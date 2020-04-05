Gold Flash
- Эксперты
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Shipra GuptaЯ — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
- Версия: 1.50
- Активации: 15
GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5
GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий.
Созданный на основе анализа более 1 700 исторических сделок по XAUUSD за пять лет рыночных данных, GoldFlash ориентирован на дисциплинированное исполнение, контролируемый риск и долгосрочную стабильность, а не на максимальную частоту сделок.
Почему GoldFlash? В отличие от обычных пробойных систем, исполняющих каждый сигнал, GoldFlash оценивает множество рыночных условий перед входом в сделку. Направление тренда, рыночная волатильность, торговая сессия, уровень спреда и параметры риска должны совпасть до открытия позиции. Такой избирательный подход ставит качество сделок выше их количества, помогая снизить риски в период низковероятных рыночных условий.
Торговая стратегия GoldFlash объединяет несколько уровней подтверждения в единую торговую систему.
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Пробой канала Дончиана: Торговые сигналы генерируются на основе пробоев канала Дончиана на H4, что позволяет советнику улавливать устойчивые направленные движения цены.
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Подтверждение тренда по EMA: Фильтр из двух экспоненциальных скользящих средних подтверждает преобладающий тренд, разрешая сделки только по направлению импульса и сокращая контртрендовые входы.
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Фильтр волатильности ATR: Волатильность рынка измеряется с помощью среднего истинного диапазона (ATR). Сделки исполняются только тогда, когда волатильность соответствует заданным условиям для пробойной торговли, что помогает избегать флэтовых и безимпульсных рынков.
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Сессионный фильтр: Историческое тестирование выявило конкретные торговые сессии, которые стабильно показывали слабые результаты. GoldFlash может автоматически избегать определенных часов Нью-Йоркской сессии и открытия рынка в воскресенье для повышения общего качества сделок.
Разработка на основе данных Каждый ключевой фильтр в GoldFlash был внедрен после глубокого исторического анализа. Тестирование на базе более 1 700 сделок по XAUUSD показало, что сочетание фильтрации волатильности и выбора сессий значительно улучшает общее качество сделок по сравнению с торговлей каждого пробойного сигнала. Цель заключается не в том, чтобы создавать больше сделок, а в том, чтобы повысить математическое ожидание за счет дисциплинированного отбора условий.
Управление рисками GoldFlash включает встроенные функции управления капиталом для поддержания стабильного уровня риска.
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Автоматический расчет размера позиции
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Адаптивный расчет стоп-лосса
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Настраиваемые целевые соотношения риска и прибыли
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Динамический трейлинг-стоп
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Защита от максимального спреда
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Управление риском аккаунта в процентах Каждая позиция управляется автоматически в соответствии с текущими рыночными условиями.
Оптимизация GoldFlash содержит настраиваемые параметры стратегии для оптимизации, а также предлагает тщательно проверенные настройки по умолчанию, подходящие для большинства торговых условий.
Доступные параметры включают:
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Период канала Дончиана
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Периоды быстрой и медленной EMA
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Настройки фильтра ATR
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Коэффициент Стоп-Лосса
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Соотношение Риска и Прибыли
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Трейлинг-Стоп
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Сессионные фильтры
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Процент риска
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Максимальный спред
После оптимизации рекомендуется проводить Форвард-анализ (Walk-Forward Analysis) для проверки надежности и снижения риска подгонки под исторические данные (оверфиттинга).
Совместимость
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Платформа: MetaTrader 5
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Инструмент: XAUUSD
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Таймфрейм сигналов: H4
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Тип счета: Хеджинг (Hedging)
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Рекомендуются ECN или Raw Spread брокеры
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Рекомендуется VPS для бесперебойной работы
Советник внутренне оценивает структуру рынка на H4 независимо от таймфрейма графика, к которому он подключен, что обеспечивает стабильную генерацию сигналов на любых терминалах.
Основные характеристики
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Полностью автоматический советник для MetaTrader 5
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Разработан исключительно для XAUUSD (Золото)
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Стратегия пробоя канала Дончиана
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Подтверждение тренда с помощью двух EMA
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Фильтр волатильности на основе ATR
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Сессионный фильтр сделок
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Адаптивное управление стоп-лоссом
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Динамический трейлинг-стоп
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Автоматический расчет размера позиции
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Встроенная защита от спреда
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Процентное управление рисками
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Оптимизирован для пробойной торговли на H4