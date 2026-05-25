TrendIQ pro

  • Индикаторы
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.60
  • Обновлено: 26 мая 2026
  • Активации: 10

TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового облака, TrendIQ Pro предоставляет чистые торговые сигналы без перерисовки, умные входы на откатах, визуализацию TP/SL и анализ структуры рынка в реальном времени для пользователей MetaTrader 5. Оптимизирован для внутридневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга на всех таймфреймах, включая M1, M5, M15, H1 и H4.

Ключевые особенности

  • Сигналы на покупку и продажу без перерисовки (Non-Repainting)

  • Адаптивный движок тренда и волатильности

  • Визуализация умного трендового облака (Smart Trend Cloud)

  • Динамическое определение рынка на основе ATR

  • Сигналы для входа на откатах (Pullback)

  • Встроенные уровни TP1 / TP2 / TP3

  • Автоматическая визуализация Stop Loss

  • Дополнительная система трейлинг-стопа (Trailing Stop)

  • Определение структуры рынка (HH/HL/LH/LL)

  • Фильтрация импульса и силы тренда

  • Оптимизировано для золота, Forex, индексов и криптовалюты

  • Работает на всех таймфреймах MT5

  • Легковесный код и быстрое исполнение

  • Готовность к мобильным пуш-уведомлениям

  • Чистый интерфейс сигналов (только стрелки)

Лучшие рынки TrendIQ Pro показывает исключительно хорошие результаты на:

  • XAUUSD (Золото)

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • NAS100 / US100, US30 / Dow Jones

  • BTCUSD / BTCUSDT, ETHUSD

  • Индексы волатильности

  • Основные валютные пары Forex

Рекомендуемые таймфреймы

  • Скальпинг: M1, M5

  • Внутридневная торговля: M15, M30

  • Свинг-трейдинг: H1, H4

Торговая логика TrendIQ Pro объединяет несколько концепций институционального уровня в один адаптивный движок:

  • Фильтрация Ehlers Super Smoother

  • Расширение волатильности ATR

  • Расчет динамических полос тренда

  • Система оценки импульса (Momentum Scoring)

  • Подтверждение по RSI + MACD

  • Определение силы тренда по ADX

  • Логика продолжения тренда на откатах

  • Адаптивное смещение тренда по облаку

Эта комбинация помогает отфильтровывать слабые рыночные условия и фокусироваться только на высококачественных возможностях продолжения тренда.

Типы сигналов

  • Сигнал на покупку (Buy): Появляется, когда тренд меняется на бычий, импульс усиливается, волатильность подтверждает расширение, а фильтры согласуются с бычьим настроем.

  • Сигнал на продажу (Sell): Появляется, когда тренд меняется на медвежий, нисходящий импульс ускоряется, волатильность подтверждает пробой, а фильтры подтверждают медвежий настрой.

  • Сигналы на откатах (Pullback): Дополнительные точки входа по тренду во время сформировавшихся трендов.

Встроенные инструменты управления рисками TrendIQ Pro автоматически отображает на графике:

  • Цена входа (Entry Price)

  • Stop Loss

  • TP1, TP2, TP3

  • Дополнительный Трейлинг-стоп

Это помогает трейдерам управлять позициями с четким соотношением риска и прибыли прямо на графике.

Идеально подходит для:

  • Скальперов и внутридневных трейдеров

  • Свинг-трейдеров

  • Трейдеров проп-компаний (Prop Firm)

  • Торговцев золотом

  • Трейдеров по системе Smart Money

  • Трендовых торговых систем

  • Мультитаймфреймового анализа

  • Рынков с высокой волатильностью

Рекомендуемые настройки

  • Консервативные (Conservative): Выше точность, меньше сигналов.

  • Сбалансированные (Balanced): Лучшая общая производительность для большинства трейдеров.

  • Агрессивные (Aggressive): Больше сигналов для быстродвижущихся рынков.

  • Скальпинг (Scalping): Оптимизировано для работы на младших таймфреймах.

Уведомления TrendIQ Pro поддерживает:

  • Мобильные пуш-уведомления MT5

  • Всплывающие оповещения на рабочем столе (Desktop Popup)

  • Оповещения о покупке/продаже в реальном времени Никогда не упускайте торговые возможности.

Почему TrendIQ Pro? В отличие от традиционных запаздывающих индикаторов, TrendIQ Pro динамически адаптируется к волатильности рынка и трендовым условиям в режиме реального времени. Результатом является более чистое определение тренда, меньше ложных сигналов и улучшенный тайминг сделок в трендовых условиях и при пробоях.

Платформа Совместим с: MetaTrader 5 (MT5), Windows VPS, мобильными уведомлениями, брокерами Forex, аккаунтами проп-компаний.

Важное примечание: TrendIQ Pro — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи в принятии торговых решений. Всегда рекомендуется правильное управление рисками и понимание рынка.


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
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5 (4)
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
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5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
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4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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xninja123
63
xninja123 2026.07.03 07:54 
 

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Shipra Gupta
3519
Ответ разработчика Shipra Gupta 2026.07.03 12:23
Thanks
Ali Çelik
447
Ali Çelik 2026.05.26 06:13 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shipra Gupta
3519
Ответ разработчика Shipra Gupta 2026.05.26 06:25
Merhaba, değerlendirmeniz için teşekkürler. Anlık bildirim (push notification) özelliği mevcut ve kendim test ettim, çalışıyor. Belki MT5 uygulamanızda bu özelliği etkinleştirmeniz gerekebilir. Eğer hâlâ çalışmazsa bana haber verin, tekrar kontrol ederim.
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