BreakingTrend

Советник BreakingTrend открывает первую позицию только на покупку ордера. Далее он  смотрит, если цена идет в убыток, то на определенном расстоянии убытка он выставляет отложенный Stop Order Sell на продажу с увеличенным лотом, что бы покрыть убыток и зафиксировать прибыль при закрытии ордеров на покупку и продажу. И далее вся торговля происходит фактически с этой логикой.

Это настройки советника:

-- LOT ---

extern double lots                       = 0.2; - этот параметр отвечает за покупку лота при открытии первой позиции,
                                                  ордера на покупку.

extern double MultiplyingLotForFirstTime = 3.0; - этот параметр отвечает на какое число будет увеличен(умножен),
                                                  первоначальный лот на покупку что бы открыть отложенный ордер
                                                  на продажу, что бы погасить убытки по открытому одеру на покупку
                                                  и при достижении определенной прибыли закрыть все ордера(на покупку
                                                  и продажу), находящиеся в рынке и участвующие на торгах.
Своего рода - это и является стратегией этого советника: Открывать ордера только на покупку, а выставляя отложенные
ордера на продажу, там где обычно трейдер ставит свой стоп-лосс и если цена пойдет в убыток от первого открытого
ордера, то у трейдера появляется возможность заработать на этом убытке. По идее, эта функция OrderCloseBy есть в
языке mql4, но не все брокеры ее разрешают использовать в торговле. Тут лот умножается на 3.0 и будет равняться 0.6
лотам при покупке отложенного стоп ордера на продажу, а параметр TheFirstOrderToClose будет показывать на каком
расстоянии от открытого первого ордера на покупку, будет открываться отложенный ордер на продажу, если текущая цена 
будет переступать этот установленный вами барьер, в котором вы допуская свои убытки установите это расстояние.
Сам отложенный ордер на продажу будет открываться плюс 50 пунктов от указанного вами расстояния в этом параметре.

extern double IncreasingLotForSecondTime = 4.0; - этот параметр отвечает на какое число будет увеличен уже текущий
                                                  лот (0.6) и уже будет равен 2.4 лота при открытом отложенном ордере 
                                                  на продажу и если, вдруг, текущая цена опять изменит свое 
                                                  направление, тренда и начнет приносить убыток уже по открытому 
                                                  ордеру на продажу, но при всем этом, она будет компенсировать свой 
                                                  убыток открытым первым ордером на покупку, то мы будем пытаться 
открыть отложенный стоп ордер на покупку что бы при достижении определенной прибыли, которая указана в параметре 
closelotprofit все ордера находящиеся у нас в рынке были бы закрыты и мы свою тактику начали бы заново. Тут надо 
заметить, что параметр closelotprofit работает от указанного параметра и может быть больше, но не меньше указанного 
параметра. Отложенный стоп ордер на покупку будет открыт на указанное расстояние параметром TheSecondOrderToClose,
при достижении которого текущей ценой будет открываться отложенный стоп ордер на покупку в 500 пунктов от текущей
цены и он будет рассчитан на внезапное колебание рынка в росте цен на покупку, что бы открыть и тут же закрыть
все ордера находящиеся у нас в рынке, что бы начать свою торговую стратегию заново. Расстояние TheSecondOrderToClose
указано от открытого отложенного ордера на продажу плюс 500 пунктов.

extern double IncreasingLotForThirdTime  = 3.0; - ну а если и тут все пойдет не так, и все будет не по нашему, то
                                                  этот параметр будет отвечать за увеличение текущего лота на продажу 
                                                  и который мы попытаемся открыть на расстоянии от самой первой нами
                                                  открытой позиции на покупку и,  лот будет равняться уже 7.2 лота
                                                  на продажу. P.S: Тут надо заметить одну особенность, что отложенные
ордера могут выставляться большим лотом, но это еще не факт что они будут открыты в рынке.

extern double IncreasingLotForFourthTime = 5.0; - ну а этот параметр, уже можно сказать, спасательный круг для 
                                                  советника и который увеличит текущий лот на указанное число и 
                                                  будет равна 36.0 лотам на открытие ордера на покупку. И этот
                                                  параметр взаимодействует с параметром TheFourthOrderToClose 
                                                  которое указывает на расстояние от первого открытого ордера
на продажу и предназначен для открытия заключающего ордера на покупку и закрытия всех ордеров и при этом сменить
тренд для дальнейшей торговли, что можно было начать все заново.


