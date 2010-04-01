Pharaoh Gold

 Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. Ваш долгосрочный финансовый успех является нашим приоритетом, поэтому советник оснащен передовыми механизмами защиты депозитов. Используя передовые алгоритмы управления рисками и настраиваемые параметры проскальзывания, потенциальные потери сводятся к минимуму, а ваш капитал защищен.

Основные характеристики Pharaoh Gold :

Проверенные модели движения цен: определяют статистически значимые ценовые закономерности для определения оптимальных точек входа и выхода.

 Адаптивность: постоянно обновляет алгоритмы на основе текущих данных для адаптации к изменениям рынка и использования новых возможностей.

 Постоянная прибыльность: обеспечивает последовательные и прибыльные результаты в различных рыночных условиях.

 Надежная защита счета: минимизирует просадки и защищает капитал с помощью расширенных функций управления рисками.

Универсальность: подходит как для профессиональных трейдеров, так и для индивидуальных инвесторов, стремящихся к долгосрочному успеху.

 Преимущества Pharaoh Gold :

Высокая точность торговли: выполняет сделки с высокой точностью, повышая эффективность торговли и потенциальную прибыль.

 Конкурентное преимущество: предоставляет трейдерам инструменты для уверенной навигации на рынке и достижения стабильных результатов.

 Снижение риска: минимизирует влияние просадок и защищает капитал за счет эффективного риска менеджмент.

 Уверенность в торговле: позволяет трейдерам выходить на рынок с четким пониманием и стратегией.

Независимо от вашего торгового опыта, Pharaoh Gold дает вам возможность уверенно торговать, точно совершать сделки и последовательно достигать своих финансовых целей. Уникальное сочетание технологий искусственного интеллекта, проверенных торговых стратегий и расширенной защиты счета позволяет трейдерам добиваться стабильного успеха и уверенно ориентироваться на рынке.

 Рекомендации:

 Рекомендуемый таймфрейм: Любой.

 Рекомендуемый метод бэктестинга: М5 + каждый тик

Поддерживаемые валютные пары: XAUUSD + любая

 Рекомендуемые настройки: настройки по умолчанию

Основные характеристики Pharaoh Gold :

 Эффективная торговая логика.

Расширенный торговый алгоритм на основе ИИ.

 Высокочастотная торговля для максимально прибыльных возможностей.

 Полностью автоматизировано: установил и забыл.

 Интеллектуальная система управления финансами.

 Система защиты от просадок.

Точный вход и выход Алгоритмы.

 Защита от спреда.

 Система защиты прибыли.

 Алгоритмы сокращения просадок.

 Важное примечание:

Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Рекомендуется протестировать Pharaoh Gold на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыльности, и существует вероятность убытков.


