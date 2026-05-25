TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового облака, TrendIQ Pro предоставляет чистые торговые сигналы без перерисовки, умные входы на откатах, визуализацию TP/SL и анализ структуры рынка в реальном времени для пользователей MetaTrader 5. Оптимизирован для внутридневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга на всех таймфреймах, включая M1, M5, M15, H1 и H4.

Ключевые особенности

Сигналы на покупку и продажу без перерисовки (Non-Repainting)

Адаптивный движок тренда и волатильности

Визуализация умного трендового облака (Smart Trend Cloud)

Динамическое определение рынка на основе ATR

Сигналы для входа на откатах (Pullback)

Встроенные уровни TP1 / TP2 / TP3

Автоматическая визуализация Stop Loss

Дополнительная система трейлинг-стопа (Trailing Stop)

Определение структуры рынка (HH/HL/LH/LL)

Фильтрация импульса и силы тренда

Оптимизировано для золота, Forex, индексов и криптовалюты

Работает на всех таймфреймах MT5

Легковесный код и быстрое исполнение

Готовность к мобильным пуш-уведомлениям

Чистый интерфейс сигналов (только стрелки)

Лучшие рынки TrendIQ Pro показывает исключительно хорошие результаты на:

XAUUSD (Золото)

EURUSD, GBPUSD, USDJPY

NAS100 / US100, US30 / Dow Jones

BTCUSD / BTCUSDT, ETHUSD

Индексы волатильности

Основные валютные пары Forex

Рекомендуемые таймфреймы

Скальпинг: M1, M5

Внутридневная торговля: M15, M30

Свинг-трейдинг: H1, H4

Торговая логика TrendIQ Pro объединяет несколько концепций институционального уровня в один адаптивный движок:

Фильтрация Ehlers Super Smoother

Расширение волатильности ATR

Расчет динамических полос тренда

Система оценки импульса (Momentum Scoring)

Подтверждение по RSI + MACD

Определение силы тренда по ADX

Логика продолжения тренда на откатах

Адаптивное смещение тренда по облаку

Эта комбинация помогает отфильтровывать слабые рыночные условия и фокусироваться только на высококачественных возможностях продолжения тренда.

Типы сигналов

Сигнал на покупку (Buy): Появляется, когда тренд меняется на бычий, импульс усиливается, волатильность подтверждает расширение, а фильтры согласуются с бычьим настроем.

Сигнал на продажу (Sell): Появляется, когда тренд меняется на медвежий, нисходящий импульс ускоряется, волатильность подтверждает пробой, а фильтры подтверждают медвежий настрой.

Сигналы на откатах (Pullback): Дополнительные точки входа по тренду во время сформировавшихся трендов.

Встроенные инструменты управления рисками TrendIQ Pro автоматически отображает на графике:

Цена входа (Entry Price)

Stop Loss

TP1, TP2, TP3

Дополнительный Трейлинг-стоп

Это помогает трейдерам управлять позициями с четким соотношением риска и прибыли прямо на графике.

Идеально подходит для:

Скальперов и внутридневных трейдеров

Свинг-трейдеров

Трейдеров проп-компаний (Prop Firm)

Торговцев золотом

Трейдеров по системе Smart Money

Трендовых торговых систем

Мультитаймфреймового анализа

Рынков с высокой волатильностью

Рекомендуемые настройки

Консервативные (Conservative): Выше точность, меньше сигналов.

Сбалансированные (Balanced): Лучшая общая производительность для большинства трейдеров.

Агрессивные (Aggressive): Больше сигналов для быстродвижущихся рынков.

Скальпинг (Scalping): Оптимизировано для работы на младших таймфреймах.

Уведомления TrendIQ Pro поддерживает:

Мобильные пуш-уведомления MT5

Всплывающие оповещения на рабочем столе (Desktop Popup)

Оповещения о покупке/продаже в реальном времени Никогда не упускайте торговые возможности.

Почему TrendIQ Pro? В отличие от традиционных запаздывающих индикаторов, TrendIQ Pro динамически адаптируется к волатильности рынка и трендовым условиям в режиме реального времени. Результатом является более чистое определение тренда, меньше ложных сигналов и улучшенный тайминг сделок в трендовых условиях и при пробоях.

Платформа Совместим с: MetaTrader 5 (MT5), Windows VPS, мобильными уведомлениями, брокерами Forex, аккаунтами проп-компаний.

Важное примечание: TrendIQ Pro — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи в принятии торговых решений. Всегда рекомендуется правильное управление рисками и понимание рынка.