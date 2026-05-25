TrendIQ pro
- Индикаторы
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Shipra GuptaЯ — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
- Версия: 1.60
- Обновлено: 26 мая 2026
- Активации: 10
TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового облака, TrendIQ Pro предоставляет чистые торговые сигналы без перерисовки, умные входы на откатах, визуализацию TP/SL и анализ структуры рынка в реальном времени для пользователей MetaTrader 5. Оптимизирован для внутридневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга на всех таймфреймах, включая M1, M5, M15, H1 и H4.
Ключевые особенности
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Сигналы на покупку и продажу без перерисовки (Non-Repainting)
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Адаптивный движок тренда и волатильности
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Визуализация умного трендового облака (Smart Trend Cloud)
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Динамическое определение рынка на основе ATR
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Сигналы для входа на откатах (Pullback)
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Встроенные уровни TP1 / TP2 / TP3
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Автоматическая визуализация Stop Loss
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Дополнительная система трейлинг-стопа (Trailing Stop)
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Определение структуры рынка (HH/HL/LH/LL)
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Фильтрация импульса и силы тренда
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Оптимизировано для золота, Forex, индексов и криптовалюты
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Работает на всех таймфреймах MT5
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Легковесный код и быстрое исполнение
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Готовность к мобильным пуш-уведомлениям
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Чистый интерфейс сигналов (только стрелки)
Лучшие рынки TrendIQ Pro показывает исключительно хорошие результаты на:
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XAUUSD (Золото)
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EURUSD, GBPUSD, USDJPY
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NAS100 / US100, US30 / Dow Jones
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BTCUSD / BTCUSDT, ETHUSD
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Индексы волатильности
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Основные валютные пары Forex
Рекомендуемые таймфреймы
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Скальпинг: M1, M5
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Внутридневная торговля: M15, M30
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Свинг-трейдинг: H1, H4
Торговая логика TrendIQ Pro объединяет несколько концепций институционального уровня в один адаптивный движок:
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Фильтрация Ehlers Super Smoother
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Расширение волатильности ATR
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Расчет динамических полос тренда
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Система оценки импульса (Momentum Scoring)
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Подтверждение по RSI + MACD
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Определение силы тренда по ADX
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Логика продолжения тренда на откатах
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Адаптивное смещение тренда по облаку
Эта комбинация помогает отфильтровывать слабые рыночные условия и фокусироваться только на высококачественных возможностях продолжения тренда.
Типы сигналов
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Сигнал на покупку (Buy): Появляется, когда тренд меняется на бычий, импульс усиливается, волатильность подтверждает расширение, а фильтры согласуются с бычьим настроем.
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Сигнал на продажу (Sell): Появляется, когда тренд меняется на медвежий, нисходящий импульс ускоряется, волатильность подтверждает пробой, а фильтры подтверждают медвежий настрой.
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Сигналы на откатах (Pullback): Дополнительные точки входа по тренду во время сформировавшихся трендов.
Встроенные инструменты управления рисками TrendIQ Pro автоматически отображает на графике:
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Цена входа (Entry Price)
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Stop Loss
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TP1, TP2, TP3
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Дополнительный Трейлинг-стоп
Это помогает трейдерам управлять позициями с четким соотношением риска и прибыли прямо на графике.
Идеально подходит для:
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Скальперов и внутридневных трейдеров
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Свинг-трейдеров
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Трейдеров проп-компаний (Prop Firm)
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Торговцев золотом
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Трейдеров по системе Smart Money
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Трендовых торговых систем
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Мультитаймфреймового анализа
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Рынков с высокой волатильностью
Рекомендуемые настройки
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Консервативные (Conservative): Выше точность, меньше сигналов.
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Сбалансированные (Balanced): Лучшая общая производительность для большинства трейдеров.
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Агрессивные (Aggressive): Больше сигналов для быстродвижущихся рынков.
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Скальпинг (Scalping): Оптимизировано для работы на младших таймфреймах.
Уведомления TrendIQ Pro поддерживает:
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Мобильные пуш-уведомления MT5
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Всплывающие оповещения на рабочем столе (Desktop Popup)
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Оповещения о покупке/продаже в реальном времени Никогда не упускайте торговые возможности.
Почему TrendIQ Pro? В отличие от традиционных запаздывающих индикаторов, TrendIQ Pro динамически адаптируется к волатильности рынка и трендовым условиям в режиме реального времени. Результатом является более чистое определение тренда, меньше ложных сигналов и улучшенный тайминг сделок в трендовых условиях и при пробоях.
Платформа Совместим с: MetaTrader 5 (MT5), Windows VPS, мобильными уведомлениями, брокерами Forex, аккаунтами проп-компаний.
Важное примечание: TrendIQ Pro — это инструмент технического анализа, разработанный для помощи в принятии торговых решений. Всегда рекомендуется правильное управление рисками и понимание рынка.
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