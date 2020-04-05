Gold Vortex Pro Scalper

  • Эксперты
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.20
  • Активации: 20

Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro — это высокоточный скальпер, разработанный исключительно для пары XAUUSD на 15-минутном таймфрейме (M15). Он использует собственную систему подтверждения на нескольких таймфреймах для определения прорывов с высокой вероятностью успеха, выставляя по одному отложенному ордеру на сигнал с фиксированным временем действия. Советник (EA) не использует сетки, мартингейл или усреднение. Каждая сделка имеет жестко заданные уровни стоп-лосс и тейк-профит, определенные еще до входа в рынок.

Два режима работы

  • Режим 1 (Precision / Точность): нацелен на меньшее количество сделок с более высоким уровнем уверенности. Стоп-лосс составляет 0,85 пункта, тейк-профит — 3,164 пункта, что дает соотношение риска и прибыли 3,72. Этот режим рекомендуется для большинства пользователей и для прохождения челленджей в проп-компаниях благодаря строгим критериям входа и высокому проценту прибыльных сделок.

  • Режим 2 (Short SL / Короткий СЛ): использует более плотный стоп-лосс в 0,45 пункта и тейк-профит 1,60 пункта, что создает больше торговых возможностей за счет немного меньшей избирательности. Подходит для счетов, где предпочтительна меньшая просадка на сделку в долларовом эквиваленте.

Оптимизация параметров

  • EAMode: Начните с Режима 1. Переключайтесь на Режим 2 только если вам нужна более высокая частота сделок или если вы работаете с небольшим балансом, где стоп-лосс Режима 1 в долларовом выражении слишком велик.

  • RiskPercent: По умолчанию 7%. Снизьте до 1–3% для аккаунтов в проп-фирмах или если вы находитесь в фазе просадки. Более высокие значения ускоряют рост, но увеличивают глубину просадки.

  • H4_Donchian_Bars: Контролирует ширину уровня прорыва. Меньшие значения (3–4) делают уровни более чувствительными к недавнему движению цены и создают больше сигналов. Более высокие значения (6–8) требуют пробития более устоявшегося диапазона, что снижает количество сделок, но повышает качество сигналов.

  • MinGapPts / MaxGapPts: Настраивают, насколько близко или далеко должен находиться уровень входа от текущей цены в момент срабатывания сигнала. Увеличьте MinGapPts, если вы видите слишком много входов вблизи текущей цены, которые исполняются мгновенно. Уменьшите MaxGapPts, если цена часто уходит слишком далеко от уровня в момент подачи сигнала, что приводит к поздним исполнениям.

  • Границы RSI (BuyMin, BuyMax, SellMin, SellMax): Определяют окно импульса для входов. Сужение диапазона снижает количество сделок и фильтрует входы на экстремумах импульса. Расширение диапазона увеличивает частоту, но допускает сделки со слабым импульсом. Избегайте установки BuyMax выше 85 или SellMin ниже 15, так как это зоны истощения тренда.

  • H4_EMA_Fast / H4_EMA_Slow: Стандартная комбинация 8/21 определяет направление среднесрочного тренда. Короткие периоды реагируют быстрее, но создают больше ложных сигналов во время консолидации. Длинные периоды более надежны в трендовых условиях.

  • D1_EMA_Period: Служит фильтром макротренда. Меньшее значение (10–15) делает дневной фильтр более реактивным. Более крупное значение (30–50) является более строгим и будет отсекать больше сигналов, оставляя только те сделки, которые четко соответствуют глобальному тренду.

  • SessionStartHour / SessionEndHour: По умолчанию ограничивают входы часами работы Лондона и Нью-Йорка (07:00–20:00 UTC). Скорректируйте параметры в соответствии со смещением времени сервера вашего брокера. Избегайте расширения работы на азиатскую сессию — качество прорывов XAUUSD за пределами Лондона и Нью-Йорка значительно падает.

  • ConsecPauseAfter / ConsecPauseHours: По умолчанию торговля приостанавливается на 24 часа после 3 убыточных сделок подряд. Снизьте ConsecPauseAfter до 2 для более консервативного контроля просадки или увеличьте ConsecPauseHours до 48 в периоды высокой волатильности (например, во время важных новостных недель).

  • MaxDailyDD_Pct: Установите на уровень 4–5% для проп-трейдинга, чтобы не превысить лимиты дневных потерь. Оставьте значение 0 для стандартных счетов, если предпочитаете, чтобы советник работал без остановок.

Требования

  • Инструмент: XAUUSD (также совместим с суффиксами брокеров, такими как XAUUSD.pro и XAUUSDm)

  • Таймфрейм графика: Рекомендуется M15

  • Тип счета: Обязательно RAW spread или ECN — стандартные счета с широким спредом исказят результаты

  • Минимальный депозит: $100 | Рекомендуемый: $500+

  • Без импорта DLL, без внешних библиотек


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4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Gold Flash
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GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий. Созданный на основе анализа более 1
IFVG Sniper Entry Engine
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IFVG Sniper Entry Engine — Описание для Маркетплейса MQL5 IFVG Sniper Entry Engine — это высокоточный индикатор для MT5, построенный вокруг одного из самых специфических и высоковероятных паттернов входа в Smart Money Concepts — инверсного имбаланса (Inverse Fair Value Gap, IFVG). Он незаметно отслеживает каждый сформированный на графике «сырой» Fair Value Gap, проверяет его на предмет инверсии (митигации), и в тот момент, когда квалифицирующий паттерн IFVG подтверждается, генерирует сигнал на П
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Volume Breakout Pro
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Smart Breakout Targets
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Индикаторы
Smart Breakout Targets PRO для MT5 Smart Breakout Targets PRO — это профессиональный инструмент для торговли на пробой, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Индикатор создан для скальперов, внутридневных трейдеров и системных свинг-трейдеров. Данный инструмент автоматизирует процесс определения консолидации рынка и последующего импульсного движения цены. Система непрерывно сканирует рынок для поиска зон сжатия, локальных пулов ликвидности и неизбежного расширения волатильности.
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют. Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрац
TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
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Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
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Shipra Gupta
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