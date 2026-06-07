IFVG Sniper Entry Engine — Описание для Маркетплейса MQL5

IFVG Sniper Entry Engine — это высокоточный индикатор для MT5, построенный вокруг одного из самых специфических и высоковероятных паттернов входа в Smart Money Concepts — инверсного имбаланса (Inverse Fair Value Gap, IFVG). Он незаметно отслеживает каждый сформированный на графике «сырой» Fair Value Gap, проверяет его на предмет инверсии (митигации), и в тот момент, когда квалифицирующий паттерн IFVG подтверждается, генерирует сигнал на ПОКУПКУ (BUY) или ПРОДАЖУ (SELL) с полной торговой разметкой SL/TP и push-уведомлением — для каждого сигнала, включая исторические.

Как это работает

На каждом подтвержденном баре движок сохраняет вновь сформированные бычьи и медвежьи Fair Value Gaps в скрытый пул памяти — гэпы, которые большинство индикаторов никогда не отслеживают. Каждый скрытый FVG устаревает бар за баром. Когда последующее закрытие пробивает границу сохраненного гэпа в обратном направлении, этот FVG инвертируется: медвежий гэп, возвращенный быками, становится бычьим IFVG, а бычий гэп, пробитый медведями, становится медвежьим IFVG.

Каждая инверсия затем пропускается через активный фильтр качества. Если она проходит проверку, генерируется сигнал. Если не проходит, она считается отфильтрованной и отбрасывается. Это означает, что сигналы основаны не на стандартных пересечениях или запаздывающих наложениях — они уходят корнями в реальные разрывы рыночной структуры и особенности их ретеста.

Ключевые особенности

Стрелки сигналов BUY / SELL: Каждая квалифицирующая инверсия IFVG размещает четко обозначенную стрелку BUY или SELL прямо на сигнальном баре. Никаких линий IFVG, никакого загромождения — только чистые, практичные сигналы.

Блоки SL / TP на каждом сигнале: Каждый сигнал рисует свой собственный независимый блок SL (красный) и блок TP (зеленый) с ценовыми линиями входа, SL и TP, на которых указаны точные цены. Исторические сигналы получают свои собственные блоки фиксированной ширины, охватывающие количество свечей BoxDurationBars . Все исторические блоки сосуществуют на графике одновременно — вы видите всю историю сигналов как на ладони.

Продление живого сигнала: Блок самого последнего сигнала динамически продлевается с каждым новым тиком, сохраняя правый край на текущем баре до тех пор, пока не будет достигнут SL или TP. При достижении уровня продление автоматически прекращается, и фиксируется выигрыш или проигрыш.

4 встроенных фильтра качества + пользовательский режим: Каждый фильтр оценивает IFVG по трем параметрам: размер гэпа относительно ATR, коэффициент тела свечи и диапазон свечи относительно ATR.

Режим Описание Off Проходят все инверсии — максимальное количество сигналов Loose Легкая фильтрация, высокая частота сигналов Balanced По умолчанию — рекомендуется для большинства настроек Strict Только самые чистые и качественные IFVG Custom Установите свои собственные пороговые значения для всех трех метрик

Push-уведомления и алерты: Каждый живой сигнал BUY или SELL вызывает push-уведомление в MT5 и Алерт с указанием символа, таймфрейма, направления, цены входа, режима фильтра, множителя SL и R-коэффициента TP.

Скрытый пул памяти FVG: Одновременно отслеживается до 120 немитигированных FVG, каждый с настраиваемым максимальным возрастом (в барах). Устаревшие гэпы закрываются автоматически. Память является инкрементальной — полное перечисление истории на каждом тике отсутствует.

Контроль истории сигналов: BoxDurationBars устанавливает, сколько свечей охватывает каждый исторический блок. SignalLookback ограничивает глубину отрисовки сигналов, предотвращая загромождение графика при загрузке глубокой истории.

Без перерисовки (Zero Repaint): Все сигналы обрабатываются исключительно на подтвержденных закрытых барах. Живой бар никогда не выдает сигнал до закрытия.

Минималистичная панель: Чистая панель Comment() в левом верхнем углу показывает активный фильтр, текущий статус, общее количество сделок, выигрыши, проигрыши, процент побед (win rate) и количество отфильтрованных сигналов.

Модель входа (Entry Model)

Каждый сигнал IFVG рассчитывает вход, SL и TP автоматически:

Вход (Entry): на пробитой границе IFVG (настраивается: средняя точка или закрытие подтверждения).

SL: ATR × множитель SL от входа.

TP: вход ± расстояние SL × R-множитель TP (например, 1.5R SL × 3.0R TP).

Консервативная логика: когда SL и TP достигаются на одном и том же баре, SL имеет приоритет.

Входные параметры

Движок IFVG (IFVG Engine): Размер скрытой памяти FVG, макс. возраст FVG, мин. тики гэпа, бары длительности блока, бары просмотра сигналов.

Фильтр IFVG (IFVG Filter): Режим фильтра (Off / Loose / Balanced / Strict / Custom), кастомный порог ATR гэпа, коэффициент тела, ATR диапазона, буфер пробоя.

Модель входа (Entry Model): Режим цены входа (пробитая граница / закрытие подтверждения / средняя точка), длина ATR, множитель ATR стоп-лосса, R-множитель тейк-профита.

Визуализация (Visuals): Цвета BUY/SELL, цвет линии входа, цвет SL, цвет TP.

Совместимость

Все валютные пары форекс, индексы, металлы, криптовалюты и синтетические инструменты. Все таймфреймы. Только для MetaTrader 5.