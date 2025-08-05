Loophole

5

Живой сигнал

Узнайте больше здесь: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller

Следите за последними новостями, обновлениями и событиями, подписавшись на официальный канал PrizmaL!

Этот торговый робот разработан специально для валютной пары NZDCAD и работает на основе стратегии усреднения, используя RSI и CCI в качестве основных индикаторов.
Каждая сделка сопровождается динамическими уровнями тейк-профита и стоп-лосса для эффективного управления рисками и прибылью.
Оптимизация проводилась на основании шестилетних исторических данных (2020–2025) на сервере IC Markets с типом счёта Standard.


Рекомендации:

Валютная пара: NZDCAD
Минимальный депозит: 300 USD
Счет: Hedging
Таймфрейм: любой (EA использует таймфреймы, указанные в коде советника)
Тип счета: Standard (без комиссии), Raw (возможно, но не оптимально)
Для лучших результатов используйте брокера: IC Markets, IC Trading.

Связаться с вопросами можно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal
Добавьте меня в друзья, чтобы быть в курсе новостей и обновлений!

Начальная цена $399, она будет повышаться на $100 после каждых десяти продаж.
Продажи будут ограничены распределением примерно от 200 до 300 копий.

Отзывы 1
Trade2222
1262
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

Рекомендуем также
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Эксперты
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Эксперты
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Эксперты
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Эксперты
Ilan для MetaTrader 5 Благодаря использованию виртуальных сделок, стала возможной торговля в оба направления - и покупка, и продажа - одновременно. Именно это позволило полноценно перевести популярную стратегию под неттинговый учет позиций, который используется MetaTrader 5.  Настройки советника Настройки советника просты, но позволяют регулировать все важные параметры стратегии. Вам доступны: Уникальный  MagicNumber  для идентификации сделок; Выбор направления торговли ( Trade direction ): тол
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader — Structural Momentum Intelligence System While many automated strategies rely on over-optimized backtests , cent-account demonstrations , or aggressive exposure models , Nova WDX Trader is designed around a disciplined structural framework intended for real-market conditions. The system prioritizes execution stability, controlled exposure, and internal consistency — avoiding artificial performance amplification and unsustainable risk behavior commonly found in retail automation.
Bitcoin Quantum Hedge
Cameron Reece Allcock
4.25 (4)
Эксперты
Этот советник (EA) переосмысливает универсальность, предлагая полностью настраиваемые режимы, динамическое управление рисками и протоколы восстановления в реальном времени, чтобы вы всегда оставались в выигрыше в быстро меняющейся торговой среде. Цена увеличится до $400 после первых 5 покупок Личное сообщение для получения set-файлов. Непревзойденное адаптивное управление рисками и хеджирующая стратегия: Два режима хеджирования: Выбирайте между консервативным или агрессивным подходом в соот
G Edge
Krzysztof Sitko
Эксперты
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Эксперты
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Эксперты
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Galileu Gold Scalping
Douglas Bittencourt Sousa
Эксперты
Galileu Gold Scalping is a high-precision Expert Advisor specifically engineered for the Gold (XAUUSD) market. This EA utilizes algorithm to identify institutional supply and demand levels, executing scalping trades with amazing results. How it Works Unlike standard indicators that lag behind the price, Galileu Gold focuses on Price Action Levels . It identifies key "zones of interest" where price is likely to react. Level-Based Entry: The EA waits for price to hit mathematically calculated supp
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Эксперты
Limited Time Offer: 50% Off One-Day Introductory Price! Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial ma
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Эксперты
Revert Edge — это тщательно продуманный алгоритм, созданный на основе 7-летнего опыта реальной торговли. Его основная цель — медленный, устойчивый рост счета с упором на долгосрочную производительность, а не на неустойчивую, быструю, краткосрочную прибыль. Советник разработан для торговли несколькими валютами, такими как AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD и другими! Он использует стратегию возврата к среднему и использует ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции, которую используе
