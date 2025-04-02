NEXA Quote Vacuum
- 专家
-
Park Seongcheon大家好！
我是 Park Sung Chan，一名专注于 MetaTrader 5 算法交易系统 的开发者。
我基于金融市场的 结构特性 与 统计模式，研究并设计能够在长期内保持稳定表现的自动交易系统。
我的目标不仅是创建单一策略，而是从多角度深入解读市场，构建能够持续进化的 高级算法框架。
🔥 NEXA EA 项目介绍（策略生态系统）
NEXA EA 项目 是基于我的研究理念而构建的可扩展自动交易策略开发体系。
项目的核心目标不是打造某一个 EA，而是建立一个 可持续、稳定且不断发展的自动交易生态系统。
- 版本: 2.4
- 激活: 5
NEXA Quote Vacuum
NEXA Quote Vacuum 是一款适用于 MetaTrader 5 的 Expert Advisor，主要用于 GOLD 或 XAUUSD 的 M5 时间周期。
本 EA 不使用常见技术指标作为入场信号。它主要分析 Bid 和 Ask 的更新顺序、时间间隔、报价持续时间、方向性推进、领先与跟随关系、报价恢复、点差状态以及短期市场噪音。
BUY 和 SELL 条件分别独立计算。即使出现信号，EA 也不会立即下单，而是先确认该报价结构是否在设定时间和事件数量内保持有效。
入场评估包括：
- Vacuum Score 以及方向评分差值
- 方向性推进效率
- Bid 和 Ask 的领先证据
- 最小推进距离与最大不利移动
- 点差与报价稳定性
- 预计往返交易成本
- 信号有效时间
- 预计价格推进距离
当预期方向优势不足以覆盖点差、预计滑点和可选佣金时，EA 将阻止交易。
持仓管理
每个持仓都会设置 Stop Loss。Take Profit 可通过输入参数启用。
持仓可根据以下条件进行管理：
- 最大持仓时间
- Vacuum Score 减弱
- 相反方向的报价恢复
- 领先结构反转
- 基于 Quote Vacuum 状态的 Trailing Stop
交易量管理
EA 提供两种交易量模式。
Fixed Lot
每笔交易使用相同的交易量。默认值为 0.01 lot。
Risk Percent
根据当前账户 Equity、Stop Loss 距离和交易品种参数计算交易量。
页面所示 Risk Percent 回测条件：
Initial Deposit: 1,000 USD
Risk Percent: 1.00
Leverage: 1:500
如果账户资金过小，计算出的交易量可能低于经纪商允许的最小手数。在这种情况下，EA 可能不会开仓。
建议使用环境
Platform: MetaTrader 5
Symbol: GOLD 或 XAUUSD
Timeframe: M5
Trading Style: Scalping
Allow Buy: true
Allow Sell: true
不同经纪商的交易品种名称和交易条件可能不同。
启动与重新启动
EA 需要一定的准备时间来收集 Bid 和 Ask 的 Tick 数据。
在 MetaTrader 或 VPS 重新启动、EA 重新加载，或市场数据长时间中断之后，可能需要重新进行准备。
外部依赖
NEXA Quote Vacuum 不需要 CSV、Python、ONNX、DLL 或外部模型文件。所有分析均在已编译的 EX5 文件内部完成。
回测说明
产品页面中显示的统计数据和图表均由 MetaTrader 5 Strategy Tester 使用 Every tick 建模模式生成。
回测结果并不代表真实交易结果，也不能保证未来表现。
实际结果可能因点差、佣金、滑点、执行速度、交易品种参数、流动性、服务器时间以及经纪商限制而有所不同。
支持
产品支持通过 MQL5 产品评论区或 MQL5 消息系统提供。
提交问题时，请提供以下信息：
Broker name
Account type
Symbol name
Timeframe
Lot Mode
Input settings
Experts log
Journal log
Strategy Tester report
仅提供“EA 无法运行”之类的信息，可能不足以判断具体原因。
风险提示
自动交易存在资金损失风险。
NEXA Quote Vacuum 不保证盈利，也不承诺任何特定交易结果。
交易量与风险参数的选择由用户自行负责。