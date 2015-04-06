Session Killzone Filter for MT4
- 专家
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- 版本: 1.2
- 更新: 19 六月 2026
- 激活: 5
✅ Session / Killzone / Time Filter
⏰ 只在市场真正运行时交易
许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMO、The Funded Trader、MyFundedFX 和 FundedNext 的工作流程测试。
Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。
⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。
过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。
🔧 主要功能
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⏰ 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。
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🎯 两个自定义 Killzone,适合需要特定日内区段的交易者。
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🌍 自动 DST,支持欧洲和美国规则。
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📅 按星期过滤,加上可选的星期五提前收盘。
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🛑 三种收盘策略:仅阻止新单、关闭自己的仓位、关闭全部。
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📊 图表状态面板,实时显示时段、经纪商时间和 GlobalVariable。
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🔗 通过共享 GlobalVariable 跨 EA 过滤,一行 MQL 即可集成。
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🔔 时段状态变化时弹窗、声音和推送通知。
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📝 每次转换都有详细的日志记录。
✅ 适用人群
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📈 依赖流动性时段的策略交易者。
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🏛️ 限制隔夜或周末持仓的资金账户。
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🧠 需要为多个 EA 设置单一时间门控的投资组合管理者。
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🛡️ 厌倦于周日和节假日亏损策略的人。
📘 完整用户手册: 下载 PDF
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