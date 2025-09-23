Session Volatility Map — это индикатор, который отображает ключевые торговые сессии (Азия, Европа, США) прямо на графике.

🔹 Автоматически показывает границы сессий и зоны их пересечений, где чаще всего возникает повышенная волатильность.

🔹 Строит диапазон High–Low каждой сессии, что помогает определять уровни поддержки и сопротивления.

🔹 Подсвечивает текущую активную торговую сессию.

🔹 Автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (Европа/США).

Кому будет полезен:

✔ Скальперам — для поиска волатильных моментов.

✔ Интрадей-трейдерам — для фильтрации «тихих» и активных периодов.

✔ Новостным трейдерам — чтобы понимать, с какой фазой сессии совпадают события.

⚡ С Session Volatility Map вы всегда знаете: рынок стоит в диапазоне или готовится к импульсному движению.

⚙️ Настройки