Smart Breakout Targets PRO для MT5

Smart Breakout Targets PRO — это профессиональный инструмент для торговли на пробой, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Индикатор создан для скальперов, внутридневных трейдеров и системных свинг-трейдеров. Данный инструмент автоматизирует процесс определения консолидации рынка и последующего импульсного движения цены.

Система непрерывно сканирует рынок для поиска зон сжатия, локальных пулов ликвидности и неизбежного расширения волатильности. При фиксации подтвержденного пробоя индикатор мгновенно рассчитывает и проецирует на график точку входа, автоматический стоп-лосс на основе волатильности и три последовательные цели тейк-профита. Логика индикатора полностью исключает рисовку (Non-Repainting): сигналы жестко фиксируются строго по закрытию свечи, что гарантирует точную историческую достоверность и надежность при тестировании стратегий.

Философия торговли

Рынки проводят около 70% времени в боковом движении (флете) и только 30% времени в тренде. Smart Breakout Targets PRO разработан для извлечения максимальной прибыли именно в моменты перехода между этими фазами. Индикатор отмечает зоны сжатия рынка, где цена зажата между узкими уровнями поддержки и сопротивления. По мере накопления объемов внутри этих диапазонов, с обеих сторон формируется ликвидность.

Вместо того чтобы пытаться угадать направление пробоя, алгоритм отслеживает текущий импульс и распределение объемов. Как только цена пробивает границу зоны с подтвержденным объемом, на графике мгновенно выстраивается динамическая коробка структуры и уровни управления сделкой. Такой реактивный, а не прогностический подход гарантирует, что вы всегда торгуете в направлении доминирующего институционального потока ордеров.

Алгоритм работы и торговый процесс

Индикатор использует двухэтапную верификацию перед выводом активного сигнала на экран:

Этап 1: Построение диапазона и определение сжатия

Алгоритм непрерывно отслеживает относительный истинный диапазон активов за заданный пользователем период. Когда рыночная дисперсия падает ниже среднего структурного значения, программа автоматически строит затененную коробку рыночной структуры. Эта коробка представляет собой зону сжатия с высокой вероятностью накопления энергии.

Этап 2: Проверка импульса и волатильности

Самого по себе пересечения границы недостаточно для формирования сигнала. Чтобы исключить ложные пробои, которые часто встречаются в данном типе торговли, индикатору требуется два подтверждения: свеча должна закрыться полностью за пределами коробки структуры, а само движение должно сопровождаться алгоритмическим всплеском направленного импульса.

Бычий пробой (Buy Setup): Активируется, когда свеча решительно закрывается выше верхней полосы сопротивления при росте волатильности. Система рисует стрелку входа на закрытии свечи, размещает защитный стоп-лосс ниже нижней границы коробки консолидации и проецирует три цели.

Медвежий пробой (Sell Setup): Активируется, когда свеча закрывается чисто ниже нижней полосы поддержки на фоне ускорения падения цены. Защитный стоп-лосс мгновенно фиксируется над верхней границей структуры, предоставляя четкие параметры соотношения риска и прибыли.

Оптимальные настройки и рыночные стратегии

Хотя Smart Breakout Targets PRO работает эффективно со сбалансированными настройками по умолчанию, адаптация периодов под конкретные активы и таймфреймы значительно повышает общий процент прибыльных сделок.

Краткосрочный скальпинг (таймфреймы M5–M15)

Идеально подходит для высоколиквидных активов, таких как XAUUSD (Золото), EURUSD и основных фондовых индексов вроде NASDAQ (NAS100). Для скальпинга установите параметр Range Length в диапазоне от 20 до 30. Это позволит индикатору улавливать быстрые и внезапные всплески внутридневной ликвидности.

Внутридневная торговля (таймфреймы M30–H1)

Оптимизировано для отработки основного дневного тренда на валютных парах, нефти и крупных криптовалютных активах, таких как BTCUSD. Установка параметра Range Length на значение 40 отсеивает мелкий рыночный шум, сохраняя возможность раннего входа в крупные внутридневные движения.

Среднесрочный свинг-трейдинг (таймфреймы H4–Daily)

Вариант для позиционных трейдеров, удерживающих сделки несколько дней или недель. Увеличение параметра Range Length до 60–80 гарантирует, что коробки структуры будут согласованы с важными недельными и месячными зонами спроса и предложения.

Рекомендации по фильтрации сигналов

Для достижения максимальной точности рекомендуется комбинировать сигналы индикатора со сторонними фильтрами:

Направление старшего таймфрейма: Торгуйте только те пробои, которые соответствуют глобальному тренду. Например, при торговле на М15 убедитесь, что актив находится выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на графике H1 для длинных позиций.

Торговые сессии: Система лучше всего работает в условиях высокой ликвидности. Сосредоточьтесь на торговле во время открытия Лондонской сессии и на пересечении с Нью-Йоркской сессией.

Избегайте важных новостей: Не открывайте новые сделки непосредственно перед или во время публикации важных экономических данных (таких как NFP или решения по процентным ставкам), так как новостные шпильки часто создают ложные пробои.

Ключевые особенности продукта

Адаптивные коробки структуры: Интеллектуальное построение зон поддержки и сопротивления на основе текущей волатильности актива.

Управление несколькими целями: Мгновенное построение трех отдельных уровней тейк-профита (TP1, TP2, TP3), рассчитанных под потенциал движения.

Защита на основе ATR: Динамический стоп-лосс, вычисляемый по текущей волатильности, что предотвращает случайное выбивание сделки при рыночном шуме.

Отсутствие перерисовки: Как только свеча закрывается и уровень фиксируется, он навсегда остается на графике.

Система уведомлений: Интегрированная система алертов, включающая всплывающие окна терминала, звуковые сигналы, отправку писем на почту и push-уведомления на ваш смартфон.

Описание основных параметров