Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных.

Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высокоточечные сигналы для входа и выхода из торговли. Это утонченное творение, простое в использовании и полностью автоматизированное, требует всего лишь минимальной настройки, что делает его доступным для трейдеров на всех уровнях, от новичков до опытных профессионалов. Оно устраняет необходимость в постоянном мониторинге рынков, позволяя пользователям сосредоточиться на стратегии и развитии, не отвлекаясь на рутинные задачи. Проникнутый духом технологической эволюции, этот советник становится надежным партнером в мир высоких финансов, где каждое мгновение имеет значение. Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным трейдерам, открывая перед ними новые горизонты для достижения успеха. Независимо от уровня опыта, этот инструмент, способный к быстрой адаптации, предоставляет всем участникам рынка бесценную поддержку, обеспечивая надёжность и точность в каждом решении.



Объединяет несколько проверенных стратегий прорыва для определения и следование за трендом.

Использует расширенную логику для фильтрации ложных прорывов, повышая точность и прибыльность.

Адаптируется как к трендовым, так и к диапазонным рыночным условиям для стабильной производительности.



Робот также включает супер безопасную стратегию , обеспечивая дополнительную защиту от убытков и увеличивая прибыль. Он умно корректирует сделки с точным контролем рисков, не ставя под угрозу капитал. Используемое плечо оптимизировано для максимальной эффективности и безопасности сделок, балансируя риск и прибыльность.



Валютная пара: XAUUSD (GOLD)

Таймфрейм: Любой

Минимальный депозит: 50 долларов США.

Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.

Кредитное плечо: Любое

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)





Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:



Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).

Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.

Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.

