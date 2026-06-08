Meridian Flow Indicator

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  • Shipra Gupta
    Shipra Gupta

    Shipra Gupta

    5 (1)
    Я — Шипра Гупта, трейдер и разработчик количественных стратегий с сильной подготовкой в области математики, экономики и алгоритмических торговых систем. За годы работы я получила обширный опыт на рынках Forex, золота, индексов, сырьевых товаров и криптовалют, сосредоточившись на создании торговых
    20 продуктов
  • Версия: 2.0

Meridian Flow — Индикатор структуры Смарт-Мани для MT5

Meridian Flow — это индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые следуют концепции Смарт-Мани (SMC) и методологии прайс экшн ICT. Он автоматически обнаруживает события BOS (Break of Structure / Пробой структуры) и CHoCH (Change of Character / Смена характера рынка) на любом символе и таймфрейме, а затем строит полную карту рисков — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала, включая исторические.

Сигналы формируются только на подтвержденных, закрытых барах. Без перерисовки. Без догадок.

Что отличает этот индикатор

Большинство структурных индикаторов показывают только текущую активную сделку. Meridian Flow отрисовывает уровни SL и TP для каждого исторического сигнала на вашем графике, причем каждый из них привязан к собственному будущему окну свечей. Это позволяет вам визуально оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях перед тем, как использовать реальный капитал.

Стоп-лосс рассчитывается на основе ATR (Average True Range), поэтому он автоматически адаптируется к текущей волатильности вашего инструмента. После достижения TP1 Стоп-лосс может опционально переноситься в безубыток (Break-Even), который отображается в виде янтарной линии, чтобы вы всегда знали свой минимальный порог защиты.

Ключевые особенности

Движок структуры рынка (Market Structure Engine)

Обнаруживает подтвержденные свинг-максимумы и свинг-минимумы с помощью настраиваемого периода поиска пивотов (pivot lookback). Каждый структурный пробой классифицируется либо как BOS (продолжение тренда), либо как CHoCH (разворот тренда). Вы можете отфильтровать сигналы, чтобы показывать только развороты, только продолжения или и то, и другое. Подтверждение пробоя работает по закрытию или по фитилю — на ваш выбор.

Полная визуализация рисков

Каждый сигнал строит пять ценовых уровней: пунктирную линию Входа (Entry), сплошную линию Стоп-лосса (Stop Loss) и три линии Тейк-профита (TP1, TP2, TP3). Затененный прямоугольник заполняет пространство между Входом и SL в качестве визуальной зоны риска. Линии TP остаются штриховыми, пока позиция открыта, и становятся сплошными при достижении уровня. Метки показывают как точную цену, так и процентное расстояние от точки входа.

Пять пресетов риска

Переключайтесь между следующими режимами:

  • Conservative (Консервативный): стоп 2.5× ATR, цели 1R/2R/4R

  • Balanced (Сбалансированный): стоп 1.5× ATR, цели 1R/2R/3R

  • Aggressive (Агрессивный): стоп 1× ATR, цели 1.5R/2.5R/4R

  • Scalping (Скальпинг): стоп 0.8× ATR, цели 0.8R/1.5R/2R

  • Custom (Пользовательский): где вы сами определяете каждый множитель.

Воспроизведение истории сигналов

Все сигналы в пределах окна просмотра ( Lookback ) отрисовываются одновременно. Каждый из них продлевается на заданное пользователем количество баров вперед (по умолчанию 20). Максимальное количество видимых сигналов по умолчанию ограничено 40, чтобы удерживать количество графических объектов в пределах лимитов MT5 (настраивается в параметрах).

Push-уведомления

Отправляет мобильные оповещения через приложение MetaTrader при появлении сигналов на покупку/продажу (с указанием цен Входа, SL и всех TP в сообщении), срабатывании SL и опциональных уведомлениях о достижении уровней TP. Каждое оповещение срабатывает один раз при закрытии бара, но никогда на каждом тике.

Полный контроль цвета

Каждый элемент — линии Входа, SL, TP, линия безубыточности, заполнение зоны риска и стрелки Buy/Sell — имеет независимый параметр настройки цвета.

Поддерживаемые рынки

Работает на любом символе, поддерживаемом MT5. Протестировано на основных и экзотических валютных парах Форекс, золоте (XAUUSD), серебре, сырой нефти, американских индексах (NAS100, US30, SPX500) и криптовалютных CFD (BTCUSD, ETHUSD). Рекомендуемые таймфреймы: M15, H1, H4 и D1.

Как это работает

На каждом закрытом баре индикатор проверяет, был ли пробит подтвержденный свинг-максимум или свинг-минимум. Если да, он классифицирует пробой как BOS или CHoCH на основе преобладающего тренда, фильтрует его через выбранный вами режим сигналов, затем рассчитывает ATR на этот момент и размещает SL на уровне Вход ± (ATR × множитель) . Три уровня TP размещаются на выбранных вами R-множителях от этого расстояния риска. Все уровни отрисовываются как ограниченные отрезки линий, привязанные к индексу бара этого сигнала — они никогда не перезаписывают другие сигналы.

