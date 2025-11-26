Market Anomalies EA

Доступ к нашему закрытому сообществу включен в стоимость лицензии. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить приглашение.





Что делает эту систему такой надежной?

Эта система основана на реальных внутридневных ценовых моделях, которые существуют на рынке USDJPY более 25 лет.

Эти модели были обнаружены с помощью специализированного инструмента анализа внутридневных паттернов, который сканирует более 25 лет исторических данных для выявления повторяющихся направленных движений с реальным статистическим преимуществом.



Вместо использования индикаторов или оптимизированных параметров, советник торгует на основе фактического внутридневного поведения, которое постоянно наблюдается на этом рынке.

Такой подход крайне редок среди советников для розничных инвесторов и дает системе гораздо больше шансов на поддержание эффективности в реальной торговле.



Логика минимально оптимизирована и исключает подгонку кривых.

Торговля в реальном времени в течение 16 месяцев показала, что эти паттерны работают практически идентично бэктестам, с очень похожей кривой доходности — что является одним из самых сильных признаков надежной системы.



В дополнение к направленным внутридневным паттернам, советник также включает внутридневные прорывы и крупные прорывы, на которые USDJPY исторически реагировала исключительно хорошо благодаря своей сильной тенденции к прорывам.





Особенности конкретной фирмы по недвижимости



Защита от провисания Советник включает в себя встроенную функцию защиты от просадки, которая автоматически отслеживает вашу ежедневную просадку.

При достижении заданного лимита он немедленно закрывает все открытые сделки и останавливает торговлю до конца дня.

Эта функция помогает трейдерам оставаться в рамках правил проп-фирмы (например, дневной лимит в 4–5%) и предотвращает случайные нарушения на финансируемых счетах.

Функция рандомизации

Чтобы каждая сделка была уникальной, советник вносит небольшие случайные изменения в цену входа, время выхода и расположение стоп-лосса.

Эти изменения очень незначительны и не влияют на общую эффективность стратегии, но они гарантируют, что каждый пользователь получит немного отличающиеся сделки,

что идеально подходит для проп-фирм или совместных торговых площадок.

Режим, совместимый с FIFO

Данный советник включает в себя дополнительный режим безопасного исполнения FIFO.

При его включении советник автоматически закроет предыдущую позицию перед открытием новой ,

гарантируя, что все сделки будут соответствовать правилам FIFO и требованиям брокеров и проп-фирм, регулируемых в США, которые требуют применения принципа FIFO в торговле.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вам нужна система, которая никогда не теряет деньги и приносит прибыль каждый день, то этот советник вам не подойдёт.

Этот советник построен на реалистичных ожиданиях.

В торговле будут убыточные дни, убыточные недели и даже убыточный месяц.

Такова реальность.

Если вы не можете с этим смириться, вам может больше подойти система мартингейла или сеточной системы, хотя обычно они заканчиваются полным обнулением средств на счете.

Если вы хотите создать реальную торговую систему с долгосрочным потенциалом, вам необходимо осознать эту реальность.

Чем раньше вы это примете, тем лучше это скажется на вашем торговом пути.