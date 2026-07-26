Multi Dimensional Bottom Finder MT4

产品简介

Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。

核心功能

多维震荡柱状图与趋势平滑线系统 系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与 KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考 ，让动能的微观变化更加立体和精准。

做多信号

Buy (买点) ：当短期震荡指标（KHLD17）向上穿越极弱阈值（3）时触发，在副图底部显示红色向上箭头。这代表短期价格经历了快速且深度的下杀，空头动能开始衰竭并出现初步的超跌反弹迹象，是敏捷的短线抢反弹或右侧初期试仓做多信号。

Low Buy (低买) ：当长周期震荡指标在深度超卖区（低于 25）发生金叉向上穿越时触发，在副图显示黄色向上箭头与 "Low Buy" 文字。这代表中长期的底部结构已经实质性确立，市场在低位完成了充分的筹码交换，是高胜率、高盈亏比的波段建仓做多信号。

Sure Win (胜券在握) ：这是本指标的终极共振信号。当系统同时检测到 CCI 极值回归、KDJ 底背离、成交量异常放大（主力吸筹）或乖离率极度偏离修复等多重见底特征时触发，在副图中高位显示红色星号与 "Sure Win" 文字。这代表市场在价格、动能、资金等多个维度达成了完美的底部共振，是极具实战价值的战略级重仓做多信号。

做空与离场信号

Sell (卖出) ：当长周期震荡指标在深度超买区（高于 75）发生死叉向下穿越时触发，在副图顶部显示白色向下箭头与 "Sell" 文字。这代表市场在高位的多头动能已经严重透支，趋势即将见顶回落，是明确的波段多单获利了结、清仓或反手做空的逃顶离场信号。

实战应用

在日常震荡或波段交易中， Buy 信号反应灵敏，适合日内交易者捕捉短期的超跌反弹机会； Low Buy 信号则更为稳健，适合波段交易者在确认底部结构后顺势建仓。

Sure Win 信号是本指标的核心灵魂。由于该信号融合了多维度的严苛过滤条件，出现频率相对较低，但一旦触发，往往对应着市场的大级别底部。建议将 Sure Win 作为中长线布局的核心依据，并结合主图的趋势线或支撑位设置止损。当副图出现 Sell 信号时，无论主图趋势如何，都应优先考虑多单减仓或平仓以规避回调风险。

参数说明

核心算法参数：系统内置了严格的信号冷却机制， Buy cooldown 、 Low Buy cooldown 、 Sell cooldown 默认均为 10 根 K 线， Sure Win cooldown 默认 15 根，有效避免在极端单边行情中频繁发出重复信号。 Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格剧烈波动导致的假交叉信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 、 Low Buy 、 Sell 、 Sure Win 这 4 种核心信号，分别独立开启或关闭提醒功能。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的多维共振信号比小周期更具稳定性和实战价值。

建议将本指标与主图的趋势指标（如均线系统）结合使用，在上升趋势中重点做多（关注 Buy 和 Low Buy），在下降趋势中谨慎抄底（仅关注 Sure Win）。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结