Ichimoku Hull Resonance System MT5

产品简介
Ichimoku-Hull Resonance System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图多指标共振交易系统。它将 Hull 移动平均线、一目均衡表云层、Hull-MACD、RSI、EMA 及日线开盘方向六大维度进行深度融合，构建了一套严苛的七重共振信号模型——只有当所有维度同时指向同一方向时才触发入场信号，从根源上过滤震荡行情中的虚假信号。系统在信号触发位置即时绘制完整的交易计划面板，包含动态止损、双档止盈目标和结构位风险回报比，并在信号后数根 K 线内显示止损参考虚线。主图上同步绘制 Hull 变色趋势线（多头绿色/空头红色）、Hull 金叉死叉标记点和 EMA 参考虚线，图表最右侧实时显示趋势状态与 MACD 方向。该指标将多维共振筛选、信号识别、计划生成和趋势监控融为一体，是追求高胜率纪律化交易的理想主图工具。
核心功能
Hull 变色趋势线与一目均衡表共振 系统在主图上绘制一条基于开盘价计算的 Hull 移动平均线，并根据其方向实时变色：上升趋势中显示为绿色粗线，下降趋势中显示为红色粗线，转折处采用重叠过渡处理，确保视觉连贯。当 Hull 线由下降转为上升时，系统绘制绿色金叉标记点；由上升转为下降时，绘制红色死叉标记点，帮助交易者快速识别趋势拐点。同时，系统在主图上绘制一条 EMA 参考虚线（橙色），作为中期趋势方向的辅助参考。在内部计算层面，系统同步运算一目均衡表的先行跨度 A 和先行跨度 B，通过两者的相对位置判定云层方向：先行 A 高于先行 B 为看涨云层，反之为看跌云层。云层方向作为七重共振条件之一参与信号判定，但不在图表上绘制云体，保持主图整洁。图表最右侧实时显示当前趋势状态文字标签（绿色 Up Trend / 红色 Down Trend / 灰色 Range）以及 Hull-MACD 方向标签（绿色 MACD Up / 红色 MACD Down），让交易者随时掌握市场多维状态。
七重共振信号与交易计划面板 这是本指标最核心的差异化功能。系统要求以下七个维度同时满足才触发信号：Hull 方向、一目云层方向、Hull-MACD 方向、RSI 强弱、价格与 EMA 的相对位置、K 线阴阳形态、日线开盘方向。七重条件全部共振时，信号质量极高，有效杜绝了单一指标在震荡市中的频繁误判。每当信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含四项关键数据：Stop（动态止损，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现。此外，系统在信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。
买入信号
  • Buy (做多)：当以下七重条件同时满足时触发：Hull 移动平均线方向上升、一目均衡表云层看涨、Hull-MACD 快线位于信号线上方、RSI 处于强势区间、收盘价站上 EMA 参考线、当前 K 线收阳、日线开盘价高于前一日。信号触发后，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。七重共振意味着从短期动量到中期趋势再到日线级别方向全部看多，是极高置信度的趋势做多入场信号。
卖出信号
  • Sell (做空)：当以下七重条件同时满足时触发：Hull 移动平均线方向下降、一目均衡表云层看跌、Hull-MACD 快线位于信号线下方、RSI 处于弱势区间、收盘价跌破 EMA 参考线、当前 K 线收阴、日线开盘价低于前一日。信号触发后，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。七重共振意味着从短期动量到中期趋势再到日线级别方向全部看空，是极高置信度的趋势做空入场信号。
实战应用
在日常趋势交易中，本指标的核心价值在于「极致筛选、信号即计划」。七重共振条件极为严苛，信号频率远低于普通指标，但每一个信号都经过了多维度交叉验证，胜率显著高于单一条件信号。建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，值得重仓参与；当 RR 偏低时，可考虑缩小仓位或放弃该信号。
红色虚线止损参考线在信号后数根 K 线内持续显示，其核心作用是强化视觉提醒，防止交易者在持仓过程中因情绪波动而随意移动止损。建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。Hull 变色趋势线可作为持仓期间的趋势跟踪参考：只要 Hull 线颜色未发生切换，即可继续持有仓位；一旦颜色切换，即使未触及止损也应考虑减仓或离场。图表右侧的趋势状态与 MACD 方向标签可作为信号过滤的辅助参考：在 Up Trend 且 MACD Up 状态下重点关注 Buy 信号，在 Down Trend 且 MACD Down 状态下重点关注 Sell 信号。
参数说明
核心算法参数：Hull MA period 控制 Hull 移动平均线的计算周期，数值越小对价格变化越敏感，数值越大趋势线越平滑。Ichimoku conversion / base / leading span B 分别控制一目均衡表转换线、基准线和先行 B 线的回看周期，三者共同决定云层方向的判定灵敏度。MACD fast / slow / signal 控制基于 Hull 值计算的 MACD 快线、慢线和信号线周期。RSI period 控制相对强弱指标的计算周期。EMA period 控制参考均线的周期。ATR period 控制波动率指标的计算周期，用于动态止损计算。Structure lookback 控制结构位回看周期，用于止损保护和风险回报比计算。Stop ATR multiplier 控制止损距离的波动率倍数。Target1 / Target2 R multiple 分别控制两档止盈目标的风险倍数。Signal cooldown 控制信号冷却周期，防止连续重复信号。Plan line bars 控制止损虚线持续显示的 K 线数量。Max Lookback Bars 控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。
提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。
单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 和 Sell 两种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认两者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。
使用建议
本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的七重共振信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理。由于七重共振条件极为严苛，信号数量相对稀少，但每一个信号都代表多维度高度一致的趋势确认，适合追求「少而精」交易风格的交易者。