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Эксперты
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: $99 (Цена вырастет до $199 после первых 10 продаж) Turtle Six Pattern Pro: Эволюция трендовой торговли для Bitcoin Этот советник (EA) — не просто копия правил "Черепах". Это полная адаптация легендарной системы для высокорискового рынка Bitcoin (BTCUSD) . Мы объединили классический пробой канала Дончиана (Donchian Channel) с уникальным фильтром шести паттернов (Six-Pattern Filter) , чтобы решить главную проблему трендовой торговли — ложные пробои. ОСНОВНАЯ ЛОГИКА Б
Precise Trader
Dmitriy Nechaev
Эксперты
Данный алгоритм предназначен для валютной пары AUDCAD и для тайм-фрейма H1. Логика бота основана на точном определении зон перекупленности и перепроданности с помощью индикаторов и модели машинного обучения. Алгоритм демонстрирует высокое качество торговли с 2020 года до конца 2025 года и ранее, при этом совершает, в среднем, одну сделку в два дня. Основные настойки указаны ниже: Fixed lot - торговля только фиксированным лотом, который вы настраиваете самостоятельно в зависимости от размера ваш
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (90)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Эксперты
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Самая продвинутая версия нашего советника на сегодняшний день, полностью перестроенная с использованием принятия решений на базе ИИ , мульти-ИИ голосования и динамической логики торговли . Теперь он предназначен не только для XAUUSD (Золото) на M1, но также поддерживает BTCUSD и ETHUSD с высокочастотными входами, умным управлением рисками и полной адаптивностью. Советник объединяет бесплатные модели ИИ через OpenRouter с расширенными фильтрами для точной торговли при
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.39 (28)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.8 (15)
Эксперты
Zenith FX – продвинутая механическая AI-система Обзор Zenith FX представляет новое поколение алгоритмической архитектуры, созданное для институционального уровня точности на инструментах XAUUSD (золото) и USDJPY (доллар/иена) . Основанный на аналитической платформе, заложенной в Axon Shift и Vector Prime, данный советник объединяет усовершенствованную нейронную структуру, способную адаптироваться к реальной волатильности, изменению ликвидности и кросс-активным корреляциям между металлами и валю
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Другие продукты этого автора
Monic
Vladimir Lekhovitser
3.45 (11)
Эксперты
Живой сигнал Узнайте больше здесь:   https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller Стратегия использует усреднённый подход к торговле, полагаясь на Стохастический осциллятор и Полосы Боллинджера в качестве основных индикаторов. Она стабильно реализует динамические уровни тейк-профита и стоп-лосса для каждой сделки. Оптимизация проводилась на основе данных за 14 лет (с 2010 по 2024 год) на сервере IC Markets с использованием стандартного типа счета. Рекомендации: Валютная пара: AUDCAD Минимал
FXChronos
Vladimir Lekhovitser
5 (2)
Эксперты
Живой сигнал Узнайте больше здесь:   https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller Этот торговый робот профессионально разработан для торговли валютной парой CHF/JPY с исключительной эффективностью и надежностью. Он использует передовые методы управления рисками для максимизации прибыли, обеспечивая защиту капитала. Предопределенные параметры стоп-лосса и тейк-профита являются неотъемлемой частью его стратегии, позволяя фиксировать прибыль и ограничивать потенциальные убытки. В отличие от мно
Prodigy FX
Vladimir Lekhovitser
Эксперты
Живой сигнал Следите за последними новостями, обновлениями и событиями, подписавшись на официальный  канал PrizmaL! Этот торговый советник создан для пары CADCHF и использует усредняющий подход, основанный на индикаторе Bollinger Bands. Каждая позиция включает адаптивные уровни тейк-профита и стоп-лосса для улучшенного управления рисками и повышения эффективности. Стратегия была оптимизирована на основе шести лет исторических данных (2020–2025) на стандартном счёте IC Markets. Рекомендации
AiiA
Vladimir Lekhovitser
4.2 (5)
Эксперты
Живой сигнал Узнайте больше здесь:   https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller Этот торговый робот предназначен для выполнения сделок по валютной паре AUD/CHF с высокой точностью и надежностью. Он включает в себя эффективные стратегии управления капиталом для оптимизации доходности и минимизации рисков. Робот использует заранее заданные уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты инвестиций и фиксации прибыли. Благодаря использованию продвинутых алгоритмов и анализа рынка, обеспечивается
Фильтр:
Trade2222
1262
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

Ответ на отзыв