KN Smart Tp and SL
- Индикаторы
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Shipra GuptaЯ — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
- Версия: 1.0
KN Smart TP SL Signals — Трендовый индикатор пересечения EMA для MT5
KN Smart TP SL Signals — это удобный визуальный торговый индикатор для MetaTrader 5, который генерирует сигналы на покупку (Buy) и продажу (Sell) на основе пересечения скользящих средних EMA. Он автоматически выстраивает готовый торговый план — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала на вашем графике. Никакого ручного рисования уровней и никаких догадок.
Разработан для трейдеров, которым нужны быстрые, понятные сетапы с четко определенным риском на любом финансовом инструменте и таймфрейме.
Как работают сигналы
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Сигнал Buy (Покупка): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх.
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Сигнал Sell (Продажа): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху вниз.
Оба сигнала подтверждаются исключительно на закрытых барах — формирующаяся в реальном времени свеча никогда не используется, что полностью исключает перерисовку (no repainting).
После появления сигнала индикатор рассчитывает уровень Стоп-лосс с помощью технического индикатора ATR (Average True Range) и размещает три уровня Тейк-профита на основе выбранных вами кратных соотношений риска и прибыли (R:R). Все графические элементы мгновенно отрисовываются прямо на графике.
Визуализация на графике
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Две линии EMA: Непрерывно отображаются на графике (быстрая EMA — зеленая, медленная EMA — красная), позволяя с первого взгляда оценить контекст пересечения.
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Стрелки Buy и Sell: Отмечают каждый сигнальный бар. Стрелки располагаются под минимумом свечи для сигналов Buy и над максимумом свечи для сигналов Sell.
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Пять ценовых уровней: Отрисовываются в виде ограниченных отрезков линий для каждого сетапа:
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Вход (Entry): сплошная серая линия.
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Стоп-лосс (Stop Loss): сплошная оранжевая линия.
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TP1 и TP2: голубые штриховые линии.
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TP3: сплошная голубая линия увеличенной толщины. Линии продлеваются вперед на заданное пользователем количество баров от сигнальной свечи.
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Две зоны заливки: Обеспечивают мгновенный визуальный анализ риска. Зеленый затененный прямоугольник покрывает пространство от Входа до TP3 (зона прибыли). Красный затененный прямоугольник покрывает пространство от Стоп-лосса до Входа (зона убытка). Эти зоны позволяют сразу увидеть потенциал прибыли относительно возможного убытка в каждой сделке.
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Динамическое обновление: Линии автоматически продлеваются в реальном времени, пока сделка открыта, и «замораживаются» в момент достижения TP3 или Стоп-лосса. При достижении уровней Тейк-профита их линии меняют цвет с голубого штрихового на сплошной зеленый. При срабатывании Стоп-лосса линия SL становится красной. Метки на графике обновляются соответствующим образом с помощью значков ✓ и ✕ .
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История сигналов: Все исторические сигналы остаются видимыми на графике, а не только текущий. Зоны и уровни каждого сигнала строятся независимо с использованием собственных графических объектов, поэтому вы можете прокрутить график назад, изучить прошлые сетапы, посмотреть, какие TP были достигнуты, и оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях.
Настройки риска и кастомизация
Дистанция Стоп-лосса устанавливается как множитель ATR (по умолчанию 1.5×). Три уровня тейк-профита являются кратными этой дистанции риска: TP1 на уровне 1R, TP2 на уровне 2R и TP3 на уровне 3R по умолчанию. Все четыре множителя полностью настраиваются, что позволяет вам задать любой желаемый профиль соотношения риска и прибыли.
Периоды быстрой и медленной EMA (по умолчанию 5 и 13), а также период ATR (по умолчанию 14) доступны для редактирования. Длина продления линий и максимальное количество отображаемых исторических сигналов также являются настраиваемыми входными параметрами.
Push-уведомления
Индикатор отправляет push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader. Оповещение о покупке или продаже содержит цену Входа, Стоп-лосс и все три уровня TP в одном сообщении. Также можно включить дополнительные оповещения при срабатывании SL и при достижении отдельных уровней TP. Каждое уведомление отправляется строго один раз при закрытии бара — оповещения никогда не приходят на каждом тике.
Как включить: Перейдите в меню Сервис → Настройки → Уведомления в терминале MT5, введите ваш MetaQuotes ID из мобильного приложения и активируйте нужные типы алертов в настройках самого индикатора.
Поддерживаемые рынки
Работает на любых финансовых инструментах, доступных в MT5 — основных, второстепенных и экзотических валютных парах Форекс, золоте (XAUUSD), серебре, сырой нефти, американских и европейских индексах (NAS100, US30, SPX500, DAX40), а также CFD на криптовалюты. Стоп-лосс на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого конкретного инструмента, поэтому при смене символа ручная калибровка параметров не требуется. Наиболее четкие сигналы формируются на таймфреймах M15, H1, H4 и D1.
Установка
Скопируйте файл KN_SmartTPSL.mq5 в папку MQL5/Indicators/ (через MetaEditor → Файл → Открыть каталог данных), нажмите клавишу F7 для компиляции, а затем перетащите индикатор из панели Навигатор на любой график.
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
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Перерисовывается ли индикатор? Нет. Сигналы рассчитываются только по полностью закрытым барам. Текущая формирующаяся свеча никогда не может вызвать появление сигнала.
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Можно ли изменить периоды EMA? Да, параметры Fast EMA, Slow EMA и период ATR вынесены в отдельные входные настройки.
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Почему видны только некоторые исторические сигналы? Параметр Max Signals (по умолчанию 40) ограничивает количество одновременно отображаемых сигналов, чтобы не перегружать терминал MT5 графическими объектами. Увеличьте это значение в настройках, чтобы увидеть более глубокую историю.
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Работает ли он на золоте и индексах? Да, алгоритм ATR автоматически подстраивается под диапазон волатильности каждого конкретного инструмента.
very very very nice