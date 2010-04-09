Ichimoku Hull Resonance System MT5

产品简介

Ichimoku-Hull Resonance System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图多指标共振交易系统。它将 Hull 移动平均线、一目均衡表云层、Hull-MACD、RSI、EMA 及日线开盘方向六大维度进行深度融合，构建了一套严苛的七重共振信号模型——只有当所有维度同时指向同一方向时才触发入场信号，从根源上过滤震荡行情中的虚假信号。系统在信号触发位置即时绘制完整的交易计划面板，包含动态止损、双档止盈目标和结构位风险回报比，并在信号后数根 K 线内显示止损参考虚线。主图上同步绘制 Hull 变色趋势线（多头绿色/空头红色）、Hull 金叉死叉标记点和 EMA 参考虚线，图表最右侧实时显示趋势状态与 MACD 方向。该指标将多维共振筛选、信号识别、计划生成和趋势监控融为一体，是追求高胜率纪律化交易的理想主图工具。

核心功能

Hull 变色趋势线与一目均衡表共振 系统在主图上绘制一条基于开盘价计算的 Hull 移动平均线，并根据其方向实时变色：上升趋势中显示为绿色粗线，下降趋势中显示为红色粗线，转折处采用重叠过渡处理，确保视觉连贯。当 Hull 线由下降转为上升时，系统绘制绿色金叉标记点；由上升转为下降时，绘制红色死叉标记点，帮助交易者快速识别趋势拐点。同时，系统在主图上绘制一条 EMA 参考虚线（橙色），作为中期趋势方向的辅助参考。在内部计算层面，系统同步运算一目均衡表的先行跨度 A 和先行跨度 B，通过两者的相对位置判定云层方向：先行 A 高于先行 B 为看涨云层，反之为看跌云层。云层方向作为七重共振条件之一参与信号判定，但不在图表上绘制云体，保持主图整洁。图表最右侧实时显示当前趋势状态文字标签（绿色 Up Trend / 红色 Down Trend / 灰色 Range）以及 Hull-MACD 方向标签（绿色 MACD Up / 红色 MACD Down），让交易者随时掌握市场多维状态。

七重共振信号与交易计划面板 这是本指标最核心的差异化功能。系统要求以下七个维度同时满足才触发信号：Hull 方向、一目云层方向、Hull-MACD 方向、RSI 强弱、价格与 EMA 的相对位置、K 线阴阳形态、日线开盘方向。七重条件全部共振时，信号质量极高，有效杜绝了单一指标在震荡市中的频繁误判。每当信号触发时，系统在信号 K 线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含四项关键数据：Stop（动态止损，基于波动率指标与近期结构极值的较保守者自动计算）、T1（第一止盈目标，基于固定风险倍数）、T2（第二止盈目标，基于更大风险倍数）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现。此外，系统在信号触发后的指定 K 线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色功能 ，将触发 Buy 信号的 K 线染为绿色、Sell 信号染为红色，让入场时机通过 K 线颜色直观呈现。

买入信号

Buy (做多)：当以下七重条件同时满足时触发：Hull 移动平均线方向上升、一目均衡表云层看涨、Hull-MACD 快线位于信号线上方、RSI 处于强势区间、收盘价站上 EMA 参考线、当前 K 线收阳、日线开盘价高于前一日。信号触发后，在 K 线下方显示绿色向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板。七重共振意味着从短期动量到中期趋势再到日线级别方向全部看多，是极高置信度的趋势做多入场信号。

卖出信号

Sell (做空)：当以下七重条件同时满足时触发：Hull 移动平均线方向下降、一目均衡表云层看跌、Hull-MACD 快线位于信号线下方、RSI 处于弱势区间、收盘价跌破 EMA 参考线、当前 K 线收阴、日线开盘价低于前一日。信号触发后，在 K 线上方显示红色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板。七重共振意味着从短期动量到中期趋势再到日线级别方向全部看空，是极高置信度的趋势做空入场信号。

实战应用

在日常趋势交易中，本指标的核心价值在于「极致筛选、信号即计划」。七重共振条件极为严苛，信号频率远低于普通指标，但每一个信号都经过了多维度交叉验证，胜率显著高于单一条件信号。建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，值得重仓参与；当 RR 偏低时，可考虑缩小仓位或放弃该信号。

红色虚线止损参考线在信号后数根 K 线内持续显示，其核心作用是强化视觉提醒，防止交易者在持仓过程中因情绪波动而随意移动止损。建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。Hull 变色趋势线可作为持仓期间的趋势跟踪参考：只要 Hull 线颜色未发生切换，即可继续持有仓位；一旦颜色切换，即使未触及止损也应考虑减仓或离场。图表右侧的趋势状态与 MACD 方向标签可作为信号过滤的辅助参考：在 Up Trend 且 MACD Up 状态下重点关注 Buy 信号，在 Down Trend 且 MACD Down 状态下重点关注 Sell 信号。

参数说明

核心算法参数：Hull MA period 控制 Hull 移动平均线的计算周期，数值越小对价格变化越敏感，数值越大趋势线越平滑。Ichimoku conversion / base / leading span B 分别控制一目均衡表转换线、基准线和先行 B 线的回看周期，三者共同决定云层方向的判定灵敏度。MACD fast / slow / signal 控制基于 Hull 值计算的 MACD 快线、慢线和信号线周期。RSI period 控制相对强弱指标的计算周期。EMA period 控制参考均线的周期。ATR period 控制波动率指标的计算周期，用于动态止损计算。Structure lookback 控制结构位回看周期，用于止损保护和风险回报比计算。Stop ATR multiplier 控制止损距离的波动率倍数。Target1 / Target2 R multiple 分别控制两档止盈目标的风险倍数。Signal cooldown 控制信号冷却周期，防止连续重复信号。Plan line bars 控制止损虚线持续显示的 K 线数量。Max Lookback Bars 控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 和 Sell 两种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认两者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的七重共振信号比小周期更稳定，交易计划中的止损和止盈距离也更合理。由于七重共振条件极为严苛，信号数量相对稀少，但每一个信号都代表多维度高度一致的趋势确认，适合追求「少而精」交易风格的交易者。

建议将本指标与更高周期的趋势方向判断结合使用。例如，在日线级别确认上升趋势后，在 H4 或 H1 级别等待 Buy 信号出现，实现「大周期定方向、小周期找入场」的多周期共振。由于信号本身已包含日线开盘方向条件，实际上已内置了跨周期验证机制。交易计划面板中的 RR 值应作为信号筛选的重要参考：优先选择 RR 较高的信号，放弃 RR 过低的信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。

总结