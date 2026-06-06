Liquidity Intelligence System

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.0

Liquidity Intelligence System — Описание для Маркетплейса MQL5

Liquidity Intelligence System — это индикатор институционального уровня для MT5, который отображает пулы ликвидности Smart Money, обнаруживает сетапы снятия ликвидности с разворотом (sweep-and-reverse) и генерирует высокоточные торговые сигналы с помощью 16 независимо тестируемых сигнальных моделей — и все это внутри одного лаконичного индикатора.

Как это работает

Движок непрерывно выстраивает живую карту ликвидности, обнаруживая зоны Buy-Side Liquidity (BSL) и Sell-Side Liquidity (SSL) на основе ключевых максимумов и минимумов (pivots), включая равные максимумы (EQH) и равные минимумы (EQL). Когда цена пробивает уровень ликвидности с формированием квалифицирующей фитильной реакции (отскока), генерируется базовый сигнал снятия ликвидности (sweep). Этот «сырой» сигнал затем фильтруется через систему, включающую до шести дополнительных уровней слияния факторов: тренд EMA, наличие имбаланса (Fair Value Gap), всплеск объема, пороговое значение RSI и качество свечи смещения (Displacement). Это позволяет получить 16 комбинаций моделей: от чистого снятия ликвидности (Модель 0) до полного слияния всех шести фильтров (Модель 15, LQ+ALL).

Ключевые особенности

  • 16 сигнальных моделей: Выбирайте любую модель (0–15) с помощью одного входного параметра. Каждая модель отслеживается независимо со своей собственной виртуальной статистикой сделок: общее количество сделок, процент побед (win rate) и чистый коэффициент R (Net R). Мгновенно переключайте модели, чтобы сравнить эффективность на любом инструменте или таймфрейме.

  • Блоки SL / Entry / TP1 / TP2 / TP3: Каждый сигнал отрисовывает полную структуру сделки с тремя цветовыми зонами TP (светло- → средне- → темно-зеленый) и красной зоной SL. Исторические сигналы отображают блоки фиксированной ширины для настраиваемого количества баров; активный сигнал в реальном времени динамически продлевается до тех пор, пока не будет достигнут SL или TP3.

  • Контроль истории сигналов: Параметр BoxDurationBars управляет тем, сколько свечей охватывает каждый исторический блок. SignalLookback ограничивает глубину отрисовки блоков сигналов в прошлое, сохраняя график чистым независимо от того, сколько истории загружено.

  • Живая карта ликвидности: Уровни BSL и SSL строятся в виде пунктирных горизонтальных линий, продленных вправо. При снятии ликвидности они автоматически становятся серыми и меняют стиль — ручная очистка не требуется.

  • Стрелки BUY / SELL: Четкая стрелка и метка отображаются на каждом подтвержденном сигнальном баре. Никакого загромождения графика линиями EMA — тренд используется только как внутренний фильтр.

  • Push-уведомления и алерты: Каждый живой сигнал BUY или SELL вызывает push-уведомление в MT5 и Алерт со всеми деталями сделки: символ, таймфрейм, направление, вход, SL, TP1/TP2/TP3 и имя активной модели.

  • Без перерисовки (Zero Repaint): Все сигналы обрабатываются только на подтвержденных закрытых барах с использованием инкрементальной обработки баров. Живой бар никогда не выдает сигнал до своего закрытия.

Уровни фильтрации сигналов

Фильтр Что проверяется
Trend Быстрый EMA > Медленного EMA (для лонга) или < (для шорта)
FVG Наличие недавнего бычьего или медвежьего Fair Value Gap в пределах окна просмотра
Volume Объем текущего бара > SMA × мультипликатор
RSI RSI ≤ порога для лонга или ≥ порога для шорта (сглаживание Уайлдера)
Displacement Свеча смещения с большим телом, подтверждающая направление

Входные параметры

  • Выбор модели (Model Selection): Активная модель (0–15), R-множители для TP1/TP2/TP3, ATR-множитель для SL, максимальное количество баров виртуальной сделки, бары проекции линий.

  • Ликвидность (Liquidity): Длина пивота, максимальная глубина снятия (ATR), минимальный коэффициент фитиля отклонения, переключатель отображения BSL/SSL, обнаружение равных максимумов/минимумов, лимит линий ликвидности, допуск для равных H/L.

  • Фильтры (Filters): Длины быстрых/медленных EMA, минимальный размер и окно просмотра FVG, длина SMA объема и мультипликатор всплеска, период RSI и пороги лонг/шорт, ATR тела смещения и коэффициент тела свечи.

  • Визуализация (Visuals): Переключатель стрелок BUY/SELL, цвета для бычьего/медвежьего настроя и входа, бары длительности блоков, бары просмотра сигналов.

Совместимость

Все валютные пары форекс, индексы, металлы, криптовалюты и синтетические инструменты. Все таймфреймы. Только для MetaTrader 5.


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5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Shipra Gupta
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Индикаторы
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Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
Индикаторы
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Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
Индикаторы
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Индикаторы
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KN Smart Tp and SL
Shipra Gupta
5 (1)
Индикаторы
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Tension Flow Indicator
Shipra Gupta
Индикаторы
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Индикаторы
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
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TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
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Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
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Shipra Gupta
Эксперты
BTCStrike EA — Описание MQL5 BTCStrike — это профессиональный советник (Expert Advisor) по Биткоину для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD на таймфрейме M30. Созданный на основе реверс-инжиниринга логики тысяч реальных сделок по BTC, BTCStrike использует динамическое определение зон поддержки и сопротивления в сочетании с точными пробойными входами, адаптивным управлением рисками и многоуровневой защитой сделок для достижения стабильных результатов в любых рыноч
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Shipra Gupta
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