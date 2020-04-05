Gold Flash

  • Эксперты
  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 1.50
  • Активации: 15

GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5

GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий.

Созданный на основе анализа более 1 700 исторических сделок по XAUUSD за пять лет рыночных данных, GoldFlash ориентирован на дисциплинированное исполнение, контролируемый риск и долгосрочную стабильность, а не на максимальную частоту сделок.

Почему GoldFlash? В отличие от обычных пробойных систем, исполняющих каждый сигнал, GoldFlash оценивает множество рыночных условий перед входом в сделку. Направление тренда, рыночная волатильность, торговая сессия, уровень спреда и параметры риска должны совпасть до открытия позиции. Такой избирательный подход ставит качество сделок выше их количества, помогая снизить риски в период низковероятных рыночных условий.

Торговая стратегия GoldFlash объединяет несколько уровней подтверждения в единую торговую систему.

  • Пробой канала Дончиана: Торговые сигналы генерируются на основе пробоев канала Дончиана на H4, что позволяет советнику улавливать устойчивые направленные движения цены.

  • Подтверждение тренда по EMA: Фильтр из двух экспоненциальных скользящих средних подтверждает преобладающий тренд, разрешая сделки только по направлению импульса и сокращая контртрендовые входы.

  • Фильтр волатильности ATR: Волатильность рынка измеряется с помощью среднего истинного диапазона (ATR). Сделки исполняются только тогда, когда волатильность соответствует заданным условиям для пробойной торговли, что помогает избегать флэтовых и безимпульсных рынков.

  • Сессионный фильтр: Историческое тестирование выявило конкретные торговые сессии, которые стабильно показывали слабые результаты. GoldFlash может автоматически избегать определенных часов Нью-Йоркской сессии и открытия рынка в воскресенье для повышения общего качества сделок.

Разработка на основе данных Каждый ключевой фильтр в GoldFlash был внедрен после глубокого исторического анализа. Тестирование на базе более 1 700 сделок по XAUUSD показало, что сочетание фильтрации волатильности и выбора сессий значительно улучшает общее качество сделок по сравнению с торговлей каждого пробойного сигнала. Цель заключается не в том, чтобы создавать больше сделок, а в том, чтобы повысить математическое ожидание за счет дисциплинированного отбора условий.

Управление рисками GoldFlash включает встроенные функции управления капиталом для поддержания стабильного уровня риска.

  • Автоматический расчет размера позиции

  • Адаптивный расчет стоп-лосса

  • Настраиваемые целевые соотношения риска и прибыли

  • Динамический трейлинг-стоп

  • Защита от максимального спреда

  • Управление риском аккаунта в процентах Каждая позиция управляется автоматически в соответствии с текущими рыночными условиями.

Оптимизация GoldFlash содержит настраиваемые параметры стратегии для оптимизации, а также предлагает тщательно проверенные настройки по умолчанию, подходящие для большинства торговых условий.

Доступные параметры включают:

  • Период канала Дончиана

  • Периоды быстрой и медленной EMA

  • Настройки фильтра ATR

  • Коэффициент Стоп-Лосса

  • Соотношение Риска и Прибыли

  • Трейлинг-Стоп

  • Сессионные фильтры

  • Процент риска

  • Максимальный спред

После оптимизации рекомендуется проводить Форвард-анализ (Walk-Forward Analysis) для проверки надежности и снижения риска подгонки под исторические данные (оверфиттинга).

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм сигналов: H4

  • Тип счета: Хеджинг (Hedging)

  • Рекомендуются ECN или Raw Spread брокеры

  • Рекомендуется VPS для бесперебойной работы

Советник внутренне оценивает структуру рынка на H4 независимо от таймфрейма графика, к которому он подключен, что обеспечивает стабильную генерацию сигналов на любых терминалах.

Основные характеристики

  • Полностью автоматический советник для MetaTrader 5

  • Разработан исключительно для XAUUSD (Золото)

  • Стратегия пробоя канала Дончиана

  • Подтверждение тренда с помощью двух EMA

  • Фильтр волатильности на основе ATR

  • Сессионный фильтр сделок

  • Адаптивное управление стоп-лоссом

  • Динамический трейлинг-стоп

  • Автоматический расчет размера позиции

  • Встроенная защита от спреда

  • Процентное управление рисками

  • Оптимизирован для пробойной торговли на H4


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4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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