Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
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Vladislav Andruschenko👋 Добро пожаловать в Expforex
Меня зовут Владислав. Я профессиональный разработчик MQL4/MQL5 и создаю инструменты для MetaTrader с 2007 года.
В Expforex я разрабатываю практические торговые решения для MetaTrader 4 и MetaTrader 5:
- Версия: 26.526
- Активации: 10
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4
VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4. Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике.
Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложенные ордера, контроль позиций, частичное закрытие, логику общей прибыли/убытка корзины, уровни усреднения, правила ATM, мониторинг сигналов, рыночную информацию, рабочий процесс Strategy Tester и VPS-ориентированную подготовку в одной структурированной рабочей среде.
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Преимущества перед обычной ручной торговлей
- Одна рабочая область вместо множества окон — исполнение сделок, контроль позиций, информация о рисках и инструменты управления остаются на графике.
- Более быстрая работа со сделками — меньше повторяющихся кликов для открытия, закрытия, разворота, локирования и модификации позиций.
- Лучшая видимость — трейдер быстрее видит текущее состояние позиции, плавающий результат, экспозицию, уровни и важную информацию по счету.
- Больше контроля над выходами — используйте частичное закрытие, закрытие корзины, трейлинг прибыли и структурированное управление вместо полного ручного закрытия.
- Визуальное планирование — отложенные ордера, Magic Target, уровни AVG и инструменты на графике делают торговый план более понятным.
- Дисциплина на основе правил — ATM помогает подготовить сценарии управления с действиями и условиями, а не только реагировать вручную.
- Тестирование перед реальным использованием — рабочий процесс Strategy Tester помогает изучить поведение перед применением сложных настроек на реальном счете.
Ключевые возможности
- Ручное управление торговлей — BUY, SELL, Close, Reverse, Lock, Stop Loss, Take Profit, трейлинг и безубыток.
- Управление позициями на графике — живая информация, быстрые действия и визуальный контроль прямо с графика.
- Отложенные ордера — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit и планирование Magic Target.
- Модуль CLP — закрытие позиций по общей прибыли, общему убытку или трейлингу прибыли.
- Модуль PART — управление структурированными частичными выходами вместо закрытия всей позиции по одной цене.
- Модуль AVG — планирование уровней усреднения или добавления по тренду и управление защитой корзины.
- Модуль ATM — создание расширенных правил управления сделками с действием, условием, деталями и логикой проверки.
- Модуль SIG — мониторинг направления сигналов, оповещений, push-уведомлений и дополнительных торговых разрешений.
- Модуль INFO — состояние рынка, спред, плавающий результат, экспозиция, просадка и статистика закрытой прибыли/убытка.
- Визуальное тестирование — изучение поведения панели и расширенных модулей в Strategy Tester.
- Подготовка к VPS — настройка стабильных пресетов перед миграцией в VPS-среду.
Для серьезного рабочего процесса MetaTrader
Обычная ручная торговля может быть медленной и разрозненной: одно окно для ордеров, другое для позиций, отдельные скрипты для действий, ручные расчеты уровней и постоянное переключение между вкладками терминала. VirtualTradePad PRO SE уменьшает эту рутину, размещая исполнение, контроль и информацию в одной профессиональной панели.
Панель полезна для скальпинга, внутридневной торговли, полуавтоматического управления, контроля корзины, серий позиций, частичного закрытия, визуального планирования уровней и построения дисциплинированного рабочего процесса. Трейдер может начать с простой ручной торговли, а затем постепенно использовать расширенные модули, когда это потребуется.
Важно: этот продукт является профессиональным инструментом исполнения и управления сделками. Это не автоматическая система прибыли, и он не заменяет вашу торговую стратегию. Всегда используйте ответственный риск-менеджмент и проверяйте условия брокера, минимальный лот, шаг лота, спред, стоп-уровень и правила исполнения.
Прочитайте полное руководство по продукту со скриншотами, объяснениями модулей, заметками по установке, рабочим процессом тестирования и информацией по VPS: полное описание VirtualTradePad PRO SE.
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