Meridian Flow Indicator

Meridian Flow — Индикатор структуры Смарт-Мани для MT5

Meridian Flow — это индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые следуют концепции Смарт-Мани (SMC) и методологии прайс экшн ICT. Он автоматически обнаруживает события BOS (Break of Structure / Пробой структуры) и CHoCH (Change of Character / Смена характера рынка) на любом символе и таймфрейме, а затем строит полную карту рисков — Вход (Entry), Стоп-лосс (Stop Loss), TP1, TP2 и TP3 — для каждого сигнала, включая исторические.

Сигналы формируются только на подтвержденных, закрытых барах. Без перерисовки. Без догадок.

Что отличает этот индикатор

Большинство структурных индикаторов показывают только текущую активную сделку. Meridian Flow отрисовывает уровни SL и TP для каждого исторического сигнала на вашем графике, причем каждый из них привязан к собственному будущему окну свечей. Это позволяет вам визуально оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях перед тем, как использовать реальный капитал.

Стоп-лосс рассчитывается на основе ATR (Average True Range), поэтому он автоматически адаптируется к текущей волатильности вашего инструмента. После достижения TP1 Стоп-лосс может опционально переноситься в безубыток (Break-Even), который отображается в виде янтарной линии, чтобы вы всегда знали свой минимальный порог защиты.

Ключевые особенности

Движок структуры рынка (Market Structure Engine)

Обнаруживает подтвержденные свинг-максимумы и свинг-минимумы с помощью настраиваемого периода поиска пивотов (pivot lookback). Каждый структурный пробой классифицируется либо как BOS (продолжение тренда), либо как CHoCH (разворот тренда). Вы можете отфильтровать сигналы, чтобы показывать только развороты, только продолжения или и то, и другое. Подтверждение пробоя работает по закрытию или по фитилю — на ваш выбор.

Полная визуализация рисков

Каждый сигнал строит пять ценовых уровней: пунктирную линию Входа (Entry), сплошную линию Стоп-лосса (Stop Loss) и три линии Тейк-профита (TP1, TP2, TP3). Затененный прямоугольник заполняет пространство между Входом и SL в качестве визуальной зоны риска. Линии TP остаются штриховыми, пока позиция открыта, и становятся сплошными при достижении уровня. Метки показывают как точную цену, так и процентное расстояние от точки входа.

Пять пресетов риска

Переключайтесь между следующими режимами:

Conservative (Консервативный): стоп 2.5× ATR, цели 1R/2R/4R

Balanced (Сбалансированный): стоп 1.5× ATR, цели 1R/2R/3R

Aggressive (Агрессивный): стоп 1× ATR, цели 1.5R/2.5R/4R

Scalping (Скальпинг): стоп 0.8× ATR, цели 0.8R/1.5R/2R

Custom (Пользовательский): где вы сами определяете каждый множитель.

Воспроизведение истории сигналов

Все сигналы в пределах окна просмотра ( Lookback ) отрисовываются одновременно. Каждый из них продлевается на заданное пользователем количество баров вперед (по умолчанию 20). Максимальное количество видимых сигналов по умолчанию ограничено 40, чтобы удерживать количество графических объектов в пределах лимитов MT5 (настраивается в параметрах).

Push-уведомления

Отправляет мобильные оповещения через приложение MetaTrader при появлении сигналов на покупку/продажу (с указанием цен Входа, SL и всех TP в сообщении), срабатывании SL и опциональных уведомлениях о достижении уровней TP. Каждое оповещение срабатывает один раз при закрытии бара, но никогда на каждом тике.

Полный контроль цвета

Каждый элемент — линии Входа, SL, TP, линия безубыточности, заполнение зоны риска и стрелки Buy/Sell — имеет независимый параметр настройки цвета.

Поддерживаемые рынки

Работает на любом символе, поддерживаемом MT5. Протестировано на основных и экзотических валютных парах Форекс, золоте (XAUUSD), серебре, сырой нефти, американских индексах (NAS100, US30, SPX500) и криптовалютных CFD (BTCUSD, ETHUSD). Рекомендуемые таймфреймы: M15, H1, H4 и D1.

Как это работает

На каждом закрытом баре индикатор проверяет, был ли пробит подтвержденный свинг-максимум или свинг-минимум. Если да, он классифицирует пробой как BOS или CHoCH на основе преобладающего тренда, фильтрует его через выбранный вами режим сигналов, затем рассчитывает ATR на этот момент и размещает SL на уровне Вход ± (ATR × множитель) . Три уровня TP размещаются на выбранных вами R-множителях от этого расстояния риска. Все уровни отрисовываются как ограниченные отрезки линий, привязанные к индексу бара этого сигнала — они никогда не перезаписывают другие сигналы.

Входные параметры

Structure (Структура): Длина свинга (по умолчанию 13), Подтверждение пробоя (Закрытие или Фитиль), Режим сигналов (BOS+CHoCH / только CHoCH / только BOS).

Risk (Риск): Выбор пресета, Длина ATR (по умолчанию 13), Пользовательские множители SL/TP, Переключатель безубытка (Break-Even).

Display (Отображение): Продление баров (по умолчанию 20), Макс. сигналов (по умолчанию 40).

Notifications (Уведомления): Push при сигнале, Push при срабатывании SL, Push при достижении TP (каждый переключается независимо).

Colors (Цвета): Стрелка Buy, стрелка Sell, линия Входа, линия SL, линии TP, линия безубытка, заполнение зоны риска.

Установка

Скопируйте файл MeridianFlow.mq5 в папку MQL5/Indicators/ , откройте MetaEditor и нажмите F7 для компиляции, затем перетащите индикатор на любой график из панели Навигатора. Для получения push-уведомлений укажите свой MetaQuotes ID в меню Сервис → Настройки → Уведомления в MT5.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)