Rigonstructor

5
Это уникальный инструмент, конструктор который объединяет сигналы стандартных индикаторов встроенных в MT5 в одну общую стрелку. Стрелки не перерисовываются, и имеют буфера 0 и 1 для передачи на разный софт. Этот стрелочный индикатор позволит вам легко комбинировать сигналы от разных индикаторов, создавая десятки и сотни различный вариаций для ваших идей из которых можно получить мощные торговые стратегии. Используя встроенную функцию анализа прибыли, можно мгновенно оценить потенциал любой стратегии, результаты сразу отображаются в окне статистики. Создавайте и тестируйте свои стратегии, или проверяйте популярные стратегии из интернета. Любой таймфрейм, любые валютные пары. Подходит для всех видов трейдинга, Форекс, Скальпинг, Фондовая биржа и Бинарные Опционы. При поступлении сигнала вы получите алерт, всплывающее окно со звуком. Вы можете получать уведомления и на свой телефон, в приложении Метатрейдер 5. У меня для вас готовы подробные текстовые инструкции, видеоуроки и поддержка в приватном телеграм канале t.me/rigo_channel
Отзывы 1
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Рекомендуем также
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Индикаторы
Простая, но эффектиная система для определения форекс-тренда. Представляет собой два индикатора в одном: Heiken Ashi и Heiken Ashi Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя). Heiken Ashi (HA) и Heiken Ashi Smoothed (HAS) рассчитываются в рамках одного события с необходимыми буферами и циклом, повышая скорость их работы, улучшая оптимизацию и эффективность . По вашему выбору на графике могут отображаться одновременно оба индикатра или только один. Входные параметры Display Heiken As
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Индикаторы
Данный индикатор аналогичен популярному Heiken Ashi Smoothed. Для MetaTrader 5 уже есть индикатор Heikin Ashi, но он обладает двумя недостатками: Он не точно рисует свечи. Невозможно изменить ширину свечей. Посмотрите также Heikin Ashi в MQL5 Code Base . В данной версии отсутствуют вышеописанный недостатки.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор кумулятивной дельты Как считает большинство трейдеров, цена движется под давление рыночных покупок или продаж. Когда кто-то выкупает стоящий в стакане оффер, то сделка проходит как "покупка". Если же кто-то наливает в стоящий в стакане бид - сделка идет с направлением "продажа". Дельта - это разница между покупками и продажами. А кумулятивная дельта - разница между покупками и продажами накопленным итогом за определенный период времени. Она позволяет видеть, кто в настоящий момент конт
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Индикаторы
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Индикаторы
Получайте уведомления о каждом изменении цвета свечей Heiken Ashi (HA). Индикатор будет показывать прошедшие и новые сигналы каждый раз при изменении цвета свечей HA. ( Примечание : этот инструмент основан на коде индикатора Heiken Ashi, разработанного MetaQuotes Software Corp.) Особенности Сигналы срабатывают при закрытии последнего бара/открытии нового бара; Можно включить любые виды предупреждений: диалоговое окно, сообщение по электронной почте, SMS-уведомления для смартфонов и планшетов, з
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Индикаторы
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Наилучшие результаты получаются, если использовать индикатор на двух таймфреймах, например: M30 - индикатор показывает основную
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Индикаторы
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттерна 31 ("Длинный остров") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей". Второй гэп в обратном направлении. Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) GapSize - Минимальный размер гэпа в пунктах ArrowType - Значок: от 1 до 17 ArrowVShift - Сдвиг значков по вертикали в пунктах   ShowLevels - Показывать уровни ColUp - Цвет линий вверх ColDn -
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
SimSim Arrow Momentum стандартный "Momentum" индикатор, но стрелочной версии. Версия для MetaTrader 4 Параметры индикатора аналогичны стандартным, плюс один дополнительный параметр   Delta . Delta    = 0 - 100  Deviations as of the 100 value. Изменение уровня 100 индикатора, Возможны плюс и минус. Индикатор формирует сигнал когда цена пересекает линию уровня = 100 +- Delta. Включите для работы "CONTROL DEAL" и сделки по сигналу индикатора, будут открыты автоматически. Вы можете использовать
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Индикаторы
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Индикаторы
The Cobra Arrow indicator is a precision-engineered signal tool designed for MT5 that identifies potential market turning points using a unique hybrid of volatility, momentum, and exhaustion dynamics. It visualizes trade opportunities directly on the chart through clear orange and magenta arrows positioned with adaptive ATR-based offsets for enhanced readability and context awareness. Internally, it blends short-term oscillator sensitivity with price strength evaluation to detect when momentum
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ структуры рынка и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает сделки и не управляет ордерами: это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующую информацию : Структура рынка : ключевые свинги, HH, HL, LH, LL Пробои структуры : Break of Structure (BOS) и Change of Cha
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Другие продукты этого автора
Managing Open Positions
Mark Lapukha
Утилиты
МОПс, Менеджер Открытых Позиций. Утилита советник для управления открытыми сделками. Основные функции, это отправка уведомлений в телеграм и автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных вами виртуальных уровней тейка и стопа в деньгах  по всем парам на счете, или на какой то одной паре, или по магику. Советник не просто уведомляет алертом со звуком и пуш уведомлением с отправкой в мобильное приложение, но и отправляет на ваш выбор различные типы сообщений в вам телеграм, будь то
Scalplight
Mark Lapukha
Индикаторы
Стрелочный индикатор для торговли на форекс по стратегии скальпинга на популярных валютных парах, биткоине, золоте, на таймфрейме м1 и других. В индикаторе есть настойка точки фхода, настройка тренда по старшим таймфреймам, и различные индикаторыные фильтры, также есть возможность настроить для себя временные торговые интервалы, в которые будут вам поступать сигнальные стрелки над свечами, а также всплывающие окна с алертами, или уведомления в телефоне через ID. Настройки простые, стратегия гото
Фильтр:
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Mark Lapukha
403
Ответ разработчика Mark Lapukha 2025.01.13 14:40
Спасибо! Следите за обновлениями.
Ответ на отзыв