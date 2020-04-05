Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro — это высокоточный скальпер, разработанный исключительно для пары XAUUSD на 15-минутном таймфрейме (M15). Он использует собственную систему подтверждения на нескольких таймфреймах для определения прорывов с высокой вероятностью успеха, выставляя по одному отложенному ордеру на сигнал с фиксированным временем действия. Советник (EA) не использует сетки, мартингейл или усреднение. Каждая сделка имеет жестко заданные уровни стоп-лосс и тейк-профит, определенные еще до входа в рынок.

Два режима работы

Режим 2 (Short SL / Короткий СЛ): использует более плотный стоп-лосс в 0,45 пункта и тейк-профит 1,60 пункта, что создает больше торговых возможностей за счет немного меньшей избирательности. Подходит для счетов, где предпочтительна меньшая просадка на сделку в долларовом эквиваленте.

Режим 1 (Precision / Точность): нацелен на меньшее количество сделок с более высоким уровнем уверенности. Стоп-лосс составляет 0,85 пункта, тейк-профит — 3,164 пункта, что дает соотношение риска и прибыли 3,72. Этот режим рекомендуется для большинства пользователей и для прохождения челленджей в проп-компаниях благодаря строгим критериям входа и высокому проценту прибыльных сделок.

Оптимизация параметров

EAMode: Начните с Режима 1. Переключайтесь на Режим 2 только если вам нужна более высокая частота сделок или если вы работаете с небольшим балансом, где стоп-лосс Режима 1 в долларовом выражении слишком велик.

RiskPercent: По умолчанию 7%. Снизьте до 1–3% для аккаунтов в проп-фирмах или если вы находитесь в фазе просадки. Более высокие значения ускоряют рост, но увеличивают глубину просадки.

H4_Donchian_Bars: Контролирует ширину уровня прорыва. Меньшие значения (3–4) делают уровни более чувствительными к недавнему движению цены и создают больше сигналов. Более высокие значения (6–8) требуют пробития более устоявшегося диапазона, что снижает количество сделок, но повышает качество сигналов.

MinGapPts / MaxGapPts: Настраивают, насколько близко или далеко должен находиться уровень входа от текущей цены в момент срабатывания сигнала. Увеличьте MinGapPts, если вы видите слишком много входов вблизи текущей цены, которые исполняются мгновенно. Уменьшите MaxGapPts, если цена часто уходит слишком далеко от уровня в момент подачи сигнала, что приводит к поздним исполнениям.

Границы RSI (BuyMin, BuyMax, SellMin, SellMax): Определяют окно импульса для входов. Сужение диапазона снижает количество сделок и фильтрует входы на экстремумах импульса. Расширение диапазона увеличивает частоту, но допускает сделки со слабым импульсом. Избегайте установки BuyMax выше 85 или SellMin ниже 15, так как это зоны истощения тренда.

H4_EMA_Fast / H4_EMA_Slow: Стандартная комбинация 8/21 определяет направление среднесрочного тренда. Короткие периоды реагируют быстрее, но создают больше ложных сигналов во время консолидации. Длинные периоды более надежны в трендовых условиях.

D1_EMA_Period: Служит фильтром макротренда. Меньшее значение (10–15) делает дневной фильтр более реактивным. Более крупное значение (30–50) является более строгим и будет отсекать больше сигналов, оставляя только те сделки, которые четко соответствуют глобальному тренду.

SessionStartHour / SessionEndHour: По умолчанию ограничивают входы часами работы Лондона и Нью-Йорка (07:00–20:00 UTC). Скорректируйте параметры в соответствии со смещением времени сервера вашего брокера. Избегайте расширения работы на азиатскую сессию — качество прорывов XAUUSD за пределами Лондона и Нью-Йорка значительно падает.

ConsecPauseAfter / ConsecPauseHours: По умолчанию торговля приостанавливается на 24 часа после 3 убыточных сделок подряд. Снизьте ConsecPauseAfter до 2 для более консервативного контроля просадки или увеличьте ConsecPauseHours до 48 в периоды высокой волатильности (например, во время важных новостных недель).