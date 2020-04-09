Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4

VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4

VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4. Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике.

Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложенные ордера, контроль позиций, частичное закрытие, логику общей прибыли/убытка корзины, уровни усреднения, правила ATM, мониторинг сигналов, рыночную информацию, рабочий процесс Strategy Tester и VPS-ориентированную подготовку в одной структурированной рабочей среде.

Преимущества перед обычной ручной торговлей

Одна рабочая область вместо множества окон — исполнение сделок, контроль позиций, информация о рисках и инструменты управления остаются на графике.

— исполнение сделок, контроль позиций, информация о рисках и инструменты управления остаются на графике. Более быстрая работа со сделками — меньше повторяющихся кликов для открытия, закрытия, разворота, локирования и модификации позиций.

— меньше повторяющихся кликов для открытия, закрытия, разворота, локирования и модификации позиций. Лучшая видимость — трейдер быстрее видит текущее состояние позиции, плавающий результат, экспозицию, уровни и важную информацию по счету.

— трейдер быстрее видит текущее состояние позиции, плавающий результат, экспозицию, уровни и важную информацию по счету. Больше контроля над выходами — используйте частичное закрытие, закрытие корзины, трейлинг прибыли и структурированное управление вместо полного ручного закрытия.

— используйте частичное закрытие, закрытие корзины, трейлинг прибыли и структурированное управление вместо полного ручного закрытия. Визуальное планирование — отложенные ордера, Magic Target, уровни AVG и инструменты на графике делают торговый план более понятным.

— отложенные ордера, Magic Target, уровни AVG и инструменты на графике делают торговый план более понятным. Дисциплина на основе правил — ATM помогает подготовить сценарии управления с действиями и условиями, а не только реагировать вручную.

— ATM помогает подготовить сценарии управления с действиями и условиями, а не только реагировать вручную. Тестирование перед реальным использованием — рабочий процесс Strategy Tester помогает изучить поведение перед применением сложных настроек на реальном счете.

Ключевые возможности

Ручное управление торговлей — BUY, SELL, Close, Reverse, Lock, Stop Loss, Take Profit, трейлинг и безубыток.

— BUY, SELL, Close, Reverse, Lock, Stop Loss, Take Profit, трейлинг и безубыток. Управление позициями на графике — живая информация, быстрые действия и визуальный контроль прямо с графика.

— живая информация, быстрые действия и визуальный контроль прямо с графика. Отложенные ордера — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target.

— Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target. Модуль CLP — закрытие позиций по общей прибыли, общему убытку или трейлингу прибыли.

— закрытие позиций по общей прибыли, общему убытку или трейлингу прибыли. Модуль PART — управление структурированными частичными выходами вместо закрытия всей позиции по одной цене.

— управление структурированными частичными выходами вместо закрытия всей позиции по одной цене. Модуль AVG — планирование уровней усреднения или добавления по тренду и управление защитой корзины.

— планирование уровней усреднения или добавления по тренду и управление защитой корзины. Модуль ATM — создание расширенных правил управления сделками с действием, условием, деталями и логикой проверки.

— создание расширенных правил управления сделками с действием, условием, деталями и логикой проверки. Модуль SIG — мониторинг направления сигналов, оповещений, push-уведомлений и дополнительных торговых разрешений.

— мониторинг направления сигналов, оповещений, push-уведомлений и дополнительных торговых разрешений. Модуль INFO — состояние рынка, спред, плавающий результат, экспозиция, просадка и статистика закрытой прибыли/убытка.

— состояние рынка, спред, плавающий результат, экспозиция, просадка и статистика закрытой прибыли/убытка. Визуальное тестирование — изучение поведения панели и расширенных модулей в Strategy Tester.

— изучение поведения панели и расширенных модулей в Strategy Tester. Подготовка к VPS — настройка стабильных пресетов перед миграцией в VPS-среду.

Для серьезного рабочего процесса MetaTrader

Обычная ручная торговля может быть медленной и разрозненной: одно окно для ордеров, другое для позиций, отдельные скрипты для действий, ручные расчеты уровней и постоянное переключение между вкладками терминала. VirtualTradePad PRO SE уменьшает эту рутину, размещая исполнение, контроль и информацию в одной профессиональной панели.

Панель полезна для скальпинга, внутридневной торговли, полуавтоматического управления, контроля корзины, серий позиций, частичного закрытия, визуального планирования уровней и построения дисциплинированного рабочего процесса. Трейдер может начать с простой ручной торговли, а затем постепенно использовать расширенные модули, когда это потребуется.

Важно: этот продукт является профессиональным инструментом исполнения и управления сделками. Это не автоматическая система прибыли, и он не заменяет вашу торговую стратегию. Всегда используйте ответственный риск-менеджмент и проверяйте условия брокера, минимальный лот, шаг лота, спред, стоп-уровень и правила исполнения.

Прочитайте полное руководство по продукту со скриншотами, объяснениями модулей, заметками по установке, рабочим процессом тестирования и информацией по VPS: полное описание VirtualTradePad PRO SE.

Руководство по MetaQuotes VPS | Все продукты Expforex

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