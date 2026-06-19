Dynamic Market Profile Pro

Вот краткая, практичная и удобная версия описания на русском языке для публикации на MQL5:

Dynamic Market Profile (DMP) — Настраиваемые профили объема

Dynamic Market Profile позволяет мгновенно и вручную анализировать профиль объема любого участка графика. Больше не нужно ограничиваться жесткими рамками дневных или недельных профилей — вы сами выбираете конкретное движение, консолидацию или волну тренда для анализа.

Индикатор позволяет одновременно строить до 5 независимых зон с помощью интерактивных прямоугольников.

⚡ Как это работает в повседневной торговле?

Создайте зону: Нажмите клавишу 1, 2, 3, 4 или 5 на клавиатуре (или используйте кнопки на экране), чтобы выставить прямоугольник. Настройте границы: Перетащите края прямоугольника мышкой, чтобы покрыть нужный период времени и диапазон цен. Мгновенный анализ: Индикатор на лету рассчитает и построит профиль объема для выбранной области.

Чтобы удалить конкретный профиль, просто удалите его прямоугольник. Чтобы стереть все зоны разом, нажмите кнопку "Clear" на экране.

🎯 Что индикатор показывает на экране?

POC (Точка контроля): Точный уровень цены, на котором прошел максимальный объем и велась самая крупная борьба в выбранной зоне.

Value Area (VAH/VAL): Зона стоимости (по умолчанию 70%), показывающая ценовой диапазон, в котором рынок провел больше всего времени.

Прозрачная гистограмма: Горизонтальные бары, которые наглядно показывают «анатомию» объема, помогая легко находить скрытые уровни поддержки и сопротивления.

🛠️ Практические преимущества