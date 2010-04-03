Universal Trade Copier MT4 是一款专业的本地交易复制工具，用于在同一台计算机或 VPS 上运行的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。

该产品支持多种复制方向：

MT4 → MT4

MT5 → MT5

MT4 → MT5

MT5 → MT4

此版本专为 MetaTrader 4 设计。若要复制涉及 MetaTrader 5 终端的交易，则需要单独安装兼容的 MT5 版本。

该复制器适合管理多个账户、使用不同 MetaTrader 终端、在不同经纪商处交易，或需要在 MT4 和 MT5 账户之间复制交易的交易者。

用户指南

主要功能

复制 Buy 和 Sell 市价订单。

复制 Buy Limit、Sell Limit、Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。

复制 Stop Loss 和 Take Profit。

复制 SL/TP 修改。

复制挂单修改。

复制交易平仓操作。

复制部分平仓操作。

手数倍增模式。

固定手数模式。

按风险百分比计算手数模式。

支持不同经纪商之间的交易品种映射。

滑点控制。

最大交易数量限制。

Magic Number 过滤器。

仅复制当前交易品种模式。

通过 Common Files 文件夹进行本地复制。

灵活的复制方向

同一产品既可以作为 Master，也可以作为 Slave 使用。复制方向可在 EA 参数中选择。

例如：

MT4 终端可以作为 Master，MT5 终端可以作为 Slave。

MT5 终端可以作为 Master，MT4 终端可以作为 Slave。

一个 MT4 终端可以将交易复制到另一个 MT4 终端。

一个 MT5 终端可以将交易复制到另一个 MT5 终端。

手数管理

复制器支持多种手数计算模式：

Lot Multiplier — 按倍数复制原始手数，例如 0.5x、1x 或 2x。

Fixed Lot — 所有复制的交易均使用固定手数开仓。

Risk Percent — 根据设定的风险百分比计算手数。

交易品种映射

如果不同经纪商对相同交易品种使用不同的名称，可以手动设置交易品种映射。

示例：

EURUSD=EURUSDm

GBPUSD=GBPUSD.pro

XAUUSD=XAUUSDm

此功能适用于在不同经纪商或不同账户类型之间复制交易。

重要信息

复制器在本地运行，因此所有终端都必须在同一台计算机或 VPS 上保持运行。

对于 MT5 账户，建议使用对冲账户。在净额账户中，同一交易品种的持仓可能会被合并。

在真实账户上使用之前，请务必先在模拟账户上测试复制器，并仔细检查所有设置。

适用人群

管理多个交易账户的交易者。

同时使用 MT4 和 MT5 的交易者。

账户管理者。

交易信号提供者。

Prop 交易者。

需要在不同 MetaTrader 终端之间进行本地交易复制的用户。