Ichimoku Hull Resonance System MT5

Обзор продукта
Ichimoku-Hull Resonance System — это многоиндикаторная резонансная торговая система для главного графика, разработанная для обеих платформ MT4 и MT5. Она глубоко интегрирует шесть измерений — скользящую среднюю Халла, облако Ишимоку, Hull‑MACD, RSI, EMA и направление дневного открытия — в строгую семифакторную резонансную модель сигналов, которая генерирует сигналы входа только тогда, когда все измерения одновременно указывают в одном направлении, фундаментально отфильтровывая ложные сигналы в боковике. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового плана, включающую динамический стоп‑лосс, два целевых уровня прибыли и соотношение риск/прибыль на основе структурных уровней, а также отображает пунктирную линию стоп‑лосса в течение нескольких свечей после сигнала. На главном графике одновременно отображается меняющая цвет трендовая линия Халла (зелёная для бычьего / красная для медвежьего тренда), маркеры золотого и мёртвого креста Халла и пунктирная линия EMA, а справа от графика в реальном времени отображаются состояние тренда и направление MACD. Объединяя многомерный резонансный отбор, идентификацию сигналов, генерацию плана и мониторинг тренда в одном инструменте, он является идеальным средством главного графика для трейдеров, стремящихся к высокой доле прибыльных сделок и дисциплинированной торговле.
Ключевые функции
Меняющая цвет трендовая линия Халла и резонанс с облаком Ишимоку Система рисует на главном графике скользящую среднюю Халла, рассчитанную по ценам открытия, с изменением цвета в реальном времени в зависимости от направления: отображается зелёной толстой линией в восходящих трендах и красной толстой линией в нисходящих трендах, с перекрытием в точках разворота для обеспечения визуальной непрерывности. Когда линия Халла переходит от снижения к росту, система рисует зелёный маркер золотого креста; когда переходит от роста к снижению — красный маркер мёртвого креста, помогая трейдерам быстро определять точки разворота тренда. Одновременно система рисует на главном графике пунктирную линию EMA (оранжевая) как вспомогательный среднесрочный трендовый ориентир. На уровне внутренних расчётов система одновременно вычисляет опережающий пролёт A и опережающий пролёт B Ишимоку, определяя направление облака по их относительному положению: пролёт A выше пролёта B указывает на бычье облако, и наоборот. Направление облака участвует в определении сигнала как одно из семи резонансных условий, но тело облака не рисуется на графике, сохраняя чистоту главного графика. Справа от графика отображается текстовая метка состояния тренда в реальном времени (зелёная Up Trend / красная Down Trend / серая Range) и метка направления Hull‑MACD (зелёная MACD Up / красная MACD Down), позволяя трейдеру в любой момент оценить многомерное состояние рынка.
Семифакторный резонансный сигнал и панель торгового плана Это самая отличительная функция данного индикатора. Система требует одновременного выполнения всех семи измерений перед генерацией сигнала: направление Халла, направление облака Ишимоку, направление Hull‑MACD, сила RSI, положение цены относительно EMA, форма свечи (бычья/медвежья) и направление дневного открытия. Когда все семь условий резонируют, качество сигнала чрезвычайно высоко, что эффективно устраняет частые ложные сигналы, которые одиночные индикаторы генерируют в боковике. При каждом срабатывании сигнала система автоматически рисует структурированную панель торгового плана рядом с сигнальной свечой, содержащую четыре ключевых элемента: Stop (динамический стоп‑лосс, автоматически рассчитываемый на основе более консервативного из индикатора волатильности и недавних структурных экстремумов), T1 (первая цель прибыли на основе фиксированного множителя риска), T2 (вторая цель прибыли на основе большего множителя риска) и RR (соотношение риск/прибыль на основе расстояния от недавних структурных экстремумов до входа, делённого на риск). Панель использует цветовую кодировку — белый заголовок, красный стоп, зелёные цели, жёлтое соотношение риск/прибыль. Кроме того, система рисует красную пунктирную линию стоп‑лосса в течение заданного числа свечей после сигнала, сохраняя уровень стопа постоянно видимым на графике для укрепления дисциплинированного исполнения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Buy, окрашиваются в зелёный, Sell — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигнал на покупку
  • Buy (В лонг): Срабатывает при одновременном выполнении всех семи условий: направление скользящей средней Халла восходящее, облако Ишимоку бычье, быстрая линия Hull‑MACD выше сигнальной, RSI в зоне силы, закрытие выше линии EMA, текущая свеча бычья, дневное открытие выше предыдущего дня. После срабатывания под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "Buy" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для лонга. Семифакторный резонанс означает, что всё — от краткосрочного импульса до среднесрочного тренда и дневного направления — единообразно бычье, что делает сигнал исключительно достоверным сигналом входа в лонг по тренду.
Сигнал на продажу
  • Sell (В шорт): Срабатывает при одновременном выполнении всех семи условий: направление скользящей средней Халла нисходящее, облако Ишимоку медвежье, быстрая линия Hull‑MACD ниже сигнальной, RSI в зоне слабости, закрытие ниже линии EMA, текущая свеча медвежья, дневное открытие ниже предыдущего дня. После срабатывания над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "Sell" и одновременно рисуется полная панель торгового плана для шорта. Семифакторный резонанс означает, что всё — от краткосрочного импульса до среднесрочного тренда и дневного направления — единообразно медвежье, что делает сигнал исключительно достоверным сигналом входа в шорт по тренду.
