Rigonstructor

Это уникальный инструмент, конструктор который объединяет сигналы стандартных индикаторов встроенных в MT5 в одну общую стрелку. Стрелки не перерисовываются, и имеют буфера 0 и 1 для передачи на разный софт. Этот стрелочный индикатор позволит вам легко комбинировать сигналы от разных индикаторов, создавая десятки и сотни различный вариаций для ваших идей из которых можно получить мощные торговые стратегии. Используя встроенную функцию анализа прибыли, м ожно мгновенно оценить потенциал любой стратегии, результаты сразу отображаются в окне статистики. Создавайте и тестируйте свои стратегии, или проверяйте популярные стратегии из интернета. Любой таймфрейм, любые валютные пары. Подходит для всех видов трейдинга, Форекс, Скальпинг, Фондовая биржа и Бинарные Опционы. При поступлении сигнала вы получите алерт, всплывающее окно со звуком. Вы можете получать уведомления и на свой телефон, в приложении Метатрейдер 5. У меня для вас готовы подробные текстовые инструкции, видеоуроки и поддержка в приватном телеграм канале t.me/rigo_channel