Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4

VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4

VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4. Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике.

Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложенные ордера, контроль позиций, частичное закрытие, логику общей прибыли/убытка корзины, уровни усреднения, правила ATM, мониторинг сигналов, рыночную информацию, рабочий процесс Strategy Tester и VPS-ориентированную подготовку в одной структурированной рабочей среде.

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Преимущества перед обычной ручной торговлей

  • Одна рабочая область вместо множества окон — исполнение сделок, контроль позиций, информация о рисках и инструменты управления остаются на графике.
  • Более быстрая работа со сделками — меньше повторяющихся кликов для открытия, закрытия, разворота, локирования и модификации позиций.
  • Лучшая видимость — трейдер быстрее видит текущее состояние позиции, плавающий результат, экспозицию, уровни и важную информацию по счету.
  • Больше контроля над выходами — используйте частичное закрытие, закрытие корзины, трейлинг прибыли и структурированное управление вместо полного ручного закрытия.
  • Визуальное планирование — отложенные ордера, Magic Target, уровни AVG и инструменты на графике делают торговый план более понятным.
  • Дисциплина на основе правил — ATM помогает подготовить сценарии управления с действиями и условиями, а не только реагировать вручную.
  • Тестирование перед реальным использованием — рабочий процесс Strategy Tester помогает изучить поведение перед применением сложных настроек на реальном счете.

Ключевые возможности

  • Ручное управление торговлей — BUY, SELL, Close, Reverse, Lock, Stop Loss, Take Profit, трейлинг и безубыток.
  • Управление позициями на графике — живая информация, быстрые действия и визуальный контроль прямо с графика.
  • Отложенные ордера — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target.
  • Модуль CLP — закрытие позиций по общей прибыли, общему убытку или трейлингу прибыли.
  • Модуль PART — управление структурированными частичными выходами вместо закрытия всей позиции по одной цене.
  • Модуль AVG — планирование уровней усреднения или добавления по тренду и управление защитой корзины.
  • Модуль ATM — создание расширенных правил управления сделками с действием, условием, деталями и логикой проверки.
  • Модуль SIG — мониторинг направления сигналов, оповещений, push-уведомлений и дополнительных торговых разрешений.
  • Модуль INFO — состояние рынка, спред, плавающий результат, экспозиция, просадка и статистика закрытой прибыли/убытка.
  • Визуальное тестирование — изучение поведения панели и расширенных модулей в Strategy Tester.
  • Подготовка к VPS — настройка стабильных пресетов перед миграцией в VPS-среду.

Для серьезного рабочего процесса MetaTrader

Обычная ручная торговля может быть медленной и разрозненной: одно окно для ордеров, другое для позиций, отдельные скрипты для действий, ручные расчеты уровней и постоянное переключение между вкладками терминала. VirtualTradePad PRO SE уменьшает эту рутину, размещая исполнение, контроль и информацию в одной профессиональной панели.

Панель полезна для скальпинга, внутридневной торговли, полуавтоматического управления, контроля корзины, серий позиций, частичного закрытия, визуального планирования уровней и построения дисциплинированного рабочего процесса. Трейдер может начать с простой ручной торговли, а затем постепенно использовать расширенные модули, когда это потребуется.

Важно: этот продукт является профессиональным инструментом исполнения и управления сделками. Это не автоматическая система прибыли, и он не заменяет вашу торговую стратегию. Всегда используйте ответственный риск-менеджмент и проверяйте условия брокера, минимальный лот, шаг лота, спред, стоп-уровень и правила исполнения.

Прочитайте полное руководство по продукту со скриншотами, объяснениями модулей, заметками по установке, рабочим процессом тестирования и информацией по VPS: полное описание VirtualTradePad PRO SE.

