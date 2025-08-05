Loophole
- Эксперты
- Vladimir Lekhovitser
- Версия: 8.503
- Активации: 20
Живой сигнал
Узнайте больше здесь: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller
Следите за последними новостями, обновлениями и событиями, подписавшись на официальный канал PrizmaL!
Этот торговый робот разработан специально для валютной пары NZDCAD и работает на основе стратегии усреднения, используя RSI и CCI в качестве основных индикаторов.
Каждая сделка сопровождается динамическими уровнями тейк-профита и стоп-лосса для эффективного управления рисками и прибылью.
Оптимизация проводилась на основании шестилетних исторических данных (2020–2025) на сервере IC Markets с типом счёта Standard.
Рекомендации:
Валютная пара: NZDCAD
Минимальный депозит: 300 USD
Счет: Hedging
Таймфрейм: любой (EA использует таймфреймы, указанные в коде советника)
Тип счета: Standard (без комиссии), Raw (возможно, но не оптимально)
Для лучших результатов используйте брокера: IC Markets, IC Trading.
Связаться с вопросами можно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal
Добавьте меня в друзья, чтобы быть в курсе новостей и обновлений!
Начальная цена $399, она будет повышаться на $100 после каждых десяти продаж.
Продажи будут ограничены распределением примерно от 200 до 300 копий.
The time will print the reality