GOLDEN FAIRY – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD)



Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из каждой сделки.

полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Этот инструмент не просто облегчает процессы торговли, но и предлагает вам стратегическое преимущество, настраиваясь на динамику финансовых потоков. С GOLDEN FAIRY вы сможете уверенно ориентироваться в сложностях рынка, адаптируясь к его поворотам, и достигать своих финансовых целей с умом. Присоединяйтесь к числу тех, кто открывает новые горизонты инвестиций и уверенно движется к успеху в мире золота.





Валютная пара: XAUUSD (GOLD)

Таймфрейм: М5

Минимальный депозит: 50 долларов США.

Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.

Кредитное плечо: Любое

Тип аккаунта: Любой

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)





Перед тем как использовать любой советник, включая GOLDEN FAIRY , убедитесь, что:



Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).

Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.

Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.

