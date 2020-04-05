Titan Forge Gold Engine

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 5.0
  • Активации: 20

Titan Forge Gold Engine — AI-вдохновленная торговая система для золота на MetaTrader 5

Titan Forge Gold Engine — это полностью автоматизированный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, разработанный исключительно для XAUUSD. Вдохновленный современными нейронными моделями принятия решений, Titan Forge объединяет несколько технических сигналов в структурированную аналитическую систему, которая оценивает силу тренда, волатильность, потенциал пробоя и рыночные условия перед исполнением сделки.

Вместо того чтобы реагировать на каждое движение цены, Titan Forge фокусируется на классификации состояния рынка, вступая в торговлю только при совпадении нескольких уровней подтверждения. В результате получается дисциплинированный, системный подход к торговле, ориентированный на стабильность, а не на избыточную частоту сделок.

AI-вдохновленная система принятия решений Titan Forge не полагается на один технический индикатор. Вместо этого каждая потенциальная сделка оценивается с помощью многофакторного процесса скоринга, где независимые рыночные сигналы работают вместе для определения качества исполнения. Система принятия решений объединяет:

  • Распознавание паттернов пробоя

  • Проверку силы тренда

  • Оценку волатильности

  • Сессионную фильтрацию рынка

  • Динамическую оценку рисков Советник открывает позицию только тогда, когда эти условия совпадают.

Интеллектуальный анализ рынка Финансовые рынки непрерывно чередуют трендовые, флетовые и высоковолатильные состояния. Titan Forge разработан для распознавания этих меняющихся условий перед входом на рынок. Оценивая одновременно структуру цены, направленный импульс и волатильность, советник избегает множества сетапов с низкой вероятностью, которые часто исполняются традиционными пробойными системами. Такой избирательный подход помогает отдавать приоритет качеству, а не количеству, сохраняя при этом последовательную методологию исполнения.

Адаптивное управление сделками Каждая позиция управляется автоматически с использованием предустановленных правил управления рисками. Возможности включают:

  • Автоматический расчет размера позиции

  • Адаптивный расчет стоп-лосса

  • Динамические цели соотношения риска и прибыли

  • Интеллектуальный трейлинг-стоп

  • Проверку максимального спреда

  • Процентное управление риском аккаунта Цель состоит в том, чтобы поддерживать дисциплинированное распределение капитала, предоставляя каждой сделке достаточно места для развития.

Создан для XAUUSD Titan Forge был оптимизирован специально под поведение и характеристики волатильности рынка золота. Рекомендуемое окружение:

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм стратегии: H4

  • Тип счета: Хеджинг (Hedging)

  • Рекомендуются ECN или Raw Spread брокеры

  • Рекомендуется VPS Советник внутренне оценивает рыночные условия на H4 независимо от таймфрейма графика, к которому он подключен.

Оптимизация Titan Forge включает настраиваемые параметры для трейдеров, желающих тонко настроить стратегию, сохраняя её базовую систему исполнения. Доступные настройки включают:

  • Чувствительность пробоя

  • Подтверждение тренда

  • Фильтр волатильности

  • Расчет стоп-лосса

  • Соотношение риска и прибыли

  • Трейлинг-стоп

  • Процент риска

  • Защиту от спреда Настройки по умолчанию были проверены в ходе обширного исторического тестирования и обеспечивают сбалансированное сочетание качества сделок, частоты исполнения и контроля рисков.

Философия разработки Titan Forge Gold Engine был разработан на основе обширных исторических исследований, охватывающих более 1 700 сделок по XAUUSD за пять лет рыночных данных. Вместо оптимизации под наибольшее количество сделок разработка была сосредоточена на создании системы принятия решений, способной стабильно выявлять высококачественные торговые возможности через несколько уровней подтверждения. В результате получился советник, построенный вокруг дисциплинированного исполнения, структурированного управления рисками и надежного участия в рынке.

