Sar Manager MT5

SAR Manager

SAR Manager 是一款基于标准 Parabolic SAR 算法开发的 MetaTrader 5 信号指标。该指标可以识别 SAR 方向变化，生成虚拟 BUY 和 SELL 信号，计算止损和止盈水平，并将所有相关信息直接显示在图表上。

本产品用于市场分析和辅助人工交易。它不会开启、修改或关闭任何真实交易订单。

信号计算

当 Parabolic SAR 点从价格上方移动到价格下方时，BUY 信号得到确认。当 SAR 点从价格下方移动到价格上方时，SELL 信号得到确认。

新信号仅在当前K线收盘后计算。正在形成的K线不会用于确认入场信号。虚拟入场价格取 SAR 方向变化确认后的下一根K线开盘价。

指标同时只跟踪一个虚拟持仓。当虚拟持仓处于激活状态时，不会生成新的入场信号。当价格触及止损或止盈、出现反向 Parabolic SAR 信号，或者价格跳空越过指定水平时，虚拟持仓将被关闭。

止损和止盈

止损和止盈距离以 MetaTrader 点数为单位设置。对于 BUY 信号，止损位于虚拟入场价格下方，止盈位于虚拟入场价格上方。对于 SELL 信号，则采用相反的设置方式。

参数使用点数而不是点差或 pip。实际价格距离取决于所选交易品种的最小报价单位。

在历史数据计算过程中，止损和止盈可能同时位于同一根K线的价格范围内。仅根据K线数据无法确定哪个水平先被触及。指标提供 Same Bar Policy 参数用于处理这种情况。用户可以选择 Stop Loss First 或 Take Profit First。默认设置为 Stop Loss First。

图表显示

SAR Manager 会在图表上显示 Parabolic SAR 点、虚拟 BUY 和 SELL 入场箭头、持仓退出标记，以及入场、止损和止盈水平线。还可以显示各水平的名称及对应价格。

当虚拟持仓处于激活状态时，相关水平线会自动显示。持仓关闭后，可以根据设置保留或删除最近一次交易的水平线。信号、线条、文字和其他图表元素的颜色均可调整。

指标处理的历史K线数量可以在输入参数中设置。增加历史数据深度可以显示更多过去的信号，但也可能需要更多计算时间。

信息面板

指标会在图表上显示信息面板。面板包含当前交易品种和时间周期、当前信号、虚拟持仓状态以及当前 Parabolic SAR 方向。

当存在激活信号时，面板会显示入场价格、止损、止盈以及计算出的风险收益比。统计部分会显示虚拟 BUY 和 SELL 入场次数、盈利、亏损和盈亏平衡的平仓次数、虚拟交易的总点数结果，以及最近一次退出的信息。

统计数据仅基于指标已加载和处理的历史数据计算。修改历史K线数量后，面板中显示的统计结果可能会发生变化。

通知

当出现新的虚拟入场信号或虚拟持仓被关闭时，指标可以发送通知。入场通知和退出通知可以分别启用或禁用。

支持的通知方式包括 MetaTrader 标准弹窗提醒、移动设备推送通知、电子邮件和声音提醒。使用推送通知和电子邮件功能前，必须先在交易终端中完成相应配置。

首次将指标加载到图表时，它不会针对过去的历史信号发送通知。每个新的入场或退出事件只会处理一次，以避免针对同一事件重复发送通知。

输入参数

指标设置被划分为多个逻辑参数组。Parabolic SAR 参数、虚拟止损和止盈距离、历史计算深度以及同一根历史K线内多个水平的处理顺序分别设置在不同的参数组中。

其他参数组包含通知设置、线条和标记显示选项、最近水平线保留设置，以及信息面板和图表对象的颜色设置。用户可以在启动指标前或指标运行期间，通过指标属性窗口修改这些参数。

指标使用方法

将 SAR Manager 添加到所需图表，并设置 Parabolic SAR 参数。然后以点数为单位设置止损和止盈距离，选择历史数据深度，并调整图表显示参数。

新信号确认后，指标会显示信号方向、虚拟入场价格以及计算出的止损和止盈水平。之后的虚拟持仓状态、退出原因和更新后的统计数据会显示在图表和信息面板中。