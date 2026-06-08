KN Smart Tp and SL

5
  • Индикаторы
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.0

KN Smart TP SL Signals — Трендовый индикатор пересечения EMA для MT5

KN Smart TP SL Signals — это удобный визуальный торговый индикатор для MetaTrader 5, который генерирует сигналы на покупку (Buy) и продажу (Sell) на основе пересечения скользящих средних EMA. Он автоматически выстраивает готовый торговый план — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала на вашем графике. Никакого ручного рисования уровней и никаких догадок.

Разработан для трейдеров, которым нужны быстрые, понятные сетапы с четко определенным риском на любом финансовом инструменте и таймфрейме.

Как работают сигналы

  • Сигнал Buy (Покупка): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх.

  • Сигнал Sell (Продажа): Срабатывает, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху вниз.

Оба сигнала подтверждаются исключительно на закрытых барах — формирующаяся в реальном времени свеча никогда не используется, что полностью исключает перерисовку (no repainting).

После появления сигнала индикатор рассчитывает уровень Стоп-лосс с помощью технического индикатора ATR (Average True Range) и размещает три уровня Тейк-профита на основе выбранных вами кратных соотношений риска и прибыли (R:R). Все графические элементы мгновенно отрисовываются прямо на графике.

Визуализация на графике

  • Две линии EMA: Непрерывно отображаются на графике (быстрая EMA — зеленая, медленная EMA — красная), позволяя с первого взгляда оценить контекст пересечения.

  • Стрелки Buy и Sell: Отмечают каждый сигнальный бар. Стрелки располагаются под минимумом свечи для сигналов Buy и над максимумом свечи для сигналов Sell.

  • Пять ценовых уровней: Отрисовываются в виде ограниченных отрезков линий для каждого сетапа:

    • Вход (Entry): сплошная серая линия.

    • Стоп-лосс (Stop Loss): сплошная оранжевая линия.

    • TP1 и TP2: голубые штриховые линии.

    • TP3: сплошная голубая линия увеличенной толщины. Линии продлеваются вперед на заданное пользователем количество баров от сигнальной свечи.

  • Две зоны заливки: Обеспечивают мгновенный визуальный анализ риска. Зеленый затененный прямоугольник покрывает пространство от Входа до TP3 (зона прибыли). Красный затененный прямоугольник покрывает пространство от Стоп-лосса до Входа (зона убытка). Эти зоны позволяют сразу увидеть потенциал прибыли относительно возможного убытка в каждой сделке.

  • Динамическое обновление: Линии автоматически продлеваются в реальном времени, пока сделка открыта, и «замораживаются» в момент достижения TP3 или Стоп-лосса. При достижении уровней Тейк-профита их линии меняют цвет с голубого штрихового на сплошной зеленый. При срабатывании Стоп-лосса линия SL становится красной. Метки на графике обновляются соответствующим образом с помощью значков ✓ и ✕ .

  • История сигналов: Все исторические сигналы остаются видимыми на графике, а не только текущий. Зоны и уровни каждого сигнала строятся независимо с использованием собственных графических объектов, поэтому вы можете прокрутить график назад, изучить прошлые сетапы, посмотреть, какие TP были достигнуты, и оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях.

Настройки риска и кастомизация

Дистанция Стоп-лосса устанавливается как множитель ATR (по умолчанию 1.5×). Три уровня тейк-профита являются кратными этой дистанции риска: TP1 на уровне 1R, TP2 на уровне 2R и TP3 на уровне 3R по умолчанию. Все четыре множителя полностью настраиваются, что позволяет вам задать любой желаемый профиль соотношения риска и прибыли.

Периоды быстрой и медленной EMA (по умолчанию 5 и 13), а также период ATR (по умолчанию 14) доступны для редактирования. Длина продления линий и максимальное количество отображаемых исторических сигналов также являются настраиваемыми входными параметрами.

Push-уведомления

Индикатор отправляет push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader. Оповещение о покупке или продаже содержит цену Входа, Стоп-лосс и все три уровня TP в одном сообщении. Также можно включить дополнительные оповещения при срабатывании SL и при достижении отдельных уровней TP. Каждое уведомление отправляется строго один раз при закрытии бара — оповещения никогда не приходят на каждом тике.

