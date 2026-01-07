DOPERMAN SCALPER V1.0 - Профессиональная торговая система

Что такое DOPERMAN SCALPER?

Интеллектуальная автоматизированная торговая система, разработанная для быстрого скальпинга на финансовых рынках. Сочетает продвинутую стратегию мартингейла с строгим управлением рисками для стабильных результатов.

Ключевые особенности:

Умная торговая система:

Интеллектуальное удвоение позиций в оптимальные моменты с использованием математических расчетов

5 различных стратегий мартингейла на выбор

Дополнительные позиции активируются только при движении цены против вас на заданное количество пунктов

Автоматическое закрытие всех позиций при достижении общих целевых показателей прибыли

Продвинутое управление рисками:

Автозащита от просадки (останавливает торговлю при просадке 1-5%)

Ограничения на максимальное количество одновременных позиций

Автоматическое уменьшение размера лота при снижении уровня маржи

Непрерывный мониторинг эквити с аварийными процедурами

Профессиональный контроль торговли:

Раздельные магические номера для покупок и продаж

Настраиваемые часы и дни торговли

Защита от спреда для избегания торговли при высоких спредах

Полная фильтрация по времени и дням

Торговые параметры:

Основные настройки:

Тейк-профит: 50 пунктов (регулируется от 10 до 500 пунктов)

Шаг мартингейла: 30 пунктов между позициями

Множитель позиции: от 1.2x до 2.0x

Максимальное количество позиций: 4 одновременные сделки

Размер лота по умолчанию: 0.1 (автоматически регулируется под размер счета)

Настройки безопасности:

Максимальная просадка: 1% (ультраконсервативный режим)

Лимит позиций: 4 сделки

Максимальный размер лота: 0.8

Доступен опциональный стоп-лосс

Уникальные преимущества:

Самонастраивающаяся технология:

Автоматически определяет баланс счета и регулирует размеры лотов

Умный расчет объема на основе доступной маржи

Не требует ручных корректировок при смене счетов

Профессиональный интерфейс:

Торговая панель в реальном времени

Индикаторы прибыли/убытка с цветовой кодировкой

Монитор спреда с оповещениями

Отображение уровня маржи с предупреждениями

Надежная работа:

Протестировано в различных рыночных условиях

Защита от распространенных торговых ошибок

Совместимость с системами неттинга и хеджирования

Отсутствие ошибок кодирования или бесконечных циклов

Широкая совместимость:

Работает с EURUSD, GBPUSD, XAUUSD и основными парами

Подходит для таймфреймов M1, M5, M15, H1

Эффективна как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга

Показатели эффективности:

Стабильность: Устойчивые результаты в различных рыночных условиях

Управление рисками: Многоуровневая защита с контролем просадки

Простота использования: Легкая установка с интуитивными настройками

Для кого предназначена эта система?

Идеально для:

Начинающих, ищущих профессиональную автоматизацию торговли

Профессиональных трейдеров, желающих получить дополнительный доход

Управляющих фондами, ищущих алгоритмическую диверсификацию

Инвесторов, избегающих рисков и приоритезирующих сохранение капитала

Не рекомендуется для:

Ищущих схемы "быстрого обогащения"

Трейдеров, не желающих следовать правилам управления рисками

Ожидающих 100% выигрышных сделок

В пакет входит:

DOPERMAN SCALPER V2.0 EA (полная версия)

Профессиональное руководство пользователя

Оптимальные настройки для счетов разных размеров

Пожизненные обновления

Премиум-поддержка

Технические характеристики:

Платформа: Только MetaTrader 5

Минимальный депозит: $100 (рекомендуется $500+)

Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Таймфреймы: M5, M15, H1

Совместимость с брокерами: Все брокеры (ECN/STP/MM)

Ожидаемые результаты:

При счете в $500:

Дневная цель: 2-5% ($10-$25)

Месячная цель: 20-50% ($100-$250)

Максимальный риск: 1% за сделку

Ожидаемая просадка: 10-20%

При счете в $5,000:

Дневная цель: 1-3% ($50-$150)

Месячная цель: 15-30% ($750-$1,500)

Профессиональные параметры риска

Институциональное управление

Важное предупреждение:

Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пользователи должны:

Начинать с демо-счета

Не рисковать более 5% капитала

Использовать правильное управление деньгами

Регулярно контролировать результаты

Сохранять реалистичные ожидания

Поддержка и гарантии:

30-дневная гарантия возврата денег

Круглосуточная поддержка по email и Telegram

Видеоуроки и регулярные вебинары

Прямой доступ к разработчику

Готовы начать?

DOPERMAN SCALPER V2.0 предлагает продвинутую автоматизированную торговлю с профессиональным управлением рисками. Сначала протестируйте на демо, затем переходите на реальную торговлю с правильным управлением капиталом.