--- ORDER OPENING DISTANCE ---

extern int TheFirstOrderToClose  = 100; - этот параметр отвечает за расстояние для открытия стоп ордера на продажу
                                          плюс 50 пунктов от открытого первого ордера на покупку.

extern int TheSecondOrderToClose = 150; - этот параметр отвечает за открытие отложенного стоп ордера на покупку плюс
                                          500 пунктов от уже открытого стоп ордера на продажу.

extern int TheThirdOrderToClose  = 200; - этот параметр служит для открытия ордера на продажу и рассчитывается  
                                          расстоянием от первого открытого ордера на покупку и находящегося в
                                          рынке.

extern int TheFourthOrderToClose = 5800; - этот параметр отвечает за открытие последнего ордера советника, при
                                           достижении которого будет открыт ордер на покупку, для того что бы закрыть
                                           все ордера находящиеся в рынке и сменить тренд, что бы начать торговые
                                           операции заново.
--- THE DISTANCE FOR PENDING ORDERS ---
input int SellingToCloseAPurchase  = 50;  расстояние открытие первого отложенного ордера на продажу
                                          для закрытия ордера на покупку
input int PurchaseToCloseTwoOrders = 100; расстояние открытия второго отложенного ордера на покупку,
                                          что бы закрыть ордера на покупку и продажу  


--- CLOSE ---
input int morning = 0; время с какого часа будут закрываться отложенные ордера на покупку
input int evening = 4; время с какого часа перестанут закрываться отложенные ордера на покупку

extern double closelotprofit = 0.01; - этот параметр отвечает за профит по которому будут закрываться все ордера
                                       находящиеся в рынке и открытые этим советником. P.S: тут надо заметить
                                       такую особенность, что при колебании цены ордера будут закрываться больше
                                       указанного параметра, но не меньше. То есть, если вы укажите 10.0, то, пока
                                       сумма ордеров открытых в рынке не будет равна 10.0 ордера не будут закрыты. 
Но, если при колебании рыночной цены сумма ордеров будет равна: 10.01, 11.0, 12.0, 13.0 20.0 и т.д. то ордера будут 
закрыты. То есть, параметр указывает что ордера будут закрыты не меньше этого параметра. То есть, если сумма ордеров 
будет 9.99, то ордера не будут закрыты.


-- TREND LINE ---

enum TREND - это перечисления параметров которые указывают на период по которому будет рассчитан тренд. 
{
   Period_M1   = PERIOD_M1,
   Period_M5   = PERIOD_M5,
   Period_M15  = PERIOD_M15,
   Period_M30  = PERIOD_M30,
   Period_H1   = PERIOD_H1,
   Period_H4   = PERIOD_H4,
   Period_D1   = PERIOD_D1,
   Period_W1   = PERIOD_W1,
   Period_MN1  = PERIOD_MN1
};
input TREND trendline; - в этом параметре вы как-раз будете указывать по какому периоду вы будете рассчитывать
                         тренд для работы советника и открытия первого ордера.

extern int Last  = 1; - этот параметр указывает на минимальную цену бара. Здесь указан последний бар и его
                        минимальная цена. Если поставить 0 - ноль, то расчет будет происходить по текущей цене.

extern int First = 20; - этот параметр указывает на минимальную цену бара. Здесь указан двадцатый бар и его
                         минимальная цена. Если поставить 0 - ноль, то расчет будет происходить по текущей цене.

P.S: Тут надо заметить что советник начинает работать по нисходящему тренду. Но можно сделать что он будет и по
восходящему тренду начинать торговать. Как? Поменять значения местами. Там где стоит единица поставить двадцать,
а там где стоит двадцать поставить единицу.