建议将本指标与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Buy 信号出现，实现「大周期定方向、小周期找入场」的多周期共振。由于信号本身已包含日线开盘方向条件，实际上已内置了跨周期验证机制。交易计划面板中的 RR 值应作为信号筛选的重要参考：优先选择 RR 较高的信号，放弃 RR 过低的信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。
总结
Ichimoku-Hull Resonance System 将 Hull 变色趋势线、一目均衡表云层共振、Hull-MACD 动量确认、RSI 强弱过滤、EMA 趋势参考、K 线形态验证和日线方向确认七大维度完美融合，构建了业内罕见的七重共振信号模型。它不仅是视觉层次丰富、趋势状态一目了然的主图工具，更是「极致筛选、信号即计划」型实战交易系统——每一个信号都经过七维度交叉验证，并附带精确的动态止损、双档止盈和风险回报比，让交易者从信号识别到仓位管理实现全流程纪律化。适合追求高胜率、低频率、严纪律的交易者，在精准捕捉高置信度趋势行情的同时，通过结构化计划严格控制每一笔交易的风险敞口。
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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
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Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bottom Picker Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。 核心功能 牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线   系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。 做多信号 Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Liquidity Pool Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。 核心功能 流动性池区域与高流动性提示   系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示   High Liq Zone (高流动性区)   或   Low Liq Zone (低流动性区)   提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。 做多信号 Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
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产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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TD Sequential Pro MT4
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产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dynamic Trend Follower MT5
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4、5平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色
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Dynamic Fibonacci Deviation MT4
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产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pattern Recognition Master System MT4
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产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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Dynamic Trend Follower MT4
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表
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Gap Up Hunter
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合理的指标，合理的价格 【指标名称】： 跳空短线王 1. 核心功能   多周期共振 ：融合   13/34/55   周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。   跳空捕捉 ：识别   跳空高开   形态，捕捉市场强势启动点。   顶底预警 ：利用   J值   敏感性，精准预警行情转折。 2. 信号说明   买入信号一：UP 图表显示白色   “UP” 。代表   跳空高开   阳线站上   MA5 。预示   多头强势 ，适合   追涨 。   买入信号二：Buy 图表显示绿色   “”   及   “Buy” 。代表   低位超卖   区形成   金叉 。预示   反弹概率   高，适合   抄底 。   卖出信号：Sell 图表显示红色   “”   及   “Sell” 。代表   高位超买   区形成   死叉 。预示   动能衰竭 ，建议   止盈 。   其他 ： MA5/MA10   均线用于判断趋势方向。 3. 图形展示   MA线 ：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。   UP信号 ：白色文字，位于K
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Smart Divergence Finder
