Dynamic Market Profile Pro
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 23 июля 2026
Вот краткая, практичная и удобная версия описания на русском языке для публикации на MQL5:Dynamic Market Profile (DMP) — Настраиваемые профили объема
Dynamic Market Profile позволяет мгновенно и вручную анализировать профиль объема любого участка графика. Больше не нужно ограничиваться жесткими рамками дневных или недельных профилей — вы сами выбираете конкретное движение, консолидацию или волну тренда для анализа.
Индикатор позволяет одновременно строить до 5 независимых зон с помощью интерактивных прямоугольников.
⚡ Как это работает в повседневной торговле?
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Создайте зону: Нажмите клавишу 1, 2, 3, 4 или 5 на клавиатуре (или используйте кнопки на экране), чтобы выставить прямоугольник.
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Настройте границы: Перетащите края прямоугольника мышкой, чтобы покрыть нужный период времени и диапазон цен.
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Мгновенный анализ: Индикатор на лету рассчитает и построит профиль объема для выбранной области.
Чтобы удалить конкретный профиль, просто удалите его прямоугольник. Чтобы стереть все зоны разом, нажмите кнопку "Clear" на экране.
🎯 Что индикатор показывает на экране?
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POC (Точка контроля): Точный уровень цены, на котором прошел максимальный объем и велась самая крупная борьба в выбранной зоне.
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Value Area (VAH/VAL): Зона стоимости (по умолчанию 70%), показывающая ценовой диапазон, в котором рынок провел больше всего времени.
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Прозрачная гистограмма: Горизонтальные бары, которые наглядно показывают «анатомию» объема, помогая легко находить скрытые уровни поддержки и сопротивления.
🛠️ Практические преимущества
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Легкий и динамичный: Индикатор мгновенно пересчитывает данные прямо во время перемещения или изменения размеров прямоугольника.
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Защита от случайных кликов: Игнорирует нажатия внутри подконкон окон индикаторов (таких как RSI или MACD), предотвращая случайное создание зон за пределами главного ценового графика.
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Цветовая маркировка: Каждая из 5 зон имеет свой собственный цвет, поэтому вы не запутаетесь при одновременном анализе нескольких участков рынка.