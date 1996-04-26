Artemis Gold M1 Scalper

Artemis Gold M1 Scalper — это премиальный индикатор для MT4, созданный исключительно для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1.

Это не обычный стрелочный индикатор. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки и чистую панель управления в единую скальпинговую систему, специально адаптированную под быстрое поведение золота.

Почему для Gold M1 нужен особый подход

Золото движется быстрее и резче, чем стандартные валютные пары. На таймфрейме M1 такая волатильность может быстро превращаться в шумные сигналы, поздние входы и сетапы низкого качества. Многие скальпинговые индикаторы либо перегружают график стрелками, либо показывают сигналы без объяснения рыночного контекста.

Artemis построен на противоположной идее: сначала отфильтровать шум, затем показать структурированные возможности с контекстом.

Сигналы поддерживаются направлением тренда, поведением отката, динамической поддержкой и сопротивлением, импульсом RSI, волатильностью ATR, подтверждением старшего таймфрейма, условиями спреда, силой сессии, состоянием рынка и оценкой качества сигнала. Это дает трейдерам более понятную основу для анализа сетапов XAUUSD M1 вместо простой зависимости от стрелок.

Новое в v1.4 — Объяснение сигнала

Версия 1.4 добавляет новый уровень объяснения сигналов, который помогает трейдерам понять, почему Artemis подает сигнал, ожидает или блокирует сетап.

Новый дисплей причины отсутствия сигнала может показывать, почему панель сейчас находится в режиме WAIT, например: качество ниже порога, старший таймфрейм не совпадает, ATR слишком низкий, спред слишком высокий, активная сделка заблокирована, слабость сессии, блокировка по состоянию рынка или отсутствие действительного сетапа. Это помогает снизить догадки и упрощает понимание индикатора во время реальной торговли.

v1.4 также вводит срок действия сигнала, показывая, остается ли сигнал свежим, сколько баров осталось до истечения срока или стал ли сетап устаревшим. В режиме подробной панели новый чек-лист сигнала может показывать, какие фильтры проходят проверку, а какие нет, давая трейдерам более четкое представление о работе сигнального движка за каждым решением.

Новый селектор профиля качества также упрощает настройку строгости сигналов с вариантами Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Новое в v1.3 — Управление панелью + защита рабочего процесса сигналов

Версия 1.3 добавляет больше контроля над отображением панели и управлением сигналами.

Режимы отображения панели позволяют трейдерам выбирать между Standard, Compact и Detailed, что упрощает настройку панели под расположение графика и стиль торговли.

История сигналов предоставляет опциональный обзор недавних сигналов BUY/SELL, что полезно для проверки потока последних сигналов без необходимости прокручивать график назад.

Active Trade Lock, включенный по умолчанию, помогает предотвращать наложение сигналов, сохраняя текущую торговую идею активной до достижения TP/SL или истечения срока действия. Это помогает избежать ситуаций, когда новый сигнал слишком быстро заменяет еще не завершенный сетап.

Новое в v1.2 — Рыночный контекст + торговые ориентиры

Версия 1.2 добавляет больше ясности вокруг каждого сигнала Gold M1. На основе отзывов трейдеров Artemis теперь показывает текущее состояние рынка, силу сессии и возраст сигнала, помогая пользователям быстро понять, свежий ли сетап, подходит ли рынок и стоят ли условия торговли.

Торговая карта также была улучшена уровнями Breakeven и Trailing Guide, что дает трейдерам более понятные ориентиры для ручного управления сделкой после появления сигнала.

В целом v1.2 сделала Artemis больше, чем просто сигнальным индикатором — он стал более чистой панелью поддержки решений для структурированного скальпинга XAUUSD M1.

Новое в v1.1 — Движок оценки качества сигнала

Версия 1.1 представила движок оценки качества сигнала — взвешенную 100-балльную модель, которая оценивает каждый потенциальный сигнал BUY или SELL перед его отображением.

Оценка основывается на совпадении тренда, подтверждении базовой линии, импульсе RSI, направлении старшего таймфрейма, волатильности ATR, динамической поддержке и сопротивлении, а также условиях спреда. Эти факторы объединяются в единый рейтинг качества, который отображается на панели как процент и как оценка.

По умолчанию сигналы с оценкой ниже 70 подавляются, что помогает уменьшить количество слабых сетапов во время нестабильных, низкоуверенных или неблагоприятных рыночных условий. Минимальный порог можно настраивать, что дает трейдерам контроль над избирательностью индикатора. Стрелки на графике и уведомления также могут включать оценку сигнала для более быстрой оценки сетапа.

Динамическая поддержка и сопротивление

Artemis автоматически строит живой динамический канал вокруг ценового движения, показывая, где цена реагирует, где могут формироваться откаты и где находится текущая рыночная структура. Это дает каждому сигналу структурную основу, а не показывает его изолированно.

Торговая карта на основе ATR

Каждый активный сетап формирует уровни Entry, Stop Loss, TP1 и TP2, рассчитанные на основе волатильности ATR. Уровни адаптируются к текущему движению золота, а не используют фиксированные статичные расстояния, делая торговую карту более соответствующей реальным рыночным условиям.

Начиная с v1.2, торговая карта также включает опциональные уровни Breakeven и Trailing Guide для поддержки ручного управления сделкой.

Рыночная безопасность и учет сессий

Gold M1 может быть особенно опасным во время высокого спреда, ролловера, слабых сессий, новостей и низкой ликвидности. Artemis включает живой контекст рыночной безопасности через проверки спреда, классификацию состояния рынка, силу сессии, поддержку GMT-смещения брокера и опциональные ручные предупреждения.

Это помогает трейдерам избегать сигналов при плохих условиях исполнения или низкокачественной рыночной среде.

Профили сигналов и контроль качества

Artemis включает настраиваемые элементы контроля качества, чтобы трейдеры могли решать, насколько избирательным должен быть индикатор. Селектор профиля качества в v1.4 позволяет выбирать между Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Balanced рекомендуется как стартовый вариант для XAUUSD M1. Conservative можно использовать для меньшего количества, но более строгих сетапов, тогда как Aggressive допускает более частые сигналы с более низким порогом качества.

Панель и уведомления

Панель показывает текущее направление сигнала, оценку качества сигнала и рейтинг, возраст сигнала, состояние рынка, силу сессии, уровни торговой карты и опциональную подробную диагностику в зависимости от выбранного режима отображения.

Уведомления доступны через всплывающие сообщения MT4, push-уведомления и email, а также могут дополнительно включать качество сигнала и контекст сетапа.

Рекомендуемое использование

Добавьте Artemis Gold M1 Scalper на график XAUUSD / GOLD M1. Индикатор разработан с учетом поведения золота на M1 и лучше всего работает во время активных периодов ликвидности, таких как Лондонская и Нью-Йоркская сессии.

Избегайте полагаться на сигналы во время важных новостей с высоким влиянием, ролловера, очень высокого спреда, низкой ликвидности или необычно нестабильных рыночных условий. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD M1, хотя трейдеры могут протестировать и другие волатильные инструменты при желании.

Важно

Artemis Gold M1 Scalper — это инструмент поддержки принятия решений. Ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Результаты зависят от спреда, исполнения брокера, рыночных условий, времени сессии, управления рисками и дисциплины трейдера.

Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.