Руководство по MetaQuotes VPS | Все продукты Expforex

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Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Partial Close Expert
Omar Alkassar
5 (1)
Утилиты
Partial Close Expert   — это инструмент, объединяющий множество функций в одну автоматизированную систему. Этот советник поможет трейдерам эффективнее управлять позициями, предлагая различные варианты управления рисками и максимизации потенциальной прибыли. С помощью Partial Close Expert трейдеры могут установить       частичное закрытие       уровень для фиксации прибыли,       трейлинг-стоп       уровень для защиты прибыли и ограничения убытков,       точка безубыточности       уровень, гаран
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Утилиты
Master Trend Dashboard - это индикатор нового поколения, компактный, легкий и эффективный. Каждый элемент данной панели предназначен для возврата определенного сигнала, например: ценовое действие, пробой, чистое изменение (производительность инструмента), алгоритмические исследования, корреляции и статистические вычисления. Этот инструмент изменит ваш способ торговли, позволяя вам получать важную информацию. Для полного понимания каждого из сигналов, смотрите раздел графические сигналы: Графиче
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Утилиты
Агент Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами/терминалами MetaTrader (4/5). С помощью этого инструмента вы можете выступать в роли поставщика (источника) или получателя (назначения). Все торговые действия будут копироваться от провайдера к получателю без задержки. Этот инструмент позволяет копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с молниеносной скоростью копирования менее 0,5 секунды. Руководство по установке и вводу агент
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Утилиты
Данный советник можно использовать для ручной торговли в качестве фонового советника, либо сочетать с другим советником для открытия сделок. Loss Recovery Trading - это вариант для управления убыточными позициями вместо использования стоп-лосса, устанавливая зону восстановления и целевые уровни для выхода из последовательности шагов. Как он работает? Если цена движется в противоположном направлении от первой позиции на определенное количество пунктов убытка, советник откроет противоположно напр
Scalper Weapon
Indra Lukmana
Утилиты
Отличный скальперский/внутридневной инструмент для удобства ежедневной торговли. Утилита Scalper Weapon подходит для использования в любых торговых условиях. Для скальпинга и внутридневной торговли утилита обеспечивает необходимые функции, которые не доступны в самой платформе MT4. Необходимо проверить разрешение на авто-торговлю : нажмите Ctrl+O, откройте вкладку Советники , включите опцию " Разрешить автоматическую торговлю" . Значок " автоматической торговли " должен быть зеленым. Описание в
Market Pressure Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
Утилиты
Market Pressure Dashboard — это утилита нового поколения. Ее основная функция заключается в помощи и предоставлении оперативных идей для оптимизации аналитической работы. Утилита позволяет с легкостью отслеживать множество финансовых инструментов (до 28 форекс-пар). Индикатор Market Pressure позволяет настроить внутренний список инструментов, которые необходимо анализировать. Благодаря панели функции открытия и управления позициями станут гораздо более удобными, а навигация графиков станет мощне
Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
1 (1)
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
3 (2)
Утилиты
Доступна демо-версия панели Dashboard Currency Strength Meter Advanced Demo , для начала ознакомьтесь с ее функциональностью в бесплатной версии ( ссылка ). Программа Dashboard Currency Strength Meter Advanced отображает сильные и слабые валюты на настраиваемых графиках четырех таймфрйемов и за выбранный период. Благодаря комбинации четырех индикаторов Currency Strength Meter вы можете отследить практически все виды ценовых паттернов (см. скриншоты 3, 4 и 5), а также включить формирование сигнал
Dashboard Genesis Matrix Trading
Wang Yu
2 (2)
Утилиты
В списке моих продуктов доступна демо-версия панели Genesis Matrix Trading Demo. Протестируйте функции продукта бесплатно: LINK . В качестве основных индикаторов система использует набор Genesis Indi (TVI, CCI, GannHilo, и T3) для формирования сигналов на основном таймфрейме M15. Сигналы затем фильтруются с помощью 1) Стохастика на ТФ M5 и M15 ; 2) EMA5 и свечей Heiken Ashi Для более легкого и быстрого понимания принципов работы продукта, в первом комментарии к продукту я разместил все необходим
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Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
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Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 4 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader 4 . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 , обеспечивая гибкую синхронизацию для разных типов счетов и сценариев торговли. Версия COPYLOT MT4 поддерживает: MetaTrader 4 → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge → MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting → MetaTrader 4   Версия MT5 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как по
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Эксперты
