Auto Trend Bands MT5

Обзор продукта
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускорения тренда в сложных рыночных условиях, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.
Основные функции
Адаптивный трендовый канал и окрашивание свечей Использует алгоритмы прогнозирования линейной регрессии для построения средней линии канала в сочетании со стандартным отклонением для динамического расчета верхних и нижних границ. Канал автоматически меняет цвет в зависимости от направления наклона: зеленый (#089981) для восходящих трендов и красный (#f23645) для нисходящих трендов, делая направление тренда мгновенно узнаваемым. В правой части графика в реальном времени отображается статус Uptrend (Восходящий тренд) или Downtrend (Нисходящий тренд) вместе со значениями наклона. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду, делая смену импульса еще более интуитивной благодаря изменению цвета.
Маркеры сильного тренда Система автоматически рассчитывает среднее значение наклона. Когда абсолютное значение текущего наклона превышает историческое среднее, снаружи канала рисуются точечные маркеры. Это указывает на переход рынка в фазу ускорения, служа мощным сигналом для добавления позиций по тренду или удержания.
Сигналы на покупку
  • Resistance (Пробой сопротивления): Срабатывает, когда цена закрывается выше верхней границы предыдущего бара. Это обычно указывает на сильную бычью силу, успешно пробивающую сопротивление канала, представляя собой потенциальный сигнал для входа с правой стороны при ускорении или развороте тренда.
Сигналы на продажу
  • Support (Пробой поддержки): Срабатывает, когда цена закрывается ниже нижней границы предыдущего бара. Это указывает на медвежье доминирование, успешно пробивающее поддержку канала, служа четким сигналом для коротких продаж или выхода при ускорении тренда вниз или развороте.
Практическое применение
При четком восходящем тренде (канал отображается зеленым) фокусируйтесь на сигналах Resistance, которые представляют потенциальные фазы ускорения тренда, когда можно рассмотреть добавление позиций по тренду. Когда снаружи канала появляются точечные маркеры сильного тренда, это указывает на превышение наклоном средних уровней, служа мощным подтверждением для удержания или добавления позиций.
При нисходящем тренде (канал отображается красным), когда появляются сигналы Support, это представляет потенциальное ускоренное движение вниз, служа четким временем для коротких продаж или сокращения позиций. Если цена длительное время движется внутри канала и внезапно пробивает верхнюю или нижнюю границу, будьте внимательны к рискам разворота тренда.
Что касается управления позициями, движение внутри канала подходит для удержания и наблюдения, сигналы пробоя подходят для пробных позиций малым объемом, в то время как маркеры сильного тренда подходят для открытия стандартных позиций.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Regression Period по умолчанию 100, управляет периодом расчета линейной регрессии (более высокие значения делают каналы более гладкими, но медленнее реагирующими); Deviation Multiplier по умолчанию 2.0, управляет шириной канала (множитель стандартного отклонения - более высокие значения делают каналы шире с меньшим количеством, но более надежными сигналами пробоя); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Resistance и Support, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Каналы линейной регрессии особенно хорошо работают на таймфреймах H1 и выше, что делает их идеальными для свинг-трейдеров.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или фундаментальным анализом. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Auto Trend Bands идеально инкапсулирует сложную логику канала линейной регрессии и ускорения тренда. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгой фильтрацией сигналов, распознаванием состояния тренда и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.

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Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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You Long Guo
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Liquidity Pool Hunter MT4
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FREE
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You Long Guo
Индикаторы
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FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
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Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
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You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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