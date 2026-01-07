Doperman Scalper
- Эксперты
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Версия: 1.0
DOPERMAN SCALPER V1.0 - Профессиональная торговая система
Что такое DOPERMAN SCALPER?
Интеллектуальная автоматизированная торговая система, разработанная для быстрого скальпинга на финансовых рынках. Сочетает продвинутую стратегию мартингейла с строгим управлением рисками для стабильных результатов.
Ключевые особенности:
Умная торговая система:
-
Интеллектуальное удвоение позиций в оптимальные моменты с использованием математических расчетов
-
5 различных стратегий мартингейла на выбор
-
Дополнительные позиции активируются только при движении цены против вас на заданное количество пунктов
-
Автоматическое закрытие всех позиций при достижении общих целевых показателей прибыли
Продвинутое управление рисками:
-
Автозащита от просадки (останавливает торговлю при просадке 1-5%)
-
Ограничения на максимальное количество одновременных позиций
-
Автоматическое уменьшение размера лота при снижении уровня маржи
-
Непрерывный мониторинг эквити с аварийными процедурами
Профессиональный контроль торговли:
-
Раздельные магические номера для покупок и продаж
-
Настраиваемые часы и дни торговли
-
Защита от спреда для избегания торговли при высоких спредах
-
Полная фильтрация по времени и дням
Торговые параметры:
Основные настройки:
-
Тейк-профит: 50 пунктов (регулируется от 10 до 500 пунктов)
-
Шаг мартингейла: 30 пунктов между позициями
-
Множитель позиции: от 1.2x до 2.0x
-
Максимальное количество позиций: 4 одновременные сделки
-
Размер лота по умолчанию: 0.1 (автоматически регулируется под размер счета)
Настройки безопасности:
-
Максимальная просадка: 1% (ультраконсервативный режим)
-
Лимит позиций: 4 сделки
-
Максимальный размер лота: 0.8
-
Доступен опциональный стоп-лосс
Уникальные преимущества:
Самонастраивающаяся технология:
-
Автоматически определяет баланс счета и регулирует размеры лотов
-
Умный расчет объема на основе доступной маржи
-
Не требует ручных корректировок при смене счетов
Профессиональный интерфейс:
-
Торговая панель в реальном времени
-
Индикаторы прибыли/убытка с цветовой кодировкой
-
Монитор спреда с оповещениями
-
Отображение уровня маржи с предупреждениями
Надежная работа:
-
Протестировано в различных рыночных условиях
-
Защита от распространенных торговых ошибок
-
Совместимость с системами неттинга и хеджирования
-
Отсутствие ошибок кодирования или бесконечных циклов
Широкая совместимость:
-
Работает с EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и основными парами
-
Подходит для таймфреймов M1, M5, M15, H1
-
Эффективна как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга
Показатели эффективности:
Стабильность: Устойчивые результаты в различных рыночных условиях
Управление рисками: Многоуровневая защита с контролем просадки
Простота использования: Легкая установка с интуитивными настройками
Для кого предназначена эта система?
Идеально для:
-
Начинающих, ищущих профессиональную автоматизацию торговли
-
Профессиональных трейдеров, желающих получить дополнительный доход
-
Управляющих фондами, ищущих алгоритмическую диверсификацию
-
Инвесторов, избегающих рисков и приоритезирующих сохранение капитала
Не рекомендуется для:
-
Ищущих схемы "быстрого обогащения"
-
Трейдеров, не желающих следовать правилам управления рисками
-
Ожидающих 100% выигрышных сделок
В пакет входит:
-
DOPERMAN SCALPER V2.0 EA (полная версия)
-
Профессиональное руководство пользователя
-
Оптимальные настройки для счетов разных размеров
-
Пожизненные обновления
-
Премиум-поддержка
Технические характеристики:
-
Платформа: Только MetaTrader 5
-
Минимальный депозит: $100 (рекомендуется $500+)
-
Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
-
Таймфреймы: M5, M15, H1
-
Совместимость с брокерами: Все брокеры (ECN/STP/MM)
Ожидаемые результаты:
При счете в $500:
-
Дневная цель: 2-5% ($10-$25)
-
Месячная цель: 20-50% ($100-$250)
-
Максимальный риск: 1% за сделку
-
Ожидаемая просадка: 10-20%
При счете в $5,000:
-
Дневная цель: 1-3% ($50-$150)
-
Месячная цель: 15-30% ($750-$1,500)
-
Профессиональные параметры риска
-
Институциональное управление
Важное предупреждение:
Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пользователи должны:
-
Начинать с демо-счета
-
Не рисковать более 5% капитала
-
Использовать правильное управление деньгами
-
Регулярно контролировать результаты
-
Сохранять реалистичные ожидания
Поддержка и гарантии:
-
30-дневная гарантия возврата денег
-
Круглосуточная поддержка по email и Telegram
-
Видеоуроки и регулярные вебинары
-
Прямой доступ к разработчику
Готовы начать?
DOPERMAN SCALPER V2.0 предлагает продвинутую автоматизированную торговлю с профессиональным управлением рисками. Сначала протестируйте на демо, затем переходите на реальную торговлю с правильным управлением капиталом.