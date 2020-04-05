Phoenix Fury

PHOENIX FURY GOLD SCALPER PRO (M5)
通过波动率回调捕捉机构动量。
大多数零售交易机器人在黄金交易中失败，是因为它们依赖死板的固定点数/点值、静态移动平均线和滞后的指标。Phoenix Fury Gold Scalper Pro 则完全不同。它采用完全封闭、独立且零滞后的数学计算引擎，专为精准捕捉日内流动性扩张而设计。通过结合结构锚点、平滑趋势跟踪、几何成交量分布和动态波动率带，Phoenix Fury 仅在机构资金强力推动市场时才介入交易。
🛠️ 4层算法共流引擎
Phoenix Fury 通过先进的多层过滤结构运行，确保您绝不与主导性的机构订单块（Order Blocks）背道而驰：
  • 结构锚点（Anchored VWAP）： 自动计算并锁定经纪商时间 00:00 的日内开盘价。这确立了明确 combat 的每日交易偏向（Bias）。EA 仅在价格高于 AVWAP 时做多，在低于时做空。
  • 趋势 advance 过滤器（Hull Moving Average）： 利用优化的周期 WMA 计算程序，零滞后地跟踪即时动量向量，作为严格的斜率方向闸门。
  • 信心引擎（Volume Momentum Delta）： 根据单根 K 线的几何形状（实体与上下影线对比）动态分解原始 Tick 成交量。它能够精准剥离出真正的买盘吸筹与卖盘派发。
  • 动态触发器（Keltner Channels）： 计算包裹在平均真实波幅（ATR）边界内的自动指数移动平均线。本 EA 绝不追市，而是通过在确立的趋势内逢高做空超买、逢低做多深幅回调来逆向操作极端行情。
🛡️ 内置商业级安全防护
  • 100% 单文件自主性： 无需复杂的 iCustom 依赖，无需下载额外的指标文件。
  • 高影响新闻保护： 在重大经济数据发布前自动平仓并暂停执行，待市场环境稳定后再恢复交易。
  • 日末风险锁定： 在持仓过夜（Rollover）前关闭头寸，以避免库存费（Swap）成本和流动性匮乏导致的点差激增，每日重置后恢复 trading。
  • 精美直观面板（HUD）： 直接在交易主图上实时跟踪经纪商点差、动态市场波动率、内部成交量 Delta 向量和系统保护状态。
  • 波动率自动缩放： 采用纯 ATR 倍数自动调整止损、止盈边界以及高频移动 intellectual 移动止损（Trailing Stop）引擎。
📐 灵活的手数选择方案
本智能交易系统（EA）包含三种先进的成交量计算方法，可完美匹配您的 risk 管理策略和账户资金规模。
  • 固定手数模式（Fixed Lot Sizing）： 每一笔交易均使用恒定的成交量。由 Fixed Lot Size 输入参数直接控制。非常适合偏好手动控制和可预测风险敞口的交易者。
  • 低余额动态模式： 自动缩减成交量，以便在小资金账户上安全运行。确保在资金有限时 EA 仍能开出有效订单，在不违反经纪商最低手数要求的前提下优化市场敞口。
  • 动态最大风险模式（Dynamic Max Risk）： 为每笔交易自动计算精确的仓位大小。依据您偏好的单笔交易风险百分比和止损距离来确定成交量。手数随账户净值的变化自动放大或缩小。
⚙️ 使用建议
  • 交易品种： XAUUSD (黄金)
  • 时间周期： M5 (5分钟图)
  • 设置： 针对即插即用进行了优化 —— 仅需调整核心参数，如手数、风险比例（%）、点差与滑点限制、账户安全以及高影响新闻保护。
  • 经纪商： 为获得最佳性能，强烈建议使用 ECN 或低点差账户。
🧪 历史回测表现
使用“基于真实 Tick 的每个 Tick”模型进行了两次历史回测，并加入了符合实际的 5 毫秒（ms）执行延迟。高影响新闻保护设置为在 14:00 - 16:00 (GMT +2) 期间屏蔽所有交易活动。
  • 情景 1 —— 低风险/标准账户设置：
    • 测试周期：01.01.2026 - 01.08.2026
    • 初始资金：$1,000
    • 手数计算方法：固定（静态）@ 0.01
    • 每日最大亏损保护：关闭 (false)
  • 情景 2 —— 动态增长设置：
    • 测试周期：01.01.2026 - 01.08.2026
    • 初始资金：$1,000
    • 手数计算方法：动态最大风险
    • 单笔风险比例 %：2.0%
    • 每日最大亏损保护：关闭 (false)
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    重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
    Lizard
    Marco Scherer
    4.18 (40)
    专家
    LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
    Adaptive Gold Scalper MT5
    Fan Yang
    4.68 (25)
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
    TwisterPro Scalper
    Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
    4.44 (132)
    专家
    更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.96 (214)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    专家
    更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    专家
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    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    专家
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    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    专家
    这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    专家
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4.06 (36)
    专家
    最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (506)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.23 (26)
    专家
    NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.83 (46)
    专家
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.33 (112)
    专家
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    专家
    SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    专家
    更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    4.5 (8)
    专家
    Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
    Boring Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    4.77 (52)
    专家
    你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
    Precise Pair Trading Pro
    Arkadii Zagorulko
    3.75 (12)
    专家
    请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
    SomaGold
    Andrii Soma
    5 (10)
    专家
    SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
    Byrdi
    William Brandon Autry
    5 (21)
    专家
    BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
    ArtQuant Gold
    Miguel Angel Vico Alba
    4.2 (25)
    专家
    ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.53 (123)
    专家
    交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
    The Gold Phantom
    Profalgo Limited
    4.7 (44)
    专家
    道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
    XIRO Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (34)
    专家
    XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
    作者的更多信息
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    5 (2)
    指标
    Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 通过 Anchored VWAP for MT5 将您的图表分析提升到新高度，这是为希望获得 精确、快速且清晰的关键价格水平分析 的交易者设计的强大工具。该指标将机构级 VWAP 分析带入您的 MT5 图表，功能类似于 TradingView，同时充分优化了 MT5 的性能。 主要功能 图表上多个锚点: 可添加任意数量的 AVWAP 线，每条线都可设置独立的起始日期和时间。 自定义起始点: 将每条 VWAP 锚定到特定交易时段、日期或重要市场事件。 直观用户界面: 操作简单，适合所有经验水平的交易者。 多用途交易: 适合日内交易、波段交易或更长期策略。 动态支撑与阻力: 快速识别趋势、潜在反转点，并做出明智交易决策，无需复杂设置。 TradingView 类似功能: 模拟 TradingView 上的 AVWAP 功能，同时利用 MT5 的执行优势。 与 EA 的整合 通过我们的 全功能 EA 自动化此指标，提升交易效率： AVWAP Sniper – 精准单笔交易策略 AVWAP Machine Gun – 激进多笔入场策略
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    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    指标
    带标准差带的锚定 VWAP（AVWAP）– MT5 通过 AVWAP 加动态标准差带 提升交易精度。专为追求 速度、清晰和可操作洞察 的交易者设计，该指标将专业级 VWAP 分析直接带入 MT5 图表，帮助您快速识别关键价格水平和高概率交易机会。 主要功能 多锚点设置： 可添加任意数量 AVWAP 线，每条线可自定义开始日期和时间，以匹配交易时段、事件或策略关键水平。 标准差带： 每条 VWAP 可设置最多三条带，倍数可调，为波动性分析提供精准支持，同时直观显示入场和出场位置。 即时市场洞察： 快速识别关键支撑/阻力区、潜在反转和趋势方向。 简洁直观： 用户友好界面，支持快速、高效交易，无繁杂设置。 多用途交易： 适合日内剥头皮、波段交易或基于波动性的算法策略。 与 EA 的整合 使用我们的 完全整合 EA 自动化此指标： AVWAP Bands Scalper – 完全自动化剥头皮 EA，使用 AVWAP 与标准差带 结合自动化速度与专业图表分析，实现高概率交易，并保持风险可控。 交易者选择此指标的理由 多锚点设置，实现图表全覆盖 标准差带提供清晰的波动性目标 快速识别趋势、反转及关
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    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    指标
    Hull Moving Average (HMA) for MT5 – 快速、平滑、零滞后趋势指标 使用 Hull Moving Average (HMA) 提升您的交易水平——一个超快速、几乎零滞后的趋势指标，适用于 MetaTrader 5。与 SMA、EMA 或 WMA 不同，HMA 能即时响应市场方向，同时过滤噪音，为剥头皮、日内交易或波段交易提供清晰可靠的信号。 HMA 采用高性能加权移动平均引擎，计算 Alan Hull 的真实公式，输出平滑且可靠的趋势线， 不重绘 ，非常适合可视化分析或自动化策略。 主要优势 对趋势变化零滞后响应 平滑稳定的曲线，图表清晰 比 SMA/EMA/WMA 更精确 不重绘，完全兼容 EA 支持所有品种：外汇、黄金、指数、加密货币 适用于趋势方向、进出场、回调和反转 为何选择 HMA for MT5 精准捕捉趋势，滞后最小 快速识别市场反转 适用于系统化或自动化交易 轻量、可靠、兼容 EA 自动化 将此专业 HMA 与自动交易结合： 使用 HMA Crossover EA  ; Phoenix Fury EA ; Wizard of Gold
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    Moving Average Crossover with RSI
    Rowan Stephan Buys
    专家