Торговая стратегия, основанная на модели Swing, предполагает размещение двух противоположных отложенных ордеров увеличенными лотами. Когда рыночная цена движется в определенном направлении, срабатывает один из ордеров, а размер лота другого увеличивается. Этот подход позволяет трейдерам получать прибыль, минимизируя риски, что делает его надежным способом торговли на Форексе, акциями и сырьевыми товарами. Использование этой стратегии в финансовой торговле получило широкое признание благодаря ее
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
2 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 5 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это мощный и интеллектуальный торговый робот для MetaTrader 5 , созданный для трейдеров, которым нужно больше, чем просто стандартный советник. Он сочетает в себе продвинутую рыночную логику, адаптивное торговое поведение и точное определение моментов входа, чтобы находить сделки BUY и SELL с высокой вероятностью на активных и быстро движущихся рынках. AI Sniper — это самооптимизирующаяся торговая си
Exp5 SafetyLock PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
SAFETYLOCK for MetaTrader 5 — премиальная система защитного локирования и управления рисками SAFETYLOCK for MT5 — это профессиональная утилита для MetaTrader 5, которая автоматически создает противоположный защитный отложенный ордер для уже открытой позиции. Когда трейдер или другой Expert Advisor открывает сделку, SAFETYLOCK может разместить защитный Buy Stop или Sell Stop на заданной дистанции. Если рынок движется против исходной позиции, этот ордер активируется и формирует контролируемую safe
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Эксперты
Tick Hamster для MetaTrader 5 — полностью автоматический торговый советник Торговля без сложной настройки. Tick Hamster для MetaTrader 5 создан для трейдеров, которым нужен простой, готовый к работе Expert Advisor с автоматической внутренней оптимизацией под любой торговый символ. Этот продукт подойдет тем, кто хочет быстро начать работу, не тратить время на длинные списки параметров и использовать систему, которая самостоятельно адаптирует свою внутреннюю логику к текущим рыночным условиям. Уст
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
TickSniper для MetaTrader 4 — высокоскоростной тиковый скальпер с автоматической адаптацией параметров Профессиональный полностью автоматический Expert Advisor для тикового скальпинга, который самостоятельно подстраивает рабочие параметры под каждую валютную пару. TickSniper для MetaTrader 4 создан для трейдеров, которым нужен быстрый, интеллектуальный и практически готовый к работе алгоритм без необходимости вручную оптимизировать десятки настроек под каждый инструмент. Советник анализирует те
Exp5 Trail Partial Close PRO MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
Премиальный помощник для частичного закрытия и трейлинг-стопа для MetaTrader 5. Автоматически закрывает часть прибыльной позиции во время отката и продолжает сопровождать оставшийся объем с помощью интеллектуальной логики трейлинга. Exp Trail Partial Close PRO for MT5 — это профессиональный Expert Advisor для сопровождения сделок, созданный для поэтапной защиты плавающей прибыли. Советник отслеживает открытую прибыльную позицию, фиксирует уровни прибыли по мере движения цены вперед, ожидает ко
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Утилиты
Duplicator для MetaTrader 5 — профессиональный дубликатор позиций внутри одного терминала Надёжный советник для трейдеров, которым нужно автоматически дублировать уже открытые позиции в MetaTrader 5, увеличивать объём, применять собственные настройки лота и сопровождать дубликаты по заданным правилам. Это удобный инструмент для ручной торговли, алгоритмических систем и гибкого управления уже существующими позициями внутри одного терминала. Duplicator для MT5 не открывает позиции по собственной
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.53 (30)
Утилиты
Утилита позволяет вручную тестировать ваши стратегии в тестере стратегий. Торговля в один клик на графике визуализации. Удобный и полный функционал для проверки торговых навыков теперь доступен и в тестере стратегий. Forex Tester Pad — торговый симулятор для тестера стратегий. Торговля с использованием индикаторов. Основные функции нашей утилиты Версия МТ4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (126)
Утилиты
Автоматическая настройка, стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, уровни безубытка, включение   виртуального   стоп-лосса и тейк-профита. Exp Assistant   поможет вам организовать обслуживание ваших позиций. Эта программа, советник, предназначена для автоматической установки   реального или виртуального значения.       Уровни   стоп-лосса и тейк-профита   для ваших позиций во время торговли. Вы можете легко управлять всеми операциями советника из панели управления на графике. Если у вас возникли т
FREE
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.64 (14)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 5 — профессиональная система усреднения и сопровождения серии сделок Мощный советник для усреднения позиций, оказавшихся в просадке, с возможностью дополнительного открытия как против тренда, так и по тренду. Этот продукт создан для трейдеров, которым нужен не просто усреднитель, а гибкий инструмент управления серией сделок, средней ценой входа и общим выходом в прибыль. Усреднитель не является самостоятельной автоматической торговой стратегией. Это специализированный
