支撑与阻力的分析 多时间周期结构分析 自动执行交易 风险管理参数设置 交易时间过滤功能 输入参数 通用设置 InpSymbol 交易品种（为空时使用当前图表品种） InpFixedLots 固定手数 InpMagicNumber 订单唯一标识 风险设置 InpUseRiskPercentLot 是否启用基于风险比例的手数计算 InpRiskPercent 每笔交易风险百分比 交易设置 InpOnePo
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