Infinity Gold AI
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками.
Основные характеристики Infinity Gold AI:
- Метод торговли: Скальпинг (краткосрочная торговля).
- Таймфрейм: M5 (5-минутный график).
- Управление ордерами: Все сделки сопровождаются фиксированными уровнями Stop Loss (SL) и Take Profit (TP), обеспечивающими безопасность капитала даже при неблагоприятных движениях рынка.
- Стратегия входа: Советник использует уникальный алгоритм анализа графиков, позволяющий находить наиболее выгодные точки открытия позиций.
- Оптимизация рисков: Стратегия построена таким образом, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать возможные убытки благодаря тщательной проработке условий входа и выхода из сделок.
- Совместимость: Подходит для счетов типа ECN, Raw Spread или Zero Spread с минимально возможными спредами.
- Рекомендуемые брокеры: Exness, Tickmill, IC Markets.
- Минимальный депозит: От 100 долларов США.
- Использование VPS: Рекомендуется использование виртуального выделенного сервера (VPS) для бесперебойной работы робота круглосуточно.
Преимущества Infinity Gold AI:
- Фиксированный SL и TP:
- Каждое открытие позиции сопровождается заранее установленными уровнями риска и прибыли, исключая необходимость принятия решений вручную.
- Низкий порог входа:
- Возможность начать торговлю с минимальным депозитом всего в 100 долларов, что делает этот инструмент доступным практически каждому начинающему инвестору.
- Автоматизированный процесс:
- Полностью автоматический режим торговли позволяет вам сосредоточиться на других аспектах вашей финансовой активности, освобождая ваше внимание от постоянного мониторинга рынков.
- Высокая надежность:
- Благодаря многолетнему опыту разработчиков и проверенной торговой методологии, Infinity Gold AI обеспечивает стабильные торговые сигналы и минимальные риски.
Рекомендация:
Для достижения наилучших результатов рекомендуется соблюдать указанные рекомендации относительно настроек советника, выбора подходящего брокера и поддержания надежного соединения с сервером (использование VPS).
Этот инструмент станет отличным выбором для тех, кто хочет внедрить в свою торговую стратегию надежный и эффективный помощник, способствующий повышению доходности и снижению эмоциональной нагрузки при принятии решений на финансовом рынке.
Предупреждение о рисках: результаты прошлых периодов не являются гарантией будущей прибыли. Используйте правильные методы управления рисками, соответствующие вашему инвестиционному профилю.