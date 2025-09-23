Session Volatility Map

Session Volatility Map — это индикатор, который отображает ключевые торговые сессии (Азия, Европа, США) прямо на графике.

🔹 Автоматически показывает границы сессий и зоны их пересечений, где чаще всего возникает повышенная волатильность.
🔹 Строит диапазон High–Low каждой сессии, что помогает определять уровни поддержки и сопротивления.
🔹 Подсвечивает текущую активную торговую сессию.
🔹 Автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (Европа/США).

Кому будет полезен:
✔ Скальперам — для поиска волатильных моментов.
✔ Интрадей-трейдерам — для фильтрации «тихих» и активных периодов.
✔ Новостным трейдерам — чтобы понимать, с какой фазой сессии совпадают события.

⚡ С Session Volatility Map вы всегда знаете: рынок стоит в диапазоне или готовится к импульсному движению.

⚙️ Настройки

  • Time model (Platform/MT4/MT5) — выбор временной модели.

  • Auto DST adjustment (market aware) — автоматическая корректировка времени (DST).

  • How many days to back (0 = today) — количество отображаемых дней.

  • Color A — low volatility — цвет спокойных сессий.

  • Color B — high volatility — цвет зон пересечений сессий.

  • Font size / color for rectangle labels — параметры подписей внутри диапазонов.

  • Print extra labels (default: off) — дополнительные подписи.

  • Show right-side hint panel — панель активных сессий справа.

  • Font size / color for hint panel — параметры текста панели.

  • Right padding / Line spacing (px) — отступы и интервалы в панели.

  • Draw vertical session lines — вертикальные линии начала сессий.

  • SessionLineColor / Style / Width — параметры линий.

  • SessionLineLabelColor / FontSize — подписи линий.

  • Alternate label positions — чередование подписей (сверху/снизу).

  • Put text label at bottom (false = top) — фиксированное размещение текста.

  • Panel Font — выбор шрифта для панели.