Как включить: Перейдите в меню Сервис → Настройки → Уведомления в терминале MT5, введите ваш MetaQuotes ID из мобильного приложения и активируйте нужные типы алертов в настройках самого индикатора.

Поддерживаемые рынки

Работает на любых финансовых инструментах, доступных в MT5 — основных, второстепенных и экзотических валютных парах Форекс, золоте (XAUUSD), серебре, сырой нефти, американских и европейских индексах (NAS100, US30, SPX500, DAX40), а также CFD на криптовалюты. Стоп-лосс на основе ATR автоматически адаптируется к волатильности каждого конкретного инструмента, поэтому при смене символа ручная калибровка параметров не требуется. Наиболее четкие сигналы формируются на таймфреймах M15, H1, H4 и D1.

Установка

Скопируйте файл KN_SmartTPSL.mq5 в папку MQL5/Indicators/ (через MetaEditor → Файл → Открыть каталог данных), нажмите клавишу F7 для компиляции, а затем перетащите индикатор из панели Навигатор на любой график.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

  • Перерисовывается ли индикатор? Нет. Сигналы рассчитываются только по полностью закрытым барам. Текущая формирующаяся свеча никогда не может вызвать появление сигнала.

  • Можно ли изменить периоды EMA? Да, параметры Fast EMA, Slow EMA и период ATR вынесены в отдельные входные настройки.

  • Почему видны только некоторые исторические сигналы? Параметр Max Signals (по умолчанию 40) ограничивает количество одновременно отображаемых сигналов, чтобы не перегружать терминал MT5 графическими объектами. Увеличьте это значение в настройках, чтобы увидеть более глубокую историю.

  • Работает ли он на золоте и индексах? Да, алгоритм ATR автоматически подстраивается под диапазон волатильности каждого конкретного инструмента.