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 5 — автоматическое закрытие позиций по общей прибыли или убытку Профессиональная утилита риск-менеджмента для MetaTrader 5, которая автоматически закрывает позиции при достижении заданной общей прибыли или общего убытка. Советник контролирует открытые сделки, рассчитывает текущий финансовый результат, может использовать трейлинг прибыли и закрывать позиции по вашим заранее заданным правилам. Это не простой скрипт «закрыть всё». Это полноценны
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Библиотеки
EAPADPRO Library for MetaTrader 5 — это бесплатная профессиональная библиотека интерфейса для добавления современной информационной панели в ваш Expert Advisor. Библиотека предназначена для MQL5-разработчиков, которые хотят дать своим торговым программам более чистую, информативную и профессиональную визуальную подачу прямо на графике MetaTrader 5. Expert Advisors для MetaTrader 5 часто содержат сложную логику, множество настроек, фильтры по Magic number, правила исполнения ордеров и внутренние
FREE
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.42 (12)
Утилиты
Exp5 - COPYLOT MASTER - копировщик для МetaТrader 5 и MetaTrader 4. Копирует сделки Forex с любых счетов. Установка Данный эксперт - мастер копировщик. Устанавливайте данный эксперт в терминал, откуда хотите копировать сделки. В качестве pathWrite указывайте любое имя текстовой метки, например, "COPY". Установите COPYLOT MASTER for MT5 на терминал, с которого хотите копировать торговые операции.  На терминале, куда вы хотите копировать торговлю , установите  COPYLOT Client MT4   для терминала М
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (28)
Эксперты
Универсальный автоматический торговый советник - конструктор стратегий для MetaTrader 5, работающий на стандартных индикаторах. Этот советник является универсальной торговой системой с нашими функциями и более чем 20 сигналами по стандартным индикаторам для открытия позиций и отложенных ордеров. Вы можете выбрать один из 20 сигналов для открытия позиции, а также 5 из 20 фильтров для фильтрации сигналов стандартных индикаторов, включенных в пакет MetaTrader. У каждого сигнала Вы можете настроить
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.43 (63)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
FREE
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Duplicator для MetaTrader 4 — профессиональный дубликатор позиций и ордеров внутри одного терминала Мощный советник для трейдеров, которым нужно автоматически дублировать уже открытые сделки, усиливать объём, применять собственные параметры лота и сопровождать дубликаты по заданной логике. Это удобный рабочий инструмент для ручной торговли, алгоритмических систем и гибкого управления уже существующими позициями. Duplicator не открывает сделки по своей торговой стратегии. Его задача — отслеживат
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Утилиты
SAFETYLOCK for MetaTrader 4 — это премиальная утилита защиты сделок, созданная для защиты открытых позиций от резких разворотов рынка с помощью автоматического размещения противоположного защитного ордера. Как только трейдер или советник (EA) открывает позицию, SAFETYLOCK for MT4 создает соответствующий отложенный ордер (Buy Stop или Sell Stop) в противоположном направлении. Если рынок движется против исходной сделки, отложенный ордер активируется и формирует защитный лок, помогая трейдеру контр
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.52 (27)
Утилиты
Копировщик сделок для МetaТrader 4. Копирует позиции и ордера с любых счетов, в том числе и с счетов с инвест паролем. Один из лучших копировщиков сделок МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5, МТ5 - МТ4  на сегодняшний день. Уникальный алгоритм копирования в точности копирует все сделки с мастер счета на ваш клиентский счет. Высокая скорость работы. Жесткая обработка ошибок. Мощный набор функциональных возможностей. Все эти качества присущи одной программе - EXP - COPYLOT. Программу можно запускать на
FREE
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.77 (35)
Утилиты
Дневник трейдера:   Статистическая панель по анализу вашего торгового счета для MetaTrader 5. Подробный анализ вашего счета  выводом информации на график в реальном времени. Версия МТ4 Полное описание +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы журналов     Как тестировать и оптимизировать     Все продукты от Expforex Сегодня актуальна торговля сразу по нескольким валютным парам. Однако чем больше количество сделок, тем сложнее анализировать прибыльность каждой из них. Анализ сдело
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Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Индикаторы
INFOPad - информационная панель, создающая информацию по выбранной валютной паре в терминале МetaТrader 5. Существует 5 функций этого индикатора: Показывает основную и главную информацию по выбранному символу: цены Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commission; Показывает будущие цели SL target и TP Target (Количество пунктов установленного стоплосса и тейкпрофита, сумма в долларах); Показывает прибыль, полученную за периоды: Сегодня, Неделя, Месяц, Год, Общая прибыль по выбранной в
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