Gold Flash

GoldFlash EA — Адаптивный советник для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5



GoldFlash EA — это полностью автоматизированный советник по золоту для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия сочетает в себе торговлю пробоев каналов Дончиана, подтверждение тренда с помощью EMA, фильтрацию волатильности по ATR и выбор торговых сессий для выявления высоковероятных пробойных возможностей при избегании неблагоприятных рыночных условий.

Созданный на основе анализа более 1 700 исторических сделок по XAUUSD за пять лет рыночных данных, GoldFlash ориентирован на дисциплинированное исполнение, контролируемый риск и долгосрочную стабильность, а не на максимальную частоту сделок.

Почему GoldFlash? В отличие от обычных пробойных систем, исполняющих каждый сигнал, GoldFlash оценивает множество рыночных условий перед входом в сделку. Направление тренда, рыночная волатильность, торговая сессия, уровень спреда и параметры риска должны совпасть до открытия позиции. Такой избирательный подход ставит качество сделок выше их количества, помогая снизить риски в период низковероятных рыночных условий.

Торговая стратегия GoldFlash объединяет несколько уровней подтверждения в единую торговую систему.

Пробой канала Дончиана: Торговые сигналы генерируются на основе пробоев канала Дончиана на H4, что позволяет советнику улавливать устойчивые направленные движения цены.

Подтверждение тренда по EMA: Фильтр из двух экспоненциальных скользящих средних подтверждает преобладающий тренд, разрешая сделки только по направлению импульса и сокращая контртрендовые входы.

Фильтр волатильности ATR: Волатильность рынка измеряется с помощью среднего истинного диапазона (ATR). Сделки исполняются только тогда, когда волатильность соответствует заданным условиям для пробойной торговли, что помогает избегать флэтовых и безимпульсных рынков.

Сессионный фильтр: Историческое тестирование выявило конкретные торговые сессии, которые стабильно показывали слабые результаты. GoldFlash может автоматически избегать определенных часов Нью-Йоркской сессии и открытия рынка в воскресенье для повышения общего качества сделок.

Разработка на основе данных Каждый ключевой фильтр в GoldFlash был внедрен после глубокого исторического анализа. Тестирование на базе более 1 700 сделок по XAUUSD показало, что сочетание фильтрации волатильности и выбора сессий значительно улучшает общее качество сделок по сравнению с торговлей каждого пробойного сигнала. Цель заключается не в том, чтобы создавать больше сделок, а в том, чтобы повысить математическое ожидание за счет дисциплинированного отбора условий.

Управление рисками GoldFlash включает встроенные функции управления капиталом для поддержания стабильного уровня риска.

Автоматический расчет размера позиции

Адаптивный расчет стоп-лосса

Настраиваемые целевые соотношения риска и прибыли

Динамический трейлинг-стоп

Защита от максимального спреда

Управление риском аккаунта в процентах Каждая позиция управляется автоматически в соответствии с текущими рыночными условиями.

Оптимизация GoldFlash содержит настраиваемые параметры стратегии для оптимизации, а также предлагает тщательно проверенные настройки по умолчанию, подходящие для большинства торговых условий.

Доступные параметры включают:

Период канала Дончиана

Периоды быстрой и медленной EMA

Настройки фильтра ATR

Коэффициент Стоп-Лосса

Соотношение Риска и Прибыли

Трейлинг-Стоп

Сессионные фильтры

Процент риска

Максимальный спред

После оптимизации рекомендуется проводить Форвард-анализ (Walk-Forward Analysis) для проверки надежности и снижения риска подгонки под исторические данные (оверфиттинга).

Совместимость

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм сигналов: H4

Тип счета: Хеджинг (Hedging)

Рекомендуются ECN или Raw Spread брокеры

Рекомендуется VPS для бесперебойной работы

Советник внутренне оценивает структуру рынка на H4 независимо от таймфрейма графика, к которому он подключен, что обеспечивает стабильную генерацию сигналов на любых терминалах.

Основные характеристики