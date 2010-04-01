Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Основные характеристики Infinity Gold AI:

Метод торговли : Скальпинг (краткосрочная торговля).

Таймфрейм : M5 (5-минутный график).

Управление ордерами : Все сделки сопровождаются фиксированными уровнями Stop Loss (SL) и Take Profit (TP), обеспечивающими безопасность капитала даже при неблагоприятных движениях рынка.

Стратегия входа : Советник использует уникальный алгоритм анализа графиков, позволяющий находить наиболее выгодные точки открытия позиций.

Оптимизация рисков : Стратегия построена таким образом, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать возможные убытки благодаря тщательной проработке условий входа и выхода из сделок.

Совместимость : Подходит для счетов типа ECN, Raw Spread или Zero Spread с минимально возможными спредами.

Рекомендуемые брокеры : Exness, Tickmill, IC Markets.

Минимальный депозит : От 100 долларов США.

Использование VPS : Рекомендуется использование виртуального выделенного сервера (VPS) для бесперебойной работы робота круглосуточно.

Преимущества Infinity Gold AI:

Фиксированный SL и TP : Каждое открытие позиции сопровождается заранее установленными уровнями риска и прибыли, исключая необходимость принятия решений вручную. Низкий порог входа : Возможность начать торговлю с минимальным депозитом всего в 100 долларов, что делает этот инструмент доступным практически каждому начинающему инвестору. Автоматизированный процесс : Полностью автоматический режим торговли позволяет вам сосредоточиться на других аспектах вашей финансовой активности, освобождая ваше внимание от постоянного мониторинга рынков. Высокая надежность : Благодаря многолетнему опыту разработчиков и проверенной торговой методологии, Infinity Gold AI обеспечивает стабильные торговые сигналы и минимальные риски.

Рекомендация:

Для достижения наилучших результатов рекомендуется соблюдать указанные рекомендации относительно настроек советника, выбора подходящего брокера и поддержания надежного соединения с сервером (использование VPS).

Этот инструмент станет отличным выбором для тех, кто хочет внедрить в свою торговую стратегию надежный и эффективный помощник, способствующий повышению доходности и снижению эмоциональной нагрузки при принятии решений на финансовом рынке.

Предупреждение о рисках: результаты прошлых периодов не являются гарантией будущей прибыли. Используйте правильные методы управления рисками, соответствующие вашему инвестиционному профилю.

