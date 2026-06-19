Dynamic Market Profile Pro

Вот краткая, практичная и удобная версия описания на русском языке для публикации на MQL5:

Dynamic Market Profile (DMP) — Настраиваемые профили объема

Dynamic Market Profile позволяет мгновенно и вручную анализировать профиль объема любого участка графика. Больше не нужно ограничиваться жесткими рамками дневных или недельных профилей — вы сами выбираете конкретное движение, консолидацию или волну тренда для анализа.

Индикатор позволяет одновременно строить до 5 независимых зон с помощью интерактивных прямоугольников.

⚡ Как это работает в повседневной торговле?

  1. Создайте зону: Нажмите клавишу 1, 2, 3, 4 или 5 на клавиатуре (или используйте кнопки на экране), чтобы выставить прямоугольник.

  2. Настройте границы: Перетащите края прямоугольника мышкой, чтобы покрыть нужный период времени и диапазон цен.

  3. Мгновенный анализ: Индикатор на лету рассчитает и построит профиль объема для выбранной области.

Чтобы удалить конкретный профиль, просто удалите его прямоугольник. Чтобы стереть все зоны разом, нажмите кнопку "Clear" на экране.

🎯 Что индикатор показывает на экране?

  • POC (Точка контроля): Точный уровень цены, на котором прошел максимальный объем и велась самая крупная борьба в выбранной зоне.

  • Value Area (VAH/VAL): Зона стоимости (по умолчанию 70%), показывающая ценовой диапазон, в котором рынок провел больше всего времени.

  • Прозрачная гистограмма: Горизонтальные бары, которые наглядно показывают «анатомию» объема, помогая легко находить скрытые уровни поддержки и сопротивления.

🛠️ Практические преимущества

  • Легкий и динамичный: Индикатор мгновенно пересчитывает данные прямо во время перемещения или изменения размеров прямоугольника.

  • Защита от случайных кликов: Игнорирует нажатия внутри подконкон окон индикаторов (таких как RSI или MACD), предотвращая случайное создание зон за пределами главного ценового графика.

  • Цветовая маркировка: Каждая из 5 зон имеет свой собственный цвет, поэтому вы не запутаетесь при одновременном анализе нескольких участков рынка.


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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Fimathe Robot
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Утилиты
Take your technical execution to the highest level with the Fimathe Robot  Designed specifically for professional traders who demand absolute precision, stability, and tactical flexibility, this Expert Advisor automates the time-tested Fimathe methodology by combining the intelligence of modern algorithms with a robust, high-performance interface. With a modern visual layout, the Painel Pro 5.5 offers complete operational freedom: execute trades in 100% manual mode with panel assistance or activ
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Индикаторы
Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
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Kairi Ritsu KRI MT5
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
The Kairi Ritsu (KRI) is a technical momentum oscillator primarily used to identify overextended market conditions. It measures the percentage deviation of the current price from its Moving Average. Here is a guide on how to interpret and trade using this indicator: 1. Core Logic: Mean Reversion The fundamental principle of the KRI is that prices eventually return to their average. When the KRI is at a high positive value , the price is "stretched" too far above the average (Overbought). When th
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Follow Line
Thiago Pereira Pinho
4 (1)
Индикаторы
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
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Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
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CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  Серый Алерт: Предста
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CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала.  Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов:  Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи.  Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки.  
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VWAP 3 Bands
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Anchored VWAP + 3 SD Bands. This tool combines the market's most respected volume indicator (VWAP) with statistical volatility (Standard Deviation), creating a complete map of price action. Unlike simple moving averages, VWAP weights the price based on actual traded volume, offering much more reliable support and resistance levels. With the three standard deviation bands included, you can easily visualize statistically proven overbought and oversold zones. Key Features: Daily VWAP (Auto-Reset
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy.  Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional ad
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Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The   ADX  Histogram   is a modern and visual upgrade of the classic   Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a   color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX
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Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
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Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
Ключевые Особенности  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориентир
Kairi Ritsu KRI
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Kairi Ritsu (KRI) is a technical momentum oscillator primarily used to identify overextended market conditions. It measures the percentage deviation of the current price from its Moving Average. Here is a guide on how to interpret and trade using this indicator: 1. Core Logic: Mean Reversion The fundamental principle of the KRI is that prices eventually return to their average. When the KRI is at a high positive value , the price is "stretched" too far above the average (Overbought). When th
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
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Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
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Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
FREE
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
FREE
Volume Force MT4
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
V-FORCE PRO – РАСШИРЕННЫЙ ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ДЛЯ METATRADER 5 Раскройте силу реального объема с V-Force Pro – революция в рыночном анализе! Хватит торговать вслепую! Визуализируйте силу крупных игроков в реальном времени. Проблема, с которой сталкивается каждый трейдер: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые рыночные движения терпят неудачу, даже когда все технические индикаторы указывают в одном направлении? Ответ кроется в РЕАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ – самом важном элементе головоломки, который бо
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности:  Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени.  Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж.  Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Ориенти
Volume Force MT5
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
V-FORCE PRO – РАСШИРЕННЫЙ ИНДИКАТОР ОБЪЕМА ДЛЯ METATRADER 5 Раскройте силу реального объема с V-Force Pro – революция в рыночном анализе! Хватит торговать вслепую! Визуализируйте силу крупных игроков в реальном времени. Проблема, с которой сталкивается каждый трейдер: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые рыночные движения терпят неудачу, даже когда все технические индикаторы указывают в одном направлении? Ответ кроется в РЕАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ – самом важном элементе головоломки, который бо
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Утилиты
**Sync MT5 – Менеджер анализа на нескольких графиках в реальном времени** Превратите свою платформу MT5 в профессиональную аналитическую станцию. Sync – это комплексный инструмент, синхронизирующий графики, объекты и перекрестия между несколькими окнами, что позволяет вам работать с беспрецедентной точностью и эффективностью. **ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** 1. **Интеллектуальная синхронизация графиков**    - Синхронизируйте символы и таймфреймы между несколькими графиками одним щелчком.    - Систем
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