Без лишних трюков. Без обманутых обещаний.

Urban Pulse разработан для трейдеров, которым важна одна вещь: стабильность. Независимо от того, проходите ли вы проп челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и выполняет.

Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1. Вот и все. Один график. Одно оружие.

Важно: Эта версия доступна по скидочной цене . Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается. Канал ссылка = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583



Основные преимущества

Авто-риск логика: Рассчитывает размер лота на основе вашего баланса и расстояния до SL

Рассчитывает размер лота на основе вашего баланса и расстояния до SL Поддержка ручного или фиксированного лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный

Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный Защита от просадки: Автоматическое отключение при превышении плавающего убытка вашего заранее установленного процента

Автоматическое отключение при превышении плавающего убытка вашего заранее установленного процента Однографиковый дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутри — нет необходимости загромождать вашу платформу





Исполнение стратегии

Модель многотрендов: Согласует направление тренда на нескольких таймфреймах перед тем, как рассматривать какое-либо вход.

Чек-лист настройки

Параметр Значение График GBPUSD Таймфрейм H1 Управляемые символы GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









После покупки: Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить доступ к вашему Telegram. Частные обновления, наборы файлов и эксклюзивные советы делятся только с проверенными клиентами.