    MA Crossover with RSI EA — 干净可靠的趋势跟随系统（MT4） 想要一个 纪律性强、简单高效 、无需复杂操作就能运行的 EA 吗？ MA Crossover + RSI EA 将经典的移动平均线交叉策略与动量确认结合，提供 精准入场、减少错误信号、完全自动化执行 ，适用于任意货币对或时间周期。 为什么交易者选择本 EA 1️⃣ 精准趋势入场 使用 快速与慢速移动平均线 （SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势变化 只执行有效、高概率信号 — 无需猜测，无模糊操作 2️⃣ RSI 确认，提高准确性 仅当趋势与 RSI 一致时才开仓： 买入 → RSI > 50 卖出 → RSI < 50 消除弱反转，降低噪音，即使在震荡行情中也可靠 3️⃣ 自适应风险与交易管理 ATR SL/TP（波动模式）： 动态止损与止盈，随市场速度调整 反向交叉平仓： 可忽略固定 SL/TP，仅在 MA 反向交叉时平仓 可选风险 %： 根据账户余额自动计算手数 最大滑点与间隙过滤器： 防止执行问题和过早平仓 4️⃣ 完全灵活 可自定义参数： MA 周期与类型 RSI 周期
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Sniper – 精准日内EA，结合Anchored VWAP与MFI指标 以纪律与精准捕捉高概率交易机会。 AVWAP Sniper结合Anchored VWAP水平、移动平均方向和资金流量指数（MFI）信号，识别高概率交易，同时有效管理风险。非常适合日内交易，也可灵活应用于波段交易。 主要功能 每个信号仅开一单: 避免过度交易，仅在确认信号时开单。 Anchored VWAP精准定位: 使用集成自定义AVWAP指标定位最佳入场点。 趋势与资金流确认: 结合移动平均方向和MFI过滤低概率交易。 基于ATR的动态止损/止盈: 自动根据市场波动调整止损和止盈。 可自定义风险管理: 设置最大风险百分比，超过设定阈值时停止交易。 独特Magic Number: 可在同一账户运行多个EA而不发生冲突。 全参数可配置: 调整AVWAP锚点、MA类型和周期、MFI与ATR设置、时间框架及交易方向（多/空/双向）。 交易逻辑 AVWAP Sniper仅在 高概率条件下开仓 ： 配置好的移动平均线与Anchored VWAP交叉对齐 MFI确认趋势方向（多头>50，空头<50） 不符合条件
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Machine Gun – 多次入场动量EA，配备Anchored VWAP与MFI过滤器 像机关枪一样捕捉市场动量。 AVWAP Machine Gun结合Anchored VWAP的精确性、移动平均趋势过滤器和资金流量指数（MFI）确认，以及基于ATR的风险管理，打造高概率多次入场交易引擎。 该EA专为希望 在强势行情中加仓而不遗漏关键机会 的交易者设计，当动量与机构级信号一致时，可以每根K线开设多笔交易。 主要功能 多次入场“Machine Gun”模式： 在强信号条件下每根K线可开多笔交易，最大化机会捕捉。 Anchored VWAP方向与支撑/阻力区域： 使用与AVWAP Sniper相同的自定义指标，提供方向性偏好及动态支撑/阻力水平。 移动平均趋势过滤： 确保交易与市场整体趋势一致。 成交量加权MFI确认： 避免疲弱或失效信号。 动态ATR止损/止盈： SL/TP会根据当前市场波动自动调整。 完整仓位方向控制： 可选择仅做多、仅做空或双向交易。 精确风险管理： 对每笔已平仓交易设置硬性风险限制，超出最大风险百分比时停止交易。 Magic Number隔离： 同
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    专家
    AVWAP Bands Scalper – 精准 1:2 风险回报比的剥头皮 EA 释放 精准自动剥头皮交易 的力量，AVWAP Bands Scalper 专为日内交易者设计，利用 锚定成交量加权平均价 (AVWAP) 与自定义标准差带 ，识别高概率买卖机会，实现快速、精准、一致的交易。 快速开始 下载免费可视化指标： Anchored VWAP with STD Deviation Bands 配置 EA 的锚点和交易偏好。 让 AVWAP Bands Scalper 自动执行交易， 确保最佳 1:2 风险回报比 。 核心功能 集成自定义指标: 完全整合 AVWAP + StdDev Bands 指标，用于进场、止损和止盈计算。 多情景交易: 根据最后收盘的蜡烛相对 AVWAP 及标准差带，自动识别三个多头和三个空头交易场景。 买入情景: 收盘高于 VWAP → 多单，目标 +2SD 收盘介于 -1SD 与 VWAP → 多单，目标 +1SD 收盘介于 -2SD 与 -1SD → 多单，目标 VWAP 卖出情景: 收盘低于 VWAP → 空单，目标 -2SD 收盘介于 +1SD 与
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    专家
