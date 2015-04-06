Session Killzone Filter for MT4

Session / Killzone / Time Filter
⏰ 只在市场真正运行时交易

许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMOThe Funded TraderMyFundedFXFundedNext 的工作流程测试。

Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。


⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。

过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。

🔧 主要功能

  • ⏰ 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。

  • 🎯 两个自定义 Killzone,适合需要特定日内区段的交易者。

  • 🌍 自动 DST,支持欧洲和美国规则。

  • 📅 按星期过滤,加上可选的星期五提前收盘。

  • 🛑 三种收盘策略:仅阻止新单、关闭自己的仓位、关闭全部。

  • 📊 图表状态面板,实时显示时段、经纪商时间和 GlobalVariable。

  • 🔗 通过共享 GlobalVariable 跨 EA 过滤,一行 MQL 即可集成。

  • 🔔 时段状态变化时弹窗、声音和推送通知。

  • 📝 每次转换都有详细的日志记录。

✅ 适用人群

  • 📈 依赖流动性时段的策略交易者。

  • 🏛️ 限制隔夜或周末持仓的资金账户。

  • 🧠 需要为多个 EA 设置单一时间门控的投资组合管理者。

  • 🛡️ 厌倦于周日和节假日亏损策略的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

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Farell Edson Mazarin
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Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
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Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈止损 – MT5自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈止损  LITE/GBPUSD 是 按价格设置止盈止损 的 免费有限版本 ，旨在通过 价格而非点数或基点 来管理 止盈和止损水平 。 此免费版本仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本体验完整功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术数字筛选 此智能交易系统允许您使用直接价格值（例如 EURUSD 上的 1.12345）为您的交易定义并应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数，无需基点。在所有订单上或按图表或魔术数字筛选，实现干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术数字 ️ 使用零值可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后即可全自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 ， MT5止盈止损管理器 ， MT5自动止损止盈 ，
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费、受限版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能利润锁定EA，根据 真实货币价值 进行追踪，而不是点数或点位。 该免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的追踪功能。 想在所有交易品种上使用Currency Trailing吗？ 完整版 支持您账户中的所有外汇货币对、金属、指数和加密货币。 仅需$39即可在 gromastech.com/full-currencytrailing 获取完整版 Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或点位的追踪方式，而这些并不能反映您的真实收益？ 使用 Currency Trailing ，您可以根据实际 货币价值 来追踪利润，使用账户货币计价，让您完全掌控真正重要的东西，您锁定并保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计。 示例： Trigger = $20 Lock = $10 当任何交易达到 $20的浮动利润
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Currency Trailing Gold
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费限量版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能锁定利润的EA，根据 真实货币价值 而不是点数或点值来跟踪交易。 此免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的跟踪功能。 想在所有品种上使用 Currency Trailing 吗？ 完整版 支持账户中的所有外汇对、金属、指数和加密货币。 以 $39 获取完整版： gromastech.com/full-currencytrailing Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了使用无法反映真实收益的点数跟踪？ 使用 Currency Trailing ，您可以基于实际的 货币价值 ，即账户货币，来跟踪利润，从而完全掌控最重要的事情，您锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何交易达到 $20 浮动利润 时，EA 会立即移动止损以锁定 $10 利润 。
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Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈和止损 – MT4自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈和止损  LITE/GBPUSD 是 Set TP & SL by Price 的 免费限量版 ，旨在通过 价格 而非点数来管理 止盈和止损水平 。 此免费版仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本完整体验全部功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术号筛选 该EA允许您使用直接价格值（例如EURUSD上的1.12345）为交易定义并应用精确的止盈(TP)和止损(SL)水平。无点数，无基点。在所有订单上或按图表或魔术号筛选进行干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术号 ️ 使用零可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后完全自动化运行 兼容所有交易品种 适用于： 希望快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认出场逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 , MT4止盈止损管理器 , MT4自动止损止盈 , 修改MT4
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Draw Lines MT5
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标
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Draw Lines
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标,
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Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Show secured
Antonio Franco
指标
Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益 您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？ Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额 ，基于您当前的未平仓交易。 与其他工具不同， Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。 主要特点： 显示您真正锁定的利润 ，考虑所有未平仓交易当前的止损值 排除虚假的安全感 ，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分 在图表上显示清晰且可自定义的标签 ，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式 灵活的过滤选项 ，提供三种操作模式： 所有交易 （默认），包括所有符号和魔术编号 仅当前符号 ，仅限于当前图表符号的交易 特定魔术编号 ，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作
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OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
实用工具
OpenCharts for OpenOrders – 智能图表管理助手 只需将此智能脚本拖放到 任意图表 ，它就会自动为您的每个 持仓品种 打开一个新的图表窗口。 ️ 主要功能 ： 为每个持仓的交易品种自动打开一个图表 如果已有图表已打开，则不会重复打开 即使有多个订单，也只为该品种打开 一个 图表 可在执行前选择时间周期 简洁高效，适合管理多订单的交易者 本脚本为 完全免费 ，无任何费用或限制。 关键词：图表管理，自动打开图表，MQL4脚本，持仓图表，MT4工具，免费脚本，智能交易终端，MT4自动化，多订单管理，图表自动化，外汇交易，交易效率，一键操作，交易助手，自动化交易，脚本定制，交易平台集成，实时监控，多窗口管理，交易工具，智能助手，节省时间，高效交易，无需手动，自动化脚本，交易管理，外汇工具，智能图表，自动化管理，交易优化，MT4插件，交易执行，智能系统，多任务处理，交易便捷性，界面友好，快速执行，自定义设置，交易警报，技术指标集成，风险管理工具，交易分析，自动交易系统，图表布局，交易策略，实时数据，多账户管理，交易面板，智能交易，交易机器人，脚本安装，图表工
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Currency Trailing
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！ Keywords: money trailing ea , profit trailing ea , trailing stop ea , t
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
专家
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格 ️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选 此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。 主要功能： 按精确价格即时修改TP和SL 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号 ️ 使用0移除TP或SL 一旦附加图表即可自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速管理TP/SL的手动交易者 需要自定义退出逻辑的EA用户 管理多订单的交易者 有问题或建议？ 欢迎留言反馈。 你的建议会推动插件的持续改进！ Keywords: 精确设置止盈止损, MT4止盈止损管理, 自动设置TP SL, 修改订单MT4, EA管理工具, 设置TP SL价格, MT4订单管理EA, 智能交易管理器
Clock Trades
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT4 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT4, MetaTrader 4, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
专家
Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
News Filter Multi Source for MT4
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专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
专家
Trade Panel - Risk-Based 按风险自动手数，一键设置止损止盈，分批平仓与保本 Trade Panel Risk-Based 自动把你的风险换算成 正确的手数 。输入百分比或固定金额，设置止损，面板即可计算仓位并 一键 带着止损和止盈开仓。 为希望每笔入场都有纪律风险的主观交易者和 自营公司 账户打造，无需手动计算。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种和周期，支持市价和挂单。 四种计算模式（余额百分比、净值百分比、固定金额、固定手数），按点（pips）、点数（points）或精确价格输入，一键在 25%、50% 和 75% 分批平仓，一键保本，以及可管理其他 EA 或手动开仓持仓的全部平仓。 主要功能: 按所选风险自动计算手数 一键带止损和止盈开仓 ️ 四种模式：% 余额、% 净值、固定金额、固定手数 ️ 在 25%、50% 和 75% 一键分批平仓 ️ 一键保本，可选锁定偏移 止损和止盈支持点（pips）、点数（points）或精确价格 市价和挂单，自动选择 Limit
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
指标
Auto Trade Journal with Screenshots 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易 交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。 Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。 为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或价格单位的追踪方式，却无法真实反映您的收益？ 使用 Money Trailing ，您可以根据实际的 货币金额 进行利润追踪——以您的账户货币计算——让您完全掌控最重要的东西：您所锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计算。 例如： Trigger = $20 Lock = $10 一旦任何交易达到 $20的浮动利润 ，EA会立即移动止损以锁定 $10利润 。 随着交易继续向有利方向发展，EA会自动持续追踪并锁定更多利润！ 主要特点： 基于 真实资金 进行追踪，而不是点数或价格单位 支持按 交易品种 和/或 魔术编号 进行过滤 在利润锁定时提供 自定义声音提醒 简洁且可自定义的标签 ，直接在图表上显示已锁定利润 ️ 即插即用 – 只需附加即可开始运行 通过自动锁定利润，减少情绪化平仓 完美支持手动交易和EA交易 兼容策略测试器 – 在历史数据上测试并验证您的设置，以便在实盘前优化参数 无论您是短线交
Clock Trades MT5
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专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT5 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT5, MetaTrader 5, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Set TP and SL by Price MT5
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按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
Hidden TP and SL Manager
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专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT5
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Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
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