Отзывы 3
Behnam Akbari
26
Behnam Akbari 2026.08.06 16:48 
 

very very very nice

Рекомендуем также
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. VERSION MT 4 -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же
FREE
Fibomathe
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Индикаторы
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT5 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart.
FREE
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Индикаторы
Volatility Break Signals Description: The  Volatility Break Signals  is an indicator designed to detect potential trend changes while partially filtering market noise. It uses an adaptive volatility measure based on the selected price (Close, Open, High, Low, etc.) and generates Buy and Sell signals when the price shows a reversal relative to the previous direction. How it works: Price Volatility Measurement The indicator calculates the absolute price changes from bar to bar ( |price - previous
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Индикаторы
Описание. Основой формирования графика Ренко является ценовой диапазон. Если цена выходит за его пределы, на графике отображается бокс выше или ниже предыдущего. В результате мы видим ценовое движение без дополнительного "шума" и важные уровни поддержки и сопротивления. Особенности. Для использования совместно с советником реализован дополнительный буфер-счетчик боксов. Для удобства и повышения скорости тестирования пользователь может использовать событие "новый бокс", которое индикатор генериру
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Индикаторы
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
Индикаторы
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
TrendView
Rafael Grecco
Индикаторы
TrendView — Clear Trend Visualization for Confident Trading TrendView is a free trend indicator designed to give traders a clean and reliable view of market direction. It displays clear trendlines in three colors, making it easy to identify bullish, bearish, and neutral phases without cluttering the chart with unnecessary elements. Whether you are monitoring long-term market structure or short-term price action, TrendView helps you keep your focus on the bigger picture. For traders who also w
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
Servo Momentum Scalper
Abhishek Dubey
5 (1)
Индикаторы
"Dominate the charts with cold, calculated precision. Servo Momentum Scalper strips away market noise to deliver raw, high-probability entry triggers. This isn't just an indicator; it’s your tactical advantage in a volatile market. Built for the relentless, designed for those who refuse to lose. Stop chasing the trend—capture it the moment it births. Download now and rewrite your trading reality."
FREE
MSX SuperTrend Advanced
Som Prakash Gehlot
Индикаторы
MSX SuperTrend Visual Indicator Overview MSX SuperTrend Visual Indicator is a MetaTrader 5 indicator designed to display trend direction and market structure using a SuperTrend-based calculation with optional filtering components. The indicator combines trend visualization, volatility measurement and optional EMA-based filtering to provide a clear graphical representation of market conditions. Features • SuperTrend-based trend visualization • ATR-based volatility calculation • Optional Heikin A
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatically detects major swing points not internal noise Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels Displays professional GUI panel with real-time analysis Marks major swings with visual indicators Trading Strategy BUY at 38.2%-61.8% Fib
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Индикаторы
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (2)
Индикаторы
HTF Vision - Higher Timeframe Candle Display Free now, celebrating release of Live Chart Viewer utility  https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision provides traders with an intuitive way to visualize higher timeframe price action directly on their current chart. This powerful indicator overlays candlestick data from selected higher timeframes (H1, H4, or Daily) as customizable boxes, giving you instant context of larger market movements without switching charts. Key Features: Mult
FREE
RiskCockpit Prop Firm Risk and Lot Sizer
Sayed Javad Razavi Ebrahimi
Индикаторы
RiskCockpit - real-time risk advisor for prop-firm and funded accounts (FundedNext, FTMO, E8, The5ers, MyFundedFX) and personal/demo accounts. It is an INDICATOR (an advisor): it shows and proposes; it never opens, modifies or closes a trade. THE PROBLEM IT SOLVES Funded accounts are rarely lost to a bad strategy - they are lost to a single careless click: one lot too big, a stop-loss left off, a trade inside a news window, a daily-loss line crossed by accident. The rules sit in a PDF; your ris
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.15 (13)
Индикаторы
Добро пожаловать в наш   паттерн ценовой волны   MT5 --(паттерн ABCD)-- Паттерн ABCD является мощным и широко используемым торговым паттерном в мире технического анализа. Это гармонический ценовой паттерн, который трейдеры используют для определения потенциальных возможностей покупки и продажи на рынке. С помощью паттерна ABCD трейдеры могут предвидеть потенциальное движение цены и принимать обоснованные решения о том, когда открывать и закрывать сделки. Версия советника:   Price Wave EA MT5
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Индикаторы
