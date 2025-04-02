Quantum Pulse XAU AI

  • Эксперты
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 2.10
  • Активации: 20

Quantum Pulse XAU AI — Интеллектуальный робот для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5

Quantum Pulse XAU AI — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor) по золоту для MetaTrader 5, разработанный эксклюзивно для торговли парой XAUUSD. Созданный под влиянием методов интеллектуальной обработки сигналов, Quantum Pulse непрерывно анализирует рыночный импульс, волатильность, силу пробоя и направленный вектор рынка для выявления высоковероятных торговых возможностей.

Вместо того чтобы реагировать на каждый пробой, Quantum Pulse оценивает общий «пульс» рынка перед открытием позиции. Это помогает снизить риски в неблагоприятных условиях, сохраняя дисциплинированный и системный подход к торговле.

Интеллектуальный механизм сигналов

Quantum Pulse использует многоуровневую аналитическую систему, объединяющую несколько независимых рыночных сигналов в единую модель исполнения. Каждая потенциальная сделка оценивается по следующим критериям:

  • Анализ силы пробоя

  • Подтверждение тренда

  • Оценка уровня волатильности

  • Оценка общего пульса рынка

  • Фильтрация с учетом торговых сессий

  • Динамическая оценка рисков

Советник открывает позицию только при совпадении множества факторов.

Анализ пульса рынка

Финансовые рынки постоянно сменяют фазы расширения, консолидации и продолжения тренда. Quantum Pulse непрерывно отслеживает эти изменения, определяя, подходит ли текущая среда для пробойной торговли. Сочетая прайс-экшн, волатильность и трендовые подтверждения, советник фокусируется на качественных сделках, отсеивая сомнительные рыночные ситуации. Главная цель — дисциплинированное исполнение на основе качества рынка, а не количества сделок.

Адаптивное управление сделками

Управление рисками полностью интегрировано в процесс торговли. Quantum Pulse автоматически регулирует:

  • Расчет размера позиции на основе риска счета

  • Адаптивный расчет Stop Loss

  • Динамическое соотношение Risk-to-Reward

  • Интеллектуальное управление Trailing Stop

  • Проверку максимального спреда

  • Управление риском на счет в процентном выражении

Каждая позиция сопровождается автоматически по заранее определенным правилам.

Оптимизировано для XAUUSD

Quantum Pulse разработан специально с учетом характера волатильности рынка золота.Рекомендуемые параметры:

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм стратегии: H4

  • Тип счета: Hedging (Хеджинг)

  • Брокер: ECN или Raw Spread

  • VPS: Рекомендуется для бесперебойной работы

Советник анализирует условия рынка на H4 внутренне, независимо от таймфрейма графика, на который он установлен.

Оптимизация

Quantum Pulse включает гибкие настройки параметров стратегии, поставляясь с протестированными конфигурациями по умолчанию.Доступные настройки:

  • Чувствительность пробоя

  • Подтверждение тренда

  • Фильтр волатильности

  • Расчет Stop Loss

  • Соотношение Риск/Прибыль (Risk-to-Reward)

  • Трейлинг-стоп (Trailing Stop)

  • Процент риска

  • Защита от расширения спреда

После оптимизации рекомендуется проведение форвард-тестирования (Walk-Forward Analysis) для проверки устойчивости системы и исключения подгонки под исторические данные (оверфиттинга).

Философия разработки

Quantum Pulse XAU AI создан на основе глубоких исторических исследований, охватывающих более 1 700 сделок по XAUUSD за 5 лет рыночных данных. Разработка была нацелена не на увеличение частоты торгов, а на создание интеллектуальной системы исполнения, способной распознавать благоприятные рыночные фазы.

Основные характеристики

  • Полностью автоматический советник по Gold

  • Интеллектуальная система обработки сигналов

  • Анализ пульса рынка и многофакторная фильтрация

  • Стратегия пробоя каналов Дончиана (Donchian Channel)

  • Подтверждение тренда с помощью двух EMA

  • Фильтр волатильности на базе ATR

  • Выбор рынка с учетом торговых сессий

  • Адаптивный менеджмент рисков и динамический трейлинг-стоп

  • Автоматический расчет лота

  • Оптимизировано для XAUUSD (MT5)

Отказ от ответственности

Quantum Pulse XAU AI использует детерминированный торговый алгоритм. Упоминания «AI» описывают аналитическую структуру стратегии и не означают наличие функций самообучения или машинного обучения. Прошлые результаты тестирования не гарантируют будущей доходности. Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо-счете.


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Gold House MT5
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4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Black Thunder EA MT5
Mohamed Samsudeen
Эксперты
BLACK THUNDER is a fully automated Expert Advisor for Meta Trader 5. It applies a breakout scalping method on XAUUSD, placing Buy Stop and Sell Stop pending orders when its entry conditions are met. The Expert Advisor does not use grid, martingale, averaging or recovery techniques. Every position is opened with a Stop Loss, and a trailing stop adjusts the stop level as price moves in the position's favor. The price increases by $50 for every 50 purchases One EA. Six trading personalities. Built
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Shipra Gupta
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Shipra Gupta
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Shipra Gupta
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Эксперты
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