Artemis Gold M1 Scalper

Artemis Gold M1 Scalper

Artemis Gold M1 Scalper — это премиальный индикатор для MT4, созданный исключительно для трейдеров XAUUSD, которым нужен более чистый и структурированный подход к скальпингу золота на таймфрейме M1.

Это не обычный стрелочный индикатор. Artemis объединяет динамические уровни поддержки и сопротивления, подтверждение тренда, фильтрацию импульса, торговые уровни на основе ATR, оценку качества сигнала, анализ состояния рынка, силу торговой сессии, защиту активной сделки и чистую панель управления в единую скальпинговую систему, специально адаптированную под быстрое поведение золота.

Почему для Gold M1 нужен особый подход

Золото движется быстрее и резче, чем стандартные валютные пары. На таймфрейме M1 такая волатильность может быстро превращаться в шумные сигналы, поздние входы и сетапы низкого качества. Многие скальпинговые индикаторы либо перегружают график стрелками, либо показывают сигналы без объяснения рыночного контекста.

Artemis построен на противоположной идее: сначала отфильтровать шум, затем показать структурированные возможности с контекстом.

Сигналы поддерживаются направлением тренда, поведением отката, динамической поддержкой и сопротивлением, импульсом RSI, волатильностью ATR, подтверждением старшего таймфрейма, условиями спреда, силой сессии, состоянием рынка и оценкой качества сигнала. Это дает трейдерам более понятную основу для анализа сетапов XAUUSD M1 вместо простой зависимости от стрелок.

Новое в v1.4 — Объяснение сигнала

Версия 1.4 добавляет новый уровень объяснения сигналов, который помогает трейдерам понять, почему Artemis подает сигнал, ожидает или блокирует сетап.

Новый дисплей причины отсутствия сигнала может показывать, почему панель сейчас находится в режиме WAIT, например: качество ниже порога, старший таймфрейм не совпадает, ATR слишком низкий, спред слишком высокий, активная сделка заблокирована, слабость сессии, блокировка по состоянию рынка или отсутствие действительного сетапа. Это помогает снизить догадки и упрощает понимание индикатора во время реальной торговли.

v1.4 также вводит срок действия сигнала, показывая, остается ли сигнал свежим, сколько баров осталось до истечения срока или стал ли сетап устаревшим. В режиме подробной панели новый чек-лист сигнала может показывать, какие фильтры проходят проверку, а какие нет, давая трейдерам более четкое представление о работе сигнального движка за каждым решением.

Новый селектор профиля качества также упрощает настройку строгости сигналов с вариантами Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Новое в v1.3 — Управление панелью + защита рабочего процесса сигналов

Версия 1.3 добавляет больше контроля над отображением панели и управлением сигналами.

Режимы отображения панели позволяют трейдерам выбирать между Standard, Compact и Detailed, что упрощает настройку панели под расположение графика и стиль торговли.

История сигналов предоставляет опциональный обзор недавних сигналов BUY/SELL, что полезно для проверки потока последних сигналов без необходимости прокручивать график назад.

Active Trade Lock, включенный по умолчанию, помогает предотвращать наложение сигналов, сохраняя текущую торговую идею активной до достижения TP/SL или истечения срока действия. Это помогает избежать ситуаций, когда новый сигнал слишком быстро заменяет еще не завершенный сетап.

Новое в v1.2 — Рыночный контекст + торговые ориентиры

Версия 1.2 добавляет больше ясности вокруг каждого сигнала Gold M1. На основе отзывов трейдеров Artemis теперь показывает текущее состояние рынка, силу сессии и возраст сигнала, помогая пользователям быстро понять, свежий ли сетап, подходит ли рынок и стоят ли условия торговли.

Торговая карта также была улучшена уровнями Breakeven и Trailing Guide, что дает трейдерам более понятные ориентиры для ручного управления сделкой после появления сигнала.

В целом v1.2 сделала Artemis больше, чем просто сигнальным индикатором — он стал более чистой панелью поддержки решений для структурированного скальпинга XAUUSD M1.

Новое в v1.1 — Движок оценки качества сигнала

Версия 1.1 представила движок оценки качества сигнала — взвешенную 100-балльную модель, которая оценивает каждый потенциальный сигнал BUY или SELL перед его отображением.