Premium Trend Entry Pro TZ Trade Logics, представляет вам улучшенную версию входа в тренд Premium Этот выпуск принесет вам гораздо более расслабленное состояние торговли с расширенными функциями для фильтрации тренда и временем входа премиального сигнала. Для нас важно не создание продукта! но продолжали обслуживание и обучение пользователей. Благодаря нашим специальным средствам связи с нами вы получите подробное руководство по использованию продукта и другие соответствующие тренинги, связа
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Индикаторы
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
Market Session by TradingLabs ID
Robby Suhendrawan
Индикаторы
Master the market rhythm with the Advanced Market Sessions indicator. Timing is everything in trading. Knowing exactly when major financial centers open and close is the key to understanding market volatility, liquidity, and directional bias. This indicator gives you crystal-clear visibility into the three major trading sessions: Asia, London, and New York. By automatically mapping the exact High and Low of each session in real-time, this tool empowers you to trade with true institutional contex
FREE
Smart Trend Suite Pro
Morteza Mohammadi
Индикаторы
Smart Trend Suite Pro – Advanced Trend Indicator with Dashboard & Alerts Overview: Smart Trend Suite Pro is a powerful trend-detection indicator that offers traders a complete set of tools for accurate trend analysis and actionable insights. Designed for versatility and precision, Smart Trend Suite Pro adapts seamlessly to multiple timeframes and market conditions, making it suitable for various trading styles, including scalping and swing trading. Key Features: Real-Time Trend Detection: Identi
FREE
Gold Max pro
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Automatic Professional Theme:   Instantly applies a high-contrast "Color on White" theme with DeepSkyBlue bull candles and Black bear candles for maximum clarity. Interactive Timeframe Panel:   21 vertical buttons on the left side allow for one-clic
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Индикаторы
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Gold Flash
Shipra Gupta
Эксперты
GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий. Созданный на основе анализа более 1
IFVG Sniper Entry Engine
Shipra Gupta
Индикаторы
IFVG Sniper Entry Engine — Описание для Маркетплейса MQL5 IFVG Sniper Entry Engine — это высокоточный индикатор для MT5, построенный вокруг одного из самых специфических и высоковероятных паттернов входа в Smart Money Concepts — инверсного имбаланса (Inverse Fair Value Gap, IFVG). Он незаметно отслеживает каждый сформированный на графике «сырой» Fair Value Gap, проверяет его на предмет инверсии (митигации), и в тот момент, когда квалифицирующий паттерн IFVG подтверждается, генерирует сигнал на П
FREE
Volume Breakout Pro
Shipra Gupta
Индикаторы
ИНДИКАТОР VOLUME BREAKOUT PRO ДЛЯ MT5 Профессиональная торговая система расширения объема и пробоя для MetaTrader 5 Volume Breakout Pro — это индикатор пробоя институционального уровня, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Созданный для скальперов, внутридневных трейдеров и трейдеров на пробой импульса, этот инструмент фокусируется на выявлении взрывных ценовых движений, вызванных аномальным расширением объема и дисбалансом ликвидности. Индикатор объединяет в себе: Логику среднев
FREE
Liquidity Intelligence System
Shipra Gupta
Индикаторы
Liquidity Intelligence System — Описание для Маркетплейса MQL5 Liquidity Intelligence System — это индикатор институционального уровня для MT5, который отображает пулы ликвидности Smart Money, обнаруживает сетапы снятия ликвидности с разворотом (sweep-and-reverse) и генерирует высокоточные торговые сигналы с помощью 16 независимо тестируемых сигнальных моделей — и все это внутри одного лаконичного индикатора. Как это работает Движок непрерывно выстраивает живую карту ликвидности, обнаруживая зон
FREE
Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
Индикаторы
Smart Breakout Targets PRO для MT5 Smart Breakout Targets PRO — это профессиональный инструмент для торговли на пробой, разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Индикатор создан для скальперов, внутридневных трейдеров и системных свинг-трейдеров. Данный инструмент автоматизирует процесс определения консолидации рынка и последующего импульсного движения цены. Система непрерывно сканирует рынок для поиска зон сжатия, локальных пулов ликвидности и неизбежного расширения волатильности.
FREE
Squeeze Monentum Breakout
Shipra Gupta
Индикаторы
ИНДИКАТОР SQUEEZE MOMENTUM BREAKOUT ДЛЯ MT5 Профессиональная торговая система сжатия волатильности и пробоя импульса для MetaTrader 5 Squeeze Momentum Breakout — это профессиональный индикатор пробоя для MT5, разработанный для обнаружения взрывных рыночных движений после периодов консолидации с низкой волатильностью. Созданный для скальперов, внутридневных и импульсных трейдеров, этот индикатор объединяет сжатие волатильности, подтверждение импульса, фильтрацию по объему и структурированное упра
FREE
Adaptive Fibonnaci Trailing System
Shipra Gupta
Индикаторы
Адаптивная трейлинг-система Фибоначчи (AFT) Адаптивная трейлинг-система Фибоначчи (AFT) — это передовой трендовый индикатор без перерисовки (non-repainting) для MT5 и TradingView. Он разработан, чтобы помочь трейдерам находить высоковероятные возможности для покупок (BUY) и продаж (SELL), используя адаптивную структуру Фибоначчи, умную логику трейлинга и подтверждения на основе волатильности. В отличие от традиционных индикаторов скользящего стопа (trailing stop), AFT динамически подстраивается
FREE
Tension Flow Indicator
Shipra Gupta
Индикаторы
Tension Flow Trend — Динамическая лента HMA с историческим бэктестом RR Tension Flow Trend — это продвинутый трендовый индикатор для MetaTrader 5, который объединяет в себе трендовую ленту на основе скользящей средней Халла (HMA), анализ импульса Z-Score и встроенный визуальный модуль бэктестинга соотношения риска и прибыли (Risk:Reward) в одном графическом оверлее. Разработанный для выявления высоковероятных возможностей продолжения тренда, этот индикатор отфильтровывает рыночный шум, требуя ка
