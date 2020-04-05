PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5)

通过波动率回调捕捉机构动量。

大多数零售交易机器人在黄金交易中失败，是因为它们依赖死板的固定点数/点值、静态移动平均线和滞后的指标。Phoenix Fury Gold Scalper Pro 则完全不同。它采用完全封闭、独立且零滞后的数学计算引擎，专为精准捕捉日内流动性扩张而设计。通过结合结构锚点、平滑趋势跟踪、几何成交量分布和动态波动率带，Phoenix Fury 仅在机构资金强力推动市场时才介入交易。

🛠️ 4层算法共流引擎

Phoenix Fury 通过先进的多层过滤结构运行，确保您绝不与主导性的机构订单块（Order Blocks）背道而驰：

结构锚点（Anchored VWAP）： 自动计算并锁定经纪商时间 00:00 的日内开盘价。这确立了明确 combat 的每日交易偏向（Bias）。EA 仅在价格高于 AVWAP 时做多，在低于时做空。

趋势 advance 过滤器（Hull Moving Average）： 利用优化的周期 WMA 计算程序，零滞后地跟踪即时动量向量，作为严格的斜率方向闸门。

信心引擎（Volume Momentum Delta）： 根据单根 K 线的几何形状（实体与上下影线对比）动态分解原始 Tick 成交量。它能够精准剥离出真正的买盘吸筹与卖盘派发。

动态触发器（Keltner Channels）： 计算包裹在平均真实波幅（ATR）边界内的自动指数移动平均线。本 EA 绝不追市，而是通过在确立的趋势内逢高做空超买、逢低做多深幅回调来逆向操作极端行情。

🛡️ 内置商业级安全防护

100% 单文件自主性： 无需复杂的 iCustom 依赖，无需下载额外的指标文件。

高影响新闻保护： 在重大经济数据发布前自动平仓并暂停执行，待市场环境稳定后再恢复交易。

日末风险锁定： 在持仓过夜（Rollover）前关闭头寸，以避免库存费（Swap）成本和流动性匮乏导致的点差激增，每日重置后恢复 trading。

精美直观面板（HUD）： 直接在交易主图上实时跟踪经纪商点差、动态市场波动率、内部成交量 Delta 向量和系统保护状态。

波动率自动缩放： 采用纯 ATR 倍数自动调整止损、止盈边界以及高频移动 intellectual 移动止损（Trailing Stop）引擎。

📐 灵活的手数选择方案

本智能交易系统（EA）包含三种先进的成交量计算方法，可完美匹配您的 risk 管理策略和账户资金规模。

固定手数模式（Fixed Lot Sizing）： 每一笔交易均使用恒定的成交量。由 Fixed Lot Size 输入参数直接控制。非常适合偏好手动控制和可预测风险敞口的交易者。

低余额动态模式： 自动缩减成交量，以便在小资金账户上安全运行。确保在资金有限时 EA 仍能开出有效订单，在不违反经纪商最低手数要求的前提下优化市场敞口。

动态最大风险模式（Dynamic Max Risk）： 为每笔交易自动计算精确的仓位大小。依据您偏好的单笔交易风险百分比和止损距离来确定成交量。手数随账户净值的变化自动放大或缩小。

⚙️ 使用建议

交易品种： XAUUSD (黄金)

时间周期： M5 (5分钟图)

设置： 针对即插即用进行了优化 —— 仅需调整核心参数，如手数、风险比例（%）、点差与滑点限制、账户安全以及高影响新闻保护。

经纪商： 为获得最佳性能，强烈建议使用 ECN 或低点差账户。

🧪 历史回测表现

使用“基于真实 Tick 的每个 Tick”模型进行了两次历史回测，并加入了符合实际的 5 毫秒（ms）执行延迟。高影响新闻保护设置为在 14:00 - 16:00 (GMT +2) 期间屏蔽所有交易活动。