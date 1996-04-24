Precision Sniper Trader
- Индикаторы
-
Shipra GuptaЯ — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
- Версия: 5.0
- Активации: 10
Precision Sniper Trader
Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют.
Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрацию сигналов. Это помогает трейдерам выявлять сильные рыночные возможности, сокращая при этом рыночный шум и лишний хаос на графике.
В отличие от традиционных систем пересечения линий, Precision Sniper Trader фокусируется на соответствии тренду, управлении сделками с учетом волатильности и визуализации чистого исполнения, что делает его подходящим для скальпинга, внутридневной и свинг-трейдинга.
Ключевые особенности
Расширенное определение тренда
Precision Sniper Trader использует структуру из нескольких EMA для определения:
-
Направления тренда
-
Сдвигов импульса
-
Возможностей продолжения рынка
-
Подтверждения разворота
Индикатор динамически адаптируется к меняющимся рыночным условиям, сохраняя четкость и отзывчивость сигналов.
Снайперские сигналы Buy & Sell (Покупка и Продажа)
Индикатор генерирует точные точки входа на покупку и продажу, используя:
-
Подтверждение пересечения EMA
-
Валидацию фильтра тренда
-
Соответствие импульсу
-
Фильтрацию структуры рынка
Стрелки покупки и продажи оптимизированы для наглядности и минимального загромождения графика.
Визуализация «Умной трендовой ленты»
Интегрированная трендовая лента обеспечивает мгновенную видимость направления рынка:
-
Зеленая лента = бычий тренд
-
Красная лента = медвежий тренд
Это позволяет трейдерам быстро определять силу импульса и общее рыночное направление, не перегружая график.
Динамические уровни TP и SL на основе ATR
Precision Sniper Trader автоматически рассчитывает:
-
Stop Loss (Стоп-лосс)
-
Take Profit 1 (Тейк-профит 1)
-
Take Profit 2 (Тейк-профит 2)
-
Take Profit 3 (Тейк-профит 3)
Все уровни корректируются в зависимости от волатильности с использованием расчетов ATR, что помогает трейдерам адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, а не полагаться на фиксированные цели в пунктах.
Только текущая активная сделка отображает уровни TP и SL, сохраняя графики чистыми и профессиональными.
Push-уведомления в реальном времени
Индикатор включает в себя:
-
Push-уведомления в MT5
-
Всплывающие алерты (Popup)
-
Звуковые сигналы
Мгновенные торговые оповещения гарантируют, что трейдеры никогда не упустят важные рыночные возможности.
Профессиональная панель управления (Dashboard)
Встроенная панель отображает:
-
Текущее направление тренда
-
Статус рынка
-
Оценку силы тренда
-
Активное рыночное смещение (bias)
-
Текущий таймфрейм
-
Торговый символ
Панель оптимизирована для четкой видимости и расположена в правом нижнем углу графика для создания профессионального торгового интерфейса.
Лучшие рынки
Precision Sniper Trader оптимизирован для:
-
XAUUSD (Золото)
-
Форекс пары
-
NASDAQ
-
US30
-
BTCUSD
-
Криптовалютные рынки
-
Индексы
Рекомендуемые таймфреймы
Скальпинг:
-
M1
-
M5
-
M15
Внутридневная торговля:
-
M15
-
M30
-
H1
Свинг-трейдинг:
-
H1
-
H4
-
D1
Совместимость со стилями торговли
Этот индикатор подходит для:
-
Скальпинга
-
Внутридневной торговли
-
Свинг-трейдинга
-
Стратегий следования за трендом
-
Торговли по импульсу (Momentum)
-
Торговли на нескольких сессиях
Почему выбирают Precision Sniper Trader
Precision Sniper Trader был разработан с акцентом на:
-
Чистоту восприятия графика
-
Снижение шума сигналов
-
Профессиональную визуализацию сделок
-
Управление рисками на основе волатильности
-
Подтверждение тренда
-
Простоту исполнения
Индикатор помогает трейдерам сосредоточиться на высококачественных сетапах, сохраняя при этом дисциплинированное управление рисками и структурированное исполнение.
Компоненты индикатора
Индикатор включает в себя:
-
EMA Fast Line (Быстрая линия EMA)
-
EMA Slow Line (Медленная линия EMA)
-
EMA Trend Filter (Трендовый фильтр EMA)
-
Dynamic Trend Ribbon (Динамическая трендовая лента)
-
Buy/Sell Sniper Signals (Снайперские сигналы Buy/Sell)
-
Active TP/SL System (Активная система TP/SL)
-
Smart Dashboard (Умная панель)
-
Push Notification Engine (Модуль push-уведомлений)
Оптимизировано для производительности
Precision Sniper Trader разработан с использованием оптимизированной обработки объектов и эффективного рендеринга графиков для обеспечения:
-
Плавной работы
-
Снижения задержек (лагов)
-
Быстрых вычислений
-
Минимальной перегрузки графика
-
Стабильной работы в MT5
Рекомендуемое использование
Для достижения наилучших результатов:
-
Торгуйте во время активных рыночных сессий
-
Следуйте общему направлению тренда
-
Используйте надлежащее управление рисками
-
Сочетайте с анализом уровней поддержки/сопротивления
-
Избегайте условий низковолатильного флэта (ранжирования)
Подходит для:
-
Начинающих трейдеров
-
Трейдеров среднего уровня
-
Профессиональных трейдеров
-
Трейдеров проп-компаний (Prop firm)
-
Ручных трейдеров
-
Мультиактивных трейдеров
Включенные функции
-
Сигналы на покупку и продажу (Buy & Sell)
-
Динамический стоп-лосс по ATR
-
Динамические уровни тейк-профита по ATR
-
Визуализация активной сделки
-
Чистое отображение истории сигналов
-
Push-уведомления
-
Всплывающие окна (Popup)
-
Звуковые алерты
-
Умная панель управления (Smart Dashboard)
-
Визуализация трендовой ленты
-
Фильтрация тренда с помощью EMA
-
Оптимизированная производительность для MT5