FREE
Meridian Flow Indicator
Shipra Gupta
Индикаторы
Meridian Flow — Индикатор структуры Смарт-Мани для MT5 Meridian Flow — это индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые следуют концепции Смарт-Мани (SMC) и методологии прайс экшн ICT. Он автоматически обнаруживает события BOS (Break of Structure / Пробой структуры) и CHoCH (Change of Character / Смена характера рынка) на любом символе и таймфрейме, а затем строит полную карту рисков — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала, включая исторические
FREE
Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют. Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрац
TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового
Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Range Striker EA Gold Range Striker — это автоматический советник (Expert Advisor) для XAUUSD на платформе MetaTrader 5, построенный на стратегии пробоя дневного диапазона. Советник измеряет предопределенный торговый диапазон, выставляет отложенные ордера на пробой выше и ниже этого диапазона и автоматически управляет сделками, используя стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Разработанный для XAUUSD на таймфрейме M5, Gold Range Striker сочетает в себе прозрачное исполнение сдел
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
Эксперты
BTCStrike EA — Описание MQL5 BTCStrike — это профессиональный советник (Expert Advisor) по Биткоину для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD на таймфрейме M30. Созданный на основе реверс-инжиниринга логики тысяч реальных сделок по BTC, BTCStrike использует динамическое определение зон поддержки и сопротивления в сочетании с точными пробойными входами, адаптивным управлением рисками и многоуровневой защитой сделок для достижения стабильных результатов в любых рыноч
Gold Vortex Pro Scalper
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Vortex Pro Scalper Gold Vortex Pro — это высокоточный скальпер, разработанный исключительно для пары XAUUSD на 15-минутном таймфрейме (M15). Он использует собственную систему подтверждения на нескольких таймфреймах для определения прорывов с высокой вероятностью успеха, выставляя по одному отложенному ордеру на сигнал с фиксированным временем действия. Советник (EA) не использует сетки, мартингейл или усреднение. Каждая сделка имеет жестко заданные уровни стоп-лосс и тейк-профит, определенн
Gold Neural Scalper
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Neural Scalper Gold Neural Scalper — это высокоточный советник (EA) для MT5, разработанный исключительно для XAUUSD. Он применяет многоуровневую систему принятия решений в нейронном стиле к внутридневной динамике золота: каждая потенциальная сделка проходит через каскад фильтров, имитирующих то, как нейросеть взвешивает качество сигнала перед входом. Золото — это единственный рынок, для которого создавался этот робот, на котором он настраивался и на котором его следует использовать. От моду
Titan Forge Gold Engine
Shipra Gupta
Эксперты
Titan Forge Gold Engine — AI-вдохновленная торговая система для золота на MetaTrader 5 Titan Forge Gold Engine — это полностью автоматизированный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, разработанный исключительно для XAUUSD. Вдохновленный современными нейронными моделями принятия решений, Titan Forge объединяет несколько технических сигналов в структурированную аналитическую систему, которая оценивает силу тренда, волатильность, потенциал пробоя и рыночные условия перед исполнением сде
Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
Эксперты
Quantum Pulse XAU AI — Интеллектуальный робот для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 Quantum Pulse XAU AI — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor) по золоту для MetaTrader 5, разработанный эксклюзивно для торговли парой XAUUSD. Созданный под влиянием методов интеллектуальной обработки сигналов, Quantum Pulse непрерывно анализирует рыночный импульс, волатильность, силу пробоя и направленный вектор рынка для выявления высоковероятных торговых возможностей. Вместо того
Alpha Vault BTC
Shipra Gupta
Эксперты
AlphaVault BTC — Intelligent Capital Management System for MetaTrader 5 AlphaVault BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Built around an AI-inspired market intelligence framework, AlphaVault combines breakout detection, momentum validation, adaptive volatility analysis, and intelligent capital management to identify high-quality Bitcoin trading opportunities. Rather than chasing every market movement, A
Edge Pilot BTC
Shipra Gupta
Эксперты
EdgePilot BTC — Momentum Intelligence Engine for MetaTrader 5 EdgePilot BTC is a fully automated Bitcoin Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed exclusively for BTCUSD trading on the M30 timeframe . Inspired by modern AI decision frameworks, EdgePilot combines momentum analysis , breakout confirmation , volatility qualification , and adaptive trade management to identify high-conviction trading opportunities while maintaining disciplined risk control. Rather than responding to every market
Фильтр:
Behnam Akbari
26
Behnam Akbari 2026.08.06 16:48 
 

very very very nice

Toni422
51
Toni422 2026.06.16 10:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shipra Gupta
3519
Ответ разработчика Shipra Gupta 2026.06.16 12:25
Thanks
Findolin
2670
Findolin 2026.06.09 09:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shipra Gupta
3519
Ответ разработчика Shipra Gupta 2026.06.09 11:21
Thanks a lot!
Ответ на отзыв