Gold Vortex Pro Scalper

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
    我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。
    20 产品
  • 版本: 1.20
  • 激活: 20

Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro 是一款专为 M15 时间框架下的 XAUUSD（黄金）设计的精准头寸剥头皮 EA。它采用独家研发的多 grain度确认系统来识别高概率的突破入场点，每个信号仅放置一个挂单，并设有固定的到期持仓窗口。该 EA 绝不使用网格、马丁格尔或补仓平均化策略。每笔交易在入场前均已设定好严格的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。

两种运行模式

  • 模式 1 (Precision / 精准模式)： 针对交易次数较少但信心更高的交易。止损为 0.85 点，止盈为 3.164 点，风险回报比高达 3.72。得益于其严格的入场筛选标准和高胜率特征，该模式推荐供大多数用户以及自营交易公司（Prop Firm）考核挑战使用。

  • 模式 2 (Short SL / 短止损模式)： 采用更紧密的 0.45 点止损和 1.60 点止盈，牺牲了一定的筛选严苛性以换取更多的交易机会。适合那些更希望控制单笔交易美元绝对亏损额度的账户。

参数优化指南

  • EAMode： 建议从模式 1 开始。只有在需要更高的交易频率，或者在小资金账户操作且模式 1 的美元止损额过大时，才切换到模式 2。

  • RiskPercent： 默认值为 7%。如果是自营公司账户或处于回撤期，请将其降低至 1-3%。较高的数值会加速资金增长，但也会加深回撤。

  • H4_Donchian_Bars： 控制突破级别的宽度。较小的值（3-4）使级别对近期价格走势更具灵敏度，产生更多信号；较大的值（6-8）则需要突破更稳固的盘整区间，这会减少交易次数但能提高信号质量。

  • MinGapPts / MaxGapPts： 控制信号触发时，入场价位与当前价格的间距。如果您发现有太多靠近当前价格且立即成交的入场单，请调大 MinGapPts。如果信号发出时价格往往离入场点太远导致延迟成交，请调小 MaxGapPts。

  • RSI 边界 (BuyMin, BuyMax, SellMin, SellMax)： 定义入场的动能区间。缩小该范围会减少交易量并过滤掉动能极端化时的入场点；放大该范围会增加交易频率，但会接纳较弱的动能形态。切勿将 BuyMax 设在 85 以上或将 SellMin 设在 15 以下，因为这些属于动能衰竭区。

  • H4_EMA_Fast / H4_EMA_Slow： 默认的 8/21 组合用于捕捉中期趋势方向。较短的周期反应更快，但在盘整期间会产生较多虚假信号；较长的周期在趋势行情中更为可靠。

  • D1_EMA_Period： 充当宏观趋势的闸门。较小的值（10-15）使日线过滤器的灵敏度更高；较大的值（30-50）则更严格，会过滤掉更多信号，从而仅保留与大趋势强力同步的交易。

  • SessionStartHour / SessionEndHour： 默认将入场限制在伦敦和纽约交易时段（07:00-20:00 UTC）。请根据您经纪商的服务器时区偏差进行调整。避免将时段延伸至亚洲盘面——XAUUSD 在伦敦和纽约时段之外的突破质量会大幅下降。

  • ConsecPauseAfter / ConsecPauseHours： 默认在连续亏损 3 笔后暂停交易 24 小时。将 ConsecPauseAfter 降低至 2 可以进行更保守的回撤控制；在新闻周等高波动时期，可将 ConsecPauseHours 提高至 48 小时。

