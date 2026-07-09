KS Volume Bar Color Pro

KS Supertrend EA Эта цена действует только для тестирования в реальных условиях, после этого цена будет повышена. Первоначальная цена за год: 999$ Ничего не нужно делать, всё работает автоматически на любом таймфрейме, от 1 до 15 минут. Результаты по золоту лучше, чем по другим валютным парам. Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с вашим брокером и парой. Основные функции Классический алгоритм Supertrend с точной логикой в стиле Pine Script Использует ATR (средний истинный диа