The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD
Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716
Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую.
The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы лежит алгоритм цифровой интуиции, который не просто следует за ценой, а идентифицирует зоны институционального интереса и моменты рыночного дисбаланса. Вместо стандартных индикаторов система использует многоуровневую фильтрацию потока ордеров и геометрическую симметрию рынка, что позволяет совершать точечные входы с минимальной просадкой.
Ключевые преимущества
Liquidity Intelligence: Система сканирует рынок на предмет скрытых накоплений ликвидности, открывая сделки в точках, где вероятность резкого импульса максимальна.
Neural Trend Filter: Интеллектуальный фильтр, который отделяет истинные трендовые движения от ложных коррекций и шумовых выносов.
Dynamic Risk Control: Каждая позиция сопровождается адаптивным защитным модулем, который корректирует уровни фиксации прибыли в зависимости от текущей волатильности.
Zero-Grid Philosophy: Полный отказ от усреднений, сеток и мартингейла. Робот работает по принципу один вход — один выход с фиксированным математическим преимуществом.
Institutional Discipline: Система лишена человеческих факторов — она исполняет торговый план с абсолютной точностью, игнорируя эмоциональный фон и рыночную панику.
Технические характеристики
Инструмент: Золото (XAUUSD)
Таймфрейм: H1
Рекомендуемый депозит: от 500 USD для консервативной торговли
Минимальный порог: 200 USD (агрессивный профиль)
Тип исполнения: Совместим с любыми брокерами (рекомендуются счета с низким спредом)
Дисклеймер Система работает на основе исторических и текущих рыночных данных. Результаты тестирования не гарантируют и не предсказывают будущую доходность. Пользователь самостоятельно выбирает параметры риска и несет ответственность за применение системы на реальном счете.