  • MaxDailyDD_Pct： 自营账户建议设为 4-5%，以确保处于每日最大亏损限制之内。标准账户若希望 EA 保持无间断运行，可保持为 0。

环境要求

  • 交易品种： XAUUSD（同样兼容带经纪商后缀的 XAUUSD.pro 和 XAUUSDm）

  • 图表时间框架： 推荐 M15

  • 账户类型： 必须使用 RAW 点差或 ECN 账户——高点差的标准账户会严重扭曲交易结果

  • 最低入金： $100 | 推荐：$500+

  • 无需导入 DLL，无需外部库文件


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
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Gold Flash
Shipra Gupta
专家
GoldFlash EA — MetaTrader 5 自适应黄金突破智能交易系统 GoldFlash EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动 EA。 该策略结合了唐奇安通道（Donchian Channel）突破交易、 EMA 趋势确认、 ATR 波动率过滤以及基于交易时段的市场筛选， 旨在捕捉高概率的突破机会， 同时规避不利的市场环境。 基于对五年跨度、 超过 1, 700 笔 XAUUSD 历史交易数据的深入分析， GoldFlash 的核心理念在于执行纪律、 风险控制以及长期稳健性， 而非追求极致的交易频率。 为什么选择 GoldFlash？ 与传统的突破系统不同， GoldFlash 不会盲目执行每一个突破信号。 在开仓之前， 它会综合评估多个维度：趋势方向、 市场波动率、 交易时段、 点差条件以及风控参数必须全部达标才会触发交易。 这种精细化的选择机制重“质”轻“量”， 有助于降低在低概率市场环境下的风险暴露。 交易策略 GoldFlash 将多个确认层级整合入单一的交易框架之中。 唐奇安通道突破： 交易信号来源于
IFVG Sniper Entry Engine
Shipra Gupta
指标
IFVG Sniper Entry Engine — MQL5 市场描述 IFVG Sniper Entry Engine 是一款专为 MT5 打造的高精度指标，围绕聪明的钱（Smart Money Concepts）中最具体且高概率的入场模式之一——反转公允价值差值（Inverse Fair Value Gap, IFVG）构建。它默默地追踪图表上生成的每一个原始 Fair Value Gap，监测每个潜在的转化（缓解）机会。一旦确认符合条件的 IFVG，它就会立即触发买入（BUY）或卖出（SELL）信号，并提供完整的 SL/TP 交易布局和推送通知——对包括历史信号在内的每一个信号均有效。 工作原理 在每个确认关闭的 K 线处，引擎都会将新形成的看涨和看跌 Fair Value Gaps 存储到隐藏内存池中——这些差值是大多数指标从未追踪过的。每个隐藏的 FVG 都会随着 K 线逐根增加时间。当随后的收盘价向后穿透存储的差值边界时，该 FVG 就会发生反转：被多头重新收复的看跌差值变成 看涨 IFVG ，被空头跌破的看涨差值变成 看跌 IFVG 。 随后，每一次反转都会通过当前活跃
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Liquidity Intelligence System
Shipra Gupta
指标
Liquidity Intelligence System — MQL5 市场描述 Liquidity Intelligence System 是一款机构级的 MT5 指标，用于绘制聪明的钱（Smart Money）流动性池、检测扫损反转（sweep-and-reverse）设置，并通过 16 个独立可测试的信号模型生成高汇聚度的交易信号——所有这些功能都集成在单个清爽的指标中。 工作原理 该引擎通过检测基于波段高低点（pivot）的买方流动性（BSL）和卖方流动性（SSL）区域，包括等高点（EQH）和等低点（EQL），来持续构建实时流动性图。当价格扫过流动性水平并伴随符合条件的拒绝影线（rejection wick）时，就会生成一个基础的扫损信号。然后 cross 过滤此原始信号，通过多达六个可选的汇聚层：EMA 趋势、公允价值差值（FVG）的存在、成交量激增、RSI 阈值和位移（Displacement）动量烛线质量。最终产生 16 种模型组合，范围从纯流动性扫损（模型 0）到全六重过滤器汇聚（模型 15, LQ+ALL）。 核心功能 16 种信号模型： 仅需通过单一输入即可选择任
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Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
指标