Основные характеристики

  • Полностью автоматический советник по золоту

  • AI-вдохновленная система принятия решений

  • Многофакторное подтверждение сигналов

  • Распознавание паттернов пробоя

  • Проверка силы тренда

  • Адаптивный анализ волатильности

  • Сессионная фильтрация рынка

  • Интеллектуальное управление рисками

  • Автоматический расчет размера позиции

  • Динамический трейлинг-стоп

  • Оптимизирован для XAUUSD

  • Совместим с MetaTrader 5

Отказ от ответственности Titan Forge Gold Engine использует детерминированный торговый алгоритм, вдохновленный многофакторными системами принятия решений. Ссылки на концепции ИИ или нейросетей описывают многоуровневый аналитический подход стратегии и не должны интерпретироваться как функционал самообучения или машинного обучения. Как и с любой автоматической торговой системой, перед использованием советника на реальном счете рекомендуется провести форвард-тестирование на демо-счете.


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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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Gold Flash
Shipra Gupta
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GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий. Созданный на основе анализа более 1
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Liquidity Intelligence System
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Liquidity Intelligence System — Описание для Маркетплейса MQL5 Liquidity Intelligence System — это индикатор институционального уровня для MT5, который отображает пулы ликвидности Smart Money, обнаруживает сетапы снятия ликвидности с разворотом (sweep-and-reverse) и генерирует высокоточные торговые сигналы с помощью 16 независимо тестируемых сигнальных моделей — и все это внутри одного лаконичного индикатора. Как это работает Движок непрерывно выстраивает живую карту ликвидности, обнаруживая зон
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Volume Breakout Pro
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Shipra Gupta
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Shipra Gupta
Индикаторы
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Meridian Flow Indicator
Shipra Gupta
Индикаторы
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют. Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрац
TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового
Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Range Striker EA Gold Range Striker — это автоматический советник (Expert Advisor) для XAUUSD на платформе MetaTrader 5, построенный на стратегии пробоя дневного диапазона. Советник измеряет предопределенный торговый диапазон, выставляет отложенные ордера на пробой выше и ниже этого диапазона и автоматически управляет сделками, используя стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Разработанный для XAUUSD на таймфрейме M5, Gold Range Striker сочетает в себе прозрачное исполнение сдел
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
Эксперты
BTCStrike EA — Описание MQL5 BTCStrike — это профессиональный советник (Expert Advisor) по Биткоину для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD на таймфрейме M30. Созданный на основе реверс-инжиниринга логики тысяч реальных сделок по BTC, BTCStrike использует динамическое определение зон поддержки и сопротивления в сочетании с точными пробойными входами, адаптивным управлением рисками и многоуровневой защитой сделок для достижения стабильных результатов в любых рыноч
Gold Vortex Pro Scalper
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro — это высокоточный скальпер, разработанный исключительно для пары XAUUSD на 15-минутном таймфрейме (M15). Он использует собственную систему подтверждения на нескольких таймфреймах для определения прорывов с высокой вероятностью успеха, выставляя по одному отложенному ордеру на сигнал с фиксированным временем действия. Советник (EA) не использует сетки, мартингейл или усреднение. Каждая сделка имеет жестко заданные уровни стоп-лосс и тейк-профит, определенн
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper — это высокоточный советник (EA) для MT5, разработанный исключительно для XAUUSD. Он применяет многоуровневую систему принятия решений в нейронном стиле к внутридневной динамике золота: каждая потенциальная сделка проходит через каскад фильтров, имитирующих то, как нейросеть взвешивает качество сигнала перед входом. Золото — это единственный рынок, для которого создавался этот робот, на котором он настраивался и на котором его следует использовать. От моду
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Shipra Gupta
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Quantum Pulse XAU AI — Интеллектуальный робот для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 Quantum Pulse XAU AI — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor) по золоту для MetaTrader 5, разработанный эксклюзивно для торговли парой XAUUSD. Созданный под влиянием методов интеллектуальной обработки сигналов, Quantum Pulse непрерывно анализирует рыночный импульс, волатильность, силу пробоя и направленный вектор рынка для выявления высоковероятных торговых возможностей. Вместо того
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Shipra Gupta
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Edge Pilot BTC
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