Входные параметры

  • Structure (Структура): Длина свинга (по умолчанию 13), Подтверждение пробоя (Закрытие или Фитиль), Режим сигналов (BOS+CHoCH / только CHoCH / только BOS).

  • Risk (Риск): Выбор пресета, Длина ATR (по умолчанию 13), Пользовательские множители SL/TP, Переключатель безубытка (Break-Even).

  • Display (Отображение): Продление баров (по умолчанию 20), Макс. сигналов (по умолчанию 40).

  • Notifications (Уведомления): Push при сигнале, Push при срабатывании SL, Push при достижении TP (каждый переключается независимо).

  • Colors (Цвета): Стрелка Buy, стрелка Sell, линия Входа, линия SL, линии TP, линия безубытка, заполнение зоны риска.

Установка

Скопируйте файл MeridianFlow.mq5 в папку MQL5/Indicators/ , откройте MetaEditor и нажмите F7 для компиляции, затем перетащите индикатор на любой график из панели Навигатора. Для получения push-уведомлений укажите свой MetaQuotes ID в меню Сервис → Настройки → Уведомления в MT5.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

  • Перерисовывается ли индикатор? Нет — сигналы генерируются исключительно на подтвержденных закрытых барах. Формирующаяся свеча никогда не используется.

  • Работает ли он на золоте и криптовалюте? Да — стопы на основе ATR автоматически адаптируются к волатильности каждого инструмента.

  • Могу ли я задать свое собственное соотношение риск/прибыль (R:R)? Да — выберите пресет Custom и установите множители для SL, TP1, TP2 и TP3 независимо друг от друга.

  • Почему я вижу только 40 исторических сигналов? MT5 имеет внутренние лимиты на графические объекты. При необходимости увеличьте значение Max Signals в настройках, помня о производительности терминала на очень глубокой истории.


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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Shipra Gupta
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Индикаторы
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Shipra Gupta
5 (1)
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Индикаторы
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Precision Sniper Trader
Shipra Gupta
Индикаторы
Precision Sniper Trader Precision Sniper Trader — это профессиональный индикатор следования за трендом и подтверждения импульса, разработанный для трейдеров, которым важно чистое исполнение на графике, высокая вероятность входа и структурированное управление сделками на рынках Forex, золота, индексов и криптовалют. Созданный на основе подхода «снайперской точности», индикатор сочетает в себе трендовый анализ EMA, подтверждение импульса, динамические цели на основе ATR и интеллектуальную фильтрац
TrendIQ pro
Shipra Gupta
Индикаторы
TrendIQ Pro — адаптивный индикатор тренда и волатильности для MT5 TrendIQ Pro — это профессиональный торговый индикатор тренда для MT5, разработанный для трейдеров, торгующих на Forex, золоте (XAUUSD), индексах, криптовалюте, а также для скальперов, которым требуются высоковероятные сигналы на покупку/продажу с адаптивным анализом волатильности. Созданный на основе передового метода определения тренда по ATR, фильтрации Ehlers Super Smoother, оценки импульса и технологии динамического трендового
Gold Range Striker
Shipra Gupta
Эксперты
Gold Range Striker EA Gold Range Striker — это автоматический советник (Expert Advisor) для XAUUSD на платформе MetaTrader 5, построенный на стратегии пробоя дневного диапазона. Советник измеряет предопределенный торговый диапазон, выставляет отложенные ордера на пробой выше и ниже этого диапазона и автоматически управляет сделками, используя стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп. Разработанный для XAUUSD на таймфрейме M5, Gold Range Striker сочетает в себе прозрачное исполнение сдел
BTC Strike AutoTrader
Shipra Gupta
Эксперты
BTCStrike EA — Описание MQL5 BTCStrike — это профессиональный советник (Expert Advisor) по Биткоину для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли парой BTCUSD на таймфрейме M30. Созданный на основе реверс-инжиниринга логики тысяч реальных сделок по BTC, BTCStrike использует динамическое определение зон поддержки и сопротивления в сочетании с точными пробойными входами, адаптивным управлением рисками и многоуровневой защитой сделок для достижения стабильных результатов в любых рыноч
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Shipra Gupta
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Эксперты
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Shipra Gupta
Эксперты
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Quantum Pulse XAU AI
Shipra Gupta
Эксперты
Quantum Pulse XAU AI — Интеллектуальный робот для торговли пробоев Gold на MetaTrader 5 Quantum Pulse XAU AI — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor) по золоту для MetaTrader 5, разработанный эксклюзивно для торговли парой XAUUSD. Созданный под влиянием методов интеллектуальной обработки сигналов, Quantum Pulse непрерывно анализирует рыночный импульс, волатильность, силу пробоя и направленный вектор рынка для выявления высоковероятных торговых возможностей. Вместо того
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Shipra Gupta
Эксперты
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Shipra Gupta
Эксперты
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