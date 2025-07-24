Urban Pulse

4
Без лишних трюков. Без обманутых обещаний. Urban Pulse разработан для трейдеров, которым важна одна вещь: стабильность. Независимо от того, проходите ли вы проп челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и выполняет.

Запустите на одном графике: Присоедините к GBPUSD на таймфрейме H1. Вот и все. Один график. Одно оружие.

Важно: Эта версия доступна по скидочной цене. Окончательная цена: $399. Ранний доступ скоро заканчивается.

Канал ссылка = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583 

Основные преимущества

  • Авто-риск логика: Рассчитывает размер лота на основе вашего баланса и расстояния до SL
  • Поддержка ручного или фиксированного лота: Вы контролируете режим — консервативный или агрессивный
  • Защита от просадки: Автоматическое отключение при превышении плавающего убытка вашего заранее установленного процента
  • Однографиковый дизайн: Торгуйте несколькими символами, управляемыми внутри — нет необходимости загромождать вашу платформу


Исполнение стратегии

Модель многотрендов: Согласует направление тренда на нескольких таймфреймах перед тем, как рассматривать какое-либо вход.

 

Чек-лист настройки

Параметр Значение
График GBPUSD
Таймфрейм H1
Управляемые символы GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



После покупки: Свяжитесь с нами напрямую, чтобы получить доступ к вашему Telegram. Частные обновления, наборы файлов и эксклюзивные советы делятся только с проверенными клиентами.

