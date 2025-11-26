Market Anomalies EA

5

ГОТОВО К РАБОТЕ С РЕКЛАМОМ!

  • Нам доверяют более 100 активных трейдеров.
  • 16 месяцев прибыльных результатов в режиме реального времени
  • Более 36 000 долларов США подтвержденных выплат FTMO
  • Без мартингейла / Без сетки

Результаты в режиме реального времени:  [Сигнал в реальном времени]   |  [Результаты FTMO]

Доступ к нашему закрытому сообществу включен в стоимость лицензии. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить приглашение.


Осталось ОЧЕНЬ МАЛО ЭКЗЕМПЛЯРОВ по текущей цене! (Окончательная цена: 999 долларов)


Что делает эту систему такой надежной?

Эта система основана на реальных внутридневных ценовых моделях, которые существуют на рынке USDJPY более 25 лет.  
Эти модели были обнаружены с помощью специализированного инструмента анализа внутридневных паттернов, который сканирует более 25 лет исторических данных для выявления повторяющихся направленных движений с реальным статистическим преимуществом.

Вместо использования индикаторов или оптимизированных параметров, советник торгует на основе фактического внутридневного поведения, которое постоянно наблюдается на этом рынке.  
Такой подход крайне редок среди советников для розничных инвесторов и дает системе гораздо больше шансов на поддержание эффективности в реальной торговле.

Логика минимально оптимизирована и исключает подгонку кривых.  
Торговля в реальном времени в течение 16 месяцев показала, что эти паттерны работают практически идентично бэктестам, с очень похожей кривой доходности — что является одним из самых сильных признаков надежной системы.

В дополнение к направленным внутридневным паттернам, советник также включает внутридневные прорывы и крупные прорывы, на которые USDJPY исторически реагировала исключительно хорошо благодаря своей сильной тенденции к прорывам.


Особенности конкретной фирмы по недвижимости

Защита от провисания

Советник включает в себя встроенную функцию защиты от просадки, которая автоматически отслеживает вашу ежедневную просадку.
При достижении заданного лимита он немедленно  закрывает все открытые сделки  и останавливает торговлю до конца дня.
Эта функция помогает трейдерам оставаться в рамках правил проп-фирмы (например, дневной лимит в 4–5%) и предотвращает случайные нарушения на финансируемых счетах.

Функция рандомизации

Чтобы каждая сделка была уникальной, советник вносит небольшие случайные изменения в цену входа, время выхода и расположение стоп-лосса. 
Эти изменения очень незначительны и не влияют на общую эффективность стратегии, но они гарантируют, что каждый пользователь получит немного отличающиеся сделки,
что идеально подходит для проп-фирм или совместных торговых площадок.

Режим, совместимый с FIFO

Данный советник включает в себя дополнительный режим безопасного исполнения FIFO.
При его включении советник  автоматически закроет предыдущую позицию перед открытием новой  ,
гарантируя, что все сделки будут соответствовать правилам FIFO и требованиям брокеров и проп-фирм, регулируемых в США, которые требуют применения принципа FIFO в торговле.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вам нужна система, которая никогда не теряет деньги и приносит прибыль каждый день, то этот советник вам не подойдёт.
Этот советник построен на реалистичных ожиданиях.

В торговле будут убыточные дни, убыточные недели и даже убыточный месяц.
Такова реальность.

Если вы не можете с этим смириться, вам может больше подойти система мартингейла или сеточной системы, хотя обычно они заканчиваются полным обнулением средств на счете.

Если вы хотите создать реальную торговую систему с долгосрочным потенциалом, вам необходимо осознать эту реальность.
Чем раньше вы это примете, тем лучше это скажется на вашем торговом пути.



               Рекомендуемая настройка

Параметр Рекомендация
Символ USDJPY
Временные рамки Любой временной промежуток
Минимальный баланс 200 долларов
Тип брокера
GMT +2/3
Уровень риска (для счетов проп-фирм)
Низкий
Уровень риска (личные счета) Середина


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:  Нажмите здесь


    Тип риска (ручной):

    • Процент риска за день:  Максимально допустимый убыток (%) за один торговый день.
    Тип риска (фиксированная партия):
    • Фиксированный размер лота:  задайте точный размер лота, который советник будет использовать для каждой сделки.

    Параметры:

    • Комментарий к сделке:  Установите свой уникальный комментарий к сделке.
    • Волшебное число:  Используйте своё уникальное волшебное число 
    • Информация о графике:  Установите значение true, чтобы отображать ежедневную просадку, прибыль и другую информацию. 
    • Менеджер портфеля:   Установите количество советников, используемых на счете для распределения рисков.
    • Размер счета:  Установите это значение равным размеру вашего счета или используйте 1, чтобы риск рассчитывался на основе начального баланса, или 0, чтобы риск автоматически масштабировался в зависимости от текущего капитала.  
    • Тип риска:  Укажите желаемый тип риска.
    • Уровень риска (автоматический):  Установите желаемый уровень риска.
    • Риск (вручную):   Установите желаемый максимальный убыток за один торговый день. 
    • Риск (фиксированная партия):  Установите желаемый размер фиксированной партии.
    • Включить защиту от просадки:  установите значение true, чтобы активировать встроенную защиту от просадки.  
    • Максимальная суточная просадка (%):  Задайте максимальный суточный лимит просадки (например, 4%).  
    • Режим совместимости с FIFO  :  При включении этого режима советник всегда будет закрывать предыдущую позицию перед открытием новой, обеспечивая совместимость с правилами FIFO.


    Напоминание о правилах для спекулятивных компаний:

    Эта система может удерживать позиции в периоды высокой волатильности, включая новостные выпуски, поскольку стратегия разработана для использования преимуществ крупных направленных движений, которые часто происходят в это время. Убедитесь, что  тип счета вашей проп-фирмы позволяет  удерживать позиции во время выхода новостей (FTMO предоставляет подходящие типы счетов).


    Поддерживаемые брокеры:

    Советник "Market Anomalies EA" работает с большинством брокеров, использующих серверное время UTC+2 или UTC+3.  

    Полная совместимость с крупными брокерами, такими как IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage и многими другими, использующими те же настройки серверного времени.

    Если ваш брокер использует другой часовой пояс, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации.



    Отзывы 10
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    416
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    190
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Jimmy Peter Eriksson
    3437
    Ответ разработчика Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    Ответ на отзыв