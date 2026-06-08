KN Smart Tp and SL

KN Smart TP SL Signals — Трендовый индикатор пересечения EMA для MT5

KN Smart TP SL Signals — это удобный визуальный торговый индикатор для MetaTrader 5, который генерирует сигналы на покупку (Buy) и продажу (Sell) на основе пересечения скользящих средних EMA. Он автоматически выстраивает готовый торговый план — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала на вашем графике. Никакого ручного рисования уровней и никаких догадок.

Разработан для трейдеров, которым нужны быстрые, понятные сетапы с четко определенным риском на любом финансовом инструменте и таймфрейме.

Как работают сигналы

Сигнал Buy (Покупка): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх.

Сигнал Sell (Продажа): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху вниз.

Оба сигнала подтверждаются исключительно на закрытых барах — формирующаяся в реальном времени свеча никогда не используется, что полностью исключает перерисовку (no repainting).

После появления сигнала индикатор рассчитывает уровень Стоп-лосс с помощью технического индикатора ATR (Average True Range) и размещает три уровня Тейк-профита на основе выбранных вами кратных соотношений риска и прибыли (R:R). Все графические элементы мгновенно отрисовываются прямо на графике.

Визуализация на графике

Две линии EMA: Непрерывно отображаются на графике (быстрая EMA — зеленая, медленная EMA — красная), позволяя с первого взгляда оценить контекст пересечения.

Стрелки Buy и Sell: Отмечают каждый сигнальный бар. Стрелки располагаются под минимумом свечи для сигналов Buy и над максимумом свечи для сигналов Sell.

Пять ценовых уровней: Отрисовываются в виде ограниченных отрезков линий для каждого сетапа: Вход (Entry): сплошная серая линия. Стоп-лосс (Stop Loss): сплошная оранжевая линия. TP1 и TP2: голубые штриховые линии. TP3: сплошная голубая линия увеличенной толщины. Линии продлеваются вперед на заданное пользователем количество баров от сигнальной свечи.

Две зоны заливки: Обеспечивают мгновенный визуальный анализ риска. Зеленый затененный прямоугольник покрывает пространство от Входа до TP3 ( зона прибыли ). Красный затененный прямоугольник покрывает пространство от Стоп-лосса до Входа ( зона убытка ). Эти зоны позволяют сразу увидеть потенциал прибыли относительно возможного убытка в каждой сделке.

Динамическое обновление: Линии автоматически продлеваются в реальном времени, пока сделка открыта, и «замораживаются» в момент достижения TP3 или Стоп-лосса. При достижении уровней Тейк-профита их линии меняют цвет с голубого штрихового на сплошной зеленый. При срабатывании Стоп-лосса линия SL становится красной. Метки на графике обновляются соответствующим образом с помощью значков ✓ и ✕ .

История сигналов: Все исторические сигналы остаются видимыми на графике, а не только текущий. Зоны и уровни каждого сигнала строятся независимо с использованием собственных графических объектов, поэтому вы можете прокрутить график назад, изучить прошлые сетапы, посмотреть, какие TP были достигнуты, и оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях.

Настройки риска и кастомизация

Дистанция Стоп-лосса устанавливается как множитель ATR (по умолчанию 1.5×). Три уровня тейк-профита являются кратными этой дистанции риска: TP1 на уровне 1R, TP2 на уровне 2R и TP3 на уровне 3R по умолчанию. Все четыре множителя полностью настраиваются, что позволяет вам задать любой желаемый профиль соотношения риска и прибыли.

Периоды быстрой и медленной EMA (по умолчанию 5 и 13), а также период ATR (по умолчанию 14) доступны для редактирования. Длина продления линий и максимальное количество отображаемых исторических сигналов также являются настраиваемыми входными параметрами.

Push-уведомления

Индикатор отправляет push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader. Оповещение о покупке или продаже содержит цену Входа, Стоп-лосс и все три уровня TP в одном сообщении. Также можно включить дополнительные оповещения при срабатывании SL и при достижении отдельных уровней TP. Каждое уведомление отправляется строго один раз при закрытии бара — оповещения никогда не приходят на каждом тике.

Как включить: Перейдите в меню Сервис → Настройки → Уведомления в терминале MT5, введите ваш MetaQuotes ID из мобильного приложения и активируйте нужные типы алертов в настройках самого индикатора.

Поддерживаемые рынки

Работает на любых финансовых инструментах, доступных в MT5 — основных, второстепенных и экзотических валютных парах Форекс, золоте (XAUUSD), серебре, сырой нефти, американских и европейских индексах (NAS100, US30, SPX500, DAX40), а также CFD на криптовалюты. Стоп-лосс на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого конкретного инструмента, поэтому при смене символа ручная калибровка параметров не требуется. Наиболее четкие сигналы формируются на таймфреймах M15, H1, H4 и D1.

Установка

Скопируйте файл KN_SmartTPSL.mq5 в папку MQL5/Indicators/ (через MetaEditor → Файл → Открыть каталог данных), нажмите клавишу F7 для компиляции, а затем перетащите индикатор из панели Навигатор на любой график.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)