Liquidity Intelligence System — Описание для Маркетплейса MQL5

Liquidity Intelligence System — это индикатор институционального уровня для MT5, который отображает пулы ликвидности Smart Money, обнаруживает сетапы снятия ликвидности с разворотом (sweep-and-reverse) и генерирует высокоточные торговые сигналы с помощью 16 независимо тестируемых сигнальных моделей — и все это внутри одного лаконичного индикатора.

Как это работает

Движок непрерывно выстраивает живую карту ликвидности, обнаруживая зоны Buy-Side Liquidity (BSL) и Sell-Side Liquidity (SSL) на основе ключевых максимумов и минимумов (pivots), включая равные максимумы (EQH) и равные минимумы (EQL). Когда цена пробивает уровень ликвидности с формированием квалифицирующей фитильной реакции (отскока), генерируется базовый сигнал снятия ликвидности (sweep). Этот «сырой» сигнал затем фильтруется через систему, включающую до шести дополнительных уровней слияния факторов: тренд EMA, наличие имбаланса (Fair Value Gap), всплеск объема, пороговое значение RSI и качество свечи смещения (Displacement). Это позволяет получить 16 комбинаций моделей: от чистого снятия ликвидности (Модель 0) до полного слияния всех шести фильтров (Модель 15, LQ+ALL).

Ключевые особенности

16 сигнальных моделей: Выбирайте любую модель (0–15) с помощью одного входного параметра. Каждая модель отслеживается независимо со своей собственной виртуальной статистикой сделок: общее количество сделок, процент побед (win rate) и чистый коэффициент R (Net R). Мгновенно переключайте модели, чтобы сравнить эффективность на любом инструменте или таймфрейме.

Блоки SL / Entry / TP1 / TP2 / TP3: Каждый сигнал отрисовывает полную структуру сделки с тремя цветовыми зонами TP (светло- → средне- → темно-зеленый) и красной зоной SL. Исторические сигналы отображают блоки фиксированной ширины для настраиваемого количества баров; активный сигнал в реальном времени динамически продлевается до тех пор, пока не будет достигнут SL или TP3.

Контроль истории сигналов: Параметр BoxDurationBars управляет тем, сколько свечей охватывает каждый исторический блок. SignalLookback ограничивает глубину отрисовки блоков сигналов в прошлое, сохраняя график чистым независимо от того, сколько истории загружено.

Живая карта ликвидности: Уровни BSL и SSL строятся в виде пунктирных горизонтальных линий, продленных вправо. При снятии ликвидности они автоматически становятся серыми и меняют стиль — ручная очистка не требуется.

Стрелки BUY / SELL: Четкая стрелка и метка отображаются на каждом подтвержденном сигнальном баре. Никакого загромождения графика линиями EMA — тренд используется только как внутренний фильтр.

Push-уведомления и алерты: Каждый живой сигнал BUY или SELL вызывает push-уведомление в MT5 и Алерт со всеми деталями сделки: символ, таймфрейм, направление, вход, SL, TP1/TP2/TP3 и имя активной модели.

Без перерисовки (Zero Repaint): Все сигналы обрабатываются только на подтвержденных закрытых барах с использованием инкрементальной обработки баров. Живой бар никогда не выдает сигнал до своего закрытия.

Уровни фильтрации сигналов

Фильтр Что проверяется Trend Быстрый EMA > Медленного EMA (для лонга) или < (для шорта) FVG Наличие недавнего бычьего или медвежьего Fair Value Gap в пределах окна просмотра Volume Объем текущего бара > SMA × мультипликатор RSI RSI ≤ порога для лонга или ≥ порога для шорта (сглаживание Уайлдера) Displacement Свеча смещения с большим телом, подтверждающая направление

Входные параметры

Выбор модели (Model Selection): Активная модель (0–15), R-множители для TP1/TP2/TP3, ATR-множитель для SL, максимальное количество баров виртуальной сделки, бары проекции линий.

Ликвидность (Liquidity): Длина пивота, максимальная глубина снятия (ATR), минимальный коэффициент фитиля отклонения, переключатель отображения BSL/SSL, обнаружение равных максимумов/минимумов, лимит линий ликвидности, допуск для равных H/L.

Фильтры (Filters): Длины быстрых/медленных EMA, минимальный размер и окно просмотра FVG, длина SMA объема и мультипликатор всплеска, период RSI и пороги лонг/шорт, ATR тела смещения и коэффициент тела свечи.

Визуализация (Visuals): Переключатель стрелок BUY/SELL, цвета для бычьего/медвежьего настроя и входа, бары длительности блоков, бары просмотра сигналов.

Совместимость

Все валютные пары форекс, индексы, металлы, криптовалюты и синтетические инструменты. Все таймфреймы. Только для MetaTrader 5.