--- MAGIC NUMBER ---

extern int magic1 = 111; - это магическое число первого ордера.
extern int magic2 = 123; - это магическое число второго ордера.
extern int magic3 = 124; - это магическое число третьего ордера.
extern int magic4 = 125; - это магическое число четвертого ордера.
Рекомендуем также
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Эксперты
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Эксперты
Cеточная  торговая система  с использованием индикаторов  ГанЛинес   RSI, Bollinger Bands,    закрытием по общему профиту с частичным закрытием и хеджированием позиций. Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller   Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP,  AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Таймфрейм:  M15 Советник устанавливается только на один график для торговли всеми символами Если  брокер использует суффикс (например CAD.с), вам следует вписать в  настройках суфик
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Эксперты
Алгоритм работы советника: При запуске советника на заданном расстоянии от цены ( первый_шаг ) выставляются BuyStop и SellStop ордеры. Далее в зависимости от того в какую сторону пошла цена, один из них становится рыночным, а другой начинает ползти за ценой. При откате цены он также становится рыночным. Если по какому-то направлению мы достигли заданного профита – ордер закрывается и опять выставляется ползущий отложенный ордер того же направления. Если профит не достигнут, а цена развернулась,
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
NOVA EurUsd EA
Gabriel Beaird
Эксперты
TRADING PAIR: EUR/USD CANDLE TIME: 5M  BROKER: IG https://www.ig.com LEVERAGE: 1:200 NOVA EurUsd EA uses RSI , CCI , Stop Loss and it locks profits and sustains little drawdown by trailing its profits.   Bars in test     262084 Ticks modelled   75562166 Modelling quality       90.00 % Mismatched charts errors         4 Initial deposit 10000.00 Spread  Current ( 6 ) Total net profit         3417.50 Gross profit     33101.90 Gross loss      - 29684.40 Profit factor   1.12 Expected payoff 0.64 A
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
Moneyflow trader
Thomas Kjelvik
Эксперты
Moneyflow trader is an EA based on the MFI indicator. It  doesn't use martingale or grid. Open trades are based on MFI compared to mfi a spesified number of candels back in time. It closes trades by stoploss or a set of rules based on MA.  Check out my other products:  https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products EA is most suitable for traders who like a lot of action and trades.  Input parameters MAperiode: Moving average periode used by the close function mfiperiode: Moneyflow
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
Эксперты
Советник использует торговлю по двум линиям Moving Average . Также есть два вида закрытия ордеров: 1) если поступил сигнал противоположный, 2) закрытие ордера по тейк-профиту, стоп-лоссу, трейлинг-стопу. Есть возможность настраивать индикаторы Moving Average . Основные преимущества робота Может работать с фиксированным лотом и ММ. Шесть модификаций трейлинг-стопа. Прост в пользовании. Два вида закрытия ордеров. Работает со всеми брокерами. Параметры Общие настройки. Order Type – направления то
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Эксперты
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Эксперты
Робот для профессиональных трейдеров HMA Trend работает с набором скользящих средними Халла(Hull Moving Average - HMA).  Параметры советника Use Trade Panel — Использовать визуальную панель для настройки и торговли советника. Lot — Размер лота для входа в рынок. Take Profit(points) — Тейк-профит для открытого ордера. Stop Loss(points) — Стоп-Лосс для открытого ордера. Max Spread(0 - disabled) — Максимально допустимый спред, при котором можно входить в рынок. 0 — отключено. Magic number — Магичес
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Эксперты
Советник «Divergence Progression» Для работы советника необходимо скачать индикатор из раздела CodeBase-https://www.mql5.com/ru/code/32437 - и поместить в папку MQL4/Indicators Рекомендуемые параметры D1 EUR/USD: TakeProfit-250; StopLoss-30(Динамический лот);Закрытие по противоположенному сигналу=false; Данный советник среднесрочный и предназначен только для торговли на периоде D1 на  EUR / USD  . Сов
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Superiority in Calculations MT4
Pavel Malyshko
Эксперты
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. the adviser can work with a small deposit starting from $50. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that u
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Эксперты
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
Down Under
Thomas Bradley Butler
Эксперты
Down Under торгует парой AUD/USD на 1-часовом таймфрейме. Этот советник торгует ATR и OHLC. Он отформатирован для этой пары на этом таймфрейме. Компаундирование используется с мин. размер партии и макс. объем партии. Процент баланса начисляется на выигрышные сделки. Поскольку баланс колеблется, меняется и размер лота. Настройки: мм риск % мм лоты макс. лоты Больше нечего менять. Здесь нет возможности мартингейла или хеджирования. Единственная другая особенность, которую нужно изменить, это
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что д
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Эксперты
Обязательно свяжитесь со мной после покупки написав в личные сообщения!  Также если у вас возникли вопросы перед покупкой, не стесняйтесь задавать их.  Осталось только несколько копий по 129$. Следующая цена 399$ Живой сигнал Мониторинг Версия MT5 Познакомьтесь с вашим надежным помощником на крипторынке —   Bitcoin Scalper Pro. Это и деальное решение для тех, кто хочет торговать биткоином профессионально и эффективно!   Этот уникальный торговый советник создан специально для торговли биткоин
