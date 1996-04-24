Precision Sniper Trader

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 5.0
  • Активации: 10

Precision Sniper Trader

Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют.

Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрацию сигналов. Это помогает трейдерам выявлять сильные рыночные возможности, сокращая при этом рыночный шум и лишний хаос на графике.

В отличие от традиционных систем пересечения линий, Precision Sniper Trader фокусируется на соответствии тренду, управлении сделками с учетом волатильности и визуализации чистого исполнения, что делает его подходящим для скальпинга, внутридневной и свинг-трейдинга.

Ключевые особенности

Расширенное определение тренда

Precision Sniper Trader использует структуру из нескольких EMA для определения:

  • Направления тренда

  • Сдвигов импульса

  • Возможностей продолжения рынка

  • Подтверждения разворота

Индикатор динамически адаптируется к меняющимся рыночным условиям, сохраняя четкость и отзывчивость сигналов.

Снайперские сигналы Buy & Sell (Покупка и Продажа)

Индикатор генерирует точные точки входа на покупку и продажу, используя:

  • Подтверждение пересечения EMA

  • Валидацию фильтра тренда

  • Соответствие импульсу

  • Фильтрацию структуры рынка

Стрелки покупки и продажи оптимизированы для наглядности и минимального загромождения графика.

Визуализация «Умной трендовой ленты»

Интегрированная трендовая лента обеспечивает мгновенную видимость направления рынка:

  • Зеленая лента = бычий тренд

  • Красная лента = медвежий тренд

Это позволяет трейдерам быстро определять силу импульса и общее рыночное направление, не перегружая график.

Динамические уровни TP и SL на основе ATR

Precision Sniper Trader автоматически рассчитывает:

  • Stop Loss (Стоп-лосс)

  • Take Profit 1 (Тейк-профит 1)

  • Take Profit 2 (Тейк-профит 2)

  • Take Profit 3 (Тейк-профит 3)

Все уровни корректируются в зависимости от волатильности с использованием расчетов ATR, что помогает трейдерам адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, а не полагаться на фиксированные цели в пунктах.

Только текущая активная сделка отображает уровни TP и SL, сохраняя графики чистыми и профессиональными.

Push-уведомления в реальном времени

Индикатор включает в себя:

  • Push-уведомления в MT5

  • Всплывающие алерты (Popup)

  • Звуковые сигналы

Мгновенные торговые оповещения гарантируют, что трейдеры никогда не упустят важные рыночные возможности.

Профессиональная панель управления (Dashboard)

Встроенная панель отображает:

  • Текущее направление тренда

  • Статус рынка

  • Оценку силы тренда

  • Активное рыночное смещение (bias)

  • Текущий таймфрейм

  • Торговый символ

Панель оптимизирована для четкой видимости и расположена в правом нижнем углу графика для создания профессионального торгового интерфейса.

Лучшие рынки

Precision Sniper Trader оптимизирован для:

  • XAUUSD (Золото)

  • Форекс пары

  • NASDAQ

  • US30

  • BTCUSD

  • Криптовалютные рынки

  • Индексы

Рекомендуемые таймфреймы

Скальпинг:

  • M1

  • M5

  • M15

Внутридневная торговля:

  • M15

  • M30

  • H1

Свинг-трейдинг:

  • H1

  • H4

  • D1

Совместимость со стилями торговли

Этот индикатор подходит для:

  • Скальпинга

  • Внутридневной торговли

  • Свинг-трейдинга

  • Стратегий следования за трендом

  • Торговли по импульсу (Momentum)

  • Торговли на нескольких сессиях

Почему выбирают Precision Sniper Trader

Precision Sniper Trader был разработан с акцентом на:

  • Чистоту восприятия графика

  • Снижение шума сигналов

  • Профессиональную визуализацию сделок

  • Управление рисками на основе волатильности

  • Подтверждение тренда

  • Простоту исполнения

Индикатор помогает трейдерам сосредоточиться на высококачественных сетапах, сохраняя при этом дисциплинированное управление рисками и структурированное исполнение.

Компоненты индикатора

Индикатор включает в себя:

  • EMA Fast Line (Быстрая линия EMA)

  • EMA Slow Line (Медленная линия EMA)

  • EMA Trend Filter (Трендовый фильтр EMA)

  • Dynamic Trend Ribbon (Динамическая трендовая лента)

  • Buy/Sell Sniper Signals (Снайперские сигналы Buy/Sell)

  • Active TP/SL System (Активная система TP/SL)

  • Smart Dashboard (Умная панель)

  • Push Notification Engine (Модуль push-уведомлений)

Оптимизировано для производительности

Precision Sniper Trader разработан с использованием оптимизированной обработки объектов и эффективного рендеринга графиков для обеспечения:

  • Плавной работы

  • Снижения задержек (лагов)

  • Быстрых вычислений

  • Минимальной перегрузки графика

  • Стабильной работы в MT5

Рекомендуемое использование

Для достижения наилучших результатов:

  • Торгуйте во время активных рыночных сессий

  • Следуйте общему направлению тренда

  • Используйте надлежащее управление рисками

  • Сочетайте с анализом уровней поддержки/сопротивления

  • Избегайте условий низковолатильного флэта (ранжирования)

Подходит для:

  • Начинающих трейдеров

  • Трейдеров среднего уровня

  • Профессиональных трейдеров

  • Трейдеров проп-компаний (Prop firm)

  • Ручных трейдеров

  • Мультиактивных трейдеров

Включенные функции

  • Сигналы на покупку и продажу (Buy & Sell)

  • Динамический стоп-лосс по ATR

  • Динамические уровни тейк-профита по ATR

  • Визуализация активной сделки

  • Чистое отображение истории сигналов

  • Push-уведомления

  • Всплывающие окна (Popup)

  • Звуковые алерты

  • Умная панель управления (Smart Dashboard)

  • Визуализация трендовой ленты

  • Фильтрация тренда с помощью EMA

  • Оптимизированная производительность для MT5


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Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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