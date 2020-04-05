Gold Vortex Pro Scalper
- Эксперты
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Shipra GuptaЯ — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
- Версия: 1.20
- Активации: 20
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro — это высокоточный скальпер, разработанный исключительно для пары XAUUSD на 15-минутном таймфрейме (M15). Он использует собственную систему подтверждения на нескольких таймфреймах для определения прорывов с высокой вероятностью успеха, выставляя по одному отложенному ордеру на сигнал с фиксированным временем действия. Советник (EA) не использует сетки, мартингейл или усреднение. Каждая сделка имеет жестко заданные уровни стоп-лосс и тейк-профит, определенные еще до входа в рынок.
Два режима работы
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Режим 1 (Precision / Точность): нацелен на меньшее количество сделок с более высоким уровнем уверенности. Стоп-лосс составляет 0,85 пункта, тейк-профит — 3,164 пункта, что дает соотношение риска и прибыли 3,72. Этот режим рекомендуется для большинства пользователей и для прохождения челленджей в проп-компаниях благодаря строгим критериям входа и высокому проценту прибыльных сделок.
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Режим 2 (Short SL / Короткий СЛ): использует более плотный стоп-лосс в 0,45 пункта и тейк-профит 1,60 пункта, что создает больше торговых возможностей за счет немного меньшей избирательности. Подходит для счетов, где предпочтительна меньшая просадка на сделку в долларовом эквиваленте.
Оптимизация параметров
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EAMode: Начните с Режима 1. Переключайтесь на Режим 2 только если вам нужна более высокая частота сделок или если вы работаете с небольшим балансом, где стоп-лосс Режима 1 в долларовом выражении слишком велик.
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RiskPercent: По умолчанию 7%. Снизьте до 1–3% для аккаунтов в проп-фирмах или если вы находитесь в фазе просадки. Более высокие значения ускоряют рост, но увеличивают глубину просадки.
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H4_Donchian_Bars: Контролирует ширину уровня прорыва. Меньшие значения (3–4) делают уровни более чувствительными к недавнему движению цены и создают больше сигналов. Более высокие значения (6–8) требуют пробития более устоявшегося диапазона, что снижает количество сделок, но повышает качество сигналов.
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MinGapPts / MaxGapPts: Настраивают, насколько близко или далеко должен находиться уровень входа от текущей цены в момент срабатывания сигнала. Увеличьте MinGapPts, если вы видите слишком много входов вблизи текущей цены, которые исполняются мгновенно. Уменьшите MaxGapPts, если цена часто уходит слишком далеко от уровня в момент подачи сигнала, что приводит к поздним исполнениям.
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Границы RSI (BuyMin, BuyMax, SellMin, SellMax): Определяют окно импульса для входов. Сужение диапазона снижает количество сделок и фильтрует входы на экстремумах импульса. Расширение диапазона увеличивает частоту, но допускает сделки со слабым импульсом. Избегайте установки BuyMax выше 85 или SellMin ниже 15, так как это зоны истощения тренда.
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H4_EMA_Fast / H4_EMA_Slow: Стандартная комбинация 8/21 определяет направление среднесрочного тренда. Короткие периоды реагируют быстрее, но создают больше ложных сигналов во время консолидации. Длинные периоды более надежны в трендовых условиях.
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D1_EMA_Period: Служит фильтром макротренда. Меньшее значение (10–15) делает дневной фильтр более реактивным. Более крупное значение (30–50) является более строгим и будет отсекать больше сигналов, оставляя только те сделки, которые четко соответствуют глобальному тренду.
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SessionStartHour / SessionEndHour: По умолчанию ограничивают входы часами работы Лондона и Нью-Йорка (07:00–20:00 UTC). Скорректируйте параметры в соответствии со смещением времени сервера вашего брокера. Избегайте расширения работы на азиатскую сессию — качество прорывов XAUUSD за пределами Лондона и Нью-Йорка значительно падает.
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ConsecPauseAfter / ConsecPauseHours: По умолчанию торговля приостанавливается на 24 часа после 3 убыточных сделок подряд. Снизьте ConsecPauseAfter до 2 для более консервативного контроля просадки или увеличьте ConsecPauseHours до 48 в периоды высокой волатильности (например, во время важных новостных недель).
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MaxDailyDD_Pct: Установите на уровень 4–5% для проп-трейдинга, чтобы не превысить лимиты дневных потерь. Оставьте значение 0 для стандартных счетов, если предпочитаете, чтобы советник работал без остановок.
Требования
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Инструмент: XAUUSD (также совместим с суффиксами брокеров, такими как XAUUSD.pro и XAUUSDm)
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Таймфрейм графика: Рекомендуется M15
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Тип счета: Обязательно RAW spread или ECN — стандартные счета с широким спредом исказят результаты
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Минимальный депозит: $100 | Рекомендуемый: $500+
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Без импорта DLL, без внешних библиотек