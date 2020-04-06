The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD

Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую.

The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы лежит алгоритм цифровой интуиции, который не просто следует за ценой, а идентифицирует зоны институционального интереса и моменты рыночного дисбаланса. Вместо стандартных индикаторов система использует многоуровневую фильтрацию потока ордеров и геометрическую симметрию рынка, что позволяет совершать точечные входы с минимальной просадкой.

Ключевые преимущества

Liquidity Intelligence: Система сканирует рынок на предмет скрытых накоплений ликвидности, открывая сделки в точках, где вероятность резкого импульса максимальна.

Neural Trend Filter: Интеллектуальный фильтр, который отделяет истинные трендовые движения от ложных коррекций и шумовых выносов.

Dynamic Risk Control: Каждая позиция сопровождается адаптивным защитным модулем, который корректирует уровни фиксации прибыли в зависимости от текущей волатильности.

Zero-Grid Philosophy: Полный отказ от усреднений, сеток и мартингейла. Робот работает по принципу один вход — один выход с фиксированным математическим преимуществом.

Institutional Discipline: Система лишена человеческих факторов — она исполняет торговый план с абсолютной точностью, игнорируя эмоциональный фон и рыночную панику.

Технические характеристики

Инструмент: Золото (XAUUSD)

Таймфрейм: H1

Рекомендуемый депозит: от 500 USD для консервативной торговли

Минимальный порог: 200 USD (агрессивный профиль)

Тип исполнения: Совместим с любыми брокерами (рекомендуются счета с низким спредом)

Дисклеймер Система работает на основе исторических и текущих рыночных данных. Результаты тестирования не гарантируют и не предсказывают будущую доходность. Пользователь самостоятельно выбирает параметры риска и несет ответственность за применение системы на реальном счете.