    移动平均冲浪者 – MT5 精准趋势捕捉专家顾问 利用 移动平均冲浪者 自信驾驭市场波动，这是一款全自动趋势跟踪EA，专为追求精准、高效及智能风险管理的交易者设计。EA结合快慢移动平均信号与RSI动量滤波器，帮助识别高概率交易，同时保持严格的风险控制。 主要特点 双移动平均分析 通过快线MA穿越慢线MA识别趋势变化 灵活选择MA类型：SMA、EMA、SMMA、LWMA RSI动量滤波器 RSI高于50时仅开多单，低于50时仅开空单 避免低质量交易信号，顺势操作 动态风险管理 可自定义封闭交易余额最大风险百分比 可选自适应手数，保护资金并优化仓位 当最后一笔交易平仓低于最大风险设置时，EA停止交易 ATR止损与目标 自动根据ATR倍数计算止损和止盈 根据市场波动调整，确保风险可控 灵活交易控制 可选择仅做多、仅做空或双向交易 自定义时间周期支持 适用于任意图表周期，满足短线、日内或波段策略需求 唯一Magic Number 确保多图表运行安全，避免交易冲突 为什么选择移动平均冲浪者 完全自动化、规则化的趋势捕捉 RSI动量验证，提高交易信号质量 智能风险控制，保护资金并优化机会 参数可自
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    专家
    HMA Crossover EA – MT5 利用 Hull Moving Average (HMA) 的速度和精度，在 MetaTrader 5 上实现全自动趋势跟随交易。 HMA Crossover EA 专为希望快速捕捉新兴趋势，同时保持严格风险控制的交易者设计。通过结合快速 HMA 与慢速 HMA，EA 能提前识别潜在趋势变化，并通过基于 ATR 的动态止损和止盈管理风险。 清晰、纪律化、高效。 核心策略逻辑 EA 持续监控： 快速 HMA – 早期动量探测 慢速 HMA – 趋势确认 当发生交叉时，EA 会根据您的参数进行风险评估并执行交易。 无多余滤波器， 无复杂操作， 纯粹的趋势反应逻辑，动态适应市场波动。 主要功能 动态 HMA 交叉检测 自动检测多头和空头交叉信号，可自定义 HMA 周期和图表时间框架。 基于 ATR 的止损与止盈 SL 和 TP 水平根据以下参数计算： ATR 周期 ATR SL/TP 乘数 根据实时市场波动自适应，而非固定点位。 高级风险控制 可配置 最大风险百分比 固定手数选项 保证金智能管理 下单前自动检查现有仓位
    Volume Momentum Delta
    Rowan Stephan Buys
    指标
    短描述： 一款高性能的成交量情绪振荡器，通过解析蜡烛几何结构揭示隐藏的买卖压力。非常适合识别市场吸收、衰竭、背离及趋势延续。 详细描述： Volume Momentum Delta 指标专为需要洞察标准价格柱背后真相的交易者而设计。虽然大多数成交量指标仅显示总活动，但 Volume Momentum Delta 利用高级蜡烛几何逻辑，将每根蜡烛分解为“买方”和“卖方”组成部分。与需要昂贵 Tick 数据的标准 CVD 不同，此指标针对 MetaTrader 5 的原生报价量（Tick Volume）进行了优化，使其对外汇、黄金 (XAUUSD) 和股指极其有效。它利用蜡烛实体与影线之间的关系来估算交易意图，直接在您的独立窗口中提供“模拟盘口（pseudo-tape）”读数。 核心功能： 双线情绪： 独立的买入线和卖出线让您能够精准观察哪一方动量正在减弱，而哪一方正在增强。 动态强度基准： 成交量强度线充当“波动率速度限制”，帮助您识别哪一方正对市场采取激进的控制。 报价量优化： 专为无法获取真实交易所成交量的平台构建，为零售交易者提供机构级的洞察力。 最佳实践与使用指南： 趋势确认
    Wizard of Gold
    Rowan Stephan Buys
    专家
    ‍️ Wizard of Gold (M3) — 精准日内波動率交易引擎 关注此 EA 的实时交易信号 Wizard of Gold 是一款专为 XAUUSD（黄金）M3 时间框架打造的高性能算法交易系统。该 EA 专为速度、精准度和适应性而设计，在动态波动率框架内运行——实时持续调整风险敞口、过滤条件和执行逻辑，以匹配黄金市场瞬息万变的特性。与依赖网格交易或马丁格尔策略的僵化系统不同，Wizard of Gold 将资本保护和受控的激进交易放在首位，在流动性扩张阶段捕捉高概率机会，同时避开低质量的市场环境。 ️ 先进的风险管理与动态仓位控制 Wizard of Gold 的核心是一个复杂的仓位计算引擎，它能智能地将市场波动率与账户风险敞口相匹配： • 动态波动率仓位控制：EA 评估实时的 ATR 斜率表现，在动量驱动的行情中放大仓位，在低迷或不确定的市场中减少风险敞口。 • 多时间框架市场环境检测：大周期（M30）引擎评估更广泛的市场结构。当市场处于震荡或无方向状态时，EA 会自动切换到保守的风险配置文件。 • 精准风险校准：每个 Tick（报价）都会重新计算仓位大
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