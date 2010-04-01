Pharaoh Gold тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. Ваш долгосрочный финансовый успех является нашим приоритетом, поэтому советник оснащен передовыми механизмами защиты депозитов. Используя передовые алгоритмы управления рисками и настраиваемые параметры проскальзывания, потенциальные потери сводятся к минимуму, а ваш капитал защищен.

Основные характеристики Pharaoh Gold :

Проверенные модели движения цен: определяют статистически значимые ценовые закономерности для определения оптимальных точек входа и выхода.

Адаптивность: постоянно обновляет алгоритмы на основе текущих данных для адаптации к изменениям рынка и использования новых возможностей.

Постоянная прибыльность: обеспечивает последовательные и прибыльные результаты в различных рыночных условиях.

Надежная защита счета: минимизирует просадки и защищает капитал с помощью расширенных функций управления рисками.

Универсальность: подходит как для профессиональных трейдеров, так и для индивидуальных инвесторов, стремящихся к долгосрочному успеху.

Преимущества Pharaoh Gold :

Высокая точность торговли: выполняет сделки с высокой точностью, повышая эффективность торговли и потенциальную прибыль.

Конкурентное преимущество: предоставляет трейдерам инструменты для уверенной навигации на рынке и достижения стабильных результатов.

Снижение риска: минимизирует влияние просадок и защищает капитал за счет эффективного риска менеджмент.

Уверенность в торговле: позволяет трейдерам выходить на рынок с четким пониманием и стратегией.

Независимо от вашего торгового опыта, Pharaoh Gold дает вам возможность уверенно торговать, точно совершать сделки и последовательно достигать своих финансовых целей. Уникальное сочетание технологий искусственного интеллекта, проверенных торговых стратегий и расширенной защиты счета позволяет трейдерам добиваться стабильного успеха и уверенно ориентироваться на рынке.

Рекомендации:

Рекомендуемый таймфрейм: Любой.

Рекомендуемый метод бэктестинга: М5 + каждый тик

Поддерживаемые валютные пары: XAUUSD + любая

Рекомендуемые настройки: настройки по умолчанию

Основные характеристики Pharaoh Gold :

Эффективная торговая логика.

Расширенный торговый алгоритм на основе ИИ.

Высокочастотная торговля для максимально прибыльных возможностей.

Полностью автоматизировано: установил и забыл.

Интеллектуальная система управления финансами.

Система защиты от просадок.

Точный вход и выход Алгоритмы.

Защита от спреда.

Система защиты прибыли.

Алгоритмы сокращения просадок.

Важное примечание:

Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Рекомендуется протестировать Pharaoh Gold на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности, и существует вероятность убытков.