Отзывы 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Рекомендуем также
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Эксперты
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Эксперты
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Эксперты
Система AO Trade специально разработана для трендовой торговли, используя время аукциона или новостей в качестве точек отсчёта для сравнения с другими конкретными временами ордеров для предварительного анализа рыночных тенденций. **Все временные параметры, используемые в Экспертном советнике (EA), основаны на времени вашего терминала. Различные брокеры могут работать в разных часовых поясах по Гринвичу (GMT), что может дополнительно изменяться из-за коррекции летнего времени (DST).** **Пожалуй
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Эксперты
This expert advisor is a trading program that is programmed to trade in the Forex market. This program works on the basis of its own trading strategy, which is based on the analysis of technical indicators and market conditions. The goal of this program is to achieve continuous profits by opening and closing trading deals at the right time. This expert advisor uses technical indicators such as moving averages and Fibonacci to determine the entry and exit points of the market. It also uses mark
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Эксперты
«Pound Pulse» — это робот, который я разработал для торговли парой GBP/USD на 30-минутном графике. Это «реальная» стратегия, которая действительно имеет преимущество на рынке. Стратегия сочетает чистое ценовое действие с сигналами от индикаторов RSI и MACD. Этот робот идеально подходит для трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль, не рискуя потерять счет. НИКАКОГО мартингейла НИКАКОГО добавления к убыточным сделкам Только надежная торговля Коэффициент прибыли составляет 1.91, а коэфф
BtcGoldEA
Istvan Nyulaszi
Эксперты
BTCUSDT and XAUUSD EA M1 DISCOUNT -14% Monthly 50-100-500-1000% profit You will also need the SET file for the demo version !!! For sets, text me in Telegram !!! Telegram for % DISCOUNT S and PROMOTIONS , and more information:   https://t.me/ForxMarci MT5 only Req : 100$ Balance minimum 1:200 leverage minimum Perfect internet connection or VPS. Once you have these, you're ready to go! After purchase PM me on TG , you will also receive the source code for EA , which you can then modify free
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Эксперты
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Horse Rider
Nikolas Berta
Эксперты
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Эксперты
Blotter Pips EA Blotter Pips EA is a high-performance trading system designed to optimize your trading strategy with a focus on precision, simplicity, and profitability. Built with advanced algorithms and an emphasis on market adaptability, it provides a seamless trading experience, even for beginners. Key Features Plug and Play: With Blotter Pips EA, no complex setups are required. Simply attach it to your chart, configure a few parameters, and let the EA handle the rest. Optimized for the M5 T
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Эксперты
Strategy Builder — это продвинутый и универсальный торговый робот, тщательно созданный для MetaTrader 5 и предназначенный для предоставления трейдерам сложного арсенала стандартных индикаторов. Этот профессионально разработанный алгоритм обеспечивает комплексный подход к торговле за счет плавной интеграции множества индикаторов в единую стратегию, что позволяет трейдерам точно и уверенно ориентироваться на динамичных финансовых рынках. Ключевая особенность: Разнообразие индикаторов: Strategy
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Эксперты
Neon Shadow — уникальное торговое решение, которое помогает вам учиться и переходить на новый уровень в трейдинге Я стремился создать уникальное торговое решение, которое было бы доступно любому новичку или профессионалу, независимо от вашего уровня развития. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
FREE
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Утилиты
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Cannon Trend
Tan Au Phuong
4.47 (55)
Эксперты
EA Cannon Trend — это мощный торговый помощник, созданный для полного исключения человеческих эмоций из процесса торговли. Разработанный с использованием MQL5, этот советник принимает решения исключительно на основе заранее определенных правил и стратегий, обеспечивая стабильность и эффективность без влияния человеческого фактора. Основные особенности Cannon Trend: С пятью режимами торговых стратегий Cannon Trend подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Настройка под ва
FREE
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Эксперты
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Эксперты
Советник   Gold ECN   разработан с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта, анализирующих рыночную неопределенность. Он разработан с использованием систем машинного обучения, которые могут адаптироваться к новостным обновлениям и динамически управлять рынком, сохраняя его постоянным. Совместно с предиктивным искусственным интеллектом, алгоритм машинного обучения используется для выявления экстремально высоких минимумов, более высоких максимумов, более низких максимумов и
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Эксперты
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Эксперты
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor I am AURUM AXIS EA , a professional Gold trading robot (XAUUSD EA) designed for traders who demand precision, controlled risk, and consistency in automated trading. I combine scalping and swing trading strategies into one powerful Expert Advisor , allowing you to adapt to changing Gold market conditions with minimal input and maximum control. I was developed by a trader and software developer with over 7 years of combined tradin
Nova DPO Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DPO Trader is a structured automation of the Detrended Price Oscillator (DPO) — a tool designed to isolate short-term price cycles by filtering out long-term trends. This EA transforms the DPO’s cycle-focused signals into a disciplined trading system that acts only when momentum aligns with clear, repeatable patterns. Instead of chasing every swing, Nova DPO Trader waits for genuine cyclical signals. Trades are executed when the DPO indicates meaningful overbought or oversold conditions, re
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Эксперты
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Volume and Doji Strategy
Onyekachi Franklin Agbo
Эксперты
The "Visa + Doji Strategy EA" is a concept in automated trading that combines the principles of Visa and Doji candlestick patterns in its algorithm. Here's a detailed description: Visa Component**: This part of the strategy utilizes an analogy to the Visa payment system, symbolizing fast, reliable, and global transactions. In trading terms, it represents swift entry and exit points in the market, identifying opportunities with high potential and minimal delay. The Visa component may use indicat
FREE
Fortune EA MT5
Conor Stephenson
4.71 (7)
Эксперты
Fortune — это сложный алгоритм, который анализирует и внимательно следит за тенденциями на валютных парах. Советник использует возможность считывать информацию о ценовом действии со всех таймфреймов одновременно. Это позволяет боту принимать проницательные решения относительно текущих движений цен и действовать соответствующим образом, что приводит к следованию сильному тренду с частыми ордерами на скальпирование.      Сигналы: ---      Групповой чат: https://www.mql5.com/en/users/conorstephen
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Другие продукты этого автора
Ultra Pure
Fajar Dicky Firmansyah
Эксперты
Никаких ярких трюков. Никаких сломанных обещаний. Ultra Pure предназначен для трейдеров, которые заботятся об одной вещи: последовательности. Независимо от того, проходите ли вы проп-челлендж или управляете капиталом клиентов, этот EA остается в рамках — и приносит результаты. Запустите его на одном графике: Прикрепите к CADJPY на таймфрейме M15. Вот и все. Один график. Одно оружие. Правильный бэктест требует правильной настройки! Свяжитесь со мной, чтобы получить мой .ini файл и инструкции. Ва
Фильтр:
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Fajar Dicky Firmansyah
424
Ответ разработчика Fajar Dicky Firmansyah 2025.11.10 10:47
Thank you so much for your very positive feedback,it means a lot to me.
cerwann
209
cerwann 2025.10.01 11:44 
 

I am very dissatisfied with the latest version of the robot, which doesn't allow fix lots anymore. I have been using Urban Pulse for 6 weeks and was at loss since the beginning. Trading lot was between 0.01 and 0.03. But then today the robot traded suddenly 2.89 lots, for absolutely no reason. I discovered it when the trade was already closed and lost a lot, on my 3 accounts. This is unacceptable. The fix lot option should be reinstated. Snapshot of what happened in the comments section. Lost half my balance with that trade, even though I selected low risk mode.

Fajar Dicky Firmansyah
424
Ответ разработчика Fajar Dicky Firmansyah 2025.10.01 13:27
hello i understand , but all the risks are automated so if the lot is high then the SL was a low amount and that caused it to be able to put higher lot to keep the risk same but always risk should be same if there is an issue can you send me the trade screenshot so i can calculate and see what was the issue
Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Fajar Dicky Firmansyah
424
Ответ разработчика Fajar Dicky Firmansyah 2025.09.06 17:55
Thank you so much it means a lot to me , i always will work on the EA to make sure its always stable
Ответ на отзыв