VOLUME BREAKOUT PRO MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级成交量扩张与突破交易系统 Volume Breakout Pro 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易指标。该系统专为高频黄牛（Scalpers）、日内交易者以及动量突破交易者设计，核心在于精准捕捉由异常成交量扩张和流动性失衡引发 The 爆发性价格行情。 该指标完美融合了： 量权振荡器（Volume Weighted Oscillator）逻辑 枢轴点（Pivot）突破检测 动量扩张加速 基于 ATR 的交易风险管理 动态突破结构映射 直接在图表上为您提供具备专业风险管理的高概率突破交易机会。 Volume Breakout Pro 能够自动检测： 注入成交量的多头突破（Bullish Volume Breakouts） 伴随放量的空头跌破（Bearish Volume Breakdowns） 流动性扩张区域 枢轴点结构破位（Pivot Structure Breaks） 成交量驱动的动量转换 并在盘中实时动态绘制： 买入/卖出信号（Buy/Sell Signals
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Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
指标
Smart Breakout Targets PRO MT5 Smart Breakout Targets PRO 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易系统。该指标专为高频头寸黄牛、日内交易者和系统化波段交易者设计，将识别市场压缩和爆发性价格扩张的过程完全自动化。 系统持续扫描市场，寻找盘整区间、局部流动性池以及即将到来的波动率扩张。当确认发生突破时，指标会立即在图表上实时计算并预测出优化后的入场点、基于波动率的自动止损位以及三个连续的止盈目标。该系统采用完全不重绘（Non-Repainting）的逻辑构建，信号在蜡烛收盘时严格锁定，以确保历史数据的准确性和可靠的回测效果。 核心 trading 理念 市场大约有 70% 的时间处于震荡盘整状态，只有 30% 的时间处于趋势行情中。Smart Breakout Targets PRO 的设计初衷正是为了捕捉这两个阶段转换时的暴利。指标能够映射出价格被困在狭窄支撑和阻力区域之间的市场压缩区。随着成交量在这些区间内积聚，流动性在两侧不断叠加。 该算法并不会去生硬地预测市场将向哪个方向突破，而是追踪潜在的动能和量能
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Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
指标
SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT MT5 指标 面向 MetaTrader 5 的专业级波动率挤压与动量突破交易系统 Squeeze Momentum Breakout 是一款专业级的 MT5 突破指标，旨在捕捉低波动率盘整期后的爆发性市场行情。该指标专为头寸黄牛党（Scalpers）、日内交易者和动量交易者量身定制，将波动率挤压、动量确认、成交量过滤以及结构化交易管理完美融合于一个完整的交易框架中。 指标可自动识别挤压区域、突破机会、趋势扩张阶段，并在图表上动态绘制入场点（Entry）、止损点（Stop Loss）、以及 TP1、TP2、TP3 点位，实现结构化的交易执行与管理。 针对以下市场进行了优化： XAUUSD (黄金) 外汇货币对 NASDAQ / US30 加密货币市场 股指 黄牛交易与日内交易 核心功能 高级挤压检测算法： 在爆发性突破行情发生前，精准捕捉低波动的盘整区域。 自动买入与卖出信号： 突破确认后，生成清晰的多头（Long）和空头（Short）突破信号。 智能突破确认： 融合布林带（Bollinger Bands）、肯特纳通道（Keltner
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KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
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指标