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
Exp-TickSniper - высокоскоростной тиковый скальпер (scalper)  с автоподбором параметров для каждой валютной пары отдельно. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться?  Советник разработан на основе опыта, полученного почти за 10 лет программирования советников. Основываясь на текущих данных выбранной валютной пары, ее котировках, спецификации, спреда, советник совершает краткосрочные сделки с минимальным т
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Эксперты
Titan AI — Торговая система нового поколения Titan AI — это торговая система нового поколения, разработанная экспертной командой MX Robots , объединяющая передовые технологии искусственного интеллекта и глубокую экспертизу в финансовых рынках. Советник обучен на высококачественных данных: Real Tick , MBP (Market by Price) и MBO (Market by Order) — тех же данных, которые используют институциональные торговые системы. Это обеспечивает стабильное и интеллектуальное принятие решений на разных рынка
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Эксперты
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
Другие продукты этого автора
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
Утилиты
Всем привет.  Хочу рассказать вам, чуть-чуть, об это панели для торговли на финансовом валютном рынке. Панель написана на языке программирования MQL4 и рассчитана для помощи в открытии рыночных и отложенных ордеров по определенным позициям. Работает она, как с обычными ордерами, так и с отложенными. То есть, открывает ордера на продажу и покупку, такие как Buy, Sell, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop. А так же открывает сеть отложенных ордеров и, в том числе ордера grid, то есть, сразу и ли
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник для открытия ордеров использует Moving Average с определенными параметрами. Первую сделку он всегда будет открывать на покупку, но, при определенных настройках, он может открывать сделки только на продажу. Для закрытия ордеров он использует профит по достижению которого он закроет все ордера и начнет свою работу заново. Пока, он работает как Мартингейл и как сеточник. extern double Lots                = 0.20 ; - С этого параметра, который является стоимостью валюты по которой вы бу
CalorieGetter
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник фактически является мартингейлом и работает с траллинг только для ордеров BUY(на покупку) с Magic1. Для всех остальных одеров траллинг не работает. В зависимости от параметра EnteringMarket советник будет открывать ордера реже, или чаще. Это зависит от расстояния скользящих средних друг от друга и чем это расстояние больше, тем ордер на покупку будет открываться реже. Смысл стратегии прост: Открывается ордер на покупку, а уже в зависимости от того, как поведет себя цена, которую мы
MartinZ
Iurii Kuksov
Эксперты
Это обычный советник работающий по системе мартингейл. Выставляет ордера в зависимости от пересечения средней цены. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых вам вашим брокером. extern double Lots       = 0.01 ; - это
MartinZDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает по системе мартингейл. Сделки он открывает по графику Moving Average. Для открытия использует PERIOD M15 и разным периодом расчета цены и с разным сдвигом. Тут надо сказать то, что цена закрытия с прибылью после открытия второго и последующих ордеров, допустим, на продажу, измеряется пунктами и не считается. То есть, вам самим придется прогнать советник в тестере стратегий и подготовить его настройки должным образом к той, или иной валютной паре и т.д. активов предоставляемых в
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Тут, у этого советника отсутствует магические номера. Своего рода - это недостаток, так как нельзя будет открывать два и более советников в одном терминале, так как они будут друг другу мешать. Но на разных терминалах этого происходить не будет. В самом коде они есть, так как советник работает и использует в своей логике исключительно магические номера ордеров. То есть - это часть логики работы советников и без нее ни как. При вхождении в рынок советник использует большое показание разных средни
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник продолжение первого, но, он открывает во много раз больше ордеров. Почему? Потому-что я ему добавил контроль поиска тренда с помощью отложенных ордеров. То есть, он запоминает в каком направлении движется цена и, где и почему он открывал последний ордер... и таким образом этот советник всегда движется в правильном направлении. Единственный его не достаток - это если вы не правильно его настроите и заставите его работать с этими настройками. Он так же считает средние текущей цены и
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
Эксперты
Логика работы этого советника очень обычная. Для входа в рынок он использует скользящие средние Moving Average с разными значениями и исходя из этих соотношений открывает, всегда открывает первую сделку на покупку. И уже исходя из нее и ее поведения выстраивает следующую модель своего поведения. А именно... в советнике не используется таке профит и стоп лосс, а закрываются ордера по достижению определенного профита с указанием в настройках, что не меньше... может быть больше - но не меньше. ext
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
Утилиты
Это обычная панель которая выставляет сеть ордеров на покупку и продажу. Закрывает этот советник ордера по профиту определенного в настройках. Потом, там есть параметр и называется Ladder который включает, что расстояние между ордерами начинают увеличиваться на пункты указанные параметром ladder (здесь, в основных настройках стоит на 10 пунктов) значит второй ордер на 10 пунктов, третий ордер на 20 пунктов, четвертый ордер на 40 пунктов и т.д. Потом, что тут в этом советнике надо знать, так как
