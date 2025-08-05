Живой сигнал Узнайте больше здесь: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller Следите за последними новостями, обновлениями и событиями, подписавшись на официальный канал PrizmaL!

Этот торговый робот разработан специально для валютной пары NZDCAD и работает на основе стратегии усреднения, используя RSI и CCI в качестве основных индикаторов.

Каждая сделка сопровождается динамическими уровнями тейк-профита и стоп-лосса для эффективного управления рисками и прибылью.

Оптимизация проводилась на основании шестилетних исторических данных (2020–2025) на сервере IC Markets с типом счёта Standard.





Рекомендации:

Валютная пара: NZDCAD

Минимальный депозит: 300 USD

Счет: Hedging

Таймфрейм: любой (EA использует таймфреймы, указанные в коде советника)

Тип счета: Standard (без комиссии), Raw (возможно, но не оптимально)

Для лучших результатов используйте брокера: IC Markets, IC Trading.

Связаться с вопросами можно по ссылке: https://www.mql5.com/ru/users/prizmal

Начальная цена $399, она будет повышаться на $100 после каждых десяти продаж.

Продажи будут ограничены распределением примерно от 200 до 300 копий.