KN Smart TP SL Signals — MT5 均线交叉趋势信号指标 KN Smart TP SL Signals 是一款专为 MetaTrader 5 打造的清爽、直观的交易辅助指标。它基于 EMA（指数移动平均线）交叉生成买入 (Buy) 和卖出 (Sell) 信号，并自动为图表上的每个信号绘制出完整的风险出场计划——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。无需手动绘制水平线，彻底告别主观盲目猜测。 专为希望在任何品种和时间框架上获取快速、易读且伴有明确风险控制交易设置的交易者而设计。 信号工作原理 买入 (Buy) 信号： 当快速 EMA 向上突破慢速 EMA（金叉）时触发。 卖出 (Sell) 信号： 当快速 EMA 向下跌破慢速 EMA（死叉）时触发。 所有信号均 仅在收盘 K 线上确认 ——处于形成阶段的实时 K 线绝不会触发信号，因此 不存在任何重绘 (No Repainting) 。 一旦信号触发，指标便会利用 ATR（平均真实波幅）自动计算出止损位，并按照您选择的风险回报比 (R:R) 倍数放置三个止盈位。所有关键
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Tension Flow Indicator
Shipra Gupta
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Tension Flow Trend — 带有历史盈亏比回测 Dynmaic HMA 带状指标 Tension Flow Trend 是一款用于 MetaTrader 5 的高级趋势 shadow 指标，它将 赫尔移动平均线 (HMA) 趋势带、Z-Score 动量分析以及内置的直观风险回报比 (Risk:Reward) 回测引擎完美融合于单个图表叠加层中。该指标旨在识别高概率的趋势延续机会，通过要求斜率确认的 HMA 交叉以及可配置的信号冷却时间来过滤市场噪音，从而生成交易设置。 当有效的买入 (BUY) 或卖出 (SELL) 信号出现时，指标会自动计算并在图表上直接绘制出完整的交易结构，包括入场价、基于 ATR(200) 的止损位以及基于风险回报比的止盈位。动态的止盈 (TP) 和止损 (SL) 框会随着 K 线逐根向前延伸，直到触及其中一个级别，从而为每笔完成的交易创建清晰的视觉历史记录。 核心功能 动态赫尔移动平均线 (HMA) 带： 凭借响应迅速的 HMA 计算实现平滑的趋势检测。带状宽度根据市场波动性自动扩展和收缩。牛市和熊市趋势状态通过颜色编码，以便进行快速的视觉 cru
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Adaptive Fibonnaci Trailing System
Shipra Gupta
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自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 自适应斐波那契追踪系统 (AFT) 是一款专为 MT5 和 TradingView 设计的高级非重绘（non-repainting）趋势 shadow 指标。 它结合了自适应斐波那契结构、 智能移动止损（trailing）逻辑和基于波动率 junction 的确认， 旨在帮助交易者捕捉高概率的买入（BUY）和卖出（SELL）机会。 与传统的移动止损指标不同， AFT 通过将市场结构分析、 ATR 波动率过滤、 ADX 趋势强度检测以及斐波那契回调位融为一体， 构建出一套专业的交易系统， 从而能够针对不断变化的市场环境做出动态调整。 该指标专为外汇、 黄金 (XAUUSD)、 股指、 大宗商品和加密货币市场设计， 提供更干净的入场信号、 更强有力的趋势确认、 动态移动支撑/阻力、 实时警报以及内置的风险管理功能（自动绘制止损位 Stop Loss 和 TP1/TP2/TP3 目标 trade ）。 无论您是高频头寸持有人（黄牛/scalper）、 日内交易者还是波段交易者， AFT 都能帮助您在所有主要时间周期内提高趋势准确性、 减少市场噪音并更高效地
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Meridian Flow Indicator
Shipra Gupta
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Meridian Flow — MT5 智能资金结构指标 Meridian Flow 是一款专为遵循智能资金概念 (SMC) 和 ICT 价格行为学方法的交易者打造的 MetaTrader 5 指标。它能自动检测任何品种和时间框架上的 BOS（结构突破）和 CHoCH（角色转变）事件，然后为每个信号（包括历史信号）绘制完整的风险图谱——入场位 (Entry)、止损位 (Stop Loss)、TP1、TP2 和 TP3。 信号仅在确认关闭的 K 线上触发。不重绘，无预测。 独到之处 大多数结构指标仅显示当前活跃的交易。而 Meridian Flow 会在图表上为每个历史信号绘制 SL 和 TP 水平，且每个信号都限制在各自独立的未来 K 线窗口内。这使您能够在投入真实资金之前，直观地审核该指标在不同市场环境下的历史表现。 止损位是基于 ATR（平均真实波幅）计算 wine 的，因此它会自动适应当前品种的波动率。当触及 TP1 后，止损位可选择性地移动到入场位（保本/移动止损），显示 South 一条琥珀色线条，让您随时明确自己的防守底线。 核心功能 市场结构引擎 (Market Stru
