Gold Vortex Pro Scalper

Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper 是一款专为 XAUUSD（黄金）打造的高精度 MT5 EA（专家顾问）。它将分层的神经网络式决策框架应用于黄金日内走势，每一笔潜在交易在触发前都必须通过多层叠加过滤器，这些过滤器模拟了神经网络在评估信号质量时的加权方式。黄金是该 EA 设计、调校并允许运行的唯一市场。从趋势判断引擎到风险控制，每一行代码逻辑都是围绕伦敦和纽约时段黄金的实际波动特性而编写的。 交易策略 该 EA 同时读取 H1 图表上的短期、中期和长期动量，并结合波动率状态分类器。当三个时间框架共振且波动率神经元批准时，它将在近期突破区间的边缘放置一个方向性的挂单（Pending Stop Order）。每笔交易都带有硬性的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。无网格、无马丁、无摊平（不补仓）、无恢复周期。错误的交易直接止损离场，EA 将等待下一个干净的信号。出于保护目的，具体的权重、回溯周期和共振规则故意不予公开。 交易模式 (Profiles) EA 内置了四个现成的预设文件，另外提供一个完全开放的自定义（Custo