Оценка основывается на совпадении тренда, подтверждении базовой линии, импульсе RSI, направлении старшего таймфрейма, волатильности ATR, динамической поддержке и сопротивлении, а также условиях спреда. Эти факторы объединяются в единый рейтинг качества, который отображается на панели как процент и как оценка.

По умолчанию сигналы с оценкой ниже 70 подавляются, что помогает уменьшить количество слабых сетапов во время нестабильных, низкоуверенных или неблагоприятных рыночных условий. Минимальный порог можно настраивать, что дает трейдерам контроль над избирательностью индикатора. Стрелки на графике и уведомления также могут включать оценку сигнала для более быстрой оценки сетапа.

Динамическая поддержка и сопротивление

Artemis автоматически строит живой динамический канал вокруг ценового движения, показывая, где цена реагирует, где могут формироваться откаты и где находится текущая рыночная структура. Это дает каждому сигналу структурную основу, а не показывает его изолированно.

Торговая карта на основе ATR

Каждый активный сетап формирует уровни Entry, Stop Loss, TP1 и TP2, рассчитанные на основе волатильности ATR. Уровни адаптируются к текущему движению золота, а не используют фиксированные статичные расстояния, делая торговую карту более соответствующей реальным рыночным условиям.

Начиная с v1.2, торговая карта также включает опциональные уровни Breakeven и Trailing Guide для поддержки ручного управления сделкой.

Рыночная безопасность и учет сессий

Gold M1 может быть особенно опасным во время высокого спреда, ролловера, слабых сессий, новостей и низкой ликвидности. Artemis включает живой контекст рыночной безопасности через проверки спреда, классификацию состояния рынка, силу сессии, поддержку GMT-смещения брокера и опциональные ручные предупреждения.

Это помогает трейдерам избегать сигналов при плохих условиях исполнения или низкокачественной рыночной среде.

Профили сигналов и контроль качества

Artemis включает настраиваемые элементы контроля качества, чтобы трейдеры могли решать, насколько избирательным должен быть индикатор. Селектор профиля качества в v1.4 позволяет выбирать между Custom, Aggressive, Balanced и Conservative.

Balanced рекомендуется как стартовый вариант для XAUUSD M1. Conservative можно использовать для меньшего количества, но более строгих сетапов, тогда как Aggressive допускает более частые сигналы с более низким порогом качества.

Панель и уведомления

Панель показывает текущее направление сигнала, оценку качества сигнала и рейтинг, возраст сигнала, состояние рынка, силу сессии, уровни торговой карты и опциональную подробную диагностику в зависимости от выбранного режима отображения.

Уведомления доступны через всплывающие сообщения MT4, push-уведомления и email, а также могут дополнительно включать качество сигнала и контекст сетапа.

Рекомендуемое использование

Добавьте Artemis Gold M1 Scalper на график XAUUSD / GOLD M1. Индикатор разработан с учетом поведения золота на M1 и лучше всего работает во время активных периодов ликвидности, таких как Лондонская и Нью-Йоркская сессии.

Избегайте полагаться на сигналы во время важных новостей с высоким влиянием, ролловера, очень высокого спреда, низкой ликвидности или необычно нестабильных рыночных условий. Настройки по умолчанию оптимизированы для XAUUSD M1, хотя трейдеры могут протестировать и другие волатильные инструменты при желании.

Важно

Artemis Gold M1 Scalper — это инструмент поддержки принятия решений. Ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Результаты зависят от спреда, исполнения брокера, рыночных условий, времени сессии, управления рисками и дисциплины трейдера.

Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.


