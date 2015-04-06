News Filter Multi Source for MT4

✅ News Filter Multi-Source

🛡️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源

大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO、The Funded Trader、MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。



⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。

在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON 日历。当前状态会写入一个 GlobalVariable,终端中任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取,还可选按货币发布标志。

🔧 主要功能

🛡️ 多数据源:MetaTrader 5 原生日历加 ForexFactory,合并并去重。

♻️ 自动回退:一个数据源失效时,其他数据源继续运行。

💱 货币识别:只暂停其货币受事件影响的货币对。

⏱️ 可配置窗口:事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停。

🎚️ 影响过滤:默认高影响,中影响可选。

🛑 默认被动,可选关闭持仓和取消挂单。

📊 图表面板:状态、下一事件、倒计时和活动数据源。

🔗 通过 GlobalVariable 的跨 EA 标志,以及可选的按货币标志。

🌍 自动处理 UTC 与经纪商时间,支持欧美夏令时。

✅ 适用人群

📈 需要在新闻前后回避的 EA 交易者。

🏛️ 对新闻交易有严格限制的资金账户。

🧠 需要为多个 EA 设置单一新闻门控的投资组合管理者。

🛡️ 曾被单一新闻源悄然失效坑过的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

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