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник работает с индикатором Alligator. Первым, всегда, открывает ордер на покупку и уже от него выстраивает свое поведение торговли. Как только текущая цена пересекает зеленую лини вверх и закрывается бар, то следующим баром открывается отложенный стоповый ордер на покупку.  Как только текущая цена пересекает зеленую линию вниз и если отложенный ордер не был открыт, то он удаляется. Если ордер был открыт, то для его закрытия устанавливается сумма по какой ордер будет закрыт. Если все-таки те
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник использует в своей работе два индикатора Alligator и Moving Average(настройки этих индикаторов я утаил и в настройках их нет). Работа советника заключается в том, что первый свой ордер он открывает Order Stop Buy(отложенный стоповый ордер на покупку) и от него начинает выстраивать модель ордеров на продажу Sell и Stop Sell, если текущая цена идет в убыток первого открывшегося ордера на покупку. Достигнув определенной прибыли, указанной в настройках советника, советник закрывает все
MosquitoBite
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует в зависимости от настроек... агрессивно  не агрессивно - тут как вы его настроите, так он и будет торговать. Что надо выделить в особенность его стратегии? А то, что советник открывает сделки так... Если открывает по заданным параметрам сделку Buy на покупку, то через определенные пункты в настройках, если как только будет сигнал на продажу Sell, то ниже ордеров Buy на покупку он будет открывать сделки на продажу. И в точности наоборот. Если он по заданным параметрам открыл сдел
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Этот советник по идее мартингейл, но не совсем мартингейл. По началу я хотел скрыть его логику, но,введу того, что мне с настройками все-равно частично придется раскрывать его характеристики и в одном месте придется указать его параметры что бы у покупателей не возникало путаницы в логике, так как программисты, на мой взгляд, немного отличаются от обычных людей своей логикой мышления, и, именно по этому, лично я, постараюсь в описании больше раскрыть работу этого советника. Начну с того, что, я
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
Эксперты
Почему хеджирование ?  Потому что этот советник своей стратегией будет пытаться сохранить ваши вложенные инвестиции. Именно по этому этот советник не использует стоплосс и его стратегия направлена исключительно на выигрыш, а в критических ситуациях происходящих на валютном рынке, он, открывая сделки, будет пытаться сохранить ваш капитал. На графике скриншота по валютной паре XAUUSD видно именно в какой момент советник переходил в состояние хеджирования и пытался сохранить капитал и при этом даже
That Day
Iurii Kuksov
Индикаторы
Индикатор обычный в своем творении. Он вычисляет максимумы, минимумы и соотносит их с средней ценой. Единственное, в чем его прелесть - это то, что он соотносит параметры прошлого дня с параметрами настоящего дня и именно по этому я назвал его "В тот день". Разрабатывался он для временного периода H1 - часового графика. И именно на нем он ведет себя корректно. В настройках он легок Параметр: length определяет среднюю цену. Параметр: prim указывает какую цену будет использовать индикатор для расч
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Индикаторы
Этот индикатор своего рода стратегия, которая с помощью линий выстраивает те, или иные показания свечей которые будут помогать трейдеру в его расчетах и торговле. Сам индикатор - это обычный Moving Average, который окрашивается в два цвета: в светлый и темный, и, тем самым показывает трейдеру на характер поведения рынка в сложившейся ситуации на данный момент времени и, в зависимости от показания цвета, указывает, какие сделки на данном этапе времени лучше всего открывать: или на покупку, или на
Wax Candle
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник торгует по уровням. То есть, в настройках советника выставляются уровни: morning - это с какого времени будет производится расчет уровней, evening - это до какого времени будут производится расчеты, и, именно за этот промежуток времени советник произведет расчет максимумов и минимумов закрытия и открытия баров, и только после этого откроет стоповые отложенные ордера один выше максимума на покупку и один ниже минимума на продажу. Параметр nottrade в настройках советника отвечает за время
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
Эксперты
Советник вычисляет крупных игроков на рынке, приходит к выводу, что крупные игроки готовы сделать ставки и в этот момент советник открывает два отложенных стоп-ордера на покупку и продажу со стоплоссом, так как крупный игрок на рынке может быть не один и кто в какую сторону будет тянуть одеяло не известно?!, по этому желательно, стоплосс устанавливать минимальный, так как если текущая цена развернется и крупный игрок поставит все на выигрыш, то лучше закрыть убыточный ордер сразу, чем потом по н
Your Accountant
Iurii Kuksov
Эксперты
В этот раз я предоставлю советника который будет заниматься скальпингом. Да, да, именно скальпингом, так как в его стратегии по другому никак. Скальпингом, в основном, он занимается на часовом графике H1, но, можете поставить его и на другие периоды. А вот на дневном графике он работать не будет, так как его работа рассчитывается по свечам, по дневным свечам, которая на дневном графике всего-лишь одна и советнику плясать не с чего. В настройках советника есть параметры Morning и Evening которые
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв