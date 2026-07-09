KS Volume Bar Color Pro
- Индикаторы
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.4
KS Volume Bar Color Pro — это индикатор MQL5 для платформы MetaTrader 5, который визуально выделяет свечи на основе анализа объема.
Основная концепция
Индикатор определяет структуру рынка с помощью классического паттерна из трех свечей:
Средняя свеча (целевой бар) окрашивается с использованием встроенного стиля отрисовки `DRAW_COLOR_CANDLES`. Этот метод обеспечивает идеальное совпадение с реальными ценовыми свечами, подобно инструментам типа «профиль объема» (Volume Profile).
Ключевые особенности
1. Окрашивание FVG с учетом объема
Сравнивает объем целевого бара со скользящей средней объемов предыдущих баров.
Классифицирует FVG как:
Сильные (высокий объем)
Обычные
Слабые (низкий объем)
Разные цвета для бычьих и медвежьих зон.
2. Управление
Отслеживание заданного пользователем количества зон с каждой стороны.
Удаление зоны (отмена), когда цена пересекает пороговое значение (полное перекрытие гэпа или центральная линия).
Обновление в реальном времени на каждом тике.
4. Оповещения и уведомления
Пересечение пороговых значений (изменение количества активных зон)
IOFED (вход цены в зону противоположного направления)
Подтвержденные / неподтвержденные зоны
Push-уведомления в мобильное приложение MT5
Основные параметры
Глубина анализа (Lookback days): за сколько дней сканировать бары.
Источник объема: тиковый или реальный объем.
Период скользящей средней (MA) объема + множители для классификации зон на сильные/слабые.
Переключатели отображения бычьих/медвежьих зон и т. д.
Настройки оповещений.
Основная концепция
Индикатор определяет структуру рынка с помощью классического паттерна из трех свечей:
Средняя свеча (целевой бар) окрашивается с использованием встроенного стиля отрисовки `DRAW_COLOR_CANDLES`. Этот метод обеспечивает идеальное совпадение с реальными ценовыми свечами, подобно инструментам типа «профиль объема» (Volume Profile).
Ключевые особенности
1. Окрашивание FVG с учетом объема
Сравнивает объем целевого бара со скользящей средней объемов предыдущих баров.
Классифицирует FVG как:
Сильные (высокий объем)
Обычные
Слабые (низкий объем)
Разные цвета для бычьих и медвежьих зон.
2. Управление
Отслеживание заданного пользователем количества зон с каждой стороны.
Удаление зоны (отмена), когда цена пересекает пороговое значение (полное перекрытие гэпа или центральная линия).
Обновление в реальном времени на каждом тике.
4. Оповещения и уведомления
Пересечение пороговых значений (изменение количества активных зон)
IOFED (вход цены в зону противоположного направления)
Подтвержденные / неподтвержденные зоны
Push-уведомления в мобильное приложение MT5
Основные параметры
Глубина анализа (Lookback days): за сколько дней сканировать бары.
Источник объема: тиковый или реальный объем.
Период скользящей средней (MA) объема + множители для классификации зон на сильные/слабые.
Переключатели отображения бычьих/медвежьих зон и т. д.
Настройки оповещений.
Nice Volume INdicator