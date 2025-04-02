Gold Vortex Pro Scalper
- 专家
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Shipra Gupta我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
- 版本: 1.20
- 激活: 20
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro 是一款专为 M15 时间框架下的 XAUUSD（黄金）设计的精准头寸剥头皮 EA。它采用独家研发的多 grain度确认系统来识别高概率的突破入场点，每个信号仅放置一个挂单，并设有固定的到期持仓窗口。该 EA 绝不使用网格、马丁格尔或补仓平均化策略。每笔交易在入场前均已设定好严格的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。
两种运行模式
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模式 1 (Precision / 精准模式)： 针对交易次数较少但信心更高的交易。止损为 0.85 点，止盈为 3.164 点，风险回报比高达 3.72。得益于其严格的入场筛选标准和高胜率特征，该模式推荐供大多数用户以及自营交易公司（Prop Firm）考核挑战使用。
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模式 2 (Short SL / 短止损模式)： 采用更紧密的 0.45 点止损和 1.60 点止盈，牺牲了一定的筛选严苛性以换取更多的交易机会。适合那些更希望控制单笔交易美元绝对亏损额度的账户。
参数优化指南
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EAMode： 建议从模式 1 开始。只有在需要更高的交易频率，或者在小资金账户操作且模式 1 的美元止损额过大时，才切换到模式 2。
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RiskPercent： 默认值为 7%。如果是自营公司账户或处于回撤期，请将其降低至 1-3%。较高的数值会加速资金增长，但也会加深回撤。
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H4_Donchian_Bars： 控制突破级别的宽度。较小的值（3-4）使级别对近期价格走势更具灵敏度，产生更多信号；较大的值（6-8）则需要突破更稳固的盘整区间，这会减少交易次数但能提高信号质量。
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MinGapPts / MaxGapPts： 控制信号触发时，入场价位与当前价格的间距。如果您发现有太多靠近当前价格且立即成交的入场单，请调大 MinGapPts。如果信号发出时价格往往离入场点太远导致延迟成交，请调小 MaxGapPts。
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RSI 边界 (BuyMin, BuyMax, SellMin, SellMax)： 定义入场的动能区间。缩小该范围会减少交易量并过滤掉动能极端化时的入场点；放大该范围会增加交易频率，但会接纳较弱的动能形态。切勿将 BuyMax 设在 85 以上或将 SellMin 设在 15 以下，因为这些属于动能衰竭区。
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H4_EMA_Fast / H4_EMA_Slow： 默认的 8/21 组合用于捕捉中期趋势方向。较短的周期反应更快，但在盘整期间会产生较多虚假信号；较长的周期在趋势行情中更为可靠。
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D1_EMA_Period： 充当宏观趋势的闸门。较小的值（10-15）使日线过滤器的灵敏度更高；较大的值（30-50）则更严格，会过滤掉更多信号，从而仅保留与大趋势强力同步的交易。
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SessionStartHour / SessionEndHour： 默认将入场限制在伦敦和纽约交易时段（07:00-20:00 UTC）。请根据您经纪商的服务器时区偏差进行调整。避免将时段延伸至亚洲盘面——XAUUSD 在伦敦和纽约时段之外的突破质量会大幅下降。
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ConsecPauseAfter / ConsecPauseHours： 默认在连续亏损 3 笔后暂停交易 24 小时。将 ConsecPauseAfter 降低至 2 可以进行更保守的回撤控制；在新闻周等高波动时期，可将 ConsecPauseHours 提高至 48 小时。
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MaxDailyDD_Pct： 自营账户建议设为 4-5%，以确保处于每日最大亏损限制之内。标准账户若希望 EA 保持无间断运行，可保持为 0。
环境要求
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交易品种： XAUUSD（同样兼容带经纪商后缀的 XAUUSD.pro 和 XAUUSDm）
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图表时间框架： 推荐 M15
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账户类型： 必须使用 RAW 点差或 ECN 账户——高点差的标准账户会严重扭曲交易结果
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最低入金： $100 | 推荐：$500+
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无需导入 DLL，无需外部库文件