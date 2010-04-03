Cheat Engine

Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API.

ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса!

Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 80 USD

  • Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются.
  • Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности
Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей стоимостью счетов свыше 1 миллиарда USD. Cheat Engine способен мгновенно получать эти данные через API и использовать их при принятии решений. Это дополнительная функция, полностью настраиваемая пользователем.

    • График: XAUUSD
    • Таймфрейм: H1

    • Метод расчета лота — выбор автоматического или фиксированного лота
    • Фиксированный размер лота — фиксированный размер лота
    • Автоматические лоты — 0.01 лота на указанную сумму валюты счета
    • Максимальный спред — установка максимального допустимого спреда для открытия позиций
    • Автоопределение GMT — автоматический расчет смещения GMT вашего брокера
    • Фиксированный стоп-лосс — ввод значения стоп-лосса
    • Magic Number — магический номер для каждого ордера
    • Комментарий — комментарий ордера
    • URL фильтра настроений — используется для API-запросов
    • Фильтр покупок/продаж по настроениям — включить или отключить
    • Поведение фильтра настроений
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Эксперты
    Two Sided Scalp позволяет выбрать 2 валютные пары для торговли, после чего обе пары скальпируются одновременно на одном графике. Рекомендуемые пары (GBPUSD и USDCHF, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и GBPUSD) Живой сигнал Two Sided Scalp доступен! Текущая цена будет увеличена. Ограниченная цена 75 USD Без сетки, без мартингейла Рекомендовано График: Торгует 2 символами на одном графике (один график) Таймфрейм: H1 Входные параметры Метод расчета лота – выбрать авто лот или фиксированный лот Фиксированный
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Bitcoin Cross Hedge открывает позицию по BTCUSD, одновременно занимая противоположные позиции по EURUSD и GBPUSD и управляя ими одновременно. Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение 50 USD Не использует сетку или мартингейл и торгует 2 валютными парами на одном графике. Рекомендации График: BTCUSD настройка на одном графике Таймфрейм: H1 Входные параметры Выбор кросс-пары - Выберите золотую кросс-пару Метод расчета лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот Фиксированный размер
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Эксперты
    Bitcoin Fear & Greed Scalper - Анализ настроений по биткойну в реальном времени из интернета Один из величайших трейдеров всех времён жил по принципу "Покупай, когда другие боятся, и продавай, когда другие жадничают". Именно этим принципом руководствуется Bitcoin Fear & Greed Scalper. Индекс страха и жадности по биткойну — это всесторонний анализ всех общественных факторов, влияющих на рынок биткойна, сведённых в одно простое число. Он автоматически сканирует наиболее надёжные фундаментальные ис
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Synaptica разработан для обеспечения стабильной надежности при защите ваших интересов с помощью передовых стратегий на основе искусственного интеллекта. Его автономная система управления рисками динамически адаптируется к изменяющимся условиям, обеспечивая оптимальную защиту вашего капитала в любое время. Благодаря адаптивному мониторингу в реальном времени, Synaptica прогнозирует и реагирует на потенциальные угрозы, поддерживая стабильность даже в условиях непредсказуемых колебаний. Его интелле
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Восстание планеты обезьян — это система скальпинга с низкой волатильностью. ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса! Скоро будет доступен живой сигнал "Восстание планеты обезьян"! Текущая цена будет увеличена. Цена ограничена временем 50 USD Один выстрел, без сетки, без мартингейла. Каждая сделка имеет стоп-лосс Рекомендуется График: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Таймфрейм: M30 Параметры Режим размера лота — Выберите авто-лот или фиксированный лот Размер лота — Фиксир
    Cheat Engine MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Восстание планеты обезьян — это система скальпинга с низкой волатильностью. ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения инструкций и бонуса! Скоро будет доступен живой сигнал "Восстание планеты обезьян"! Текущая цена будет увеличена. Цена ограничена временем 50 USD Один выстрел, без сетки, без мартингейла. Каждая сделка имеет стоп-лосс Рекомендуется График: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Таймфрейм: M30 Параметры Режим размера лота — Выберите авто-лот или фиксированный лот Размер лота — Фиксир
