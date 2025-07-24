Urban Pulse
- Эксперты
- Fajar Dicky Firmansyah
- Версия: 4.80
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 20
Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1. Вот и все. Один график. Одно оружие.
Важно: Эта версия доступна по скидочной цене. Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается.
Основные преимущества
- Авто-риск логика: Рассчитывает размер лота на основе вашего баланса и расстояния до SL
- Поддержка ручного или фиксированного лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный
- Защита от просадки: Автоматическое отключение при превышении плавающего убытка вашего заранее установленного процента
- Однографиковый дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутри — нет необходимости загромождать вашу платформу
Исполнение стратегии
Модель многотрендов: Согласует направление тренда на нескольких таймфреймах перед тем, как рассматривать какое-либо вход.
Чек-лист настройки
|Параметр
|Значение
|График
|GBPUSD
|Таймфрейм
|H1
|Управляемые символы
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
После покупки: Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить доступ к вашему Telegram. Частные обновления, наборы файлов и эксклюзивные советы делятся только с проверенными клиентами.
Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!