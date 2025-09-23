Session Volatility Map
- Индикаторы
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Версия: 2.3
- Обновлено: 10 ноября 2025
Session Volatility Map — это индикатор, который отображает ключевые торговые сессии (Азия, Европа, США) прямо на графике.
🔹 Автоматически показывает границы сессий и зоны их пересечений, где чаще всего возникает повышенная волатильность.
🔹 Строит диапазон High–Low каждой сессии, что помогает определять уровни поддержки и сопротивления.
🔹 Подсвечивает текущую активную торговую сессию.
🔹 Автоматически учитывает переход на летнее/зимнее время (Европа/США).
Кому будет полезен:
✔ Скальперам — для поиска волатильных моментов.
✔ Интрадей-трейдерам — для фильтрации «тихих» и активных периодов.
✔ Новостным трейдерам — чтобы понимать, с какой фазой сессии совпадают события.
⚡ С Session Volatility Map вы всегда знаете: рынок стоит в диапазоне или готовится к импульсному движению.
⚙️ Настройки
Time model (Platform/MT4/MT5) — выбор временной модели.
Auto DST adjustment (market aware) — автоматическая корректировка времени (DST).
How many days to back (0 = today) — количество отображаемых дней.
Color A — low volatility — цвет спокойных сессий.
Color B — high volatility — цвет зон пересечений сессий.
Font size / color for rectangle labels — параметры подписей внутри диапазонов.
Print extra labels (default: off) — дополнительные подписи.
Show right-side hint panel — панель активных сессий справа.
Font size / color for hint panel — параметры текста панели.
Right padding / Line spacing (px) — отступы и интервалы в панели.
Draw vertical session lines — вертикальные линии начала сессий.
SessionLineColor / Style / Width — параметры линий.
SessionLineLabelColor / FontSize — подписи линий.
Alternate label positions — чередование подписей (сверху/снизу).
Put text label at bottom (false = top) — фиксированное размещение текста.
Panel Font — выбор шрифта для панели.