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Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南 指标简介 Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。 核心信号详解 1. 趋势与动态均线系统 指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：   EMA Fast（亮蓝色实线） ：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。   EMA Smart（紫色虚线） ：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。   趋势确认信号（彩色箭头） ： 绿色实心箭头 ：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。 红色空心箭头 ：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。 2. 智能多指标背离检测 指标同步扫
Black Horse Finder
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Black Horse Finder 指标深度解析：趋势、压力支撑与多重信号的实战指南 指标简介 Black Horse Finder 是一款专为 MT4 平台设计的综合性主图指标。它源自经典的通达信综合主图逻辑，突破了单一均线或单一指标的局限，将趋势判断、动态压力支撑、多重买入信号（如老鼠仓、黑马线）以及背离检测高度集成于主图界面。该指标的核心价值在于通过多重算法过滤与冷却周期机制，帮助交易者在复杂的行情中精准捕捉高胜率的反转与突破机会。 核心信号详解 趋势与动态压力支撑系统 指标在主图上绘制了核心趋势线与动态通道，用于界定当前的市场状态： MA8 与 MA12（蓝色实线）：代表短期与中期价格趋势，通过两者的排列关系（如 MA8 > MA12）直观判断多空方向。 压力线（青色线）：基于过去30根K线的最高价动态计算，代表上方的阻力位。 支撑线（绿色线）：基于过去30根K线的最低价动态计算，代表下方的支撑位。 多重买入信号检测 指标内置了多种高胜率的买入逻辑，并自动在主图上标注向上箭头（lime色）： 老鼠仓 (Insider)：在低价位出现大阴线或特定跌幅后，次日出
Channel Breakout Master MT4
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双通道趋势主图指标（Channel Breakout Master）深度解析：加权通道、双重EMA与趋势状态实战指南 指标简介 Channel Breakout Master（双通道趋势主图指标）源自通达信SLTD系列，是一款专为MT4/MT5平台设计的高阶主图趋势指标。它突破了传统单一布林带或均线通道的局限，通过 加权高低点EMA90通道 与 双重EMA平滑通道（25/60周期）   的双通道嵌套架构，配合趋势状态判定和通道触及信号，在主图上直观呈现市场的趋势方向、强弱状态及关键转折点。其核心价值在于利用多层通道过滤与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的顺势交易与反转机会。 核心信号详解 1. 双通道系统架构 指标在主图上绘制两套核心通道，用于定义市场的多层级状态： 加权高低点通道（90周期EMA） 采用20,19,...,2,1的加权方式计算高低点，再经过90周期EMA平滑 生成扩展上轨（SLTD8）和扩展下轨（SLTD9），作为通道的宏观边界参考 双重EMA平滑通道（25/60周期）   25周期通道（白色虚线 + 黄色中线） ：由双重EMA（E
Ultimate Signal Hub MT4
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终极信号枢纽主图指标（Ultimate Signal Hub）深度解析：MA60趋势基准、动量起爆与多层共振实战指南 指标简介 Ultimate Signal Hub（终极信号枢纽主图指标）是一款专为   MT4/MT5 平台   设计的高阶主图综合信号指标。它突破了传统单一均线或振荡器的局限，通过   MA60 趋势基准线 、 MACD 变种起爆算法 、 类 KDJ 振荡器   以及   突破/追涨形态识别   的多维嵌套架构，配合趋势状态判定和多层信号过滤机制，在主图上直观呈现市场的趋势方向、动量爆发点及关键转折预警。其核心价值在于利用多维度算法融合与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟踪与反转机会。 1. 核心信号体系 1.1 趋势基准线（MA60） 绘制   60 周期简单移动平均线 （白色虚线），用于界定市场主要趋势方向。   实战意义 ：价格在 MA60 之上时，优先考虑做多信号；价格在 MA60 之下时，优先考虑做空信号。MA60 是整个指标系统的   “方向锚点” 。 1.2 动量起爆类信号（MACD 变种算法）   Ignite（起
Bull Bear Decision Maker MT4
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产品简介 Bull Bear Decision Maker 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 趋势追踪与 K 线染色   内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull (多头)   或   Bear (空头)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。 多维买入信号   提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入)   捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进)   代表多重均线共振突破； Attack (进攻)   提示短期动能爆发； Bull (牛)   则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。 精准逃顶机制   包含   S (基
Channel State Analyzer MT4
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产品简介 Channel State Analyzer 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的趋势通道主图指标。它融合了线性回归斜率趋势线、加权通道、55 周期高低点监控以及通道状态识别。该指标通过动态通道与趋势线的配合，帮助交易者在复杂行情中精准识别趋势转折、通道突破以及短期底部机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 斜率趋势线与 K 线染色   基于 10 周期线性回归斜率与 EMA20 平滑算法，构建高灵敏度的主趋势线，直观展示中短期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull Trend (多头趋势)   或   Bear Trend (空头趋势)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，多头为蓝色、空头为黄色、涨幅超过 5% 显示为青色，让多空动能转换一目了然。 加权趋势通道   采用独特的 8 级权重算法构建上下轨通道，上轨为加权均值线，下轨为多重低点均值平滑线。通道的收窄与扩张直观反映市场波动率变化，帮助交易者判断调整结束与趋势启动时机。 55 周期极值监控   自动标记 55 周期内的   55 High (新高)
