Doperman Scalper

DOPERMAN SCALPER V1.0 - Профессиональная торговая система

Что такое DOPERMAN SCALPER?
Интеллектуальная автоматизированная торговая система, разработанная для быстрого скальпинга на финансовых рынках. Сочетает продвинутую стратегию мартингейла с строгим управлением рисками для стабильных результатов.

Ключевые особенности:

Умная торговая система:

  • Интеллектуальное удвоение позиций в оптимальные моменты с использованием математических расчетов

  • 5 различных стратегий мартингейла на выбор

  • Дополнительные позиции активируются только при движении цены против вас на заданное количество пунктов

  • Автоматическое закрытие всех позиций при достижении общих целевых показателей прибыли

Продвинутое управление рисками:

  • Автозащита от просадки (останавливает торговлю при просадке 1-5%)

  • Ограничения на максимальное количество одновременных позиций

  • Автоматическое уменьшение размера лота при снижении уровня маржи

  • Непрерывный мониторинг эквити с аварийными процедурами

Профессиональный контроль торговли:

  • Раздельные магические номера для покупок и продаж

  • Настраиваемые часы и дни торговли

  • Защита от спреда для избегания торговли при высоких спредах

  • Полная фильтрация по времени и дням

Торговые параметры:

Основные настройки:

  • Тейк-профит: 50 пунктов (регулируется от 10 до 500 пунктов)

  • Шаг мартингейла: 30 пунктов между позициями

  • Множитель позиции: от 1.2x до 2.0x

  • Максимальное количество позиций: 4 одновременные сделки

  • Размер лота по умолчанию: 0.1 (автоматически регулируется под размер счета)

Настройки безопасности:

  • Максимальная просадка: 1% (ультраконсервативный режим)

  • Лимит позиций: 4 сделки

  • Максимальный размер лота: 0.8

  • Доступен опциональный стоп-лосс

Уникальные преимущества:

Самонастраивающаяся технология:

  • Автоматически определяет баланс счета и регулирует размеры лотов

  • Умный расчет объема на основе доступной маржи

  • Не требует ручных корректировок при смене счетов

Профессиональный интерфейс:

  • Торговая панель в реальном времени

  • Индикаторы прибыли/убытка с цветовой кодировкой

  • Монитор спреда с оповещениями

  • Отображение уровня маржи с предупреждениями

Надежная работа:

  • Протестировано в различных рыночных условиях

  • Защита от распространенных торговых ошибок

  • Совместимость с системами неттинга и хеджирования

  • Отсутствие ошибок кодирования или бесконечных циклов

Широкая совместимость:

  • Работает с EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и основными парами

  • Подходит для таймфреймов M1, M5, M15, H1

  • Эффективна как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга

Показатели эффективности:

Стабильность: Устойчивые результаты в различных рыночных условиях
Управление рисками: Многоуровневая защита с контролем просадки
Простота использования: Легкая установка с интуитивными настройками

Для кого предназначена эта система?

Идеально для:

  • Начинающих, ищущих профессиональную автоматизацию торговли

  • Профессиональных трейдеров, желающих получить дополнительный доход

  • Управляющих фондами, ищущих алгоритмическую диверсификацию

  • Инвесторов, избегающих рисков и приоритезирующих сохранение капитала

Не рекомендуется для:

  • Ищущих схемы "быстрого обогащения"

  • Трейдеров, не желающих следовать правилам управления рисками

  • Ожидающих 100% выигрышных сделок

В пакет входит:

  • DOPERMAN SCALPER V2.0 EA (полная версия)

  • Профессиональное руководство пользователя

  • Оптимальные настройки для счетов разных размеров

  • Пожизненные обновления

  • Премиум-поддержка

Технические характеристики:

  • Платформа: Только MetaTrader 5

  • Минимальный депозит: $100 (рекомендуется $500+)

  • Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

  • Таймфреймы: M5, M15, H1

  • Совместимость с брокерами: Все брокеры (ECN/STP/MM)

Ожидаемые результаты:

При счете в $500:

  • Дневная цель: 2-5% ($10-$25)

  • Месячная цель: 20-50% ($100-$250)

  • Максимальный риск: 1% за сделку

  • Ожидаемая просадка: 10-20%

При счете в $5,000:

  • Дневная цель: 1-3% ($50-$150)

  • Месячная цель: 15-30% ($750-$1,500)

  • Профессиональные параметры риска

  • Институциональное управление

Важное предупреждение:
Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пользователи должны:

  • Начинать с демо-счета

  • Не рисковать более 5% капитала

  • Использовать правильное управление деньгами

  • Регулярно контролировать результаты

  • Сохранять реалистичные ожидания

Поддержка и гарантии:

  • 30-дневная гарантия возврата денег

  • Круглосуточная поддержка по email и Telegram

  • Видеоуроки и регулярные вебинары

  • Прямой доступ к разработчику

Готовы начать?
DOPERMAN SCALPER V2.0 предлагает продвинутую автоматизированную торговлю с профессиональным управлением рисками. Сначала протестируйте на демо, затем переходите на реальную торговлю с правильным управлением капиталом.


