IFVG Sniper Entry Engine

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.0

IFVG Sniper Entry Engine — Описание для Маркетплейса MQL5

IFVG Sniper Entry Engine — это высокоточный индикатор для MT5, построенный вокруг одного из самых специфических и высоковероятных паттернов входа в Smart Money Concepts — инверсного имбаланса (Inverse Fair Value Gap, IFVG). Он незаметно отслеживает каждый сформированный на графике «сырой» Fair Value Gap, проверяет его на предмет инверсии (митигации), и в тот момент, когда квалифицирующий паттерн IFVG подтверждается, генерирует сигнал на ПОКУПКУ (BUY) или ПРОДАЖУ (SELL) с полной торговой разметкой SL/TP и push-уведомлением — для каждого сигнала, включая исторические.

Как это работает

На каждом подтвержденном баре движок сохраняет вновь сформированные бычьи и медвежьи Fair Value Gaps в скрытый пул памяти — гэпы, которые большинство индикаторов никогда не отслеживают. Каждый скрытый FVG устаревает бар за баром. Когда последующее закрытие пробивает границу сохраненного гэпа в обратном направлении, этот FVG инвертируется: медвежий гэп, возвращенный быками, становится бычьим IFVG, а бычий гэп, пробитый медведями, становится медвежьим IFVG.

Каждая инверсия затем пропускается через активный фильтр качества. Если она проходит проверку, генерируется сигнал. Если не проходит, она считается отфильтрованной и отбрасывается. Это означает, что сигналы основаны не на стандартных пересечениях или запаздывающих наложениях — они уходят корнями в реальные разрывы рыночной структуры и особенности их ретеста.

Ключевые особенности

  • Стрелки сигналов BUY / SELL: Каждая квалифицирующая инверсия IFVG размещает четко обозначенную стрелку BUY или SELL прямо на сигнальном баре. Никаких линий IFVG, никакого загромождения — только чистые, практичные сигналы.

  • Блоки SL / TP на каждом сигнале: Каждый сигнал рисует свой собственный независимый блок SL (красный) и блок TP (зеленый) с ценовыми линиями входа, SL и TP, на которых указаны точные цены. Исторические сигналы получают свои собственные блоки фиксированной ширины, охватывающие количество свечей BoxDurationBars . Все исторические блоки сосуществуют на графике одновременно — вы видите всю историю сигналов как на ладони.

  • Продление живого сигнала: Блок самого последнего сигнала динамически продлевается с каждым новым тиком, сохраняя правый край на текущем баре до тех пор, пока не будет достигнут SL или TP. При достижении уровня продление автоматически прекращается, и фиксируется выигрыш или проигрыш.

  • 4 встроенных фильтра качества + пользовательский режим: Каждый фильтр оценивает IFVG по трем параметрам: размер гэпа относительно ATR, коэффициент тела свечи и диапазон свечи относительно ATR.

Режим Описание
Off Проходят все инверсии — максимальное количество сигналов
Loose Легкая фильтрация, высокая частота сигналов
Balanced По умолчанию — рекомендуется для большинства настроек
Strict Только самые чистые и качественные IFVG
Custom Установите свои собственные пороговые значения для всех трех метрик

  • Push-уведомления и алерты: Каждый живой сигнал BUY или SELL вызывает push-уведомление в MT5 и Алерт с указанием символа, таймфрейма, направления, цены входа, режима фильтра, множителя SL и R-коэффициента TP.

  • Скрытый пул памяти FVG: Одновременно отслеживается до 120 немитигированных FVG, каждый с настраиваемым максимальным возрастом (в барах). Устаревшие гэпы закрываются автоматически. Память является инкрементальной — полное перечисление истории на каждом тике отсутствует.

  • Контроль истории сигналов: BoxDurationBars устанавливает, сколько свечей охватывает каждый исторический блок. SignalLookback ограничивает глубину отрисовки сигналов, предотвращая загромождение графика при загрузке глубокой истории.

  • Без перерисовки (Zero Repaint): Все сигналы обрабатываются исключительно на подтвержденных закрытых барах. Живой бар никогда не выдает сигнал до закрытия.

  • Минималистичная панель: Чистая панель Comment() в левом верхнем углу показывает активный фильтр, текущий статус, общее количество сделок, выигрыши, проигрыши, процент побед (win rate) и количество отфильтрованных сигналов.

Модель входа (Entry Model)

Каждый сигнал IFVG рассчитывает вход, SL и TP автоматически:

  • Вход (Entry): на пробитой границе IFVG (настраивается: средняя точка или закрытие подтверждения).

  • SL: ATR × множитель SL от входа.

  • TP: вход ± расстояние SL × R-множитель TP (например, 1.5R SL × 3.0R TP).

  • Консервативная логика: когда SL и TP достигаются на одном и том же баре, SL имеет приоритет.

Входные параметры

  • Движок IFVG (IFVG Engine): Размер скрытой памяти FVG, макс. возраст FVG, мин. тики гэпа, бары длительности блока, бары просмотра сигналов.

  • Фильтр IFVG (IFVG Filter): Режим фильтра (Off / Loose / Balanced / Strict / Custom), кастомный порог ATR гэпа, коэффициент тела, ATR диапазона, буфер пробоя.

  • Модель входа (Entry Model): Режим цены входа (пробитая граница / закрытие подтверждения / средняя точка), длина ATR, множитель ATR стоп-лосса, R-множитель тейк-профита.

  • Визуализация (Visuals): Цвета BUY/SELL, цвет линии входа, цвет SL, цвет TP.

Совместимость

Все валютные пары форекс, индексы, металлы, криптовалюты и синтетические инструменты. Все таймфреймы. Только для MetaTrader 5.


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Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Shipra Gupta
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Индикаторы
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KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
5 (1)
Индикаторы
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Shipra Gupta
Индикаторы
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Shipra Gupta
Индикаторы
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Shipra Gupta
Индикаторы
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TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
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Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
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BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
Эксперты
BTCStrike EA — Описание MQL5 BTCStrike — это профессиональный советник (Expert Advisor) по Биткоину для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD на таймфрейме M30. Созданный на основе реверс-инжиниринга логики тысяч реальных сделок по BTC, BTCStrike использует динамическое определение зон поддержки и сопротивления в сочетании с точными пробойными входами, адаптивным управлением рисками и многоуровневой защитой сделок для достижения стабильных результатов в любых рыноч
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Shipra Gupta
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