Auto Trend Bands MT4
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产品简介 Auto Trend Bands 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应趋势通道主图指标。它基于线性回归算法与标准差动态构建趋势通道，能够自动识别市场趋势方向并根据斜率变化实时变色。该指标通过通道突破信号与强趋势标记，帮助交易者在复杂行情中精准捕捉趋势启动与加速机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应趋势通道与 K 线染色   采用线性回归预测算法构建通道中线，并结合标准差动态计算上下轨。通道会根据斜率方向自动变色： 上升趋势显示为绿色 (#089981) ， 下降趋势显示为红色 (#f23645) ，让趋势方向一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Uptrend (上升趋势)   或   Downtrend (下降趋势)   状态及斜率数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强趋势标记   系统会自动计算斜率的平均值，当当前斜率的绝对值超过历史平均水平时，会在通道外侧绘制圆点标记。这代表市场进入加速阶段，是顺势加仓或持仓的强力信号。 做多信号 Resistance (阻力位突
Color Trend Master MT4
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产品简介 Color Trend Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色   系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Rising Trend (上升趋势)   或   Falling Trend (下降趋势)   状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强势标记   当趋势线方
Confluence System 6 in 1 MT4
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产品简介 6in1 Confluence System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。 核心功能 6 指标可视化矩阵   系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应   MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM   六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。 做多信号 All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。
Triple Divergence Hunter MT4
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产品简介 Triple Divergence Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。 核心功能 K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线   系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。 做多信号 (底背离 Bottom Divergence) MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 D
Five Dimension Resonance System MT4
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产品简介 Five Dimension Resonance System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。 核心功能 EMA 趋势线与 ATR 通道   系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显
Peak Valley Hunter MT4
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指标
产品简介 Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 三重复合均线与动态压力支撑系统   系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0）   与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Open Long (开
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
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指标
产品简介 Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。 核心功能 多维震荡柱状图与趋势平滑线系统   系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与   KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Low Buy High Sell Radar 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Low Buy (低吸)：当短期震
MACD Trend Visualizer System MT4
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产品简介 MACD Trend Visualizer System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12
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