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Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 Structured Bitcoin entries. Controlled recovery. Visible protection. Artemis Bitcoin Orbit EA MT5 is a BTCUSD-focused Expert Advisor built for traders who want a more transparent alternative to a traditional grid or black-box basket robot. Orbit combines multi-timeframe Bitcoin analysis, capped volatility-based recovery, cost-aware basket exits and the Artemis Graphite Command Deck. The aim is simple: every cycle should have a clear entry reason, visible recovery lim
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Nathan James Gilks
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Artemis NAS100 Orb Edge EA MT5
Nathan James Gilks
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5 (1)
Индикаторы
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Nathan James Gilks
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Artemis ORB Breakout for MT5 Artemis ORB Breakout for MT5 — это сессионный индикатор Opening Range Breakout для внутридневных трейдеров, которым нужен более понятный способ анализа движения цены во время торговых сессий Asia, London и New York . Индикатор автоматически строит диапазон открытия, отмечает ключевые уровни ORB, отслеживает поведение цены после завершения диапазона и показывает текущее состояние рынка на удобной панели в стиле Artemis. Он помогает быстро оценить важные вопросы: Подхо
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Nathan James Gilks
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Artemis Bitcoin Blaster Indicator MT4
Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
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Artemis Prop Guard Pro
Nathan James Gilks
Утилиты
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Эксперты
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Artemis FX HFT Throttle
Nathan James Gilks
Эксперты
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Artemis Supertrend Pro Indicator
Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Индикаторы
Artemis ORB Breakout Artemis ORB Breakout — это индикатор для MetaTrader 4, созданный для трейдеров, которые используют анализ Opening Range Breakout вокруг ключевых торговых сессий. Индикатор автоматически отмечает максимум, минимум, середину и зону начального диапазона. После завершения формирования диапазона он отслеживает поведение цены и отображает текущее состояние ORB, качество диапазона, статус сессии и торговые условия на аккуратной панели в стиле Artemis. Индикатор поддерживает профил
Artemis NAS100 Orb Edge EA MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
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Artemis Tradedeck Trade Panel MT4
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck Trade Panel for MT4 Artemis TradeDeck   is a professional manual trading panel for MetaTrader 4, built for traders who want fast execution, clear risk control, structured trade management, and account protection from one clean on-chart TradeDeck is not a trading strategy and does not predict market direction. You decide when and where to trade. TradeDeck helps you place, manage, protect, and review your trades with more structure. A cleaner way to manage manual trading Most tra
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Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis US30 Opening Bell EA Торгуйте открытие US30 в Нью-Йорке со структурой, защитой и полной видимостью. Artemis US30 Opening Bell EA — это специализированный советник Expert Advisor для торговой сессии открытия US30/Dow Jones. Он построен вокруг диапазона открытия Нью-Йорка, одного из самых активных и эмоциональных периодов торгового дня. Цель этого советника проста: привнести дисциплину в момент открытия рынка. Вместо ручной реакции на быстрые свечи, широкие спреды, ложные пробои или новос
Artemis Gold M1 Scalper MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Nathan James Gilks
Индикаторы
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Artemis Tradedeck Trade Panel
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis TradeDeck для MT5 Artemis TradeDeck — это профессиональная панель ручной торговли для MetaTrader 5, созданная для трейдеров, которым нужны быстрое исполнение, понятный контроль риска, структурированное управление сделками и защита счёта в одной чистой панели прямо на графике. TradeDeck не является торговой стратегией и не прогнозирует направление рынка. Вы сами решаете, когда и где торговать. TradeDeck помогает открывать, управлять, защищать и анализировать ваши сделки более структуриров
Artemis FX HFT Throttle MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis HFT Throttle EA MT5 Ожидание наконец окончено — один из наших самых популярных советников Artemis теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis HFT Throttle EA MT5 переносит структурированную краткосрочную FX-автоматизацию нашей популярной версии для MT4 на платформу MT5, сохраняя ту же ключевую торговую философию: контролируемое исполнение, дисциплинированную частоту сделок и понятную видимость через панель управления. Artemis HFT Throttle EA — это торговый советник MetaTrader 5 для краткос
Artemis Scalp X Pro MT5
Nathan James Gilks
Индикаторы
Индикатор Artemis Scalp X Pro для MT5 Профессиональный скальпинговый индикатор на основе комплексного подтверждения сигналов, не перерисовывающий историю и предназначенный для трейдеров, которым недостаточно обычных стрелок. Artemis Scalp X Pro разработан для Forex, криптовалют, золота и других металлов, а также фондовых индексов. Индикатор преобразует сложную рыночную информацию в понятный и структурированный торговый план, прежде всего на младших таймфреймах. Вместо использования одного индика
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