Практическое применение
В повседневной трендовой торговле главная ценность данного индикатора заключается в принципе «экстремальный отбор, сигнал равен плану». Семифакторные резонансные условия чрезвычайно строги, частота сигналов значительно ниже, чем у обычных индикаторов, но каждый сигнал прошёл перекрёстную проверку по нескольким измерениям, обеспечивая существенно более высокую долю прибыльных сделок по сравнению с однофакторными сигналами. Рекомендуется использовать уровень Stop из панели торгового плана как жёсткий стоп‑лосс, T1 как первую цель частичного выхода (фиксация части прибыли), а T2 как вторую цель частичного или полного выхода (фиксация большей прибыли). Значение RR может служить вспомогательным фильтром качества сигнала: когда RR высокое, это указывает на достаточное пространство до структурного экстремума и оправдывает больший объём позиции; когда RR низкое, рассмотрите уменьшение объёма или пропуск сигнала.
Красная пунктирная линия стоп‑лосса сохраняется в течение нескольких свечей после сигнала, служа прежде всего визуальным напоминанием, предотвращающим произвольное перемещение стопа трейдером из‑за эмоциональных колебаний во время удержания позиции. Рекомендуется синхронизировать уровень пунктирной линии с фактическим стоп‑ордером в торговом терминале, реализуя дисциплинированное исполнение «что видишь, то и ставишь». Меняющая цвет трендовая линия Халла может служить ориентиром для сопровождения тренда во время удержания позиции: пока цвет линии Халла не сменился, позицию можно удерживать; как только цвет переключился, рассмотрите сокращение или выход из позиции, даже если стоп не достигнут. Метки состояния тренда и направления MACD справа от графика могут служить вспомогательным фильтром сигналов: в состоянии Up Trend с MACD Up обращайте внимание на сигналы Buy, в состоянии Down Trend с MACD Down — на сигналы Sell.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Hull MA period управляет периодом расчёта скользящей средней Халла; меньшее значение делает её более чувствительной к изменениям цены, большее — более плавной. Ichimoku conversion / base / leading span B управляют периодами отката для конверсионной линии, базовой линии и опережающего пролёта B Ишимоку соответственно; вместе они определяют чувствительность определения направления облака. MACD fast / slow / signal управляют периодами быстрой, медленной и сигнальной линий MACD, рассчитанного по значениям Халла. RSI period управляет периодом расчёта индекса относительной силы. EMA period управляет периодом опорной скользящей средней. ATR period управляет периодом расчёта индикатора волатильности для динамического стоп‑лосса. Structure lookback управляет периодом отката структурных экстремумов для защиты стопом и расчёта соотношения риск/прибыль. Stop ATR multiplier управляет множителем волатильности для расстояния стоп‑лосса. Target1 / Target2 R multiple управляют множителями риска для двух целей прибыли соответственно. Signal cooldown управляет периодом охлаждения сигналов для предотвращения последовательных дубликатов. Plan line bars управляет количеством свечей, в течение которых видна пунктирная линия стоп‑лосса. Max Lookback Bars управляет максимальным числом исторических свечей с отметками сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из двух сигналов — Buy и Sell; по умолчанию оба включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: семифакторные резонансные сигналы на старших таймфреймах стабильнее, а расстояния стоп‑лосса и целей прибыли в торговом плане разумнее. Из‑за чрезвычайно строгих семифакторных условий частота сигналов относительно низка, но каждый сигнал представляет собой высокую степень многомерного трендового подтверждения, что подходит для трейдеров, придерживающихся стиля «редко, но метко».
Рекомендуется сочетать индикатор с определением направления тренда на старшем таймфрейме. Например, после подтверждения восходящего тренда на дневном графике дожидайтесь сигналов Buy на таймфрейме H4 или H1, реализуя многотаймфреймовый резонанс «старший таймфрейм задаёт направление, младший находит вход». Поскольку сам сигнал уже включает условие направления дневного открытия, механизм межтаймфреймовой верификации фактически встроен. Значение RR в панели торгового плана должно служить важным ориентиром отбора сигналов: отдавайте приоритет сигналам с более высоким RR и пропускайте сигналы с чрезмерно низким RR. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте стоп‑лоссы строго в соответствии с уровнем Stop из панели плана, используя индикатор как помощника в принятии решений и инструмент дисциплинированного исполнения, а не как единственное основание.
Заключение
Ichimoku-Hull Resonance System идеально объединяет семь измерений: меняющую цвет трендовую линию Халла, резонанс с облаком Ишимоку, подтверждение импульса Hull‑MACD, фильтрацию силы RSI, трендовый ориентир EMA, верификацию формы свечи и подтверждение дневного направления, создавая редкую семифакторную резонансную модель сигналов. Это не только инструмент главного графика с богатой визуальной иерархией и мгновенно понятным состоянием тренда, но и практическая торговая система типа «экстремальный отбор, сигнал равен плану» — каждый сигнал проходит перекрёстную проверку по семи измерениям и сопровождается точным динамическим стоп‑лоссом, двумя целями прибыли и соотношением риск/прибыль, позволяя трейдеру достичь полной дисциплинированности от идентификации сигнала до управления позицией. Подходит для трейдеров, стремящихся к высокой доле прибыльных сделок, низкой частоте и строгой дисциплине, точно захватывая высокодостоверные трендовые движения при строгом контроле рисковой экспозиции каждой сделки через структурированные планы.

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
Индикаторы
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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