Рекомендуем также
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
NeuralLink
Vladislav Filippov
Эксперты
Чтобы эксперт работал правильно, не забудьте закинуть файлы в директорию терминала(...AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files)   NeuralLink – это новая модель полностью автоматизированной торговой нейро-системы, использующая стратегию активного нейро-скальпинга. Данная система, в базис которой интегрирована специализированная нейронная сеть, способна к постоянному обучению, преобразовывая хаотичные реалии рынка в определенную систему, что позволяет повысить качество открываемых сделок и
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Digital Experts
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник DIGITAL EXPERTS - это инструмент, объединяющий в себе пять наших цифровых советников следующим образом: Советник MILCH COW HEDGE работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советник MILCH COW MIX работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Преимуществ
Forex Trader Pro
Cedric Mike Florina
Эксперты
Forex Trader Pro — Ваш автоматический робот для торговли на Форекс! Официальный канал и поддержка: t.me/TradeSense_FX Совместим с MT4 | Бесплатные обновления | Лицензия на 5 аккаунта Почему стоит выбрать Forex Trader Pro? Ищете полноценную, умную и адаптивную торговую систему , способную работать в любых рыночных условиях? Forex Trader Pro — это больше, чем просто советник. Это профессиональная платформа алгоритмической торговли , созданная для обеспечения производительности, контро
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Эксперты
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Эксперты
Key concepts of Dynamic grid trading system -Dynamic Grid uses a simple grid basis from dynamic grid development, the number of orders that vary according to data. -Take advantage of the volatility of the product.  -Use volatility to help in zone consolidation and manage position sizes. -Trading grids according to price directions can use the advantage to adjust costs and can reduce the increase of drawdown. -Not stoploss is a zone management. -Do not need a martingale, double lot. -Can trade
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SWmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Эксперты
Gold SDmax   EA   – это отличный советник   для   Meta   Trader   4 . Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует передовой мани менеджмент и множитель лота.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading
DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия работы торгового эксперта основана на одном из самых сильных сигналов технического анализа - Пин-бара. При определении этой фигуры, торговый эксперт изучает текущую рыночную ситуацию и при наличии совокупности определенных факторов начинает работу. Рекомендуется начинать работу с маленького торгового лота . По мере знакомства с работой эксперта, торговый лот можно увеличить (задействовать манименеджмент) до психологически приемлемого размера. Внимание : формат настроек времени торго
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
Перед покупкой пройдите тестирование путем форвардного тестирования, используя демо-счет MyVolume Profile FV (БЕСПЛАТНАЯ версия) в течение нескольких месяцев. изучите это и найдите лучшую настройку для встречи со своей. MyVolume Profile Scalper EA — это расширенная     автоматизированная         программа, предназначенная для использования профиля объема, который     измеряет     общий объем, проданный на определенном ценовом уровне в течение указанного периода времени, и делит общий объем на в
Gold Bullion
Armin Heshmat
Эксперты
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Эксперты
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Эксперты
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
Trend BtD
Roman Meskhidze
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Infini
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Эксперты
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа работы советника - использование изменения силы тренда для определения оптимальных точек входа в рынок.  Логика работы советника совмещает в себе две стратегии: контроль консолидации цены и ее "взрыв" и контроль окончания тренда для работы в канале. Советник НЕ использует опасные методы торговли. Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит. Рекомендуемые торговые инструменты (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Настройки:  MaxRisk - Значение для расчета торгового лота; Lots - Если MaxRi
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Эксперты
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
С этим продуктом покупают
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Эксперты
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
️ THREE LITTLE BIRDS EA Выкованный из потерь. Совершенный с болью. Выпущенный с целью. ️ СТРУКТУРА. НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ. Three Little Birds EA — это не просто очередной торговый робот. Это закаленный в боях движок, созданный за годы реальных неудач и предназначенный для одной миссии:   защищать, восстанавливать и увеличивать ваш капитал — когда рынок становится жестоким. Он сочетает в себе   три мощные стратегии   в идеальной синхронизации: Сетка при убытках с Мартингейлом   : поглоща
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Эксперты
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Эксперты
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Эксперты
Представляем   Trade Vantage : Профессиональный аналитик рынка Trade Vantage   — это высокоэффективный аналитический инструмент, который использует специализированный алгоритм для торговли на рынке Форекс и с криптовалютами. Его принцип работы основан на анализе цен за определенный временной интервал, выявлении силы и амплитуды ценовых движений с помощью уникальной системы индикации. Когда тренд теряет свою силу и меняет направление, эксперт закрывает предыдущую позицию и открывает новую. Также
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Эксперты
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Эксперты
MATrader QuickScalp – Точный скальпинг на базе ядра MATrader MATrader QuickScalper — это специализированный скальпинговый советник от Marc Albrecht Trading, созданный как отдельная стратегия рядом с хорошо известным MATrader AI. Если MATrader AI ориентирован на адаптивную циклическую логику и более крупные движения рынка, то MATrader QuickScalper разработан для быстрого исполнения, коротких сделок и чистых скальпинговых входов . Этот EA носит имя MATrader, потому что построен на той же базово
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Эксперты
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Эксперты
BTCUSD GRID EA — автоматизированная программа, предназначенная для использования стратегии сеточной торговли. Советник BTCUSD GRID очень полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.   Хотя существуют и другие типы торговых ботов, которые вы можете использовать, логическая природа стратегии сеточной торговли позволяет ботам для торговли криптовалютой с сеткой легко выполнять автоматическую торговлю без проблем.   BTCUSD GRID EA — лучшая платформа для использования, если вы хотите опробовать
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Эксперты
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Эксперты
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Эксперты
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
PointerX
Vasja Vrunc
Эксперты
PointerX основан на собственном осцилляторе и встроенных индикаторах (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) и работает независимо. Вы можете создавать собственные стратегии на основе PointerX . Теоретически возможны все стратегии, основанные на индикаторах, кроме мартингейла, арбитража, гридов, нейронных сетей или торговли новостями. PointerX включает в себя 2 набора индикаторов Управление всеми индикаторами Настраиваемый осциллятор Управление тейк-профитом Управление стоп-лоссом Управление сделками
Другие продукты этого автора
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Predictor – это высокочастотный эксперт с умеренным уровнем риска. Его скальпинг-алгоритм разработан для поиска точек входа и выхода с высокой вероятностью успеха, обеспечивая максимальную эффективность каждой сделки. Валютной парой, наиболее подходящей для работы с этим роботом, является XAUUSD (золото к доллару США). Он идеально подходит для трейдеров, предпочитающих динамичную торговую среду. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller    
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Cheetah – это не просто торговый робот, а эксперт в краткосрочной торговле, созданный для работы на волантильных рынках с низкими спредами. В его основе лежит сложный многокомпонентный алгоритм, мгновенно анализирующий рыночную информацию в реальном времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1399 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот скальпер, подобно охотнику, открывает сделки п
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Золотой Щит – это не просто торговый робот, это комплексное решение для тех, кто стремится к стабильному доходу на рынке Forex, минимизируя при этом риски. Этот робот, разработанный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), сочетает в себе передовые алгоритмы анализа рынка и строгие правила управления капиталом, обеспечивая надежную и прибыльную торговлю в автоматическом режиме. Основа Безопасности: Risk Management Сердцем Золотого Щита является его продвинутый риск-менеджмент. Робот не прост
Gold Legion
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Legion – это передовой торговый советник, разработанный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4) с целью обеспечения стабильного и прибыльного трейдинга на рынке Форекс. Этот советник предлагает гибкий подход к торговле, позволяя использовать как стратегию Мартингейла, так и одиночные сделки, что делает его подходящим для различных стилей торговли и уровней риска. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности Gold Legion:
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв