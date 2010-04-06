RVI Higher Time Frame MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 HTF RVI 오실레이터, 다시 칠할 필요 없음.





- MT5용 전문가용 HTF RVI Oscillator로 거래 방법을 업그레이드하세요. HTF는 - 더 높은 시간 프레임을 의미합니다.

- RVI는 과매도/과매수 영역에서 추세 변화 감지 및 진입을 위한 최고의 오실레이터 중 하나입니다.

- 이 지표는 과매도/과매수 영역에서 가격 액션 진입이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템에 적합합니다.

- HTF RVI Indicator를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 RVI를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 접근 방식입니다.

- 과매도 영역은 0.23 이상입니다. 과매도 영역은 -0.23 미만입니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.





이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.