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
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Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader 是一款专业的趋势 tend 跟踪与动量确认指标，专为在汇市（Forex）、黄金（Gold）、指数（Indices）和加密货币（Crypto）市场中追求清晰图表执行、高概率进场以及结构化交易管理的交易者而设计。 该指标采用精准的“狙击手风格”方法，结合了 EMA 趋势分析、动量确认、基于 ATR 的动态目标以及智能信号过滤，帮助交易者捕捉强有力的市场机会，同时减少图表噪音和不必要的干扰。 与传统的交叉系统 chart 不同，Precision Sniper Trader 专注于趋势对齐、经波动率调整的交易管理以及清晰的执行可视化，非常适合头寸剥头皮（Scalping）、日内交易（Intraday）和波段交易（Swing trading）。 核心功能 高级趋势检测 Precision Sniper Trader 使用多 EMA 结构来识别： 趋势方向 动量转变 市场延续机会 反转确认 该指标能动态适应不断变化的市场环境，同时保持清晰且响应迅速的信号。 狙击手级买入与卖出信号 该指标通过以下技术生
TrendIQ pro
Shipra Gupta
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TrendIQ Pro — MT5 智能波动率趋势指标 TrendIQ Pro 是一款专为外汇、黄金 (XAUUSD)、股指、加密货币以及头寸黄牛党（Scalping）设计的专业级 MT5 趋势交易指标，旨在为寻求高概率买卖信号的交易者提供自适应波动率智能分析。该指标基于先进的 ATR 趋势检测、Ehlers Super Smoother 过滤、动量评分和动态趋势云技术构建，为 MetaTrader 5 交易者提供干净、不漂移/不 signal-repainting 的趋势信号、智能回调入场点、TP/SL（止盈/止损）可视化以及实时市场结构分析。全面优化日内交易、波段交易和超短线点头寸，适用于包括 M1、M5、M15、H1 和 H4 在内的所有时间框架。 核心功能 不漂移/不重新绘制的买卖信号 (Non-Repainting) 自适应波动率趋势引擎 智能趋势云可视化 (Smart Trend Cloud) 基于 ATR 的动态市场检测 回调入场信号 (Pullback) 内置 TP1 / TP2 / TP3 目标位 自动止损 (Stop Loss) 可视化 可选的移动止损 (Trail
Gold Range Striker
Shipra Gupta
专家
Gold Range Striker EA Gold Range Striker 是一款专为 MetaTrader 5 开发的自动化 XAUUSD（黄金）EA 交易系统， 其核心基于每日区间突破策略。 该 EA 会测量预设的交易区间， 在区间的上方和下方放置挂单突破单， 并通过止损、 止盈、 保本保护和移动止损自动管理头寸。 Gold Range Striker 专为 M5 时间周期下的 XAUUSD 设计， 在全自动交易系统中融合了透明的订单执行、 可配置 Risk 管理以及基于交易时段的突破逻辑。 重要提示：交易结果很大程度上取决于您经纪商的服务器时间。 区间和信号时间参数应根据您经纪商 pale 所在的时区进行配置和优化。 交易逻辑 Gold Range Striker 遵循简单直接的突破方法： EA 会在配置的交易时段内测量预设的价格区间。 在信号触发时间， 它会放置： 在区间最高点上方放置一个 Buy Stop（限价买入停损单） 在区间最低点下方放置一个 Sell Stop（限价卖出停损单） 当其中一个挂单 food 被触发时， 相反方向的挂单将被自动删除。 持仓订单管理通过
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
专家
BTCStrike EA — MQL5 说明 BTCStrike 是一款专业的 MetaTrader 5 比特币 Expert Advisor（量化交易智能交易系统），专为 M30 时间周期上的 BTCUSD 自动化 trading 而设计。BTCStrike 基于对数千笔真实 BTC 历史交易的逆向逻辑研发，结合了动态支撑/阻力位区域检测、精准突破入场、自适应风险管理以及多层交易保护，旨在各种市场环境下提供稳定的表现。无论您是寻找“即插即用型”比特币 EA 的算法交易初学者，还是正在寻找完全可定制 MQL5 机器人的资深量化交易员，BTCStrike 都能在单个 Expert Advisor 中为您提供机构级的执行逻辑、全面的经纪商兼容性验证以及实时数据看板。 概述 BTCStrike 基于围绕动态计算的价格区间构建的突破策略运行。它在计算出的水平位放置挂单，并通过一系列智能出场机制（包括移动止损、保本保护、基于时间的出场和硬止盈）对其进行管理。该策略本质上具有自选性——只有价格实际移动的那一侧挂单才会被触发，这使其在应用任何额外过滤条件之前就具备了结构性优势。 该 EA 已在 20
