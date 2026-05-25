Smart Breakout Targets

  • Индикаторы
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 6.0

Smart Breakout Targets PRO для MT5

Smart Breakout Targets PRO — это профессиональный инструмент для торговли на пробой, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Индикатор создан для скальперов, внутридневных трейдеров и системных свинг-трейдеров. Данный инструмент автоматизирует процесс определения консолидации рынка и последующего импульсного движения цены.

Система непрерывно сканирует рынок для поиска зон сжатия, локальных пулов ликвидности и неизбежного расширения волатильности. При фиксации подтвержденного пробоя индикатор мгновенно рассчитывает и проецирует на график точку входа, автоматический стоп-лосс на основе волатильности и три последовательные цели тейк-профита. Логика индикатора полностью исключает рисовку (Non-Repainting): сигналы жестко фиксируются строго по закрытию свечи, что гарантирует точную историческую достоверность и надежность при тестировании стратегий.

Философия торговли

Рынки проводят около 70% времени в боковом движении (флете) и только 30% времени в тренде. Smart Breakout Targets PRO разработан для извлечения максимальной прибыли именно в моменты перехода между этими фазами. Индикатор отмечает зоны сжатия рынка, где цена зажата между узкими уровнями поддержки и сопротивления. По мере накопления объемов внутри этих диапазонов, с обеих сторон формируется ликвидность.

Вместо того чтобы пытаться угадать направление пробоя, алгоритм отслеживает текущий импульс и распределение объемов. Как только цена пробивает границу зоны с подтвержденным объемом, на графике мгновенно выстраивается динамическая коробка структуры и уровни управления сделкой. Такой реактивный, а не прогностический подход гарантирует, что вы всегда торгуете в направлении доминирующего институционального потока ордеров.

Алгоритм работы и торговый процесс

Индикатор использует двухэтапную верификацию перед выводом активного сигнала на экран:

Этап 1: Построение диапазона и определение сжатия

Алгоритм непрерывно отслеживает относительный истинный диапазон активов за заданный пользователем период. Когда рыночная дисперсия падает ниже среднего структурного значения, программа автоматически строит затененную коробку рыночной структуры. Эта коробка представляет собой зону сжатия с высокой вероятностью накопления энергии.

Этап 2: Проверка импульса и волатильности

Самого по себе пересечения границы недостаточно для формирования сигнала. Чтобы исключить ложные пробои, которые часто встречаются в данном типе торговли, индикатору требуется два подтверждения: свеча должна закрыться полностью за пределами коробки структуры, а само движение должно сопровождаться алгоритмическим всплеском направленного импульса.

  • Бычий пробой (Buy Setup): Активируется, когда свеча решительно закрывается выше верхней полосы сопротивления при росте волатильности. Система рисует стрелку входа на закрытии свечи, размещает защитный стоп-лосс ниже нижней границы коробки консолидации и проецирует три цели.

  • Медвежий пробой (Sell Setup): Активируется, когда свеча закрывается чисто ниже нижней полосы поддержки на фоне ускорения падения цены. Защитный стоп-лосс мгновенно фиксируется над верхней границей структуры, предоставляя четкие параметры соотношения риска и прибыли.

Оптимальные настройки и рыночные стратегии

Хотя Smart Breakout Targets PRO работает эффективно со сбалансированными настройками по умолчанию, адаптация периодов под конкретные активы и таймфреймы значительно повышает общий процент прибыльных сделок.

Краткосрочный скальпинг (таймфреймы M5–M15)

Идеально подходит для высоколиквидных активов, таких как XAUUSD (Золото), EURUSD и основных фондовых индексов вроде NASDAQ (NAS100). Для скальпинга установите параметр Range Length в диапазоне от 20 до 30. Это позволит индикатору улавливать быстрые и внезапные всплески внутридневной ликвидности.

Внутридневная торговля (таймфреймы M30–H1)

Оптимизировано для отработки основного дневного тренда на валютных парах, нефти и крупных криптовалютных активах, таких как BTCUSD. Установка параметра Range Length на значение 40 отсеивает мелкий рыночный шум, сохраняя возможность раннего входа в крупные внутридневные движения.

Среднесрочный свинг-трейдинг (таймфреймы H4–Daily)

Вариант для позиционных трейдеров, удерживающих сделки несколько дней или недель. Увеличение параметра Range Length до 60–80 гарантирует, что коробки структуры будут согласованы с важными недельными и месячными зонами спроса и предложения.

Рекомендации по фильтрации сигналов

Для достижения максимальной точности рекомендуется комбинировать сигналы индикатора со сторонними фильтрами:

  • Направление старшего таймфрейма: Торгуйте только те пробои, которые соответствуют глобальному тренду. Например, при торговле на М15 убедитесь, что актив находится выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на графике H1 для длинных позиций.

  • Торговые сессии: Система лучше всего работает в условиях высокой ликвидности. Сосредоточьтесь на торговле во время открытия Лондонской сессии и на пересечении с Нью-Йоркской сессией.

  • Избегайте важных новостей: Не открывайте новые сделки непосредственно перед или во время публикации важных экономических данных (таких как NFP или решения по процентным ставкам), так как новостные шпильки часто создают ложные пробои.

Ключевые особенности продукта

  • Адаптивные коробки структуры: Интеллектуальное построение зон поддержки и сопротивления на основе текущей волатильности актива.

  • Управление несколькими целями: Мгновенное построение трех отдельных уровней тейк-профита (TP1, TP2, TP3), рассчитанных под потенциал движения.

  • Защита на основе ATR: Динамический стоп-лосс, вычисляемый по текущей волатильности, что предотвращает случайное выбивание сделки при рыночном шуме.

  • Отсутствие перерисовки: Как только свеча закрывается и уровень фиксируется, он навсегда остается на графике.

  • Система уведомлений: Интегрированная система алертов, включающая всплывающие окна терминала, звуковые сигналы, отправку писем на почту и push-уведомления на ваш смартфон.

Описание основных параметров

  • Range Length: Период расчета, используемый алгоритмом для обнаружения зон консолидации. Выше значение — крупнее выстраиваемые диапазоны.

  • Breakout Sensitivity: Чувствительность к пробоям. Снижение значения увеличивает количество сигналов, повышение — фильтрует незначительные колебания.

  • ATR Multiplier for Stop Loss: Множитель ATR для стоп-лосса. Определяет расстояние защитного приказа относительно текущей волатильности рынка.

  • Target 1 / 2 / 3 Multipliers: Настройка соотношения риска к прибыли для каждого из трех проецируемых целевых уровней.

  • Enable Push Notifications: Включение или отключение отправки мгновенных уведомлений на мобильный телефон.


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Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Shipra Gupta
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KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
5 (1)
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Shipra Gupta
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Shipra Gupta
Индикаторы
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Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
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Shipra Gupta
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