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
专家
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper 是一款专为 XAUUSD（黄金）打造的高精度 MT5 EA（专家顾问）。它将分层的神经网络式决策框架应用于黄金日内走势，每一笔潜在交易在触发前都必须通过多层叠加过滤器，这些过滤器模拟了神经网络在评估信号质量时的加权方式。黄金是该 EA 设计、调校并允许运行的唯一市场。从趋势判断引擎到风险控制，每一行代码逻辑都是围绕伦敦和纽约时段黄金的实际波动特性而编写的。 交易策略 该 EA 同时读取 H1 图表上的短期、中期和长期动量，并结合波动率状态分类器。当三个时间框架共振且波动率神经元批准时，它将在近期突破区间的边缘放置一个方向性的挂单（Pending Stop Order）。每笔交易都带有硬性的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）。无网格、无马丁、无摊平（不补仓）、无恢复周期。错误的交易直接止损离场，EA 将等待下一个干净的信号。出于保护目的，具体的权重、回溯周期和共振规则故意不予公开。 交易模式 (Profiles) EA 内置了四个现成的预设文件，另外提供一个完全开放的自定义（Custo
Titan Forge Gold Engine
Shipra Gupta
专家
Titan Forge Gold Engine — MetaTrader 5 AI灵感黄金交易系统 Titan Forge Gold Engine 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易打造的全自动 EA。受现代神经决策模型的启发，Titan Forge 将多个技术信号整合到一个结构化的决策框架中，在执行交易前全面评估趋势强度、波动率、突破潜力及市场状态。 Titan Forge 并不盲目对每一次价格波动做出反应，而是专注于市场状态的分类，只有当多个确认层级同时达标时才参与交易。这种严谨的系统化交易方法旨在追求长期稳健性，而非盲目追求交易频率。 AI 灵感决策框架 Titan Forge 不依赖单一的技术指标。相反，每一个潜在的交易机会都会通过多因子评分机制进行评估，多个独立的市场信号相互协同，以确保交易执行的高质量。 该决策框架融合了： 突破形态识别 趋势强度验证 波动率评估 基于交易时段的市场过滤 动态风险评估 只有当这些条件完全吻合时，EA 才会执行开仓。 智能市场分析 金融市场在趋势、震荡和高波动环境之间不断切换。Titan Forge 旨
Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
专家
Quantum Pulse XAU AI — MetaTrader 5 智能黄金突破交易引擎 Quantum Pulse XAU AI 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）交易而开发的全自动专家顾问（EA）。 受智能信号处理概念的启发， Quantum Pulse 持续分析市场动能、 波动率、 突破强度和方向偏向， 以识别高概率的交易机会。 Quantum Pulse 不会对每一次突破都作出盲目反应， 而是在投入资金前评估整体的“市场脉搏”， 从而在不利的市场条件下降低风险暴露， 保持纪律严明且系统化的交易方式。 智能信号引擎 Quantum Pulse 采用了多层分析框架， 将多个独立的市场信号整合为一个统一的执行模型。 每一个潜在的交易机会都会经过以下层层评估： 突破强度分析 趋势确认 波动率资格评估 市场脉搏评估 交易时段过滤 动态风险评估 只有当多个条件同时满足时， EA 才会执行建仓。 市场脉搏分析 金融市场一直在扩张、 盘整和趋势延续之间转换。 Quantum Pulse 持续评估这些变化的环境， 以判断当前市场是否适合进行突破交易。 通
Alpha Vault BTC
Shipra Gupta
专家
AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5 AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities. Rather than chasing every market movement, A
Edge Pilot BTC
Shipra Gupta
专家
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
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